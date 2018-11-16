 Враг за сутки осуществил 16 обстрелов, двое украинских воинов получили ранения, уничтожены трое террористов, - штаб ОС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС в Facebook.

По данным штаба, оккупанты 16 раз открывали огонь по позициям украинских войск. При этом противник 8 раз применил вооружение, запрещенное минскими соглашениями.

Так, за прошедшие сутки враг осуществлял обстрелы украинских позиций в районах населенных пунктов Станица Луганская, Малиновое, Вильне, Шумы, Южное, Авдеевка, Пески, Марьинка, Славное, Павлополь, Водяное и Широкино.

Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме того, из минометов 82-мм калибра, враг обстреливал позиции Объединенных сил вблизи населенных пунктов Вольный, Шумы, Пивденне и Водяное. На опорные пункты украинских войск у Пивденного и Водяного противник также осуществлял огневое воздействие из 120-мм миномета, а в районе хутора Вольный - из вооружения БМП-1.

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"В ходе боевых действий двое военнослужащих из состава Объединенных сил получили ранения", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что с начала текущих суток противник огневой активности не проявлял.

По данным разведки, за прошедшие сутки трое боевиков российских оккупационных войск были уничтожены и еще пятерых - ранены.





