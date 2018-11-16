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 Враг за сутки осуществил 16 обстрелов, двое украинских воинов получили ранения, уничтожены трое террористов, - штаб ОС

15 ноября ситуация в районе проведения операции оставалась полностью контролируемой Объединенными силами.

 Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС в Facebook.

По данным штаба, оккупанты 16 раз открывали огонь по позициям украинских войск. При этом противник 8 раз применил вооружение, запрещенное минскими соглашениями.

Так, за прошедшие сутки враг осуществлял обстрелы украинских позиций в районах населенных пунктов Станица Луганская, Малиновое, Вильне, Шумы, Южное, Авдеевка, Пески, Марьинка, Славное, Павлополь, Водяное и Широкино.

Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме того, из минометов 82-мм калибра, враг обстреливал позиции Объединенных сил вблизи населенных пунктов Вольный, Шумы, Пивденне и Водяное. На опорные пункты украинских войск у Пивденного и Водяного противник также осуществлял огневое воздействие из 120-мм миномета, а в районе хутора Вольный - из вооружения БМП-1.

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"В ходе боевых действий двое военнослужащих из состава Объединенных сил получили ранения", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что с начала текущих суток противник огневой активности не проявлял.

По данным разведки, за прошедшие сутки трое боевиков российских оккупационных войск были уничтожены и еще пятерых - ранены.

Враг за сутки осуществил 16 обстрелов, двое украинских воинов получили ранения, уничтожены трое террористов, - штаб ОС 01

Источник: https://censor.net.ua/n3097221
 
 
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Скорейшего выздоровления!
Слава Героям!
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Смерть расіянсько-фашиським окупантам!!!! Гарна вийшла охота на рогатих, шкода що є поранені з Українських воїнів(( Одужуйте хлопці!!! Слава Україні!!!
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Героям слава !!
Смерть московітським катам на українській землі !!
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Я восхищаюсь нашими воинами.И спасибо им большое,за всё!Дай Боже раненым сил на выздоровление и всем без исключения крепости духа,и защиты от врага!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВраг за сутки осуществил 16 обстрелов, двое украинских воинов получили ранения, уничтожены трое террористов, - штаб ОС
 
 
 
 
 
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