 Украина - центр геополитической борьбы за будущее Европы, - Митчелл

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил в Вашингтоне помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Весс Митчелл.

"Украина является центром геополитической борьбы за будущее Европы", - подчеркнул представитель американской администрации во время выступления на Форуме по случаю 85-й годовщины памяти жертв Голодомора-Геноцида.

Он подчеркнул, что Соединенные Штаты "стоят вместе с украинцами в их борьбе за собственное будущее, свободное от вассальной зависимости, свободное от коррупции, с правительством, который отвечает за свои действия перед собственным народом".

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По словам Митчелла, главным ориентиром украинской политики США будет оставаться поддержка Украины, его суверенитета, самоопределения и территориальной целостности в пределах международно признанных границ.

Форум в память о 85-ю годовщину Голодомора-геноцида в Украине прошел в здании американской неправительственной организации The Heritage Foundation в Вашингтоне. Соорганизаторами выступили также Комитет США по признанию Голодомора – геноцидом и Посольство Украины в США. Мероприятие состоялось, в том числе, с участием главы МИД Украины Павла Климкина, членов делегации Украины, которые прибыли в США на первое заседание Комиссии стратегического партнерства, представителей американских властей, дипломатов, журналистов, украинской общины в США.