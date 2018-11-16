 Украина - центр геополитической борьбы за будущее Европы, - Митчелл

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил в Вашингтоне помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Весс Митчелл.
"Украина является центром геополитической борьбы за будущее Европы", - подчеркнул представитель американской администрации во время выступления на Форуме по случаю 85-й годовщины памяти жертв Голодомора-Геноцида.
Он подчеркнул, что Соединенные Штаты "стоят вместе с украинцами в их борьбе за собственное будущее, свободное от вассальной зависимости, свободное от коррупции, с правительством, который отвечает за свои действия перед собственным народом".
По словам Митчелла, главным ориентиром украинской политики США будет оставаться поддержка Украины, его суверенитета, самоопределения и территориальной целостности в пределах международно признанных границ.
Форум в память о 85-ю годовщину Голодомора-геноцида в Украине прошел в здании американской неправительственной организации The Heritage Foundation в Вашингтоне. Соорганизаторами выступили также Комитет США по признанию Голодомора – геноцидом и Посольство Украины в США. Мероприятие состоялось, в том числе, с участием главы МИД Украины Павла Климкина, членов делегации Украины, которые прибыли в США на первое заседание Комиссии стратегического партнерства, представителей американских властей, дипломатов, журналистов, украинской общины в США.
А мне до будущего хуйла и дела нет!
Меня волнует будущее Украины.
1. Выбрать водку
2. Выбрать селедку.
3. Не ходить на выборы.
Ты ж не купишь в таком "магазине" сервелат, советский ты или европейский.
Тебе это не дано.
Так, обрежь...
Гройсман рассчитывает, что кредит от МВФ будет получен в декабре
До сих пор и в течении столетий прогресс происходил только с Европы, а сейчас ещё с США да возможно Японии. В сравнении с ними весь мир задворки. А ты пишешь будущего у них нет. А где же оно тогда произрастет? Может кацапы с арабами о людях позаботятся и начнут хоть что то изобретать?
Молодец, ляпай дальше.
такие острова курильские путин-хуйло просрал!
16.11.2018 07:30
ПРОСРАЛА И ЗАСРАЛА . Была в Японии - сказка . В Осаке в порту дорожки как в аэропорта движутся прямо по асфальту, чтобы люди не тащили сами чемоданы А рядом руцькие Курилы - асфальта нет и доски брошены на тротуары . Японцы супер- нация- а рядом на Курилах тоже узкоглазое племя в ватниках дико бродит , но зато ОНО ИВАН ИВАНЫЧ ИВАНОВ 😀😀😀😀
Вот что надо было крымчанам и ЛУГАНДОНЦАМ показывать все 27 лет .