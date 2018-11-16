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Темы дня: Убийство Гандзюк Создание Поместной Церкви Санкции России против Украины
 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Голодомор (817) Госдепартамент США (880) США (14414) Митчелл (19)

 Украина - центр геополитической борьбы за будущее Европы, - Митчелл

Украина в своем противостоянии российской агрессии является центром геополитической борьбы за будущее целой Европы, и Соединенные Штаты продолжат поддерживать украинский народ в его стремлении построить собственное свободное будущее.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил в Вашингтоне помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Весс Митчелл.

"Украина является центром геополитической борьбы за будущее Европы", - подчеркнул представитель американской администрации во время выступления на Форуме по случаю 85-й годовщины памяти жертв Голодомора-Геноцида.

Он подчеркнул, что Соединенные Штаты "стоят вместе с украинцами в их борьбе за собственное будущее, свободное от вассальной зависимости, свободное от коррупции, с правительством, который отвечает за свои действия перед собственным народом".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пока Путин не выберет мир, США продолжат повышать для него цену агрессии в Украине, - Митчелл

По словам Митчелла, главным ориентиром украинской политики США будет оставаться поддержка Украины, его суверенитета, самоопределения и территориальной целостности в пределах международно признанных границ.

Форум в память о 85-ю годовщину Голодомора-геноцида в Украине прошел в здании американской неправительственной организации The Heritage Foundation в Вашингтоне. Соорганизаторами выступили также Комитет США по признанию Голодомора – геноцидом и Посольство Украины в США. Мероприятие состоялось, в том числе, с участием главы МИД Украины Павла Климкина, членов делегации Украины, которые прибыли в США на первое заседание Комиссии стратегического партнерства, представителей американских властей, дипломатов, журналистов, украинской общины в США.

Источник: https://censor.net.ua/n3097220
 
   
 Топ комментарии
 
Чемодан вокзал раша и методичку не забудь прихватить
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Ми маасковію породили, ми її і відспіваємо. (С)
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интересно,останется что-то от Украины, после этой борьбы?
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такие острова курильские путин-хуйло просрал!
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интересно,останется что-то от РФ, после хуйла? Україна - центр геополітичної боротьби за майбутнє Європи, - Мітчелл - Цензор.НЕТ 8936
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Ты за него переживаешь?
А мне до будущего хуйла и дела нет!
Меня волнует будущее Украины.
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Сибирь - Китай, Курилы - Япония. З***ись.
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Конечно останется. То, что остаётся от козы, после общения с волком.
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Ми маасковію породили, ми її і відспіваємо. (С)
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да интересно, не то слово! но без борьбы уж точно ничего не останется! Україна - центр геополітичної боротьби за майбутнє Європи, - Мітчелл - Цензор.НЕТ 8390
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Как задрали эти глуповато-крылатые избитости, которыми всякая мелочь пытается прославиться. Только правды в них нет. Украина - задворки Европы. Нищие и бесперспективные. Ни разу еще украинцы не выбрали лидеров, которые бы не воровали и не топили Украину. А у Европы и будущего-то нет. Европа - лишь географический топоним, а не сообщество людей. Там каждый сам за себя. А некоторые еще в порыве дурости - за негров и арабов, которых теперь обслуживают на своей же территории. Какая Европа?
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А вчорашні савєцкіє люді і не могли обрати когось іншого, але час іде і все минає, і все більше віддаляє нас від совка.
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Ніщо не віддаляє нас від совка. Окрім рівня життя, який справді впав уже набагато нижче, ніж у совку)))))
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Помиляєшся. Все залежить від вміста голови, а воно поступово змінюється. Це справа не одного покоління.
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Я чув цю фразу разів зо сто. З 1991 року. Я пам'ятаю 2008-й - матеріальний пік рівня життя в Україні. Відтоді все котиться вниз. А був ще культурний пік - десь рік 96-97-й. Він був на три годови нижчим радянсько-українського культурного піку. Але свіжий і цікавий. От тільки тепер Миколайчука, Білик, Гадюкіних та Бункер Йо замінили Вінник і Монатик. Все знову котиться вниз та так, що хочеться блювати.
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Чемодан вокзал раша и методичку не забудь прихватить
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2008 рік... юлька-варовка яка вкрала всьо, але при ній бізнес пішов на підйом і люди це відчули. Та бидло обрало потім не її, а Зека єнакуєвського. Янукович наш президент! Те саме совкове бидло. І тепер не розуміє чому ми скотились в яму.
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Если в магазине только водка и селедка, есть три варианта:
1. Выбрать водку
2. Выбрать селедку.
3. Не ходить на выборы.
Ты ж не купишь в таком "магазине" сервелат, советский ты или европейский.
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Аллегориями может оперировать только человек мыслящий.
Тебе это не дано.
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Соваовими алегоріями я дійсно не надто оперую. Тобі дано 100 %
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Центром прогресу може бути лише масква з неосяжною бухою кацапією , сировинним додатком розвинутого світу .
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І до чого тут це? Ви чули прислів'я "на городі бузина, а в Києві дядько"?
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Когда сказать по теме нечего, нужно ляпнуть "шось" про расею.
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Так ему сказать нечего - вот и ляпает 😀😀😀
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Ага, там за Брянскими лесами в глубоких болотах цветёт настоящая Европа?

До сих пор и в течении столетий прогресс происходил только с Европы, а сейчас ещё с США да возможно Японии. В сравнении с ними весь мир задворки. А ты пишешь будущего у них нет. А где же оно тогда произрастет? Может кацапы с арабами о людях позаботятся и начнут хоть что то изобретать?
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Что за бред? Посмотри в словаре понятие "логика".
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Да на что кацапы способны? Тупые валенки. Все идеи с запада и Украины воруют - свои только кислые щи
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Если так велико значение Украины для всего "цивилизованного мира", то почему бы не дать кредит Украине без этих убийственных условий? Или простить долги, раз уж мы оберегаем Европу от вторжения Путина? А то ведь и некому станет оберегать
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Очень не хотелось бы, что бы центр стал эпицентром.
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Когда сказать нечего - опускаются до шантажа
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😀😀😀 значит ваш центр стал эпицентром 😀😀😀
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Наверно даже при коммуняках не было столько пустых лозунгов.
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в смысле при Гэсе Холе и Анджеле Дэвис?
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Ее может кто-то там и помнит в связи с процессом по делу убийства Черными пантерами, а вот генсека компартии США Хола знали только в Союзе да и то немногие...
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Так помогите--деньгами!!! Верните рабочие места нашим заробитчанам!!! Платите за образование детей!!!! Платите за вакцины !!!! Стройте дороги/очистные !!! Делайте!!!
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UA молодой рабочий
такие острова курильские путин-хуйло просрал!
16.11.2018 07:30

ПРОСРАЛА И ЗАСРАЛА . Была в Японии - сказка . В Осаке в порту дорожки как в аэропорта движутся прямо по асфальту, чтобы люди не тащили сами чемоданы А рядом руцькие Курилы - асфальта нет и доски брошены на тротуары . Японцы супер- нация- а рядом на Курилах тоже узкоглазое племя в ватниках дико бродит , но зато ОНО ИВАН ИВАНЫЧ ИВАНОВ 😀😀😀😀
Вот что надо было крымчанам и ЛУГАНДОНЦАМ показывать все 27 лет .
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Голодомор надо не признавать, а изучать. В нем известны далеко не все ответы. Международный комитет должен быть не по признанию, а по изучению. Члены этого комитета должны сидеть в архивах, ане на мероприятих с делегациями.
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Його месседж я оголошу прикольніше; ми і надалі будемо загрібати жар чужими руками. Нема кращого союзника для України, то хай буде такий, який є.
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Та хто завгодно крім кацапії , навіть мадьяри , до останнього ,були вірними союзниками Гітлера .
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