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 26 стран - членов ООН проголосовали против украинского варианта резолюции по Крыму. СПИСОК

Проект резолюции "Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь, Украина", проголосованный в четверг на Третьем комитете ГА ООН, получил большую поддержку 67 стран-членов организации. 26 стран, в том числе, Россия, проголосовали "против".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

26 стран - членов ООН проголосовали против украинского варианта резолюции по Крыму 01

По результатам голосования, не поддержали проект резолюции: Беларусь, Боливия, Бурунди, Венесуэла, Армения, Эритрея, Зимбабве, Индия, Иран, Казахстан, Камбоджа, Кыргызстан, Китай, КНДР, Куба, Мьянма, Никарагуа, Южная Африка, южный Судан, Россия, Сербия, Сирия, Судан, Таджикистан, Уганда, Узбекистан.

Еще 82 страны воздержались.

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Напоминаем, в четверг состоялось предварительное голосование на уровне Комитета Генассамблеи ООН "Крымской резолюции". По процедуре, теперь документ должен пройти всеобщее голосование в Генеральной Ассамблее ООН, которое ожидается в декабре.

Источник: https://censor.net.ua/n3097219
 
 
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Цілком очікуваний результат голосування. Тепер наступним кроком буде взуттє Рашки в колінно-ліктовій позиції (див. Камасутра. вірш 14)..😃
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О, проти всі ж "демократичні" країни і підгавкувачі рашки. У них - з правами людини повний порядок. 26 стран - членов ООН проголосовали против украинского варианта резолюции по Крыму - Цензор.НЕТ 1352
Та й поутримувалися теж "гранди" світової політики і "світочі" свободи.
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Те, кто удержался - про Крым, наверное, никогда и не слышали...
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Против почти все сраное СНГ и африкано-азиатское отребье
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Если быть точнее, то это больше половины населения Земли!
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ага, всё с представителями этих стран проголосовавших против понятно.
можно расходится
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Есть у некоторых народов такая национальная забава - ссать против ветра.По поводу некоторых стран из этого списка можно уже подводить итоги. Остальные пусть задумаются 26 стран - членов ООН проголосовали против украинского варианта резолюции по Крыму - Цензор.НЕТ 5358
26 стран - членов ООН проголосовали против украинского варианта резолюции по Крыму - Цензор.НЕТ 2655
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины26 стран - членов ООН проголосовали против украинского варианта резолюции по Крыму. СПИСОК
 
 
 
 
 
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