 Француз задержан при попытке нелегально перейти границу с Польшей, - Госпогранслужба. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
Правонарушителя обнаружили неподалеку пункта пропуска "Краковец" на украинском-польской границе. Правоохранители заметили его, когда человек быстро направлялся в сторону границы, минуя пункт пропуска. Пограничный наряд немедленно выбыл на перекрытие пути злоумышленнику и задержал нарушителя. Им оказался 23-летним гражданином Франции, при себе мужчина имел паспорт.
После проверки пограничники выяснили, что в Украину иностранец прибыл недавно установленным порядком с туристической целью. Мужчина пояснил, что якобы растратил все средства, а потому решил возвращаться домой самостоятельно, перейдя пешком границу с Польшей.
Решение по делу о попытке незаконного пересечения государственной границы Украины иностранцем будет принимать суд.
кто интуриста обобрал? признавайтесь, хоть бы на дорогу оставили ну кто так делает
что-то он подозрительный какой-то, и оделся замаскировался специально, только на штаны камуфляжные видимо не хватило
Источник: https://censor.net.ua/n3097218