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 Француз задержан при попытке нелегально перейти границу с Польшей, - Госпогранслужба. ФОТО

Иностранца, который пытался вне пунктов пропуска перейти государственную границу, задержали пограничники на Львовщине.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

Француз задержан при попытке нелегально перейти границу с Польшей, - Госпогранслужба 01

Правонарушителя обнаружили неподалеку пункта пропуска "Краковец" на украинском-польской границе. Правоохранители заметили его, когда человек быстро направлялся в сторону границы, минуя пункт пропуска. Пограничный наряд немедленно выбыл на перекрытие пути злоумышленнику и задержал нарушителя. Им оказался 23-летним гражданином Франции, при себе мужчина имел паспорт.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вступил в силу закон об уголовной ответственности за незаконное пересечение государственной границы Украины, - ГПСУ

После проверки пограничники выяснили, что в Украину иностранец прибыл недавно установленным порядком с туристической целью. Мужчина пояснил, что якобы растратил все средства, а потому решил возвращаться домой самостоятельно, перейдя пешком границу с Польшей.

Решение по делу о попытке незаконного пересечения государственной границы Украины иностранцем будет принимать суд.

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Источник: https://censor.net.ua/n3097218
 
   
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что то этот турист странный - турист с рюкзаком в комуфляже и некоторые части одежды тоже - тут уж слепому или глупому надо быть, чтоб такого туриста так просто отпустить.
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Це мабуть був сам Вадік Рабіновічь власною персоною..Поц не був би поцом, як би не вирішив і там якийсь гешефт замутити. Але писок в цього гавнюка виявився занадто знайомим...😕😕😕
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наверное за отопление пришлось все деньги отдать.
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Кому, Рабіновічю?.., Ну так,так.. Він такий же злидень, як Юлька тімошонка...😁😁😁
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Авто-стопом и проще и быстрее, да и денег подбросили бы...
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что в Украину иностранец прибыл недавно установленным порядком с туристической целью. Мужчина пояснил, что якобы растратил все средства, а потому решил возвращаться домой самостоятельно, перейдя пешком границу с Польшей.

кто интуриста обобрал? признавайтесь, хоть бы на дорогу оставили ну кто так делает
что-то он подозрительный какой-то, и оделся замаскировался специально, только на штаны камуфляжные видимо не хватило

Источник: https://censor.net.ua/n3097218
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияФранцуз задержан при попытке нелегально перейти границу с Польшей, - Госпогранслужба. ФОТО
 
 
 
 
 
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