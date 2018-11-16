 Француз задержан при попытке нелегально перейти границу с Польшей, - Госпогранслужба. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

Правонарушителя обнаружили неподалеку пункта пропуска "Краковец" на украинском-польской границе. Правоохранители заметили его, когда человек быстро направлялся в сторону границы, минуя пункт пропуска. Пограничный наряд немедленно выбыл на перекрытие пути злоумышленнику и задержал нарушителя. Им оказался 23-летним гражданином Франции, при себе мужчина имел паспорт.

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После проверки пограничники выяснили, что в Украину иностранец прибыл недавно установленным порядком с туристической целью. Мужчина пояснил, что якобы растратил все средства, а потому решил возвращаться домой самостоятельно, перейдя пешком границу с Польшей.

Решение по делу о попытке незаконного пересечения государственной границы Украины иностранцем будет принимать суд.

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