 Жители аварийного общежития отказываются покидать строение, публично лгут и угрожают рабочим, - "Київміськбуд-2"

Об этом Цензор.НЕТ сообщили пресс-службе Треста.
В Тресте отмечают: "Так, во время своего выступления в Киевсовете, жительница общежития гражданка Парчевская В.С. публично заявила об избиениях женщин и детей и преднамеренном включении газа в ночное время помещении общежития неизвестными лицами.
В Тресте отмечают: "В период с 10 по 27 августа группа жителей общежития с физической поддержкой депутата Киевсовета от ВО "Свобода" Назаренко В.Е. и его помощников спортивного телосложения при бездеятельности сотрудников патрульной полиции, осуществляли систематические хулиганские действия, заключающиеся в совершении физического препятствия работникам "Геопроект" проводить работы по отбору грунтов на придомовой территории данного общежития.
Во время одной из таких попыток срыва работ Геопроекта, жителями с поддержкою депутата и его помощников , были уничтожены отобранные образцы грунта и буровой журнал ООО "Геопроект".
30 августа сотрудник ПАТ "Київміськбуде-2" вместе с представителем "Киевгаза" были не допущены к выполнению работ связанных с газообеспечением общежития и под угрозой применения физической силы со стороны жителей, были вынуждены прекратить роботы и обратится в полицию.
"С упорством достойным лучшего применения граждане продолжают находиться в аварийном, не отапливаемом здании, чем подвергают опасности жизнь и здоровье свое и своих малолетних детей, отказываясь перезжать в подготовленные и отремонтированные для них комнаты в другом общежитии. При этом продолжают систематически и публично нарушать действующее законодательство, однако находят средства для оплаты услуг адвокатов, но не находят средств что бы оплатить фактически потребленные ими же коммунальные услуги (свет, газ, вода и т.д.)", - подчеркивают в "Київміськбуде-2".
Українці, поверніть владу у власній державі СОБІ!
«Нас здесь осталось больше 40 семей. Заселялись кто когда: кто 25 лет назад, кто 20 лет, кто 15. Но мы все проработали на предприятии «Київміськбуд-2» более чем 10 лет и здесь, в этом общежитие, наше место регистрации, а затем попали под сокращение, сами не освобождались. Сейчас происходит нечто страшное, а именно «Київміськбуд-2» подписал договор на 5 лет (об обслуживании общежития) с Киевским городским советом, а сам сдал его в субаренду «Житлоінвестбуд-УКБ», который, согласно предоставленным нам документам, планирует снести полностью общежитие и построить высотку. В свою очередь, нам предлагают переселиться в другое общежитие по договору, согласно которому мы теряем право на жилье».