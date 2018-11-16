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 Жители аварийного общежития отказываются покидать строение, публично лгут и угрожают рабочим, - "Київміськбуд-2"

В аварийном общежитии Треста ПАТ "Київміськбуд-2"на улице Полевой 19/8 жители, которые незаконно отказываются покидать помещение ставшее опасным для проживания, преднамеренно и публично лгут о неправовых попытках их выселить. Кроме того, они сами угрожают физической расправой сотрудникам предприятия и подрядных организаций, которые проводят работы связанные с предупреждением обрушения здания и ограждением аварийных участков.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили пресс-службе Треста.

В Тресте отмечают: "Так, во время своего выступления в Киевсовете, жительница общежития гражданка Парчевская В.С. публично заявила об избиениях женщин и детей и преднамеренном включении газа в ночное время помещении общежития неизвестными лицами.

...
После ее слов трестом ПАТ "Київміськбуд-2" было подано в Нацполицию соответствующее заявление. Однако, неоднократные вызовы сотрудников полиции для дачи показаний для открытия уголовного производства по фактам якобы имевшим место и заявленным ею в Киевсовете, гражданка Парчевская В.С. проигнорировала, сославшись на плохое самочувствие. О чем свидетельствует официальный ответ полученный Трестом от Нацполиции

Жители аварийного общежития отказываются покидать строение, публично лгут и угрожают рабочим, - Київміськбуд-2 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Жители аварийного общежития незаконно требуют новые квартиры, - "Київміськбуд-2"

В Тресте отмечают: "В период с 10 по 27 августа группа жителей общежития с физической поддержкой депутата Киевсовета от ВО "Свобода" Назаренко В.Е. и его помощников спортивного телосложения при бездеятельности сотрудников патрульной полиции, осуществляли систематические хулиганские действия, заключающиеся в совершении физического препятствия работникам "Геопроект" проводить работы по отбору грунтов на придомовой территории данного общежития.

Во время одной из таких попыток срыва работ Геопроекта, жителями с поддержкою депутата и его помощников , были уничтожены отобранные образцы грунта и буровой журнал ООО "Геопроект".

Жители аварийного общежития отказываются покидать строение, публично лгут и угрожают рабочим, - Київміськбуд-2 02

Жители аварийного общежития отказываются покидать строение, публично лгут и угрожают рабочим, - Київміськбуд-2 03

Жители аварийного общежития отказываются покидать строение, публично лгут и угрожают рабочим, - Київміськбуд-2 04
Жители аварийного общежития отказываются покидать строение, публично лгут и угрожают рабочим, - Київміськбуд-2 05
Жители аварийного общежития отказываются покидать строение, публично лгут и угрожают рабочим, - Київміськбуд-2 06




30 августа сотрудник ПАТ "Київміськбуде-2" вместе с представителем "Киевгаза" были не допущены к выполнению работ связанных с газообеспечением общежития и под угрозой применения физической силы со стороны жителей, были вынуждены прекратить роботы и обратится в полицию.

Жители аварийного общежития отказываются покидать строение, публично лгут и угрожают рабочим, - Київміськбуд-2 07

"С упорством достойным лучшего применения граждане продолжают находиться в аварийном, не отапливаемом здании, чем подвергают опасности жизнь и здоровье свое и своих малолетних детей, отказываясь перезжать в подготовленные и отремонтированные для них комнаты в другом общежитии. При этом продолжают систематически и публично нарушать действующее законодательство, однако находят средства для оплаты услуг адвокатов, но не находят средств что бы оплатить фактически потребленные ими же коммунальные услуги (свет, газ, вода и т.д.)", - подчеркивают в "Київміськбуде-2".

Источник: https://censor.net.ua/n3097215
 
   
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Проста та відома риго-соєва "схема" - розвалити гуртожиток, щоб на його місці збудувати одну, а то й кілька висоток.
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Їм "світить" "життя по-новому" на вулиці...
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Взять со всех расписки, что в случае какой либо аварии или несчастного случая претензий никаких предьявлять никому не будут. Сами разбегутся...
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Так в том то и дело что есть куда. Комнаты подготовлены и отремонтированы. Указано ж в статье...
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Странная ситуация. Интересно, а сколько в том "аварийном" общежитии прописано согласно Реестра избирателей?
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Разъясните пожалуйста соевые, эти жители тоже евробляхеры?
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Проста та відома риго-соєва "схема" - розвалити гуртожиток, щоб на його місці збудувати одну, а то й кілька висоток.
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так и я об этом. Все кто против мыролюбной застройки безальтернативными и потужными будками те евробляхеры.
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Этот "гуртожиток" является частной собственностью. Владелец имеет право развалить его и строить высотку. Какие претензии?
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Ну во первых что плохого в том что бы на месте аварийного строения построить новое и безопасное? И люди не на улице так как им предоставляют новое жилье, и и здание новое, и застройщик кучу налогов платит на новострой? В чем проблема?
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Есть другая точка зрения на эту проблему. Ссылка
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Похоже, что в новых высотках жителям этой общаги ничего не светит.
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Їм "світить" "життя по-новому" на вулиці...
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просто их выкидывают на улицу, суть заключается в том, что ни кто не обращает внимание на аварийность домов, а тут и вдруг ооо. Еще есть такая ерунда, что жители общежития являются и собственниками, они приватизировали и покупали жилплощадь, а тут их прося выселится на улицу. Конечно это чисто отжим частной собственности, ради земельного участка под строительство. Ну коммунальщики явно собирались признать дом не пригодный к жилью и его демонтировать. Кто влиятельный у них отжимает, сомнительно, что то они отстоят
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Зкидаємо цю єврейсько-мафіозну недо-владу, і такої фігні більше не буде.

Українці, поверніть владу у власній державі СОБІ!
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возможно. главное не подпускать к кормушке щироукраинских реформаторов.
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Висрався, кацап? Це у вас в хуйлостані повна дупа з владою - окрім п'яниці Єльцина і тупенького Горбачьова, жоден мокша вже років зо 300 у владі не був. А у нас лише коросткострокові тимчасові труднощі....
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а что у вас на удмуртии стали обучать украинскому языку?
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Абідна, да? То німці, то шведо-євреї, то грузини, то хахли - а мокшів до влади не пускають сотні років. Чому б це...?
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Пересрали? Гавном помазались? Теперь поясняю:

«Нас здесь осталось больше 40 семей. Заселялись кто когда: кто 25 лет назад, кто 20 лет, кто 15. Но мы все проработали на предприятии «Київміськбуд-2» более чем 10 лет и здесь, в этом общежитие, наше место регистрации, а затем попали под сокращение, сами не освобождались. Сейчас происходит нечто страшное, а именно «Київміськбуд-2» подписал договор на 5 лет (об обслуживании общежития) с Киевским городским советом, а сам сдал его в субаренду «Житлоінвестбуд-УКБ», который, согласно предоставленным нам документам, планирует снести полностью общежитие и построить высотку. В свою очередь, нам предлагают переселиться в другое общежитие по договору, согласно которому мы теряем право на жилье».
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЖители аварийного общежития отказываются покидать строение, публично лгут и угрожают рабочим, - "Київміськбуд-2"
 
 
 
 
 
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