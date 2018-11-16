 Жители аварийного общежития отказываются покидать строение, публично лгут и угрожают рабочим, - "Київміськбуд-2"

Об этом Цензор.НЕТ сообщили пресс-службе Треста.

В Тресте отмечают: "Так, во время своего выступления в Киевсовете, жительница общежития гражданка Парчевская В.С. публично заявила об избиениях женщин и детей и преднамеренном включении газа в ночное время помещении общежития неизвестными лицами.

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После ее слов трестом ПАТ "Київміськбуд-2" было подано в Нацполицию соответствующее заявление. Однако, неоднократные вызовы сотрудников полиции для дачи показаний для открытия уголовного производства по фактам якобы имевшим место и заявленным ею в Киевсовете, гражданка Парчевская В.С. проигнорировала, сославшись на плохое самочувствие. О чем свидетельствует официальный ответ полученный Трестом от Нацполиции

Читайте на "Цензор.НЕТ": Жители аварийного общежития незаконно требуют новые квартиры, - "Київміськбуд-2"

В Тресте отмечают: "В период с 10 по 27 августа группа жителей общежития с физической поддержкой депутата Киевсовета от ВО "Свобода" Назаренко В.Е. и его помощников спортивного телосложения при бездеятельности сотрудников патрульной полиции, осуществляли систематические хулиганские действия, заключающиеся в совершении физического препятствия работникам "Геопроект" проводить работы по отбору грунтов на придомовой территории данного общежития.

Во время одной из таких попыток срыва работ Геопроекта, жителями с поддержкою депутата и его помощников , были уничтожены отобранные образцы грунта и буровой журнал ООО "Геопроект".

















30 августа сотрудник ПАТ "Київміськбуде-2" вместе с представителем "Киевгаза" были не допущены к выполнению работ связанных с газообеспечением общежития и под угрозой применения физической силы со стороны жителей, были вынуждены прекратить роботы и обратится в полицию.

"С упорством достойным лучшего применения граждане продолжают находиться в аварийном, не отапливаемом здании, чем подвергают опасности жизнь и здоровье свое и своих малолетних детей, отказываясь перезжать в подготовленные и отремонтированные для них комнаты в другом общежитии. При этом продолжают систематически и публично нарушать действующее законодательство, однако находят средства для оплаты услуг адвокатов, но не находят средств что бы оплатить фактически потребленные ими же коммунальные услуги (свет, газ, вода и т.д.)", - подчеркивают в "Київміськбуде-2".