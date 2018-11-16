 Председатель Козятинского райсовета задержан на Виннитчине на взятке 95 тыс. грн, - ГПУ

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПУ.
В ходе следствия установлено, что глава районного совета, вступив в преступный сговор с директором местного малого частного предприятия, создали условия для получения взятки от перевозчиков Козятинского района, осуществляющих перевозки каолина с Жежелевского каолинового карьера в Козятин.
В частности, чиновник, используя властные полномочия, системно препятствовал субъектам хозяйствования в осуществлении грузовых перевозок новой автомобильной дорогой в г. Козятин, требуя с перевозчиков взятку в сумме 95 тыс грн. Эти средства должны быть переданы ему через посредника - директора малого предприятия.
Во время проведения обыска по месту жительства посредника, сотрудниками полиции обнаружена и изъята часть взятки в сумме 45 тыс грн , которые он должен был передать главе Козятинского райсовета.
Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды должностным лицом),
Дети, вам самим не смешно?
Сколько же вы будите оккупанту угождать? Тошно читать умников!
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