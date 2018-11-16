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 Председатель Козятинского райсовета задержан на Виннитчине на взятке 95 тыс. грн, - ГПУ

В Винницкой области на взятке задержан председатель Козятинского районного совета и посредник - директор малого предприятия, который должен передать деньги чиновнику.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПУ.

В ходе следствия установлено, что глава районного совета, вступив в преступный сговор с директором местного малого частного предприятия, создали условия для получения взятки от перевозчиков Козятинского района, осуществляющих перевозки каолина с Жежелевского каолинового карьера в Козятин.

В частности, чиновник, используя властные полномочия, системно препятствовал субъектам хозяйствования в осуществлении грузовых перевозок новой автомобильной дорогой в г. Козятин, требуя с перевозчиков взятку в сумме 95 тыс грн. Эти средства должны быть переданы ему через посредника - директора малого предприятия.

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Во время проведения обыска по месту жительства посредника, сотрудниками полиции обнаружена и изъята часть взятки в сумме 45 тыс грн , которые он должен был передать главе Козятинского райсовета.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды должностным лицом),

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Источник: https://censor.net.ua/n3097214
 
 
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"Во время проведения обыска по месту жительства посредника, сотрудниками полиции обнаружена и изъята часть взятки в сумме 45 тыс грн , которые он должен был передать главе Козятинского райсовета."
Дети, вам самим не смешно?
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Послушайте... ну в переводе хоть на английский будет райрада - но никак не райсовет!
Сколько же вы будите оккупанту угождать? Тошно читать умников!
Верховна Рада
Сельрада НЕ ПЕРЕВОДЯТСЯ В УГОДУ ДРУГОМУ ЯЗЫКУ!!!!!
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