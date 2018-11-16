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 "Путин – вор", - российские школьники запустили флешмоб в соцсетях. ФОТО

После новости о том, что в Красноярском крае России учительница заявила, что учеников за надпись "Путин – вор" на доске нужно расстрелять, в российских школах запустили своеобразный флешмоб.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает телеканал "Дождь".

Российские школьники и студенты запустили челлендж — они пишут "Путин вор" на досках в аудиториях. Поводом для него стал случай в красноярской школе, где учительница сообщила школьникам о том, что за такую надпись "в советское время был бы расстрел".

Смотрите также: "Президенту нашему 10-й "А" нанес глубочайшее оскорбление, за которое в советское время был бы расстрел", - учеников российской школы отчитывают за надпись "Путин-вор". ВИДЕО

Фотографии с надписями на досках начали публиковать в комментариях к публикации "Сталингулаг" во "ВКонтакте". К челленджу присоединилась школа в городе Гусиноозерск в Бурятии, школа в Краснодаре и Университет имени Лобачевского в Нижнем Новгороде.

Путин – вор, - российские школьники запустили флешмоб в соцсетях 01
Путин – вор, - российские школьники запустили флешмоб в соцсетях 02

Пользователь "ВКонтакте" Дмитрий Петренко опубликовал в комментариях к публикации фотографию с надписью "Putler is thief", что переводится как "Путлер вор". Номер учебного заведения и город, где была сделана надпись, пользователь не указал.

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее в красноярской школе 13 ноября произошел инцидент. Учительница истории и обществознания Евдокия Ковалева сообщила ученикам, что надпись "Путин вор", которая появилась на доске класса, оскорбляет президента, и "в советское время за такое был бы расстрел". 

Источник: https://censor.net.ua/n3097213
 
   
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Ваш намек понятен и прост, как мычание Лаврова… "Путин – вор", - российские школьники запустили флешмоб в соцсетях - Цензор.НЕТ 458
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кто такой этот путен? мордва , объясните пожалуйста если вы есть на цензоре.
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Мордва маскується під соєвих шнирєй, які насправді не є шнирями. Про бідних зрадоботів, які пишуть на Цензорі замовте слово🤗
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я не против соевых шнырей, я даже за то чтобы они висели большими гроздьями на гилляках.
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Але вішати будуть вони, бо вони більшість🤗
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Кого бiльшiсть? Сепаров, воров и предателей? Тогда единственный выход валить из Украины. В такой стране нет будущего.
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Майбутнє завжди є, але невідомо що далі.
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в наше время только "вата" такой вопрос может задать ...
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хуйло в смысле карликовый пигмейский вонючий педофильный вепс? поганое божество монголоидной русни?
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я не сомневался , просто не догадывался что русня так карлика называет - путен.
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Що нам до кацапських злодюг: у нас і своїх вистачає (можемо будь-кому на експорт постачати)!
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Шо ж вы хотели, Украина пока если не точная то все же копия пидерации..так что ворья хватает, что там говорить все украинские президенты, не говоря о теперешнем, были мастера в этом деле...
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Мне нравится закон,который кремлевские идеологи пытаются пропихнуть в связи с участившимися случаями присутствия детей на всячески демаршах против Путлера!Эти дебилы собираются несовершеннолетних участников митингов,отбирать у родителей сдавая в детдома,а родителей штрафовать и садить.Класс!Чем быстрее они дадут ход этому закону,тем быстрее Путлера порвут в клочья!У нас они уже проэкспериментировали с детьми на майдане,вся страна подтянулась!Теперь очередь рАссейских детей наступила.Это опять какая-то многоходовочка,теперь по развалу рАссЕи всЯмогущей!Ща пошурику всё поделят,в каждый регион своеги царька посадят,а путлер станет царём всея Крыма!Зря шоль"соломку стелил"и мосты строил.
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Петренко артикль пропустив, треба -is a thief-

Я дуже сподіваюся, що українці не почнуть зараз =уміляЦЦа= =рассєйскім школьнікам= і не розводитимуть нюні, що оця =юная поросль= фюрера прожене і все знову у них з москалями буде добре.

То внутрішні москальські речі, до нас стосунку не мають: мордор лишається ворогом. Разом з його населенням.
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когда научатся писать и говорить "путин - хуйло" - тогда и обсудим... дальнейшие перспективы...
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Їхня перспектива - стати рабами китайців. Тому не чекайте від них нічого.
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ну надеюсь на китайско-украинской границе, все будет спокойно.
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Я для китайців робив різні роботи. Їх легше зрозуміти ніж кацапів.
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Роботів робив?
Чи ієрогліфи копірастив?
🤑
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Ох уж ети агенты кремля не любят царя. Или не агенты кремля... я запутался. Соевые, расскажите как называют людей которые не любят царя и не рады его рехвормам? Ах, вот вспомнил, зрадоботы.
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Помилка. Робот Софі дала вірну відповідь - хуйлососи.😐
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Ну що, носатий, засцяв чи на параші замріявся?.. Можу і зачекати.. Маю час і натхнення..😏
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Весь мир знает что залуПУТИН - хуйлу, а кацапы нет, странно?
"Путин – вор", - российские школьники запустили флешмоб в соцсетях - Цензор.НЕТ 2572

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Цікаво.. Чи не є тут чергова многоходочка від Хуйла?
Сьогодні написи, а завтра спалена феесбешниками школа, як в Беслані чи як розстріляні діти в окупованій рашистами Керчі. І знов там винні будуть " терористи" чи " маньяк-адіночка"?..😕😕😕
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Чуханы зашуганые пусть дольше молчат в тряпочку, хоть дети им раскроют глаза... Да, и с чего-то нужно ведь начинать...
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Путин вор? Да ладно, серьезно? Какая охуительная новость, мы то в Москве и не знали, и не подозревали даже... живем блядь каждый день, и не знаем, кто ворует, сами носим откаты, и не подозреваем, куда они уходят. Да да, и я тоже ношу! Или вы хотите по другому прожить? Тогда вам хорошо, я по другому не умею, работаю там где работаю.
Ладно, спокойной ночи, пойду спать потихоньку, завтра будет новый день
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Спи спакойна, масквич. Ракети НАТО уже на подлете..
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от жеж маленький фошызд!!!!!!!!!!!! с кален небойсь встать вздумаль !!!!!!!!!
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом"Путин – вор", - российские школьники запустили флешмоб в соцсетях. ФОТО
 
 
 
 
 
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