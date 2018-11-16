 "Путин – вор", - российские школьники запустили флешмоб в соцсетях. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает телеканал "Дождь".
Российские школьники и студенты запустили челлендж — они пишут "Путин вор" на досках в аудиториях. Поводом для него стал случай в красноярской школе, где учительница сообщила школьникам о том, что за такую надпись "в советское время был бы расстрел".
Фотографии с надписями на досках начали публиковать в комментариях к публикации "Сталингулаг" во "ВКонтакте". К челленджу присоединилась школа в городе Гусиноозерск в Бурятии, школа в Краснодаре и Университет имени Лобачевского в Нижнем Новгороде.
Пользователь "ВКонтакте" Дмитрий Петренко опубликовал в комментариях к публикации фотографию с надписью "Putler is thief", что переводится как "Путлер вор". Номер учебного заведения и город, где была сделана надпись, пользователь не указал.
Как сообщал Цензор.НЕТ ранее в красноярской школе 13 ноября произошел инцидент. Учительница истории и обществознания Евдокия Ковалева сообщила ученикам, что надпись "Путин вор", которая появилась на доске класса, оскорбляет президента, и "в советское время за такое был бы расстрел".
Хуйло оно..🤑
Я дуже сподіваюся, що українці не почнуть зараз =уміляЦЦа= =рассєйскім школьнікам= і не розводитимуть нюні, що оця =юная поросль= фюрера прожене і все знову у них з москалями буде добре.
То внутрішні москальські речі, до нас стосунку не мають: мордор лишається ворогом. Разом з його населенням.
))
Чи ієрогліфи копірастив?
🤑
Сьогодні написи, а завтра спалена феесбешниками школа, як в Беслані чи як розстріляні діти в окупованій рашистами Керчі. І знов там винні будуть " терористи" чи " маньяк-адіночка"?..😕😕😕
Ладно, спокойной ночи, пойду спать потихоньку, завтра будет новый день