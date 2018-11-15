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Все про:зарплата (1793) пенсионная реформа (1075) Розенко (592)

 За год пенсионной реформы удалось легализовать занятость 100 тыс. человек, - Розенко

В течение первого года после введения пенсионной реформы удалось легализовать занятость около 100 тысяч человек.

Об этом заявил вице-премьер-министр Павел Розенко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"За счет введения пенсионной реформы мы можем говорить о том, что произошли определенные сдвиги в легализации занятости. У людей уже появляется понимание того, что пенсионная реформа стимулирует их легализировать свой труд, потому что, чтобы получить достойную пенсию, надо иметь легальную занятость и платить пенсионные, страховые взносы со всей суммы заработной платы. В течение года мы обеспечили легализацию около 100 тысяч наших сограждан", - рассказал Розенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С 1 марта 2019 года все пенсионеры получат перерасчет пенсий, - Розенко

В то же время он отметил, что теневой объем рынка труда оценивается на уровне 2-3 миллионов граждан.

Напоминаем, Верховная Рада приняла пенсионную реформу 3 октября 2017 года.

Также читайте: В ноябре +155 тыс. легальных работников, - Гройсман рассказал, как проходит борьба с нелегальной занятостью

Источник: https://censor.net.ua/n3097212
 
 
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США і Європейський Союз сказали, що була успішно провелена пенсійна реформа.
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Тобто сказали країни, а не люди і політики? В чому була суть реформи і що вона да, окрім збільшення дефіциту Пенсійного фонду?
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Худеть когда начнешь? Супрун про диабет предупреждала
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Після того, як похудають РПцешні попи. Бачив їхні груди (все, що вище пояса у них груди)?
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мы и за тобой розенблюм придем, как и за остальными соевыми шнырями.
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Так у вас в Херсоні тільки соєві шнирі, тому нема кому йти🤗
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есть немного. не скрою. но это бывшие красноперые большевички и рыгающие аналы, так что никаких угрызений совести по этому поводу не возникнет.
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Якби ж небагато🤪! У вас всі шнирі, а інші продадуться шнирям за дріб'язок🤗 От шнирєй нє спрятатьсяся, нє скриться. Хєрсонскіє шнирі, что ва снітся😋
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не. южные шныри обладают особой изворотливостью. И с удовольствием весной кинут лолиту. Они так русню в 14 году кинули. Деньги у мордвы за устройство безобразных безобразий и организацию хнр взяли но ничего не сделали. А когда пришло время прихвостням кацапни выйти на пл. Свободы и начать скакать и кукарекать хуйловвиди никто из хитрожепых большевичков не вышел. В общем кинули мордву тогда на бабки, кинут на бабки и соевых сейчас.
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Те, що всі кинуть усіх вірю. Тому треба писати не херсонці, а "почєтниє шнирі" Шнирєвська (колишнього Херсону) 🤭
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мы их по именам всех знаем их не так и много. а писать не нужно, разве что в местах их массовых захоронений.
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Проблема в тому, що знання вам не будуть допомогати, бо шнирі повсюду. Шнирі в тєбє і во мнє.
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Слышь ты ур-д.
Не обобщай.
Ещё не известно из какой тролле фермы ты пишешь!
Порошенковской или ольгинской!
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Насправді, легалізація полягає зовсім за інших причин, а не в пенсійній, якоби реформі...
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У мене працівники або на мінімалці або взагалі не офіційно стали працювати ! Я їб....в ваші реХФорми мальдівсько - ахметівські !
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Слышишь, где то плачет сын депутата или чиновника!
Ему не хватает на героин!
Заплати налоги!
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В заголовке забыли дописать -легализовать в Польше и Литве!
Хотя нет, там цифры на миллионы!
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Точнее ободрать еще 100тыс. человек с помощью налогов.
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Еще тварь и хвастается как будто работу дал 100 тысячам человек.
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Не хочешь платить налогов - вали в свою россию!
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кремлеботына, ето ты мне из Рашки будешь печатать чтобы я валил на Рашку? Да ты хоть бы методички кремлевские немного изменил, ато палишься чересчур открыто.
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расскажи ка хакасс по чем там у вас на мордовии фанфурик боярышника?
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О какой достойной пенсии Оно говорит? С 2028 года пенсионный возраст в Украине планируется подняться до 68 лет. О какой пенсии речь вы ворье вонючее говорите. Вам просто нужно до выборов набить карманы и улететь на Сейшелы на своих самолетах к своим семьям.
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У 100 тысячь пенсионеров,хватило сил устроится на работу,потому,что всю пенсию надо отдать за тарифы?А остальные миллионы пенсионеров,не имеющих сил хай пухнут с голоду и замерзают в холоде.А у тех,кто за газ и коммуналку не расплатятся,квартиры весной поотбирают,я так понимаю.А там за лето их бомжи на своих территриях подчистят,позарывают в неизвестных местах и опа ча!И пенсии оставшимся в живых будет с чего увеличивать,и жилфонд появится!Вот,учитесь,как пенсионную реформу решать надо!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗа год пенсионной реформы удалось легализовать занятость 100 тыс. человек, - Розенко
 
 
 
 
 
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