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 Политика Украины
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 Климкин и Чалый провели переговоры с американскими сенаторами Менендесом и Коркером. ФОТО

Состоялась встреча Министра иностранных дел Украины Павла Климкина и Посла Украины в США Валерия Чалого с Председателем Комитета по иностранным отношениям Сената США Робертом Коркером и сопредседателем Комитета Робертом Менендесом.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Посольство Украины в США в Фейсбуке. 

В сообщении отмечается: "В ходе встречи обсуждались актуальные вопросы взаимодействия с Конгрессом США, прежде всего на направлении дальнейшего усиления давления на РФ. Министр иностранных дел Украины проинформировал собеседников об актуальной ситуации на временно оккупированных территориях Донбасса и в Крыму, а также по осуществляемых в Украине реформах.

С украинской стороны высказано благодарность сенаторам за их многочисленные законодательные инициативы, направленные на поддержку украинского государства в противостоянии российской агрессии.

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Министр иностранных дел особо отметил историческое решение Сената США о принятии резолюции по случаю 85-й годовщины Голодомора в Украине, в которой события 1932-1933 гг. признан геноцидом украинского народа.

В контексте обсуждения вопросов дальнейшей поддержки нашего государства Павел Климкин подчеркнул важность законодательного закрепления предложенного Сенатом и Палатой представителей увеличение объемов помощи Украине по линии Государственного департамента, Пентагона и Агентства США по международному развитию в федеральном бюджете США 2019 года".

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Климкин и Чалый провели переговоры с американскими сенаторами Менендесом и Коркером 01

Источник: https://censor.net.ua/n3097210
 
   
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Глядя на фото. Клим туп, чалый самодоволен. Украина от них в профите?
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Физиогномика как наука о лице сложилась в глубокой древности. Родиной восточной физиогномики считается Древний Китай
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Мне кажется что у всех иностранцев попадающих в Украину складывается впечатление что они попали на остров людоедов.
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Раисявперде!намкрыш!топольсанкцийнебаица!несмешитемаиискандеры!санкциинамполезн
ы!давайтебольшесанкций!давигусейспасайрасею! Кстати кацапчеги!поздравляем вас с правильным выбором! Хуйлоподнялстранусколенипоставилраком!хуйлолучшийутилизаторпедерации!хуйлододел
аетработумеченого! Браво кацапчеги!так держать! ИХТАМНЕБЫЛО!!!_ТЫНЦ_
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Это только у нас возможно, чтобы министр иностранных дел, да ещё вместе с послом проводили встречу с двумя депутатами другой страны? Представляю, как Майк Помпео притаранил в Украину, прихватил с собой Мари Йованович, и уединился вместе с козаком Гаврилюком и Бориславом Березой для обсуждения текущего момента. (Или я слишком категоричен?).
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Учитывая , то обстоятельство, что что мадам Йованович пока еще не состояла в училках истории в винницах, ты предвзято категоричен
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Прошу прощения, не врубился. А кто состоял в этих училках? Да ещё и в "винницах"? Так давай её отбросим (Мари Йованович), если что. Нехай сначала поучит детишек истории в "винницах". Пусть будет один Майк Помпео. Просто представь на минутку такое сообщение: "Срочно! Всем, всем, всем! Майк Помпео отбросил все важные дела, и летит на переговоры с двумя депутатами ВРУ - Антоном Геращенко и козаком Гаврилюком!" Бомба! Не?
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Почему все американские чиновники и генералы такие худые? Меня каждый раз посещает вопрос, не стыдно ли нашим чиновникам у которых пуговицы на брюхе не застегиваются и морда в двери не пролазит, просить у иностранцев денег, мол мы голодаем да и война у нас?
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Автор: Гы Новость:

Достижение российского лидера потрогать за....писю мировых лидеров.. не только руками))))
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Обсуждали предстоящие санкции к декабрю, а у местной ваты уже начало подгорать.
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Это не у ваты, это у тебя волосы мудрости в ухах тлеют
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так ты еще и ёптич, оказывается. Барнаул? или ёбург?
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караганда.... теперь тебе стало легче придурок козломордый?
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Климкин мне напоминает министра иностранных дел Латвии 1939 года, Мунтера
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКлимкин и Чалый провели переговоры с американскими сенаторами Менендесом и Коркером. ФОТО
 
 
 
 
 
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