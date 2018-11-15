 "Дело 2 мая" в Одессе будет рассматривать суд присяжных

Такое решение принял Малиновский районный суд Одессы на подготовительном заседании 15 ноября, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Коллегия судей, посоветовавшись в совещательной комнате, назначила судебное разбирательство судом присяжных", - говорится в сообщении. Как отмечается, с такой инициативой выступил защитник обвиняемого.
Следующее судебное заседание назначено на 20 ноября, начало в 13 часов.
Также в связи с решением Высшего совета правосудия об увольнении судьи Сергея Жуковского состоялась замена председателя по делу - автоматизированной системой документооборота суда был избран судья Алексей Стариков.
Напоминаем, 2 мая 2014 года в Одессе в ходе массовых беспорядков погибли 48 человек и более 200 получили ранения. Большинство погибли во время пожара в Доме профсоюзов. Правоохранительные органы открыли около десятка уголовных производств, касающихся разных фактов. Одно из наиболее резонансных из них – дело о событиях на Греческой площади, где произошли первые столкновения между пророссийскими и проукраинскими активистами.
Ранее, по результатам расследования уголовного производства в отношении событий 2 мая в Одессе, прокуратурой в суд был направлен обвинительный акт относительно бывшего начальника ГУ МВД Украины в Одесской области в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 135, ч. 2 ст. 364, ч.1 ст. 366 УК Украины, по которому идет судебное разбирательство.
Кроме того сообщено о подозрении и объявлен в розыск бывшего заместителя начальника ГУ МВД Украины в Одесской области в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 135, ч. 2 ст. 364, ч.1 ст.365 УК Украины.
Также был направлено в суд обвинительный акт в отношении трех бывших работников ОГУ ГУ МВД Украины в Одесской области ч. 1 ст. 365, ч.1 ст. 367 УК Украины по факту незаконного освобождения 4 мая из ИВС ОГУ ГУ МВД Украины в Одесской области 64 человек, задержанных 02 мая.2014 года во время массовых беспорядков в Одессе.
"Труханов - наш мэр! Путин - наш президент!",
"Россия за Труханова!",
"Труханов - защитник Святой Руси!".
Вообще, истории со Смелой и Кривым Рогом они не только о Фирташе или там борьбе за облгазы. Они прежде всего о наших людях. О простых парнях и девчонках, как ты и я, о нашем богатом внутреннем мире и горячих сердцах.
Возьмем, например, историю о транспортном коллапсе в Черкассах. Стал как-то мэром Черкасс славный выходец из Лысянки Анатолий (известный местным под кличкой из 90-ых Железяка). Немного распиливал металл, немного продавал в Европку под крышей некого Торпеды. Моряк, наверное, раз Торпеда. А заместитель у Анатолия одно время был Сергей Гура, того которого убил бывший охранник в результате перестрелки в центре Черкасс - убийца жены, бизнесмен, немного бандит и меценат.
Там много таких персонажей - один так хотел строить высотный дом за драмтеатром, что театр немного подгорел, другого постреляли возле гаражей, и с тех пор фирменные магазины спортивной одежды в центре не работают. Черкассы вотчина БЮТ сегодня, но там живут достаточно гибкие депутаты - тот же Гура покойный побывал и в ПР, и у социалистов еще... Картина маслом, короче, Чикаго на Днепре.
И так эти милые парни увлеклись постройкой в парках дорожек из плитки, рингов и спортивных площадок, что не смогли выделить деньги на новые троллейбусы в этом году. Тендеры на ремонт больницы с откатами своим фирмам это проще, а вот закупка троллейбусов - это уже высшая математика. За три года расчет обоснованных тарифов на маршрутных автобусах не провели и теперь перевозчики хотят грубо говоря по 8 как в Киеве, а город согласен платить 5. Договора нет с зимы, виноватых тоже нет. 40 автобусных маршрутов стоит, троллейбусов не хватает, люди часами стоят на остановках. Таксисты в день начала коллапса поднимают цены на услуги вдвое. Такси, впрочем тоже вызвать проблема, а усугубил это дело снег.
Вот так вот ты живешь вне политики, а завтра тебя заметает снег в Смеле или Кривом Роге и ты пешком ходишь на работу, потому что у кого-то ручки кривоваты и заточены под плитку.
Но перебороть себя и вместо обсуждения за новогодним столом Гроймана, узнать время приема родного депутата или мера или провести параллель между выборами, маршрутками и теплом в домах пока трудно. Очень трудно. А впереди ведь выходы из строя 80% изношенных сетей, и снос хрущевок, и окончательная гибель старого парка троллейбусов - вопросы жизни и смерти не побоюсь этого громкого слова.
Кто же виноват? Может Гройсман, Порошенко или Путин, может Семенченко, который сдал город на выборах Вилкулу или Венера в лунной фазе? Украинской науке это неизвестно. Еще нескоро люди смогут запомнить, что та бумажка, которую ты не глядя подмахнул и бросил в урну, может поиметь тебя в зад спустя три года.
кириллданильченко
как там эти милые девушки ?