Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РИА "Новости".
Таким образом он прокомментировал задержание Украиной 15 судов за заход в порты Крыма.
По словам Клинцевича, Украина "реально разрывает" соглашение об Азовском море своими действиями.
Напомним, с апреля 2018 года Россия задержала в Азовском море более 200 иностранных судов.
В ответ Украина усилила группировки Вооруженных сил на Азовском направлении. СНБО на заседании 6 сентября утвердил комплекс мероприятий, направленных на защиту национальных интересов в южных регионах, акваториях Азовского и Черного морей.Заместитель председателя Госпогранслужбы Украины Василий Серватюк проинформировал, что в Азовском море уже сосредоточено более 120 кораблей и катеров РФ.
Европейский парламент 25 октября без обсуждения принял резолюцию, в которой выразил обеспокоенность нарушением Россией международного права в Азовском море.
Нужно срочно увеличить поставки на крысм электрики и увеличить прокачку газа крысам.
Ну а кроме того, каждый может взять в руки свой телефон и вспомнить, какой именно оператор обеспечивает ему связь. Если это Киевстар или Водафон - просто знайте, что эти компании хоть и зарегистрированы в Украине, но их владельцы - юридические лица из РФ. Водафон - просто флаг, прикрытие российского МТС. Каждый может себе представить, что вот сегодня мы выкинем их и дальше? А дальше будем пользоваться ахметовским Лайфом. Почему так сложилось и что с этим делать - другой вопрос. Это просто иллюстрация к тому, что можно делать быстро, можно - долго, а можно - правильно.
Примерно таким же образом в Украине остались дочки российских банков, ВТБ, Сбербанка и Проминвестбанка. Кто-то держит в них счета потому, что делал это долгое время и не хочет ничего менять, кого-то привлекают завышенные ставки по депозитам именно в российских банках (16% против 9%, в европейских), а кто-то не понимает, чьи именно это банки, поскольку «Сбербанк России», например, теперь выкинул второе слово, чтобы не распугать клиентов. Но есть отдельная категория клиентов, которые считают, что российский банк - по определению - более надежный, чем любой украинский и вот именно в нем надо держать свои счета.
Кстати, некоторые яркие борцы с коррупцией, у которых имеются депутатские книжечки, тоже доверяют свои деньги именно российским банкам, видимо - по той же самой причине, мол - российский банк своих не «кинет». А еще эти финансовые учреждения нагнали себе имиджа «надежного финансового учреждения».
Однако, уже давно понятно, что РФ стала примерным отражением того, что из себя представляет Путин - гопником, который регулярно рассказывает сказки о том, какой он благородный и крутой. Гопники окружают Путина, гопники возглавляют министерства и ведомства, банки и корпорации. Почему некоторые считают, что именно с дочками российских банков дело обстоит иначе - трудно понять.
Тем не менее заметим, что клиентура этих банков - очень специфическая и так или иначе - ориентирована на своих, на россию. Но вся эта красота, разговоры о «своих», «солидности» и прочем заканчиваются сразу после того, как на горизонте возникают проблемы и такие проблемы, в частности, возникли у ВТБ банка. Дальше - информация от инсайдера, который имеет счет в этом банке.
До 5.11.2018 года банк взымал с клиентов по 2 гривны за внутрибанковские и внешние платежи. Деньги небольшие и никого это не смущало. Юридические и физические лица держат там свои текущие, депозитные и другие счета потому, что банк дает условия их сохранности и в определенных случаях - прирост за счет процентов от сумм, которыми пользуется банк. Многие сталкивались с депозитами и знают, о чем идет речь.
Но вот 8.11.2018 года банк рассылает короткое текстовое сообщение своим клиентам, посредством системы «клиент-банк» об изменении тарифа на банковские операции. Кто-то заметил его, кто-то не заметил, но даже наблюдательные клиенты прикидывали, что было 2 грн., а теперь станет 4 или 10 - неприятно, но куда деваться? Свой банк, российский, не переходить же из-за этой мелочи в украинский банк. Но такие рассуждения были пресечены сразу после попытки провести банковские операции. Оказалось, что теперь банк взымает 10% от суммы, на которую проводится операция.
Это значит, что если вы решили провести операцию на миллион гривен (что для юр лиц - не очень большая сумма), то вместо 2 грн. теперь банк взымает 100 тыс. грн. Не правда ли, разница заметная? Клиенты кинулись в банк за разъяснениями, и там сообщили о том, что они имеют право изменять комиссию, вот они ее и изменили, а то что они ее увеличили в 50 тыс. раз - никого не должно волновать. Клиенты пояснили, что их такое «обслуживание» не устраивает и что с этим надо что-то делать. А в ответ они услышали, что они вправе перевести свои деньги в другой банк, но при взыскании указанной комиссии.
Вот это уже стало полным нежданчиком для клиентов. Но после того, как они пояснили, что это - не вариант, банковские работники выдали еще один вариант - не трогать деньги вообще. Но клиенты должны платить зарплату, налоги и прочие обязательные платежи, за неуплату которых начисляются пени, штрафы и вообще, может быть открыто криминальное дело. Но банк это не интересует.
Пока большая часть клиентов впала в каталепсию и думала, что с этим всем делать, меньшая часть вынужденно двинула деньги из расчета такой потери на комиссию. И действительно, многие потеряли на транзакции свои 10%. Только вот эта красота длилась до 14 ноября, когда желающие осуществить какие-то платежи обнаружили, что комиссия уже 15% от суммы транзакции. Причем, теперь время обработки транзакции - 3 дня и если ты смирился с одним размером комиссии при перечислении, не факт, что через три дня она останется той же. Это был удар под дых, от которого многим стало дурно. Но ведь за 14 ноября идет 15 ноября, а в этот день банк ввел комиссию 25%.
Заметим, ВТБ так отыгрался на клиентах, которые тайно или явно высказывали симпатию к Московии и ее финансовым учреждениям. Что будет 16 ноября - никто не знает.
ЭПИЛОГ
В любом случае, принцип «русские своих не бросают/кидают» получил денежное выражение, и теперь слова классика русской словесности Пушкина: «Там русский дух, там русью пахнет» стало более понятным для всех любителей «русского», с чем их можно от души и поздравить. Гопник будет гопником в смокинге, фраке или любой другой одежде и под любой вывеской. Если кто-то этого не понимал раньше - имеет возможность понять это сейчас.
DL