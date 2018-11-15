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Все про:Азовское море (309) Клинцевич Франц (7)

 Россия может перекрыть Азовское море для украинских судов, - член Совфеда РФ

Член комитета Совета Федерации по обороне Франц Клинцевич заявил, что Россия может перекрыть Азовское море для всех украинских плавсредств.

Как передает Цензор.НЕТ, об  этом сообщает РИА "Новости".

Таким образом он прокомментировал задержание Украиной 15 судов за заход в порты Крыма.

"Это явный беспредел. И не имеет значения, идет ли речь о российский судах или судах иностранных государств — и те, и другие совершенно законно вошли в порты Крыма", - заявил он.

По его словам, Киев толкает Москву на ответные действия. Сенатор подчеркнул, что Россия "буквально в минуты" способна перекрыть Азовское море для любого судна под флагом Украины.

По словам Клинцевича, Украина "реально разрывает" соглашение об Азовском море своими действиями.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия прикрывает агрессию в Азовском море "борьбой с пиратством", - МИД

Напомним, с апреля 2018 года Россия задержала в Азовском море более 200 иностранных судов.

В ответ Украина усилила группировки Вооруженных сил на Азовском направлении. СНБО на заседании 6 сентября утвердил комплекс мероприятий, направленных на защиту национальных интересов в южных регионах, акваториях Азовского и Черного морей.Заместитель председателя Госпогранслужбы Украины Василий Серватюк проинформировал, что в Азовском море уже сосредоточено более 120 кораблей и катеров РФ.

Европейский парламент 25 октября без обсуждения принял резолюцию, в которой выразил обеспокоенность нарушением Россией международного права в Азовском море.

Источник: https://censor.net.ua/n3097207
 
 
 Топ комментарии
 
Путинский холоп кудахтает о перекрытии Азовского моря, тем самым хуйло пытается напугать Украину😁
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Значит получит санкции Параша по самые гланды.
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Климаксевич, а вы от новых санкций не вспотеете за такие делишки?
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Путинский холоп кудахтает о перекрытии Азовского моря, тем самым хуйло пытается напугать Украину😁
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Україна може теж перекрити Азовське море і знищувати будь яке судно в Азовському морі!
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Для контроля Азовского моря флот не нужен,нужны ракетные комплексы,но у Петрухи одни будки на колесах выходят.
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Ракетні комплекси це добре. А де їх взяти ? Купити в когось ?
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Там твой Рабинович слился, за кого теперь будешь рвать зад?
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Петя с Рабиновичем вместе Хануку празднуют,наверно рабинович все же твой))
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не только хануку но и пурим и пейсах. А щирый украинец рубенштейн просто прикинул что к чему и спрыгнул. Его бы до выборов в цике завернули бы по причине второго паспорга гражданина земли обетованной.
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Вы зрадобот и взрыватель будки.
Только на Богдане или КУЗНЕ!
Выборы скоро, на календари и плакаты денег нет.
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Пэця уже кузню тигипке продал. Хрен там что теперь произведут,кроме кадила для рпц.
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Мало ли кому кто продал!
Вы ведь не верите, что виолончелист друг х-ла в переходе свои лямы заработал!
Может и тут пете % капает!
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Ksenia VB Колись був серіал такий.Про генія,який може виконувати будь-яку професію.Це напевне Igor L. Росія може перекрити Азовське море для українських суден, - Радфед РФ - Цензор.НЕТ 1345
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Между прочим класный сериал, надо будеть ещё раз пересмотреть....
Притворщик (сериал 1996 - 2000)
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нельзя. тамжынашилюди , русня онижыдети. Все должно быть по мыролюбному по безальтернативному.
Нужно срочно увеличить поставки на крысм электрики и увеличить прокачку газа крысам.
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Нехай Х***о добиває свою недоімперію.
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Значит получит санкции Параша по самые гланды.
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Климаксевич, а вы от новых санкций не вспотеете за такие делишки?
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От озабоченности? Или от прокладки СП-2 с евромерзавцами вспотеют?
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Смерть рашистам! Смерть совфеду! Смерть путлеру!
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Простой смерти хуйлу не желаю. Пусть его растерзают его же адепты. Медленно Россия может перекрыть Азовское море для украинских судов, - Совфед РФ - Цензор.НЕТ 7795
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Или торкнется сам. Последний перл душевнораненого - «Встречаться в нормандском формате в настоящее время в ходе предвыборной кампании, которая происходит на Украине сейчас, более или менее бессмысленно». Пытался осмыслить, так и не удалось, ку-ку крепчает Россия может перекрыть Азовское море для украинских судов, - Совфед РФ - Цензор.НЕТ 911
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Клинцевич - унылый клоун, заявления которого абсолютно ничего не стоят.....он пустое место.
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Хуйло хоть смешное, а это чучело просто унылое.
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Этот петух сидит в ширинке хуйла и кукарекает, на большее не способен.
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В спам иди, троллячья ферма...
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В ответ надо перекрыть транзит всего парашного говна в Европу (и в Крымняш заодно) всеми видами транспорта и проезд парашников по территории Украины.
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А как же торговые партнёры и там же наши люди?. Даже не думай о таком.
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Перекрыть сваями, подобно тому, как вы мост строили?
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Зачем? У того же моста один-два корабля и усё! Проход в Азовское море один - Керченский пролив, и под мостом тоже один проход, если я не ошибаюсь, в самой высокой его части. Или заградительные боны там же. Чужим - боны подняты, своим - опущены (разведены).
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надо договорится с Турками что бы перекрыли кацапам Черное море....... не для хуйла эго наши предки копали...)))
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Те, кто сохраняет иллюзию относительно Московии или считает себя куском «советского народа», лихорадочно цепляются за остатки империи, которые присутствуют в Украине, хоть и уже во все более и более урезанном виде. Скажем так, с началом войны хотелось бы полностью избавиться от всего, что прямо или косвенно принадлежит оккупанту, но при здравом рассуждении понимаешь, что все надо делать аккуратно и с максимальной пользой для Украины. В конце концов, наши военные успешно использовали трофейное оружие и ничего.
Ну а кроме того, каждый может взять в руки свой телефон и вспомнить, какой именно оператор обеспечивает ему связь. Если это Киевстар или Водафон - просто знайте, что эти компании хоть и зарегистрированы в Украине, но их владельцы - юридические лица из РФ. Водафон - просто флаг, прикрытие российского МТС. Каждый может себе представить, что вот сегодня мы выкинем их и дальше? А дальше будем пользоваться ахметовским Лайфом. Почему так сложилось и что с этим делать - другой вопрос. Это просто иллюстрация к тому, что можно делать быстро, можно - долго, а можно - правильно.
Примерно таким же образом в Украине остались дочки российских банков, ВТБ, Сбербанка и Проминвестбанка. Кто-то держит в них счета потому, что делал это долгое время и не хочет ничего менять, кого-то привлекают завышенные ставки по депозитам именно в российских банках (16% против 9%, в европейских), а кто-то не понимает, чьи именно это банки, поскольку «Сбербанк России», например, теперь выкинул второе слово, чтобы не распугать клиентов. Но есть отдельная категория клиентов, которые считают, что российский банк - по определению - более надежный, чем любой украинский и вот именно в нем надо держать свои счета.
Кстати, некоторые яркие борцы с коррупцией, у которых имеются депутатские книжечки, тоже доверяют свои деньги именно российским банкам, видимо - по той же самой причине, мол - российский банк своих не «кинет». А еще эти финансовые учреждения нагнали себе имиджа «надежного финансового учреждения».
Однако, уже давно понятно, что РФ стала примерным отражением того, что из себя представляет Путин - гопником, который регулярно рассказывает сказки о том, какой он благородный и крутой. Гопники окружают Путина, гопники возглавляют министерства и ведомства, банки и корпорации. Почему некоторые считают, что именно с дочками российских банков дело обстоит иначе - трудно понять.
Тем не менее заметим, что клиентура этих банков - очень специфическая и так или иначе - ориентирована на своих, на россию. Но вся эта красота, разговоры о «своих», «солидности» и прочем заканчиваются сразу после того, как на горизонте возникают проблемы и такие проблемы, в частности, возникли у ВТБ банка. Дальше - информация от инсайдера, который имеет счет в этом банке.
До 5.11.2018 года банк взымал с клиентов по 2 гривны за внутрибанковские и внешние платежи. Деньги небольшие и никого это не смущало. Юридические и физические лица держат там свои текущие, депозитные и другие счета потому, что банк дает условия их сохранности и в определенных случаях - прирост за счет процентов от сумм, которыми пользуется банк. Многие сталкивались с депозитами и знают, о чем идет речь.
Но вот 8.11.2018 года банк рассылает короткое текстовое сообщение своим клиентам, посредством системы «клиент-банк» об изменении тарифа на банковские операции. Кто-то заметил его, кто-то не заметил, но даже наблюдательные клиенты прикидывали, что было 2 грн., а теперь станет 4 или 10 - неприятно, но куда деваться? Свой банк, российский, не переходить же из-за этой мелочи в украинский банк. Но такие рассуждения были пресечены сразу после попытки провести банковские операции. Оказалось, что теперь банк взымает 10% от суммы, на которую проводится операция.
Это значит, что если вы решили провести операцию на миллион гривен (что для юр лиц - не очень большая сумма), то вместо 2 грн. теперь банк взымает 100 тыс. грн. Не правда ли, разница заметная? Клиенты кинулись в банк за разъяснениями, и там сообщили о том, что они имеют право изменять комиссию, вот они ее и изменили, а то что они ее увеличили в 50 тыс. раз - никого не должно волновать. Клиенты пояснили, что их такое «обслуживание» не устраивает и что с этим надо что-то делать. А в ответ они услышали, что они вправе перевести свои деньги в другой банк, но при взыскании указанной комиссии.
Вот это уже стало полным нежданчиком для клиентов. Но после того, как они пояснили, что это - не вариант, банковские работники выдали еще один вариант - не трогать деньги вообще. Но клиенты должны платить зарплату, налоги и прочие обязательные платежи, за неуплату которых начисляются пени, штрафы и вообще, может быть открыто криминальное дело. Но банк это не интересует.
Пока большая часть клиентов впала в каталепсию и думала, что с этим всем делать, меньшая часть вынужденно двинула деньги из расчета такой потери на комиссию. И действительно, многие потеряли на транзакции свои 10%. Только вот эта красота длилась до 14 ноября, когда желающие осуществить какие-то платежи обнаружили, что комиссия уже 15% от суммы транзакции. Причем, теперь время обработки транзакции - 3 дня и если ты смирился с одним размером комиссии при перечислении, не факт, что через три дня она останется той же. Это был удар под дых, от которого многим стало дурно. Но ведь за 14 ноября идет 15 ноября, а в этот день банк ввел комиссию 25%.
Заметим, ВТБ так отыгрался на клиентах, которые тайно или явно высказывали симпатию к Московии и ее финансовым учреждениям. Что будет 16 ноября - никто не знает.
ЭПИЛОГ
В любом случае, принцип «русские своих не бросают/кидают» получил денежное выражение, и теперь слова классика русской словесности Пушкина: «Там русский дух, там русью пахнет» стало более понятным для всех любителей «русского», с чем их можно от души и поздравить. Гопник будет гопником в смокинге, фраке или любой другой одежде и под любой вывеской. Если кто-то этого не понимал раньше - имеет возможность понять это сейчас.
DL
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А наш Петя соплежуй,только пухлыми ручками кулачками машет,а надо жд дорогу строить из Мариуполя на Одессу,и порт Одессы развивать.
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Нууу может конечно!Интересно,а Турция может Босфор закрыть?
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Может. Вот только ключ надо найти..
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Так может мы этого ждем, одни понты от карлика. Сам уже боиться подобное вякать.
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Керченский мост всему причина, только зима может ускорить падение моста,а чукчи на оленях будут вывозить ватников с украинского Крыма
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"Таким образом он прокомментировал задержание Украиной 15 судов за заход в порты Крыма" Источник: https://censor.net.ua/n3097207
Это он о чём?
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Короче надо с полуострова Крым делать остров и делать перешеек для свободного прохода наших судов в Азовское море.
Росія може перекрити Азовське море для українських суден, - Радфед РФ - Цензор.НЕТ 131
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это мордва так мечтает, чтобы обезопасить зеленых зайцев хуйла и завезенную на крысм русню от приближающейся ее денатурализации.
Так что удмурт ты идешь на путена.
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А як потім подавати воду на Крим після деокупації? До того ж доведеться будувати мости.
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не стоит обсуждать бредовые прожекты русни. они на столько же ничтожны как и русня
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Давно нужно уже было начинать строить Сивашский канал.
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це так рогате бидло рекламує своїх посіпак в Україні... смерть расії!!
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Кацапорилі! Як би вам не прийшлося вкотре флот у Севастополі затоплювати після цього (можєм павтаріть, ага)! Росія може перекрити Азовське море для українських суден, - Радфед РФ - Цензор.НЕТ 5043
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запросто, завалить фарватер и все
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каЦАПНЯ - не злiть пастора:
Росія може перекрити Азовське море для українських суден, - Радфед РФ - Цензор.НЕТ 5593
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все было продумано заранее Сначала забрали корабли а теперь делают что хотят Суки
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Кацапы много чего могут говорить,но время их подходит к концу.Блудница будет уничтожена.
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а против кого тогда будут строить тыщи истребителей и авианосыц
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Кацапы могут не не только говорить, но, к сожалению могут и сделать.Даже не смотря на новую увесистую порцию санкций за это. Ну а нам остается только одно - рыть канал через перешеек. Предварительно под каналом кинуть водоводы под насосы для прокачки воды для Северокрымского канала ( на случай возврата Крыма).Другого варианта нет. Разве что подорвать крымский мост
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дешевые ПОНТЫ, ведь им тогда перекроют Босфор - а это куда серьёзнее, паРашка пойдёт на это лишь в том случае, если хочет развязать войну с Турцией (а поводов мало)!
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Украина в случае крайней нужды может прорыть канал с раздвижными мостами с Азовского в Чёрное море и сделать Крым островом (а не полуостровом)!
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Перекрывайте. И в качестве обслуживания иска еще 150 кацапских кораблей конфискуют за границей.
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БЕСУЮТ ЧЕРТИ !!! ВИДНО СКОРО ИХ КОНЕЦ !) ГЛАВНОЕ ИХ НИКОГО НЕ ЖАЛЕТЬ !!!
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Есть вопрос) Россия аннексировала Крым, развязала войну на Донбассе, готовит реванш внутри страны, не скрывает своих намерений и играет с открытыми картами. Какого хрена любой их ход является для Украины неожиданностью? Всё что делает Россия абсолютно предсказуемо. Труба, выборы в ДЛНР, Азов - это что, неожиданный сюрприз? Я не понимаю, у наших стратегов есть хоть какой-то план или мы всегда так и будет делать круглые глаза ,совершать только запоздалые ответные шаги и следить за реакцией в Кремле?
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план есть: урвать как можно больше. другого и не было.
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Трудно с вами поспорить, потому что прогресс в личных делах в сотни раз больше, чем в делах государственных. И это просто факт, который существует независимо от нашего отношения к отдельным персонам.
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Есть вопрос, как вы думаете, почему вы до сих пор сидите на цензоре и рассуждаете на диване про превратности судьбы? А Украина четыре с лишним года воюет, существует, живет, обороняется, и у кацапов только внезапно захваченный и предавший Украину Крым и небольшой кусок на Донбассе?
Может всё-таки наши стратеги кое-что могут?
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Ну во - первых вы тоже сидите на цензоре.(до сих пор) Во-вторых вы тоже пишите не из картонной коробки возле мусорного бачка. В - третьих я рассуждаю не о превратностях судьбы, как гимназистка, а о государственных планах. В- четвёртых ничего внезапного, кроме поноса, сейчас в мире не существует. В - пятых , если закономерные итоги и дальше представлять, как нежданные внезапности, то ничего хорошего можно не ожидать. Ну и в-шестых - утверждать, что сейчас всё хорошо, потому что могло быть и хуже удел неудачников, а не стратегов.
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А никто не говорит, что сейчас всё хорошо. Что-то хорошо, а что-то плохо.
Других руководителей, других генералов, других стратегов у нас для вас не нашлось извините. Поэтому, если сами не можете ничего, так сидите и не нойте.
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Ох блин, какие же детские ответы и пожелания) Не вижу никакой продуктивности в дальнейшем диалоге. Но ответ понятен - всё лучшее, что у нас есть мы уже использовали.) Кто, если не они?)
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Да нет, это у тебя сквозит, какой-то детский инфантилизм ))
У меня? Проженный реализм и цинизм.
Никакого толку нет в разумниках, которые ничего не могут сделать в реальности.
Поэтому делать будут те, кто есть.
А насчет кто, если не они, ну дык выбор небольшой, еще кацапы могут придти и порядок навести быстро. Еще может Юля со своей бригадой нарисоваться и непонятно куда это всё повести. А более никого реального и нет.
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Мочеиспускательный канал себе перекрой. А заодно и в задницу чоп забей. Шоб был фейерверк на всю Парашу. Гавну гавна! И по-больше. Мы, украинцы, щедрые. Жрите, падлы, не обляпайтесь.
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Мочеиспускательный канал себе перекрой. А заодно и в задницу чоп забей. Шоб был фейерверк на всю Парашу. Гавну гавна! И по-больше. Мы, украинцы, щедрые. Жрите, падлы, не обляпайтесь.
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Интересно,а если в отвт закроют ВСЕ проливы,ане только Босфор и Дарданелы за нарушение конвеныии Монтрэ? Он наверно о такой и не слышал. Может только краем уха,и только за военные корабли.
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Великий воитель Франц Адамович Клинцевич всю жизнь воевал языком по политотделам. Ну и расстреливал здание российского парламента в 1993 во время ельцинского переворота...
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