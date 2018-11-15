 "Спусковым крючком" в убийстве Гандзюк могли быть ее записи в Facebook о незаконной вырубке леса, - журналистское расследование

Убийство Катерины Гандзюк может быть связано с конфликтом вокруг незаконной вырубки леса в Херсонской области. Речь об этом идет в журналистском расследовании Марьяны Пьецух, опубликованном "Украинской правдой", сообщает Цензор.НЕТ.

В начале июля Гандзюк резко высказалась в Facebook о реакции местных властей на митинг у здания ОГА против незаконной вырубки леса. Тогда протестующие обвинили областную власть в поджоге леса в Олешковском районе с целью последующей вырубки и продажи древесины. В защиту ОГА вышла группа ветеранов, в первом ряду которой был Торбин – сейчас его называют организатором нападения на Катерину.

Слева от мужчины в коляске – Торбин

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Тогда Гандзюк раскритиковала происходящее на площади. Действия областной власти она назвала "антимайданом", людей в камуфляже, вставших между митингующими и входом в ОДА – "гопниками в пошитой форме", а местной власти предрекла "политическое фиаско". Кроме того, она написала, что обе стороны конфликта являются браконьерами и устроили "спецолимпиаду о том, кто из них больших патриот и имеет первоочередное право жечь и пилить".

По данным источника журналистки, есть свидетельства связи между убийцами Катерины и поджогом леса. Так, в решении суда по делу о поджоге леса указаны номера телефонов трех лиц из "группы Торбина". В том числе, Владимира Васяновича, который, согласно показаниям еще одного подозреваемого Горбунова, передал ему 300 долларов на покупку кислоты. По словам Торбина, он привез Васяновича и других будущих участников нападения в Олешки по просьбе местного бизнесмена, искавшего "парней, которые могут приехать и охранять". Именно в то время, когда они жили в Олешках, и произошел поджог леса.

Васянович

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Как выяснила журналистка, с убийством Катерины Гандзюк может быть связан и глава Херсонского облсовета Владислав Мангер. Катерина писала в Facebook, что именно он организовал "ветеранов АТО" на защиту здания ОГА во время митинга против вырубки леса.

За день до задержания Павловского СБУ обыскала квартиру близкого к Мангеру депутата Херсонского облсовета Ставицкого. На сайте облсовета указано, что Ставицкий – член фракции "Радикальной партии". Но как только стало известно об обысках в его квартире, известный нардеп-"радикал" Игорь Мосийчук написал, что Ставицкий полтора года назад вышел из партии.

Ставицкий (слева) и Мангер

"У меня есть информация, что Ставицкий был среди группы лиц, которая видел организатора убийства Гандзюк Торбина сразу после покушения на нее", – написал Мосийчук.

По словам автора расследования, друзья Катерины считают причиной нападения на нее политические амбиции активистки и привычку резко критиковать оппонентов. Но говорят, что публичная критика Гандзюк фигурантов истории с лесом могла стать последней каплей или "спусковым крючком", решившим судьбу активистки.

Напомним, 31 июля на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского головы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой.

3 августа глава МВД Арсен Аваков сообщил, что полиция задержала подозреваемого в покушении на убийство Гандзюк. Как позже уточнил нардеп от фракции "Народный фронт" Антон Геращенко, подозреваемым является "Новиков Николай Николаевич, 1978 года рождения, уроженец города Херсона, ранее судимый. 22 августа подозреваемого в нападении на Гандзюк Николая Новикова отпустили из-под стражи. Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.

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4 ноября Гандзюк скончалась в больнице.

Верховная Рада 6 ноября утвердила создание Временной следственной комиссии ВР для проведения расследования сведений относительно нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов.