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Темы дня: Убийство Гандзюк Создание Поместной Церкви Санкции России против Украины
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 "Спусковым крючком" в убийстве Гандзюк могли быть ее записи в Facebook о незаконной вырубке леса, - журналистское расследование

За 25 дней до нападения Катерина Гандзюк резко высказывалась на эту тему. Журналистка выяснила, что именно может связывать убийц с местной властью.

Убийство Катерины Гандзюк может быть связано с конфликтом вокруг незаконной вырубки леса в Херсонской области. Речь об этом идет в журналистском расследовании Марьяны Пьецух, опубликованном "Украинской правдой", сообщает Цензор.НЕТ.

В начале июля Гандзюк резко высказалась в Facebook о реакции местных властей на митинг у здания ОГА против незаконной вырубки леса. Тогда протестующие обвинили областную власть в поджоге леса в Олешковском районе с целью последующей вырубки и продажи древесины. В защиту ОГА вышла группа ветеранов, в первом ряду которой был Торбин – сейчас его называют организатором нападения на Катерину.

Спусковым крючком в убийстве Гандзюк могли быть ее записи в Facebook о незаконной вырубке леса, - журналистское расследование 01

Слева от мужчины в коляске – Торбин

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Тогда Гандзюк раскритиковала происходящее на площади. Действия областной власти она назвала "антимайданом", людей в камуфляже, вставших между митингующими и входом в ОДА – "гопниками в пошитой форме", а местной власти предрекла "политическое фиаско". Кроме того, она написала, что обе стороны конфликта являются браконьерами и устроили "спецолимпиаду о том, кто из них больших патриот и имеет первоочередное право жечь и пилить".

Спусковым крючком в убийстве Гандзюк могли быть ее записи в Facebook о незаконной вырубке леса, - журналистское расследование 02

По данным источника журналистки, есть свидетельства связи между убийцами Катерины и поджогом леса. Так, в решении суда по делу о поджоге леса указаны номера телефонов трех лиц из "группы Торбина". В том числе, Владимира Васяновича, который, согласно показаниям еще одного подозреваемого Горбунова, передал ему 300 долларов на покупку кислоты. По словам Торбина, он привез Васяновича и других будущих участников нападения в Олешки по просьбе местного бизнесмена, искавшего "парней, которые могут приехать и охранять". Именно в то время, когда они жили в Олешках, и произошел поджог леса.

Спусковым крючком в убийстве Гандзюк могли быть ее записи в Facebook о незаконной вырубке леса, - журналистское расследование 03

Васянович

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Как выяснила журналистка, с убийством Катерины Гандзюк может быть связан и глава Херсонского облсовета Владислав Мангер. Катерина писала в Facebook, что именно он организовал "ветеранов АТО" на защиту здания ОГА во время митинга против вырубки леса.

Спусковым крючком в убийстве Гандзюк могли быть ее записи в Facebook о незаконной вырубке леса, - журналистское расследование 04

Спусковым крючком в убийстве Гандзюк могли быть ее записи в Facebook о незаконной вырубке леса, - журналистское расследование 05

За день до задержания Павловского СБУ обыскала квартиру близкого к Мангеру депутата Херсонского облсовета Ставицкого. На сайте облсовета указано, что Ставицкий – член фракции "Радикальной партии". Но как только стало известно об обысках в его квартире, известный нардеп-"радикал" Игорь Мосийчук написал, что Ставицкий полтора года назад вышел из партии.

Спусковым крючком в убийстве Гандзюк могли быть ее записи в Facebook о незаконной вырубке леса, - журналистское расследование 06

Ставицкий (слева) и Мангер

"У меня есть информация, что Ставицкий был среди группы лиц, которая видел организатора убийства Гандзюк Торбина сразу после покушения на нее", – написал Мосийчук.

По словам автора расследования, друзья Катерины считают причиной нападения на нее политические амбиции активистки и привычку резко критиковать оппонентов. Но говорят, что публичная критика Гандзюк фигурантов истории с лесом могла стать последней каплей или "спусковым крючком", решившим судьбу активистки.

Напомним, 31 июля на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского головы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой.

3 августа глава МВД Арсен Аваков сообщил, что полиция задержала подозреваемого в покушении на убийство Гандзюк. Как позже уточнил нардеп от фракции "Народный фронт" Антон Геращенко, подозреваемым является "Новиков Николай Николаевич, 1978 года рождения, уроженец города Херсона, ранее судимый. 22 августа подозреваемого в нападении на Гандзюк Николая Новикова отпустили из-под стражи. Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.

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4 ноября Гандзюк скончалась в больнице.

Верховная Рада 6 ноября утвердила создание Временной следственной комиссии ВР для проведения расследования сведений относительно нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов.

Источник: https://censor.net.ua/n3097206
 
 
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хм, интересно, а не к таким же выводом пришла некая известная блоггерша Ш., но которую цензор цитировать постеснялся?
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справа не в посоромився, а погидував.
і правильно зробив - нічого з помийниці підбирати.
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интересно, Ксюша, что ты пишешь, когда цензор начинает постить сообщения гиркина с разных ватных сайтов?или когда "ватная зрада", то такое можно и с помойки перепостить?
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Ксюша сміється над ватанами і бажає їм самого найгіршого.
Але сприймати серйозно і вірити словам пропогандонів Ксюша точно не готова.
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ну тут речь больше о том, как Ксюша интерпретирует те ссылки цензора на всякие помойки, тогда как довольно интересное журналистское расследование как то ускользает от его (цензора) внимания
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интерпретирую так - разберемся без юродивых
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Звичайно, що погидували. Є давно відомий НКВДістський метод: 90% правди і 10% брехні. Але потім 10% брехні переверне усю правду, а суспільство під репресіями, голодоморами замовкне надовго.
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В тих містах, куди лідерка ВО "Батьківщина" Юлія Тимошенко приїздить, бракує людей, які б прийшли до неї на мітинг, тому їх возять з собою.

Про це в ток-шоу "Ехо України" заявив політтехнолог Віктор Уколов.

"Сьогодні вранці бачив прекрасне відео, де в кількох автобусах люди, які їздять за нею по містах, де вона виступає, вчилися кричати разом "Тимошенко". Тобто в тих містах, куди вона приїздить, бракує людей, які б прийшли до неї на мітинг, і їх возять з собою. Організованих, які разом вміють кричати. Може таких самих людей вона хоче привезти до Порошенка? Ну, тоді це дуже гарно видно, коли люди не знають, що вони тут роблять, але вміють ходити строєм і разом кричати", - сказав Уколов.
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после фамилии заявившего далее можно не читать "Спусковым крючком" в убийстве Гандзюк могли быть ее записи в Facebook о незаконной вырубке леса, - журналистское расследование - Цензор.НЕТ 9126
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Ну да, а ствол так и не арестовали. Времени не хватило
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Гандзюк постраждала не тільки від корупційних дій місцевої влади, але й від втрати совісті деяких ветеранів АТО. Ту владу замінять, а от втрата авторитета АТОвцями є набагато важливішою справою нашого суспільства.
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крамольные вещи пишешь...ты точно не агент кремля?
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Для тебе це не має значення хто я, бо самти просуваєш блогершу "Ш".
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так а ты какой то более законспирированный, хотя вот тоже попалился немного "Спусковым крючком" в убийстве Гандзюк могли быть ее записи в Facebook о незаконной вырубке леса, - журналистское расследование - Цензор.НЕТ 2283
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Мені твоя брехня не цікавить. Я не при владі та не є предметом цієї статті. Тому гуд бай.
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ну еще скажи, что ты никаким боком не работаешь на тех, кто при власти--посмеемся вместе "Спусковим гачком" у вбивстві Гандзюк могли бути її записи в Facebook про незаконну вирубку лісу, - журналістське розслідування - Цензор.НЕТ 1974
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Це все гроші і спрага до наживи.
Кого не обери у владу - будуть красти
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и что же делать?(ну кроме как валить за бугор в поисках лучшей жизни)
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Как что делать? Срочно вступать в гав... партию за жиддя! "Спусковим гачком" у вбивстві Гандзюк могли бути її записи в Facebook про незаконну вирубку лісу, - журналістське розслідування - Цензор.НЕТ 3447
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Влада крала і буде красти завжди. Не існують та не будуть існувати кристально чесні люди, бо це людська природа. Питання лише в тому, щоб вдало обмежувати корупцію влади до прийнятної межі.
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Неабиякий прихильник шаріка.
Кожному своє, ну що поробиш..
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