 Обвиняемый в госизмене экс-депутат ВС Крыма Ганыш заявил, что всегда был сторонником Украины и просит суд признать его невиновным

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

Во время предыдущего заседания сторона обвинения попросила судейскую коллегию приговорить Ганыша к 12 годам лишения свободы. По версии обвинения, экс-депутат совершил два деяния, которые следует квалифицировать, как государственную измену. Прокуратура считает, что 11 апреля 2014 года Ганыш в сессионном зале крымского парламента проголосовал за российскую "Конституцию Крыма". Второе деяние, которое обвинение называет противозаконным – участие подсудимого в выборах в городской совет Феодосии, которые состоялись 14 сентября 2014 года по российскому законодательству.

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В ходе дебатов Ганыш подтвердил, что 11 апреля 2014 года он был в здании парламента, но не голосовал за конституцию. Он утверждает, что пришел туда, чтобы встретиться с министром социальной политики и обсудить вопрос выплаты ему пенсии.

Он также подтвердил, что баллотировался на местных выборах 2014 года, организованных в Крыму Россией. Но сказал, что выдвинул свою кандидатуру по просьбе местного меджлиса, чтобы оттянуть часть голосов у кандидата от Коммунистической партии.

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Экс-депутат также пожаловался на проблемы со здоровьем, вызванные хронической болезнью сердца, и заявил, что, будучи в Крыму, всегда был сторонником Украины.

На 16 ноября запланировано заседание, на котором экс-депутат выступит с последним словом. После этого последует вынесение приговора.

Василия Ганыша задержали 28 апреля 2015 года при выезде из Крыма сотрудники СБУ совместно с украинской Госпогранслужбой.

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Суд по делу Ганыша начался в августе 2015 года. В феврале 2017 года, когда до вынесения приговора оставалось несколько заседаний, Высший совет правосудия отстранил главу судейской коллегии Александра Федюка. Был избран новый председательствующий по делу, и суд над Ганышем начался заново.