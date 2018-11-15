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Все про:Крым (20815) суд (21520) государственная измена (245) Ганыш (1)

 Обвиняемый в госизмене экс-депутат ВС Крыма Ганыш заявил, что всегда был сторонником Украины и просит суд признать его невиновным

Экс-депутат Верховного Совета АРК Василий Ганыш, обвиняемый в государственной измене, 15 ноября во время дебатов в Днепровском райсуде Киева заявил о проукраинской позиции и попросил признать его невиновным.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

Во время предыдущего заседания сторона обвинения попросила судейскую коллегию приговорить Ганыша к 12 годам лишения свободы. По версии обвинения, экс-депутат совершил два деяния, которые следует квалифицировать, как государственную измену. Прокуратура считает, что 11 апреля 2014 года Ганыш в сессионном зале крымского парламента проголосовал за российскую "Конституцию Крыма". Второе деяние, которое обвинение называет противозаконным – участие подсудимого в выборах в городской совет Феодосии, которые состоялись 14 сентября 2014 года по российскому законодательству.

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В ходе дебатов Ганыш подтвердил, что 11 апреля 2014 года он был в здании парламента, но не голосовал за конституцию. Он утверждает, что пришел туда, чтобы встретиться с министром социальной политики и обсудить вопрос выплаты ему пенсии.

Он также подтвердил, что баллотировался на местных выборах 2014 года, организованных в Крыму Россией. Но сказал, что выдвинул свою кандидатуру по просьбе местного меджлиса, чтобы оттянуть часть голосов у кандидата от Коммунистической партии.

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Экс-депутат также пожаловался на проблемы со здоровьем, вызванные хронической болезнью сердца, и заявил, что, будучи в Крыму, всегда был сторонником Украины.

На 16 ноября запланировано заседание, на котором экс-депутат выступит с последним словом. После этого последует вынесение приговора.

Василия Ганыша задержали 28 апреля 2015 года при выезде из Крыма сотрудники СБУ совместно с украинской Госпогранслужбой.

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Суд по делу Ганыша начался в августе 2015 года. В феврале 2017 года, когда до вынесения приговора оставалось несколько заседаний, Высший совет правосудия отстранил главу судейской коллегии Александра Федюка. Был избран новый председательствующий по делу, и суд над Ганышем начался заново.

Источник: https://censor.net.ua/n3097204
 
 
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В российских аэропортах остро не хватает человека, который будет утешать прилетевших назад отдыхающих и хлопать их по плечу, шепча, что возвращение на родину - не приговор и все через это проходят.
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"Второе деяние, которое обвинение называет противозаконным - участие подсудимого в выборах в городской совет Феодосии"
Ух ты, это получается, что в случае возвращения Крыма практически всех местных нужно посадить за участие в выборах. Круто, где ж сколько тюрем набрать и вертухаев. Обвиняемый в госизмене экс-депутат ВС Крыма Ганыш заявил, что всегда был сторонником Украины и просит суд признать его невиновным - Цензор.НЕТ 1982
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1.А какая разница в качестве кого человек принимает участие в выборах ?
2.Так в Крыму тысячи депутатов от сельсовета до ВС и что ?
3. А чем отличается несостоявшийся депутат от реального учителя или полицейского работающего там сейчас в рос.учериждении ?
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Можливо так і було, але він погодився наспівпрацю з окупантами.
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А врач, учитель или дворник умерли с голоду, а все кто выжили -"погодився наспівпрацю з окупантами" знач 12 лет тюрьмы ?
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Я не понимаю критерии подхода к наказанию предателей родины.То есть,чувак сидевший в зале,в котором стояли зелёные человечики с атоматами и проголосовавший,как все,спасая свою жизнь,за всё что им любезно предложили,сядет на 12 лет.А Неля Штепа призывающая Путлера ввести войска и двух лет не отсидела.Или Допкин орущий,что всех майдановцев надо расстреливать из автоматов,как собак,подающий свою кондидатуру в президенты Украины,неприкосаемый?!Тема та ещё...Из репертуара,а давайте хоть кого нибуть,на 12 лет посадим.А то остальных,особо опасных,трогать, как-то боязно...А этот точно не отмажется...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОбвиняемый в госизмене экс-депутат ВС Крыма Ганыш заявил, что всегда был сторонником Украины и просит суд признать его невиновным
 
 
 
 
 
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