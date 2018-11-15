 Военнослужащий ВСУ Романюк, ехавший в отпуск на Тернопольщину, жестоко убит в Днепре

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в Фейсбук-группе "Моя Лановеччина" местный священник Алексей Филюк.

Он отметил: "Страшная новость всколыхнула только чо Лановеччину и наш приход!!! Жестоко был убит контрактный военнослужащий ВСУ Руслан Романюк, который ехал в отпуск в свое родное село Билозирка и так хотел побывать на молитве в своем тихом сельском храме!"





Как сообщает тернопольское издание "20 хвилин" 41-летний житель села Билозирка Лановецкого района два года служил в ВСУ. Боец как раз собирался в отпуск домой.

"Тело мужчины обнаружили 14 ноября в центральной части Днепра, в заброшенном здании вблизи вокзала", - пояснила пресс-секретарь управления Нацполиции в Днепропетровской области Анна Старчевская. - "Предварительно открыто уголовное производство по факту умышленного убийства. Сейчас ждем выводов о причине смерти".

В Тернопольском областном военном комиссариате теперь пытаются уточнить детали по перевозке тела погибшего. Как говорит сельский председатель села Билозирка, у Руслана Романюка из родных только тетя. Он жил с бабушкой и дедушкой, которые умерли за несколько лет до службы".

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