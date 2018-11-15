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Все про:Днепр_город (2539) убийство (5076) Ян Осока (464) ВСУ (139)

 Военнослужащий ВСУ Романюк, ехавший в отпуск на Тернопольщину, жестоко убит в Днепре

В Днепре убит военного ВСУ из Тернопольской области, который ехал в отпуск домой.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в Фейсбук-группе "Моя Лановеччина" местный священник Алексей Филюк.

Он отметил: "Страшная новость всколыхнула только чо Лановеччину и наш приход!!! Жестоко был убит контрактный военнослужащий ВСУ Руслан Романюк, который ехал в отпуск в свое родное село Билозирка и так хотел побывать на молитве в своем тихом сельском храме!"

Как сообщает тернопольское издание "20 хвилин" 41-летний житель села Билозирка Лановецкого района два года служил в ВСУ. Боец как раз собирался в отпуск домой.

"Тело мужчины обнаружили 14 ноября в центральной части Днепра, в заброшенном здании вблизи вокзала", - пояснила пресс-секретарь управления Нацполиции в Днепропетровской области Анна Старчевская. - "Предварительно открыто уголовное производство по факту умышленного убийства. Сейчас ждем выводов о причине смерти".

В Тернопольском областном военном комиссариате теперь пытаются уточнить детали по перевозке тела погибшего. Как говорит сельский председатель села Билозирка, у Руслана Романюка из родных только тетя. Он жил с бабушкой и дедушкой, которые умерли за несколько лет до службы".

Также читайте: Солдат ВСУ погиб от удара током на станции Козятин. Дело расследует военная прокуратура

Источник: https://censor.net.ua/n3097203
 
 
 Топ комментарии
 
Земля пухом !!! найти и покарать прилюдно, кто поднял руку на защитника Украины !!!животные !!!
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так больно на сердце, когда такое читаешь.
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Клофелинщицы и им подобные твари никуда не делись.Не знаю всех обстоятельств дела, но военная форма обязывает быть бдительным в ЛЮБОЙ обстановке.
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Земля пухом !!! найти и покарать прилюдно, кто поднял руку на защитника Украины !!!животные !!!
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В Україні повно вати та ублюдків реваншистів які тільки чекають своєї миті
нажаль в тилу ніхто не може себе в безпеці почувати з наших воєнних
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так больно на сердце, когда такое читаешь.
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Убийц найти и показательно ликвидировать!
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Найти этих сук и передать Ляшку на перевоспитание, а потом утопить в Днепре
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Клофелинщицы и им подобные твари никуда не делись.Не знаю всех обстоятельств дела, но военная форма обязывает быть бдительным в ЛЮБОЙ обстановке.
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Жорстоко вбили ? Це могла бути лише клята сепарня.
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а зараз ті та інші тварюки чекають на повернення пророгатого бидла....
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Найщиріші співчуття родині вбитого
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Дніпро є здебільшого ватним містом. Хоч і з Дніпра найбільше було добровольців. Запросто могли спрацювати російські спецслужби. А вдень ватка ховається і скидається на патріотів. Люблю і ненавиджу Дніпро одночасно. Прошу вибачення
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не мели чушь. скорее всего банальная бытовуха, а не потому что он был укр. военным.
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это да. спецслужбы только и занимаются, что "мочат" одиноких отпускников. Возле вокзала "грохнули". Чистой воды, "гоп стоп", скорее всего, пьяненький солдатик полез в бутылку, в споре с собутыльниками, его "отоварили", да не рассчитали. Паскудно такое писать...Кстати, у Хайяма есть строчка:" Запомнить надо. Пьешь вино, знай, с кем, когда и сколько."
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потрібно ставити камери спостереження.... багато......де тільки можливо... Тільки за допомогою техніки можливо побороти злочинність...
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ватных сепарастов в Днепре не меньше, чем в Киеве.
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Это печально. Прямо израиль какой-то, только наш цахал табельное с собой не носит.
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Просто сердце обливается кровью кода читаешь такое страшное сообщение. С этим надо
чтото делать. Нельзя мириться с тем, что в мирных регионах гибнут воины с передовой. Веч-
ная память солдату и земля ему пухом!
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Співчуття близьким(((смерть ворогам України!!
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этож пошел с кем то туда ,на вокзале познакомился .жаль хлопца .он думал тут в тылу все свои .а хер там ,тех же бегунов с Донбаса полно ,и они ненавидят Украину
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не понимаю я людей, которые ищут знакомства на вокзале, а тем более садятся бухать с незнакомыми людьми
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Когда бывал на вокзалах, часто видел пьяненьких, и очень пьяных бойцов.
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Він, як і багато інших, думав, що рухаючись вулицями цього міста, одягнутим у військову форму, він пересувається в морі народної любові до нього і таких як він. Ця фатальна помилка коштувала йому життя. Всі проблеми випливають вже починаючи з термінології - АТО, сепаратисти, гібридна війна, наші герої, наш президент, наш народ, наш уряд, народні обранці, заборонена зброя, мирні домовленості, санкції, реформи, свобода, демократія ...
Це все така ж брехня як і знайоме всім гасло - Схід і Захід - разом.
Припасуйте до всього частку -не. Це допоможе багатьом зберегти своє життя.
Не разом навіть те, що могло і мало би бути разом.
І це є головною причиною того чому вас будуть вбивати не тільки на фронтах цієї, нібито, війни, але й на вулицях, нібито, мирних міст.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВоеннослужащий ВСУ Романюк, ехавший в отпуск на Тернопольщину, жестоко убит в Днепре
 
 
 
 
 
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