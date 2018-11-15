 Военнослужащий ВСУ Романюк, ехавший в отпуск на Тернопольщину, жестоко убит в Днепре

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в Фейсбук-группе "Моя Лановеччина" местный священник Алексей Филюк.
Он отметил: "Страшная новость всколыхнула только чо Лановеччину и наш приход!!! Жестоко был убит контрактный военнослужащий ВСУ Руслан Романюк, который ехал в отпуск в свое родное село Билозирка и так хотел побывать на молитве в своем тихом сельском храме!"
Как сообщает тернопольское издание "20 хвилин" 41-летний житель села Билозирка Лановецкого района два года служил в ВСУ. Боец как раз собирался в отпуск домой.
"Тело мужчины обнаружили 14 ноября в центральной части Днепра, в заброшенном здании вблизи вокзала", - пояснила пресс-секретарь управления Нацполиции в Днепропетровской области Анна Старчевская. - "Предварительно открыто уголовное производство по факту умышленного убийства. Сейчас ждем выводов о причине смерти".
В Тернопольском областном военном комиссариате теперь пытаются уточнить детали по перевозке тела погибшего. Как говорит сельский председатель села Билозирка, у Руслана Романюка из родных только тетя. Он жил с бабушкой и дедушкой, которые умерли за несколько лет до службы".
нажаль в тилу ніхто не може себе в безпеці почувати з наших воєнних
https://dp.informator.ua/2018/11/14/v-dnepre-na-ploshhadi-staromostovoj-v-zabroshke-vozle-mcdonald-s-nashli-trup-muzhchiny-bez-litsa/
чтото делать. Нельзя мириться с тем, что в мирных регионах гибнут воины с передовой. Веч-
ная память солдату и земля ему пухом!
Це все така ж брехня як і знайоме всім гасло - Схід і Захід - разом.
Припасуйте до всього частку -не. Це допоможе багатьом зберегти своє життя.
Не разом навіть те, що могло і мало би бути разом.
І це є головною причиною того чому вас будуть вбивати не тільки на фронтах цієї, нібито, війни, але й на вулицях, нібито, мирних міст.