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 С 1 марта 2019 года все пенсионеры получат перерасчет пенсий, - Розенко

В Украине с 2019 года стартует автоматическое осовременивание пенсий, которое станет ежегодным, а перерасчет выплат при этом не будет зависеть в дальнейшем от решений правительства.

Об этом заявил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Со следующего года начинается уже автоматическое осовременивание пенсий, которое будет проходить ежегодно. Люди увидят, что уже не от решений правительства зависит перерасчет пенсий. С 1 января 2019 года получат очередной перерасчет, осовременивание и повышение пенсий военные пенсионеры, а с 1 марта все категории граждан, все пенсионеры получат перерасчет пенсии. То есть это уже автоматический режим, который ощутят на себе все люди. Этот год мы пропустили, потому что был пересчет с 1 октября", - пояснил Розенко.

В то же время чиновник отметил, что осовременивание выплат не приведет к увеличению дефицита Пенсионного фонда.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С 1 марта 2019 года планируется массовый пересчет и повышение пенсий, - Гройсман

"В этом году мы финансируем бюджет Пенсионного фонда на уровне предыдущего года, при том что уровень пенсионного обеспечения увеличился, поскольку были пересчитаны пенсии военнослужащим. К тому же, в течение года с изменением прожиточного минимума увеличился размер пенсий у людей, у которых он зависит от размера прожиточного минимума. Дефицит и долг пенсионного фонда не увеличился. Мы работаем в рамках запланированных графиков. Наоборот - мы будем сокращать дефицит Пенсионного фонда", - уточнил вице-премьер.

Читайте также: С 1 января пенсии военным увеличат на 25%, - Рева

Источник: https://censor.net.ua/n3097202
 
 
 Топ комментарии
 
Выборы? Та не! Совпадение! Свыни же не популисты какие-то С 1 марта 2019 года все пенсионеры получат перерасчет пенсий, - Розенко - Цензор.НЕТ 6052
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Павлик в свое время героически "забил" болт на требование законодательства об увеличении пенсий украинцам на индекс инфляции!

Павлик героически "забил" болт на решение Верховного суда Украины о незаконности "замораживания" пенсий, как и незаконности т.н. военного сбора с пенсий, налогооблажения пенсий и иных нарушений прав пенсионеров!
Теперь Павлик героически заявляет о повышении пенсий с 1 марта 2019 года! Для тех пенсионеров, кто доживет, на неизвестный коэффициент!
Павлик, после смены власти, придется тебе лично отвечать за твои "болты" на законы Украины и решения судов!
"Сядут усе!"
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" мы будем сокращать дефицит Пенсионного фонда" - за счет чего, Нобель соевый? При росте экономики в 3% и массовом выезде трудоспособных на Запад?

Интересно, сколько пенсов поведется на обисцянкы? И чему научило доверчивых лохотуров життя по-новому.
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Выборы? Та не! Совпадение! Свыни же не популисты какие-то С 1 марта 2019 года все пенсионеры получат перерасчет пенсий, - Розенко - Цензор.НЕТ 6052
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Выдавать их будут сразу на избирательных участках
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Сколько не датут,все-равно их уже не выберут.
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Очередная предвыборная морковка перед носом.
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Павлик в свое время героически "забил" болт на требование законодательства об увеличении пенсий украинцам на индекс инфляции!

Павлик героически "забил" болт на решение Верховного суда Украины о незаконности "замораживания" пенсий, как и незаконности т.н. военного сбора с пенсий, налогооблажения пенсий и иных нарушений прав пенсионеров!
Теперь Павлик героически заявляет о повышении пенсий с 1 марта 2019 года! Для тех пенсионеров, кто доживет, на неизвестный коэффициент!
Павлик, после смены власти, придется тебе лично отвечать за твои "болты" на законы Украины и решения судов!
"Сядут усе!"
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а шо павлуша) так зхуднув?! все пенсії перераховує, трудиться не покладаючи
знаряддя праці - ложку-виделку? С 1 марта 2019 года все пенсионеры получат перерасчет пенсий, - Розенко - Цензор.НЕТ 1892
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Конечно в марте а то ведь если в январе то и подзабыть про благодетелей успеют пенсионеры.))
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" мы будем сокращать дефицит Пенсионного фонда" - за счет чего, Нобель соевый? При росте экономики в 3% и массовом выезде трудоспособных на Запад?

Интересно, сколько пенсов поведется на обисцянкы? И чему научило доверчивых лохотуров життя по-новому.
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Ну они ж надеятся, шо держава подбає. Як в пропагандистком кино. Снятом Стецьком за наши деньги.
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А вже з 1 квітня 2019 газ буде по 10100 гр, а з 2 жовтня 2019 по 14000 гр. Це не геноцид?
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Даешь выборы каждый год! Так и пенсии подтянем к европейским...лет за 50, если повезет.
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Даешь выборы каждый год! Так и пенсии подтянем к европейским...лет за 50, если повезет.
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Ну накинут 10%, гривен по 150-200, при посте цен и тарифов процентов на 20-30.
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Хорошо внушать людям надежду, имея при этом стотысячные зарплаты и такие же пенсии. Плюс льготы 100% за особые заслуги перед народом и Украиной. Заранее благодарю партию и правительство за 50 грн добавки (а может и меньше).
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Заработная плата вице-премьер-министра Розенко за сентябрь составила 95,1 тыс. грн
Об этом говорится в ответе секретариата Кабинета Министров на запрос Українських Новин.
Согласно ему, Розенко было начислено за сентябрь 95 123 гривны,
из них должностной оклад составил 17 000 гривен,
надбавка за выслугу лет - 8 500 гривен,
надбавка за интенсивность труда - 14 450 гривен,
индексация - 447 гривен,
премия - 3 400 гривен,
зарплата за время отпуска - 7 457 гривен,
денежная помощь к отпуску - 43 869 гривен.
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Пля, та шо у него за "интенсивность труда" такая?!
А "зарплата во время отпуска" - это вооще сюр.
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ото ж... и мне интересно...
интенсивность.?.. наверное не в 18.00 ушел, а в 18.15...или даже в 18.25...
а зарплата во время отпуска? наверное зонтик забыл...заезжал на работу...
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Рад с Вами пообщаться, Вася. Разве это зарплата? Так, слёзы. Вот Председатель Правления энергокомпании (именно так - заглавными буквами!), в которой я имел честь работать, получает то ли лимон, то ли полтора (донесения "разведки") в месяц. В компании 3 тыс чел персонала. И десяток, или более директоров с з/п от 200 тыс до 500 (?) тыс. Я работал в подразделении (100 чел персонала) РГЭСа (район горэлектросетей). З/п начальника (сейчас - директор) 100 тыс в месяц. Сейчас у него 200 тыс грн. Им (большому начальству) тихонько компенсировали трехкратное падение гривны после 2014 года. Мало того - еще и удвоили з/п. Рабочим - фиг! Сидят на з/п 6-8 тыс. Вот такая вот петрушка. (Когда я только начинал работать, предприятием руководил один директор с з/п 400 руб, его зам и гл. инженер с замом. Директор передвигался на раздолбанной "ГАЗ-24". Моя з/п была 140 руб. Моего начальника (100 чел персонала) - 180 руб).
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Брехун! 1октября повышения не было,перенесли на 1 декабря,теперь на 1 марта 2019г. А цены растут!
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А смысл 4 месяца переплачивать, может Вы ещё хотели чтоб Вам год назад подняли ? З 1 березня 2019 року всі пенсіонери отримають перерахунок пенсій, - Розенко - Цензор.НЕТ 6229
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Ну а шо, если деньгу ПФ в оборот пустить, то к марту проценты набегут, как раз по 50 гривнов на душу населения, аккурат к выборам. З 1 березня 2019 року всі пенсіонери отримають перерахунок пенсій, - Розенко - Цензор.НЕТ 2471
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Розенко, до 1 марта тебе, урроду, еще надо дожить.
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...немецким пенсам, со следующего года 2,80 добавили! ...это западным -- ГДРовским 3, 20
К 2025 году -- от 15 до 25 евриков досыпят...!
Шо скажет украинское купечество? *)
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Уровень инфляции за 120 месяцев (10 лет):12,84
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...ну -- в 1993 году -- литр бензина 1,20 ДМ.
Щас 1,60 ЕВР.
Тогда зарплата -- моя -- 4600 ДМ.
...щас -- тоже моя -- 2500 ЕВР.
Ну... ...литр молока -- самый дешёвый -- 68 центов. Это щас.
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Я на пенсии уже 22 года,моему возмущам-су нет предела 50 лет стажа а пенсия всего 13 000... З 1 березня 2019 року всі пенсіонери отримають перерахунок пенсій, - Розенко - Цензор.НЕТ 4527с копейками...
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Да хорош трындеть, это тебе за 90 получается и ты как минимум бывший судья или депутат.))
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Стаж начался с 1 сентября 1965 года З 1 березня 2019 року всі пенсіонери отримають перерахунок пенсій, - Розенко - Цензор.НЕТ 2802закончился весной 2015 года... З 1 березня 2019 року всі пенсіонери отримають перерахунок пенсій, - Розенко - Цензор.НЕТ 2802
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Это как? 1 сентября 1965 пошёл в школу, а весной 2015 её закончил?
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чего ж регресс не оформил?...имел бы 20 штук...пожалел 200 баксов?
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Регресс выдают Инвалидам и больным на башку Тупую З 1 березня 2019 року всі пенсіонери отримають перерахунок пенсій, - Розенко - Цензор.НЕТ 5089
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поначалу подумал, что ты проходчик-взрывник или бурильщик...они кроме пенсии, по профзаболеванию (не советую тебе его иметь на самом деле) , почти все имеют регресс от 30 до 70 процентов...а ты (давно в этом убедился...)дурак-дураком и не лечишься...
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ПФ «привязав» пенсіонерів при виході на пенсію до СЕРЕДНЬОЇ ЗАРПЛАТИ по Україні, і як оказалось це "змінна величина", а тому по всіх писаних і не писаних законах, а також враховуючи фактор справедливості потрібно кожен рік в березні (т.я. оголошується середня зарплата по Україні за минулий рік) всім перерахувати пенсію в звязку з зміною цієї величини. Тому все що робиться не так як сказано вище, це ШАХРАЙСТВО.
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Еворобляхеры заплатят налог за пригнанные 350 000 автомобилей вместо Аль Капоне и будет вам повышение пенсий З 1 березня 2019 року всі пенсіонери отримають перерахунок пенсій, - Розенко - Цензор.НЕТ 584 З 1 березня 2019 року всі пенсіонери отримають перерахунок пенсій, - Розенко - Цензор.НЕТ 584
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та чего то первый не заплатил за консерву , а сжег
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Почему это?машину я продал в 1994 году З 1 березня 2019 року всі пенсіонери отримають перерахунок пенсій, - Розенко - Цензор.НЕТ 5994и всем советую избавиться от этого гоффна...засоряющего окружающую Среду
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по полтиннику
чтоб не возбухали что полишали их субсидий
счас оформить нереально
не дай бог 0 доходов - все враг народа З 1 березня 2019 року всі пенсіонери отримають перерахунок пенсій, - Розенко - Цензор.НЕТ 2122
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Вообще то по закону 2012 года каждый март пенсии должны были индексироваться не менее, чем на уровень инфляции, но как то не сложилось, революционеры это безобразие отменили, а то где же еще денег взять на защиту Отечества? Теперь вот опять вспомнили, что хорошо бы дедовщину побаловать перед выборами, а там уж новая власть, новые величественные задачи по спасению Нации, так что можно будет опять автоматизм индексации отменить.
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Я думаю, что пенсионеры не купятся на эту подачку с барского стола и проголосуют так как
надо.
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На 50-100 в год будете повышать для 80% пенсионеров? А цены на сколько будут расти при этом7
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Какое повышение пенсий? Сказочники. Уже сейчас не хватает денег не выплату пенсий.
Рева предложил перенести сроки выплаты долгов Пенсионного фонда. Если Кабмин примет
такое решение, Пенсионный фонд сможет не возвращать, в течение года, долги казначейству,
т.е. накопившийся долг перенесут на 2019 год, а дальше - трава не расти. Такая вот
получается успешная пенсионная "реформа".
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныС 1 марта 2019 года все пенсионеры получат перерасчет пенсий, - Розенко
 
 
 
 
 
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