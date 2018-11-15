 С 1 марта 2019 года все пенсионеры получат перерасчет пенсий, - Розенко

Об этом заявил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Со следующего года начинается уже автоматическое осовременивание пенсий, которое будет проходить ежегодно. Люди увидят, что уже не от решений правительства зависит перерасчет пенсий. С 1 января 2019 года получат очередной перерасчет, осовременивание и повышение пенсий военные пенсионеры, а с 1 марта все категории граждан, все пенсионеры получат перерасчет пенсии. То есть это уже автоматический режим, который ощутят на себе все люди. Этот год мы пропустили, потому что был пересчет с 1 октября", - пояснил Розенко.
В то же время чиновник отметил, что осовременивание выплат не приведет к увеличению дефицита Пенсионного фонда.
"В этом году мы финансируем бюджет Пенсионного фонда на уровне предыдущего года, при том что уровень пенсионного обеспечения увеличился, поскольку были пересчитаны пенсии военнослужащим. К тому же, в течение года с изменением прожиточного минимума увеличился размер пенсий у людей, у которых он зависит от размера прожиточного минимума. Дефицит и долг пенсионного фонда не увеличился. Мы работаем в рамках запланированных графиков. Наоборот - мы будем сокращать дефицит Пенсионного фонда", - уточнил вице-премьер.
Павлик героически "забил" болт на решение Верховного суда Украины о незаконности "замораживания" пенсий, как и незаконности т.н. военного сбора с пенсий, налогооблажения пенсий и иных нарушений прав пенсионеров!
Теперь Павлик героически заявляет о повышении пенсий с 1 марта 2019 года! Для тех пенсионеров, кто доживет, на неизвестный коэффициент!
Павлик, после смены власти, придется тебе лично отвечать за твои "болты" на законы Украины и решения судов!
"Сядут усе!"
знаряддя праці - ложку-виделку?
Интересно, сколько пенсов поведется на обисцянкы? И чему научило доверчивых лохотуров життя по-новому.
Заработная плата вице-премьер-министра Розенко за сентябрь составила 95,1 тыс. грн
Об этом говорится в ответе секретариата Кабинета Министров на запрос Українських Новин.
Согласно ему, Розенко было начислено за сентябрь 95 123 гривны,
из них должностной оклад составил 17 000 гривен,
надбавка за выслугу лет - 8 500 гривен,
надбавка за интенсивность труда - 14 450 гривен,
индексация - 447 гривен,
премия - 3 400 гривен,
зарплата за время отпуска - 7 457 гривен,
денежная помощь к отпуску - 43 869 гривен.
А "зарплата во время отпуска" - это вооще сюр.
интенсивность.?.. наверное не в 18.00 ушел, а в 18.15...или даже в 18.25...
а зарплата во время отпуска? наверное зонтик забыл...заезжал на работу...
К 2025 году -- от 15 до 25 евриков досыпят...!
Шо скажет украинское купечество? *)
Щас 1,60 ЕВР.
Тогда зарплата -- моя -- 4600 ДМ.
...щас -- тоже моя -- 2500 ЕВР.
Ну... ...литр молока -- самый дешёвый -- 68 центов. Это щас.
чтоб не возбухали что полишали их субсидий
счас оформить нереально
не дай бог 0 доходов - все враг народа
цікаве місто Сміла. читніть
надо.
Рева предложил перенести сроки выплаты долгов Пенсионного фонда. Если Кабмин примет
такое решение, Пенсионный фонд сможет не возвращать, в течение года, долги казначейству,
т.е. накопившийся долг перенесут на 2019 год, а дальше - трава не расти. Такая вот
получается успешная пенсионная "реформа".