 С 1 марта 2019 года все пенсионеры получат перерасчет пенсий, - Розенко

Об этом заявил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Со следующего года начинается уже автоматическое осовременивание пенсий, которое будет проходить ежегодно. Люди увидят, что уже не от решений правительства зависит перерасчет пенсий. С 1 января 2019 года получат очередной перерасчет, осовременивание и повышение пенсий военные пенсионеры, а с 1 марта все категории граждан, все пенсионеры получат перерасчет пенсии. То есть это уже автоматический режим, который ощутят на себе все люди. Этот год мы пропустили, потому что был пересчет с 1 октября", - пояснил Розенко.

В то же время чиновник отметил, что осовременивание выплат не приведет к увеличению дефицита Пенсионного фонда.

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"В этом году мы финансируем бюджет Пенсионного фонда на уровне предыдущего года, при том что уровень пенсионного обеспечения увеличился, поскольку были пересчитаны пенсии военнослужащим. К тому же, в течение года с изменением прожиточного минимума увеличился размер пенсий у людей, у которых он зависит от размера прожиточного минимума. Дефицит и долг пенсионного фонда не увеличился. Мы работаем в рамках запланированных графиков. Наоборот - мы будем сокращать дефицит Пенсионного фонда", - уточнил вице-премьер.

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