 На заседание УПЦ МП в Киев приезжал митрополит Лазарь из оккупированного Крыма, который поздравлял Аксенова на должности главаря полуострова, - "Громадське ТВ". ФОТО

Как передае Цензор.НЕТ, об этом сообщает Громадське ТВ.

Как свидетельствуют фотографии на сайте УПЦ МП, крымский священник участвовал в Соборе епископов, который состоялся в Киево-Печерской Лавре 13 ноября.

Митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь (Ростислав Швец) на заседании собора УПЦ МП в Киеве 13 ноября 2018

В постановлении, принятом на Соборе говорится, в частности, о "незаконности" и "недействительности" решения Священного Синода Константинопольского патриархата о предоставлении Украинской церкви Томоса об автокефалии.

Митрополит неоднократно присутствовал на мероприятиях, организованных оккупационными властями Крыма.

В частности, 23 февраля 2015 года по случаю первой годовщины создания так называемого "ополчения Крыма" митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь провел молебен и освятил памятный камень "самообороне Крыма".

Тогда же Аксенов вручал "самообороне Крыма" медали и награды.



Митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь рядом с главарем оккупационной власти Сергеем Аксеновым на мероприятиях по случаю годовщины создания так называемого "ополчения Крыма"

Также 26 октября 2016 митрополит Лазарь освящал часовню в честь Николая II и его семьи, возведенная по инициативе бывшей "прокурорши" оккупированного Россией Крыма Натальи Поклонской.

Отметим, что это не единственный случай сотрудничества священников УПЦ МП в оккупироаванном Крыму с оккупационными властями. Другой митрополит - феодосийский и керченский Платон в январе 2017 освящал российский зенитно-ракетный комплекс С-400.

Также известен случай участия боевиков в делегациях служителей УПЦ МП в поездках в Киев. Например, боевик Игорь Гиркин, который координировал захват украинских военных частей в Крыму российскими военными, приезжал в Крым и Киев "на разведку" в января 2018 года в составе делегации, которая привезла в храмы УПЦ МП "дары волхвов".

Громадське ТВ обратилось в СБУ за комментарием - проверяла ли Служба безопасности действия крымского митрополита УПЦ МП и ожидает ответа.

Ранее архиепископ УПЦ КП Евстратий Зоря сообщил, что приглашенные на встречу с Петром Порошенко архиереи УПЦ МП сидят за закрытыми дверями в Лавре.

В УПЦ МП в ответ заявили, что отменили встречу с Порошенко в Украинском доме, так как собор епископов решил, что она "должна проходить на церковной территории".

Тогда же, 13 ноября собор епископов УПЦ МП заявил о разрыве евхаристического общения с Константинопольским патриархатом.

Напомним, 11 октября по результатам заседания Синода Вселенского патриархата было обнародовано решение, в котором говорится, что Константинополь продолжает процедуру предоставления автокефалии церкви Украины.

Кроме того, было отменено письмо Синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановлены канонические статусы предстоятеля УПЦ Киевского патриархата Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария.

3 ноября президент Украины Петр Порошенко и Вселенский патриарх Варфоломей подписали в Стамбуле соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Украиной и Константинопольским патриархатом.

Как сказал по итогам встречи Порошенко, соглашение создает условия для того, чтобы "процесс предоставления Томоса (об автокефалии, – ред.) был проведен абсолютно в четком соответствии с канонами православной церкви". Глава государства назвал этот день, 3 ноября, историческим.