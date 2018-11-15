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Все про:Маккейн (288) переименования (458) Прокопив (33)

 Семья Маккейна поддерживает идею назвать одну из улиц Киева в честь сенатора, - секретарь Киевсовета Прокопив

Семья покойного американского сенатора Джона Маккейна поддерживает идею назвать одну из улиц Киева в честь сенатора, сообщил заместитель городского головы - секретарь Киевсовета Владимир Прокопов.

Как передае Цензор.НЕТ, об этом сообщает Радио Свобода. 

Он отметил, что Киевсовет получил соответствующее письмо от жены сенатора Синди Маккейн.

Прокопив заявил, что город рассматривает возможность переименовать улицу Ивана Кудри, что в Печерском районе города, в честь Джона Маккейна.

Также читайте: Порошенко предлагает переименовать в Киеве улицу чекиста Ивана Кудри в честь сенатора Маккейна, - Ирина Луценко

Героя Советского Союза Ивана Кудрю называют одним из организаторов и руководителей подпольной разведывательной организации в Киеве во время Второй мировой войны.

Маккейн умер в возрасте 81 года 25 августа - на следующий день после того, как его семья объявила, что сенатор отказался от лечения опухоли мозга, которая была обнаружена у него в 2017 году.

Маккейн был критиком российского президента Владимира Путина и сторонником предоставления Украине летальной оружия для обороны от агрессии Москвы.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Порошенко в морской академии Аннаполиса (США) возложил цветы на могилу Маккейна. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3097197
 
   
 Топ комментарии
 
Я тоже за . Хороших людей Украина должна помнить
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ну не в честь же Хуйла Опиздуновича!... Семья Маккейна поддерживает идею назвать одну из улиц Киева в честь сенатора, - секретарь Киевсовета Прокопив - Цензор.НЕТ 3146
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С какого перепугу им их нужно будет менять..?? Сотни городов ..сел..улиц..площадей уже переименовали...и никто нигде ничего не менял....
Так что прекращай тянуть эту заунывную песТню про дорого....
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Долбодятлы в СССР города постоянно переименовывали, сейчас хуйло сдохнет, бюллетени для голосования менять надо, а ведь им 20 лет всего.
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Да, когда Ленинград переименовали - у ВСЕХ отобрали квартиры и сейчас так будет, если люди не успеют оформить документы и заплатить 100500 млн взяток Семья Маккейна поддерживает идею назвать одну из улиц Киева в честь сенатора, - секретарь Киевсовета Прокопив - Цензор.НЕТ 3365
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ні чого змінювати не треба ,клоун галімий,це не ваша свінособача мокшанія.
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це не реальні персонажи - а Маккейн -реальний друг України!
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добра ідея!! в Печерському р-ні є вул.Кудрі !!!
вона перетинається з вул.Іона-Павла II ! так, що якраз нормально) буде!
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Я тоже за . Хороших людей Украина должна помнить
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Желательно недалеко от касабского посольства.
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Проспект Науки. Чтоб слепотрастному упырю гыкалось в ближайшее время
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и чтобы на этой улице было что-то связанное с авиацией или парламентом
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Достойно.Светлая память старичку нашему Маккейнушке.....Слава Украине!!!Дpякуй Амерiка,што ты ёсць!!!
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Я за то, чтобьі Воздухофлотский переименовать.
Маккейн бьіл летчиком и его отец адмиралом.
Плюс там кацапское посольство
Короче очень в тему, я считаю.
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Предлагаю центральную площадь Донеска назвать в честь Маккейна, а в Севастополе набережную.
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центральну площу даумбаса треба назвати Площа Степана Бандери!а от набережна Маккєйна в Сєвастополі це плюс!
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Мышебратская обыденность. Почему нельзя прощать ихтамнетов...

https://www.youtube.com/watch?v=U02j__JOdvs

посмотрите до конца, 11 минут, это бомба...
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скажу как думаю - от ОМ ТВ нет бомбы или точнее есть, но подводная, так и хочется спросить - на чью мельницу воду льёт. (кстати, по началу был подписан, но всё более подловил их подтекст, тем более появилос отвращение к ним, там даже 70-30 а обсолютно другое)
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я не вижу никакого подтекста, на который вы намекаете... у меня другое мнение...
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Добра справа !Безумовно треба це зробити світлоі пам,яти пана Макккейна
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Если ,дай Бог, переименуют улицу с "дедываевали",на самом деле киевовзрывателя, на честь украинского друга Д. Маккейна, в рашистов будет разрыв пуканов в квадратной степени.
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А кто против, кроме ватников. Этот великий человек сделал для Украины больше, чем США с Европой вместе. Я бы хотел, чтобы в Харькове Московский проспект стал проспектом Джона Маккейна III.
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Хорошее дело,только за,настоящий был друг Украины,вечная память...
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на месте шулявского моста, мост имени Джона Макклейна, Брюс Уиллис всех спасет.
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у нас так строят что лучше пускай назовут то что не ломается
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Я полностью поддерживаю эту идею. Маккейн (царство ему Небесное) был преданным другом Украины и нам сейчас его так не хватает..... Но лучше переименовать Воздухофлотский проспект. Во-первых, Маккейн был лётчиком, а во-вторых- это всё-таки ПРОСПЕКТ, одна из главных артерий города. Про мокшанское посольство вообще молчу.

Проспект Джона Макккейна.......
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Якщо Київ буде жмакати шмарклі, то в Дніпрі вулицю в пошану Мак Кейна назвуть вже зараз
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я бы Воздухофлотский проспект переименовал бы в проспект МакКейна.
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граждане возмущающиеся "а чего именем какого-то американского сенатора называют улицы в Украине как будто у нас нет своих героев или исторических личностей" а также провокаторы, особенно последние, во-первых мы уже переназывали именами всех когда-либо существующих гетманов улицы и др. личностей прославившихся, кроме того, например в Америке есть улицы в честь украинских деятелей культуры и не только, в штате Миннесота есть город в честь Мазепы и ничего, что мол какой-то украинский гетман сделал для Америки, просто это такая страна
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Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиСемья Маккейна поддерживает идею назвать одну из улиц Киева в честь сенатора, - секретарь Киевсовета Прокопив
 
 
 
 
 
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