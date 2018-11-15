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Все про:Киев (16788) Киевсовет (1129) переименования (458) улица (154)

 Киевсовет переименовал улицу Сабурова на Троещине и площадь Красной Пресни на Подоле

Сегодня на пленарном заседании Киевского городского совета депутаты поддержали ряд переименований столичных улиц.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Киевсовета.

Переименованы следующие улицы и переулки:

ул. Невскую - на ул. Нивскую (Шевченковский р-н);
ул. Желябова - на ул. Марии Капнист (Шевченковский р-н);
переул. Баумана - на переул. Фузикив (Шевченковский р-н);
ул. Кировскую - на ул. Старицкой-Черняховской (Святошинский р-н);
ул. Сабурова - на ул. Сержа Лифаря (Деснянский р-н)

Читайте на "Цензор.НЕТ": Улица Маршала Жукова в Киеве переименована в улицу Кубанской Украины, - КГГА

Кроме того, новое название получила площадь Красная Пресня в Подольском районе, теперь она - Щекавицкая.

Источник: https://censor.net.ua/n3097195
 
   
 Топ комментарии
 
Если, кто не в курсе - Сабуров нквдиский каратель.
Поздновато переименовали.
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У Дарницькому районі Києва є вулиця Кронштадська. В честь військово-морськох бази ЛаптьоРейху? Нафіга така назва у столиці України?..
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Пройду по Абрикосовой, сверну на Виноградную,
И на Тенистой улице я постою в тени.
Вишневые, Грушевые,
Зеленые, Прохладные,
Как будто в детство давнее, ведут меня они (с)
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Пройду по Абрикосовой, сверну на Виноградную,
И на Тенистой улице я постою в тени.
Вишневые, Грушевые,
Зеленые, Прохладные,
Как будто в детство давнее, ведут меня они (с)
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Названные в честь фашистов улицы Рима переименуют/ Спустя 80 лет новые названия для улиц предложили придумать студентам. Среди предложенных вариантов оказались в том числе имена еврейских ученых, пострадавших от рук фашистов. По словам мэра, такое участие студентов было необходимо, чтобы «граждане знали, в честь кого названы эти улицы - в честь ученых, которые имели смелость противостоять фашизму».

Где Абрикосовая и Виноградовая? Раз идем в Европу, давайте учиться у них, как они поступают с фашистским наследием.
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до свержения муссолини в 1943 году, евреи занимали высшие посты в фашистской партии Италии..
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"Среди предложенных вариантов оказались в том числе имена еврейских ученых, пострадавших от рук фашистов."
если они пострадали, то не потому, что евреи..
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У Вас есть списки евреев,пострадавших от Муссолини, и списки евреев которые занимали высшие посты в фашистской партии Италии? И что, хоть 1 человек есть сразу в 2 списках?
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я знаю, то что я знаю..если ваши убеждения противоречат моим утверждения, то ищите ответы сами..
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Да не было у Муссолини особых гонений на евреев.
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Легко, по крайней мере, черта оседлости в РИ была круче.
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У Дарницькому районі Києва є вулиця Кронштадська. В честь військово-морськох бази ЛаптьоРейху? Нафіга така назва у столиці України?..
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Совки возмущаться этому не будут, а вот когда эту улицу переименуют в честь поэта 100 летней давности - сразу вспомнят про "Абрикосовую"..
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про повстання у Крондштадті чули..? Можливо це на честь полеглих проти комуняк матросів..
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Вам мало жи... евреев в украинской власти? Что хорошего они сделали для Украины, чтобы их здесь помнили?
Пы.Сы. По поводу пострадали от фашистской (коммуняцкой) власти - среди украинцев есть достойные люди.
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речь не о евреях, а о пострадавших от фашистов-коммуняк. - в их честь переименуют улиц, а не в честь Вишнево-Яблочных.
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Так это выходит я сам придумал - "Среди предложенных вариантов ... имена еврейских ученых..."
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В ЛДНР много Абрикосовых улиц? Или им можно оставлять совковые названия и памятники Сралину ставить, а нам предлагаешь в толерастию играться?
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В Манхэттене (Нью-Йорк) улицы не имеют названий, только - номера. Быть может это правильно?
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Пойдем в Америку - будем номера ставить. Сейчас идем в Европу.
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Я уже пошёл... Денежную заначку, например, держу в баксах
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ВЛАСТИ РИМА НАМЕРЕНЫ ПЕРЕИМЕНОВАТЬ ТРЕТЬ ГОРОДСКИХ УЛИЦ Власти Рима объявили о намерении переименовать ряд улиц города, носящих имена ученых и деятелей культуры, которые в 1938 году подписали Манифест поддержки правления фашистского диктатора Бенито Муссолини. По словам комментаторов римских СМИ переименованию в таком случае подлежит почти треть всех римских улиц. https://miaitalia.info/view_news_italy.php?id=2250
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Если, кто не в курсе - Сабуров нквдиский каратель.
Поздновато переименовали.
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Найсмішніше те, що для багатьох хуйлососів призвіще Сабурова то є Terra incognita.. Люди ваєвалі!...😕😕😕
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Лавра-сЛАВьРА.(храм прославления бога РА).
Вот как подделывается изТОРЫя.
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Там что, больше нехрен делать эти шлангам, кроме как улицы переименовывать? Везде люди мёрзнут, а они дуроломством занимаются. Педалик совсем свихнулся.
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Какая взаимосвязь между переименованием улиц и "люди мерзнут"?
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Улицы, названные в честь политиков, будут, рано или поздно, обязательно переименованы. В честь носителей науки и культуры, - нет...
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Коммуняки достаточно переименовали улиц, названных изначально в честь "носителей науки и культуры"..
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А.Н.Сабуров кацап, он родился 19 июля 1908 года в селе Ярушки Сарапульского уезда Вятской губернии (ныне Удмуртской Республики).
В 1933 году направлен на то время в уже оккупированную кремлём Украину ( УНР)
С 1936 года видный политработник коммунофашистской партии в РККА.
В 1936-1938 годах служил в карательных органах НКВД, накануне Великой Отечественной войны - заместитель начальника киевских курсов управления исправительно трудовых лагерей и колоний УИТЛК.
Потом назначен комиссаром 4-го батальона особого назначения карательных войск НКВД , состоящий в основном, из надзирателей и слушателей курсов УИТЛК под командованием лейтенанта госбезопасности П. А. Добрычева. Батальон занял позиции у города Ирпень. При отступлении из Киева в составе сводного полка НКВД под командованием полковника М. Е. Косарева батальон попал в окружение и был наголову разбит немцами, в живых осталось лишь шесть человек НКВД. 19 октября возглавил партизанский отряд созданный в селе Подлесное из четырёх бойцов НКВД и пяти командиров разбитых частей Красной Армии...........................
Во какой кремлёвской заразой называли улицы оккупированного паРашей украинского государства - УНР.
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Явка с повинной: Порошенко признал, что именно он отвечает за срыв теплоснабжения страны

Київрада перейменувала вулицю Сабурова на Троєщині і площу Червоної Пресні на Подолі - Цензор.НЕТ 1902Теперь, думаю, и у вас развеялись последние сомнения…
Президент дал команду сорвать пломбы на ГРС.
Об этом сегодня вечером написал в ФБ экс-министр ЭКХ Алексей Кучеренко.
«Ну, наконец-то мы узнали - кто конкретно управляет Нефтегазом и отвечает за срыв теплоснабжения страны.
Собственно говоря, я лично об этом говорил сотни раз.
Но теперь, думаю, и у вас развеялись последние сомнения.
Да, кстати. Если с точки зрения КПК, то президент там на несколько статей наговорил!))))», - прокомментировал Кучеренко.

Бывший министр также разместил ссылку на соответствующую новость:
- Порошенко приказал немедленно дать Смеле тепло. Подействовал ультиматум Тимошенко?..
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А я пропоную перейменувати Петербург в Хуйлоград. І не посмертно, а вже зараз, бо заслужив.
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а в том что нева то не наше то кацапское
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Ще років з 10 тому Полтавська міськрада взялася перейменовувати вулицю Карла Маркса. Ну як завжди розгорілися дебати. Суть зводилися до того, шо воно то й добре б було, але це скільки грошей треба: і таблички міняти, і паспорти, печатки тощо. І от один з депутатів з чисто єврейським підходом на повному серйозі запропонував перейменувати вулицю Карла Маркса на Карла ХІІ. При цьому, як він аргументував, таблички не треба буде міняти, просто на старих замалювати Маркса і зверху написати ХІІ. Теж саме і в паспортах. А на печатки юридичні особи гроші самі знайдуть, та й історичний аспект для Полтави буде дотримано. А ще можливо Швеція дізнавшись про такий жест поваги, грошенят на ремонт дороги підкине.
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Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиКиевсовет переименовал улицу Сабурова на Троещине и площадь Красной Пресни на Подоле
 
 
 
 
 
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