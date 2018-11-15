 Киевсовет переименовал улицу Сабурова на Троещине и площадь Красной Пресни на Подоле

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Киевсовета.
Переименованы следующие улицы и переулки:
ул. Невскую - на ул. Нивскую (Шевченковский р-н);
ул. Желябова - на ул. Марии Капнист (Шевченковский р-н);
переул. Баумана - на переул. Фузикив (Шевченковский р-н);
ул. Кировскую - на ул. Старицкой-Черняховской (Святошинский р-н);
ул. Сабурова - на ул. Сержа Лифаря (Деснянский р-н)
Кроме того, новое название получила площадь Красная Пресня в Подольском районе, теперь она - Щекавицкая.
И на Тенистой улице я постою в тени.
Вишневые, Грушевые,
Зеленые, Прохладные,
Как будто в детство давнее, ведут меня они (с)
Где Абрикосовая и Виноградовая? Раз идем в Европу, давайте учиться у них, как они поступают с фашистским наследием.
если они пострадали, то не потому, что евреи..
жи...евреев в украинской власти? Что хорошего они сделали для Украины, чтобы их здесь помнили?
Пы.Сы. По поводу пострадали от фашистской (коммуняцкой) власти - среди украинцев есть достойные люди.
Поздновато переименовали.
Вот как подделывается изТОРЫя.
В 1933 году направлен на то время в уже оккупированную кремлём Украину ( УНР)
С 1936 года видный политработник коммунофашистской партии в РККА.
В 1936-1938 годах служил в карательных органах НКВД, накануне Великой Отечественной войны - заместитель начальника киевских курсов управления исправительно трудовых лагерей и колоний УИТЛК.
Потом назначен комиссаром 4-го батальона особого назначения карательных войск НКВД , состоящий в основном, из надзирателей и слушателей курсов УИТЛК под командованием лейтенанта госбезопасности П. А. Добрычева. Батальон занял позиции у города Ирпень. При отступлении из Киева в составе сводного полка НКВД под командованием полковника М. Е. Косарева батальон попал в окружение и был наголову разбит немцами, в живых осталось лишь шесть человек НКВД. 19 октября возглавил партизанский отряд созданный в селе Подлесное из четырёх бойцов НКВД и пяти командиров разбитых частей Красной Армии...........................
Во какой кремлёвской заразой называли улицы оккупированного паРашей украинского государства - УНР.
Теперь, думаю, и у вас развеялись последние сомнения…
Президент дал команду сорвать пломбы на ГРС.
Об этом сегодня вечером написал в ФБ экс-министр ЭКХ Алексей Кучеренко.
«Ну, наконец-то мы узнали - кто конкретно управляет Нефтегазом и отвечает за срыв теплоснабжения страны.
Собственно говоря, я лично об этом говорил сотни раз.
Но теперь, думаю, и у вас развеялись последние сомнения.
Да, кстати. Если с точки зрения КПК, то президент там на несколько статей наговорил!))))», - прокомментировал Кучеренко.
Бывший министр также разместил ссылку на соответствующую новость:
- Порошенко приказал немедленно дать Смеле тепло. Подействовал ультиматум Тимошенко?..