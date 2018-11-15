 Киевсовет переименовал улицу Сабурова на Троещине и площадь Красной Пресни на Подоле

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Киевсовета.

Переименованы следующие улицы и переулки:

ул. Невскую - на ул. Нивскую (Шевченковский р-н);

ул. Желябова - на ул. Марии Капнист (Шевченковский р-н);

переул. Баумана - на переул. Фузикив (Шевченковский р-н);

ул. Кировскую - на ул. Старицкой-Черняховской (Святошинский р-н);

ул. Сабурова - на ул. Сержа Лифаря (Деснянский р-н)

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Кроме того, новое название получила площадь Красная Пресня в Подольском районе, теперь она - Щекавицкая.