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Все про:Зубко (386) отопительный сезон (212) Смела (6)

 Отопление в Смеле должны включить уже сегодня, решение приняла госкомиссия, - Зубко

Для этого нужно запустить 20 неработающих котельных.

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла решение о начале отопительного сезона в городе Смела (Черкасская область) с сегодняшнего дня, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Об этом во время заседания комиссии сообщил вице-премьер министр, министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко.

Читайте на Цензор.НЕТ: Местная власть не способна обеспечить город теплом. По Смеле будет проведена спецкомиссия по подаче тепла жителям, - Гройсман

"Сегодня Смела – единственный город в Украине, где отсутствует отопление. Есть прямое указание президента Украины о подаче газа и тепла людям. И сейчас мой заместитель и руководители местных территориальных органов власти должны немедленно включиться в работу и обеспечить город теплом", – отметил Зубко.

По словам чиновника, впервые в истории Украины на уровне Комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций принималось решение о запуске отопления.

"Я бы хотел обратиться к тем, кто находится в Черкассах. Мы сегодня принимаем решение комиссии по поводу запуска теплоснабжения в городе Смела", – сказал он.

Зубко добавил, что для подачи тепла нужно запустить 20 неработающих котельных.

Также на Цензор.НЕТ: Детсады, школы остановлены, люди из больницы эвакуированы, - мэр Смелы о ситуации в городе

Присутствующий на заседании комиссии глава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Николай Чечёткин, в свою очередь, заявил, что дальнейшее промедление с началом отопительного сезона может значительно ухудшить ситуацию в городе. Он добавил, что ведомство готово в любой момент развернуть пункты обогрева в городе.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, на оперативном совещании в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Порошенко заявил, что дает городской власти Смелы и другим государственным структурам несколько часов на восстановление теплоснабжения в городе.

Как сообщалось, в Смеле с 12 ноября введено чрезвычайное положение из-за отсутствия отопления. Решение об этом принял горсовет. В соответствии с этим сообщалось, что учебные заведения закроют на неопределенное время. Без тепла остаются жилые дома, больницы, детские сады и школы.

Источник: https://censor.net.ua/n3097194
 
   
 Топ комментарии
 
Вот вам и секс от правительства. Сначала трахнули, а потом пожалели. Любите их за это
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Вот вам и секс от правительства. Сначала трахнули, а потом пожалели. Любите их за это
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Вам не угодишь. Людям тепло обещали дать. Спасти от холода. Радоваться надо что такой президент заботливый.
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если не трахать, то никто платить не будет и наступит пиздец.
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Mykhailo Bno-Airiian
3 січня
На второй день, проснувшись в Лондоне у друзей дома, вдруг понял, что в квартире очень холодно. На дворе было +2, в помещении, конечно же, теплее, но в целом очень сыро.
Одним словом, пошёл я искать включатель отопления. Каково же было мое удивление, когда в чулане я увидел этот газовый счётчик. Он устроен очень просто. Вставляешь свою карточку, на которой есть деньги, и газ пошёл. Вытащил карточку - газ прекратился. Закончились деньги - сиди без тепла и горячей воды. Никто не приходит и ничего тебе не отрезает. Абсолютно справедливая система оплаты. Платишь за то, сколько сожжешь. Хочешь экономить - используй меньше. В Лондоне у всех индивидуальное отопление, и везде такая система оплаты за газ.
За неделю проживания мы (а нас было трое) использовали газа на 10 фунтов (370 грн). Не так уж и много для двух комнатной квартиры общим метражом до 50 кв м, учитывая, сколько мы платим сейчас за тепло и горячую волу в отопительный сезон.
Интересно, в каком десятилетии у нас будет тоже самое?Опалення в Смілі мають включити вже сьогодні, рішення ухвалила держкомісія, - Зубко - Цензор.НЕТ 1271
Опалення в Смілі мають включити вже сьогодні, рішення ухвалила держкомісія, - Зубко - Цензор.НЕТ 4368
Опалення в Смілі мають включити вже сьогодні, рішення ухвалила держкомісія, - Зубко - Цензор.НЕТ 4434
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врешь падлюка....это наш благодетель стукнул кулаком и сказал вам собакам включить...только он надежа наша радеющая за простой народ....
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Вам и так не так и эдак не так.
То Порошенко не заботится о жителях смелы,то позаботился и опять не так.
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Answer Quation - зрадофилы всегда чем то недовольны...

Петр Лексеевич пожалел людишек, хотя у него на это нет полномочий...., а они... Отопление в Смеле должны включить уже сегодня, решение приняла госкомиссия, - Зубко - Цензор.НЕТ 3573
Отопление в Смеле должны включить уже сегодня, решение приняла госкомиссия, - Зубко - Цензор.НЕТ 2348
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Хороший и добрый. И выберем его опять. Бо все остальные продадут интересы страны.
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Кто других людей любит называть именами животных - тот и есть главная свинья района. Даже если он об этом не догадывается в силу недалекости своего ума и ублюдочности своего разума.
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главное шо даже самий отсталий порохобот как ти понимает о ком речь)))
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Научись писать по людски, а потом уже выходи в люди, ботаник.
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а где я тут людей называл??? Свинья и кроль - это люди?
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Answer Quation - конечно добрый... - только царь это в московии...., у нас Главный Пан...

Потому что мы не рабы как все знают...
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ну дык зрада медным тазом накрывается
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...А *письмово * це підтвердив !?...Слова слова ...до сракі хай їх ПРиліпить ..!
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Ты точно как недогепанная проститутка. И то не так, и сё не так.
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шо до сих пор не включили? так гарант вроде еще в обед кулаком трахал! зубко , а тебя тоже гнать надо, это твоя парафия и твои косяки..... блин только грошиикоммуниздить вы и способны, в остальном руки из жопы и мозги под свое благополучие заточены.... какой там народ Украины!!!! лишь бы себе любимому....
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Вот вам и плюс рейтинга в копилочку. Согрел отец родной. Всё о народе думает. День и ночь.
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ну,на тебя же не подействует Отопление в Смеле должны включить уже сегодня, решение приняла госкомиссия, - Зубко - Цензор.НЕТ 8974.ты ж все равно стойкий йулянин
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ты бы уже сидел дымытрык - если бы был Ли Куан Ю...!)
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шо ж вам потомкам вертухаев так всех посадить хочется?
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Слава Народному Герою, меру міста Олексію Цибко! Вдячні жителі дякують своєму обранцю, він не дав Порошенку заморозити людей!
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ой а кто у нас премьер и вицик отвечающий за комунхозяйство? шо? они не виноваты? да шо вы говорите? а хто виноват? хто вы говорите? садовый и гриценко??? ну да, ну да.....
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Говорят местная власть виновата.
А как она может быть виновата,если ей не до таких мелочей когда страну надо спасать от бездельников и барыг?
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а у местной власти в обязанностях не написано спасать страну от барыг.а наоборот,написано заниматься отоплением,водоснабжением,канализацией.так кто бездельник?
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Пецикі --радетелі !! Отопление в Смеле должны включить уже сегодня, решение приняла госкомиссия, - Зубко - Цензор.НЕТ 7177 ..Добрий *царюшка * тепло до осель дає ..( правда баблос вдвічі потрібно заплатити ) Отопление в Смеле должны включить уже сегодня, решение приняла госкомиссия, - Зубко - Цензор.НЕТ 943
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Ну хорошо, волевым решением включили. Пройдет еще пару дней , пока разогреют и тепло дойдет до батарей. Но какие то долбанные чиновники довели ситуацию до абсурда.Страдают 70 тыс людей города.Неужели скроют от людей, кто пофамильно, подолжностно, за какие и чьи деньги искусственно создал прецендент. Вон в рашке уже захлебываются от восторга.
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Для этого нужно запустить 20 неработающих котельных.
...я фуею в 21 веке... -- до чего всё запущенно в прошлом столетии ...
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Ти ще мера Шeпeтівки забув в агeнти Кримля домалювати！)
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А "сміттєва криза" у Львові, це теж партія регіонів і родіна? Що скажеш, продажний стецько?
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Без понятия, как реагировать на бессвязный набор букв...
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Дай бог к концу следующей недели появится тепло в смелянских квартирах.А в каких то числах декабря отрапортуют о 100% запуске системы отопления в городе Смела.Сужу по Херсону,тут уже запустились,а в квартирах и конь еще не валялся.
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КочєґаR 🇺🇸 🔞‏ @NoFated_ver2_0

Президенты США, проживая в Белом Доме, сами оплачивают все свои счета, вплоть до туалетной бумаги. Сейчас в Украине неистово взоржали кравчук, кучма, ющенко и ватошенко, обходящиеся самой нищенской стране мира в миллиарды $. Им жалобно вторил янукович из Ростова..
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ПеПо створив штучну кризу, сам її і вирішив. Всі тролі стеця подейкують, що не варто було меру Смели ходити до Саакашвіля...
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Это перед выборами включили. А что будет после выборов? Отключат за долги? Пора налаживать производство буржуек.
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а после выборов,кацапа,наступит апрель Опалення в Смілі мають включити вже сьогодні, рішення ухвалила держкомісія, - Зубко - Цензор.НЕТ 9568.конец отопительного сезона.в календарь то иногда заглядывай
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У бурмистра Власа бабушка Ненила
Починить избенку лесу попросила.
Отвечал: нет лесу, и не жди - не будет!
«Вот приедет барин - барин нас рассудит,
Барин сам увидит, что плоха избушка,
И велит дать лесу», - думает старушка.
2
Кто-то по соседству, лихоимец жадный,
У крестьян землицы косячок изрядный
Оттягал, отрезал плутовским манером.
«Вот приедет барин: будет землемерам! -
Думают крестьяне. - Скажет барин слово -
И землицу нашу отдадут нам снова».
3
Полюбил Наташу хлебопашец вольный,
Да перечит девке немец сердобольный,
Главный управитель. «Погодим, Игнаша,
Вот приедет барин!» - говорит Наташа.
Малые, большие - дело чуть за спором -
«Вот приедет барин!» - повторяют хором...
4
Умерла Ненила; на чужой землице
У соседа-плута - урожай сторицей;
Прежние парнишки ходят бородаты;
Хлебопашец вольный угодил в солдаты,
И сама Наташа свадьбой уж не бредит...
Барина всё нету... барин всё не едет!
5
Наконец однажды середи дороги
Шестернею цугом показались дроги:
На дрогах высоких гроб стоит дубовый,
А в гробу-то барин; а за гробом - новый.
Старого отпели, новый слезы вытер,
Сел в свою карету - и уехал в Питер.
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Президент Порошенко отжарил чиновников и сразу порядок .Поэтому его хуйло и боится .
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ну кацапня никак не весь мир Опалення в Смілі мають включити вже сьогодні, рішення ухвалила держкомісія, - Зубко - Цензор.НЕТ 1573.ни по уровню жизни,ни по ввп.так,бензоколонка с обслуживающим персоналом.и бомжами,живущими на подачки от водил.
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Вали отсюда вопросительный знак.
Президента Украины могут ругать только граждане Украины с украинскими флажками. Кто президента выбирает - тот его и танцует( ругает). А ты пока ИХТАМНЕТ на форуме
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Сепара афериста-популиста Цибка необходимо везти сегодня в изолятор СБУ!!!! КАк и других смелянских уродов!!! В городе нет дорог!!! Заводы распилила не "киевская хунта"!!! А местное ворье!!! Местное!!!! А кивать на Киев, очень удобно!!! Воруя и обвиняя "киевские власти"!!!!
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Да понятно что провокация. Туда надо послать СБУ из Киева. Местных не подпускать.
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Треба в суд подать на виновных и вытрясти за моральный и физический ущерб.А то смотри яки ! Отопление в Смеле должны включить уже сегодня, решение приняла госкомиссия, - Зубко - Цензор.НЕТ 3786
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зубко, помни что ты тепло уже сегодня пообещал.... это твоя парафия и твой косяк, ты у нас в стране за комунхозяство отвечаешь... не сделаешь - иди на йух....
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"рошен" рулить....
порохоботи ану ж бо, лизніть Петрика
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*А шо там Пеця ? Тепло вже пішло?.Оплата буде !?..* Опалення в Смілі мають включити вже сьогодні, рішення ухвалила держкомісія, - Зубко - Цензор.НЕТ 6429
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юОпалення в Смілі мають включити вже сьогодні, рішення ухвалила держкомісія, - Зубко - Цензор.НЕТ 390..дд.
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Опалення в Смілі мають включити вже сьогодні, рішення ухвалила держкомісія, - Зубко - Цензор.НЕТ 9916претенденты в президенты качают юхавасток.то шо хуйло недокачал
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Читая про нынешнюю Смелу, вспоминаю на Печерске в Киеве в 2013-14 годах кучу бусиков с табличками "Смела", которые завозили народ на так называемый "антимайдан". Уже тогда коробило, как в славной Черкасской области, может быть столько нелюбящих Украину?!
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Сначала разворовали бюджет, не включили отопление, довели до ручки людей, апеллировали к правительству, за счёт других добились включения отопления у себя и им всем хорошо.
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Ты снова стучишь о кровать головой? ©

Опалення в Смілі мають включити вже сьогодні, рішення ухвалила держкомісія, - Зубко - Цензор.НЕТ 3430
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияОтопление в Смеле должны включить уже сегодня, решение приняла госкомиссия, - Зубко
 
 
 
 
 
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