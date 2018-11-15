 Отопление в Смеле должны включить уже сегодня, решение приняла госкомиссия, - Зубко

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла решение о начале отопительного сезона в городе Смела (Черкасская область) с сегодняшнего дня, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Об этом во время заседания комиссии сообщил вице-премьер министр, министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко.

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"Сегодня Смела – единственный город в Украине, где отсутствует отопление. Есть прямое указание президента Украины о подаче газа и тепла людям. И сейчас мой заместитель и руководители местных территориальных органов власти должны немедленно включиться в работу и обеспечить город теплом", – отметил Зубко.

По словам чиновника, впервые в истории Украины на уровне Комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций принималось решение о запуске отопления.

"Я бы хотел обратиться к тем, кто находится в Черкассах. Мы сегодня принимаем решение комиссии по поводу запуска теплоснабжения в городе Смела", – сказал он.

Зубко добавил, что для подачи тепла нужно запустить 20 неработающих котельных.

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Присутствующий на заседании комиссии глава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Николай Чечёткин, в свою очередь, заявил, что дальнейшее промедление с началом отопительного сезона может значительно ухудшить ситуацию в городе. Он добавил, что ведомство готово в любой момент развернуть пункты обогрева в городе.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, на оперативном совещании в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Порошенко заявил, что дает городской власти Смелы и другим государственным структурам несколько часов на восстановление теплоснабжения в городе.

Как сообщалось, в Смеле с 12 ноября введено чрезвычайное положение из-за отсутствия отопления. Решение об этом принял горсовет. В соответствии с этим сообщалось, что учебные заведения закроют на неопределенное время. Без тепла остаются жилые дома, больницы, детские сады и школы.