 Отопление в Смеле должны включить уже сегодня, решение приняла госкомиссия, - Зубко

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла решение о начале отопительного сезона в городе Смела (Черкасская область) с сегодняшнего дня, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
Об этом во время заседания комиссии сообщил вице-премьер министр, министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко.
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"Сегодня Смела – единственный город в Украине, где отсутствует отопление. Есть прямое указание президента Украины о подаче газа и тепла людям. И сейчас мой заместитель и руководители местных территориальных органов власти должны немедленно включиться в работу и обеспечить город теплом", – отметил Зубко.
По словам чиновника, впервые в истории Украины на уровне Комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций принималось решение о запуске отопления.
"Я бы хотел обратиться к тем, кто находится в Черкассах. Мы сегодня принимаем решение комиссии по поводу запуска теплоснабжения в городе Смела", – сказал он.
Зубко добавил, что для подачи тепла нужно запустить 20 неработающих котельных.
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Присутствующий на заседании комиссии глава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Николай Чечёткин, в свою очередь, заявил, что дальнейшее промедление с началом отопительного сезона может значительно ухудшить ситуацию в городе. Он добавил, что ведомство готово в любой момент развернуть пункты обогрева в городе.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, на оперативном совещании в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Порошенко заявил, что дает городской власти Смелы и другим государственным структурам несколько часов на восстановление теплоснабжения в городе.
Как сообщалось, в Смеле с 12 ноября введено чрезвычайное положение из-за отсутствия отопления. Решение об этом принял горсовет. В соответствии с этим сообщалось, что учебные заведения закроют на неопределенное время. Без тепла остаются жилые дома, больницы, детские сады и школы.
3 січня
На второй день, проснувшись в Лондоне у друзей дома, вдруг понял, что в квартире очень холодно. На дворе было +2, в помещении, конечно же, теплее, но в целом очень сыро.
Одним словом, пошёл я искать включатель отопления. Каково же было мое удивление, когда в чулане я увидел этот газовый счётчик. Он устроен очень просто. Вставляешь свою карточку, на которой есть деньги, и газ пошёл. Вытащил карточку - газ прекратился. Закончились деньги - сиди без тепла и горячей воды. Никто не приходит и ничего тебе не отрезает. Абсолютно справедливая система оплаты. Платишь за то, сколько сожжешь. Хочешь экономить - используй меньше. В Лондоне у всех индивидуальное отопление, и везде такая система оплаты за газ.
За неделю проживания мы (а нас было трое) использовали газа на 10 фунтов (370 грн). Не так уж и много для двух комнатной квартиры общим метражом до 50 кв м, учитывая, сколько мы платим сейчас за тепло и горячую волу в отопительный сезон.
Интересно, в каком десятилетии у нас будет тоже самое?
То Порошенко не заботится о жителях смелы,то позаботился и опять не так.
Петр Лексеевич пожалел людишек, хотя у него на это нет полномочий...., а они...
Потому что мы не рабы как все знают...
А как она может быть виновата,если ей не до таких мелочей когда страну надо спасать от бездельников и барыг?
...я фуею в 21 веке... -- до чего всё запущенно в прошлом столетии ...
Президенты США, проживая в Белом Доме, сами оплачивают все свои счета, вплоть до туалетной бумаги. Сейчас в Украине неистово взоржали кравчук, кучма, ющенко и ватошенко, обходящиеся самой нищенской стране мира в миллиарды $. Им жалобно вторил янукович из Ростова..
Починить избенку лесу попросила.
Отвечал: нет лесу, и не жди - не будет!
«Вот приедет барин - барин нас рассудит,
Барин сам увидит, что плоха избушка,
И велит дать лесу», - думает старушка.
2
Кто-то по соседству, лихоимец жадный,
У крестьян землицы косячок изрядный
Оттягал, отрезал плутовским манером.
«Вот приедет барин: будет землемерам! -
Думают крестьяне. - Скажет барин слово -
И землицу нашу отдадут нам снова».
3
Полюбил Наташу хлебопашец вольный,
Да перечит девке немец сердобольный,
Главный управитель. «Погодим, Игнаша,
Вот приедет барин!» - говорит Наташа.
Малые, большие - дело чуть за спором -
«Вот приедет барин!» - повторяют хором...
4
Умерла Ненила; на чужой землице
У соседа-плута - урожай сторицей;
Прежние парнишки ходят бородаты;
Хлебопашец вольный угодил в солдаты,
И сама Наташа свадьбой уж не бредит...
Барина всё нету... барин всё не едет!
5
Наконец однажды середи дороги
Шестернею цугом показались дроги:
На дрогах высоких гроб стоит дубовый,
А в гробу-то барин; а за гробом - новый.
Старого отпели, новый слезы вытер,
Сел в свою карету - и уехал в Питер.
Президента Украины могут ругать только граждане Украины с украинскими флажками. Кто президента выбирает - тот его и танцует( ругает). А ты пока ИХТАМНЕТ на форуме
порохоботи ану ж бо, лизніть Петрика
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ю..дд.