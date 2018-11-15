 Суд применил спецконфискацию к подакцизной продукции стоимостью 8,3 млн грн, изъятой у организаторов подпольного цеха на Тернопольщине

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

В частности, к штрафу в 51 тыс. грн осужден организатор подпольного цеха, который работал под видом СТО на территории гаражного кооператива в подвальных помещениях 6 смежных гаражей.

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Другой фигурант производства, который обеспечивал сбыт незаконно изготовленных алкогольных напитков, а также спирта и табачных изделий неизвестного происхождения, в связи с деятельным раскаянием и активным способствованием раскрытию преступления, решением суда был освобожден от уголовной ответственности.

В целом, по результатам проведенных мероприятий было изъято подакцизной продукции на общую сумму 8 250 тыс. грн (6 тыс. 460 литров спирта, 22 тыс. 630 литров алкогольных напитков и 13 тыс. 460 пачек табачных изделий иностранного производства), а также оборудование и комплектующие для изготовления фальсификата.

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На основании ст. 96-1 УК Украины к изъятым ТМЦ судом применена специальная конфискация.