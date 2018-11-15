 Очевидна неприязнь Путина к Порошенко как государственному деятелю, который сорвал планы Кремля, - Цеголко о заявлениях президента РФ

Как передает Цензор.НЕТ об этом он написал в Фейсбуке.
Цеголко отметил: "Сегодняшние заявления Путина является явным примером его вмешательства в избирательный процесс в Украине, несмотря на то, что кампания еще даже не началась.
Очевидна неприязнь Путина к Порошенко как государственному деятелю, который сорвал планы Кремля по возвращению Украины под контроль Российской империи.
Поэтому вопрос о власти в Украине разрешать будет не Кремль, а украинский народ.
Относительно Порошенко, то он выступал и выступает за политико-дипломатическое урегулирование, но никогда не согласится на мир на условиях страны-агрессора.
Глава государства и в дальнейшем, сочетая оборонные и дипломатические усилия, будет защищать суверенитет, территориальную целостность и независимость государства. И он будет бороться за такое мирное урегулирование, которое отвечает национальным интересам Украины, а не России-агрессора".
либо шоколадный вор-олигарх, либо газовая воровка, либо заднеприводное создание, либо шут, либо рыги
в Украине нет выборов, ибо нет альтернативы
страной рулит одна единственная опг, как и в )(уйлостане
После Победы решите жопу в кусты или грудь в кресты.Кто этого ЭЛЕМЕНТАРНОГО не понимает,тот либо идиот полезный ,либо просто засланный на Цензор лаптеногий казачок.
Слава Украине! Дзякуй Америка!И как всегда светлая память старичку нашему Маккейнущке...
Это так старо что даже скучно....
Порошенко пришел к власти на волне надежд и патриотизма... - все слил в унитаз....
Призыв в ВСУ сорван , города замерзают, его рейтинг 5-8 %....
Лолита...
Страна по коррупции и бедности в первой десятке .....
Много миллионов вообще уехали с концами....
Кумовство и воровство.....
А кто если не он и его банда, да?....
Мб националисты единого выставят через месяц - можно будет за него попробовать.
А так - рыги-мураевы с ляшком и Петей - вообще не вариант, Гриценко и Тимошенко - стремно, Зеленский - смешно...
Дмитрий Чекалкин
13 ноября в 22:43 ·
Иван Симочкин:
"Порошенко ничего не сделал, а вы за него опять голосовать хотите?!"
Такое мне в комментах выкатили, и я набросал на коленке ответ.
В 2014 Украина на грани неизбежного банкротства. О том, что дефолта не избежать, говорили абсолютно все.
2018 - дефолта не допустили, экономику подняли и добились стабильного роста
В 2014 и десятилетия до этого Украина безнадежно сидит на газовой игле. Газпром каждую зиму устраивает Украине отключение газа и выкручивает руки. Украина платит бешеные деньги за российский газ.
2018 - Украина уже который год вообще не закупает российский газ. Газпром проигрывает миллиардные иски в пользу Украины, по этим искам арестовывают иностранные активы Газпрома.
2014 - вторгшиеся войска оккупантов фактически на голову разбивают все силы ВСУ, дорога на Киев, Одессу, Львов открыта. Армии в Украине фактически нет, солдат одевают, кормят, вооружают на пожертвования от граждан.
2018 - продвижение агрессора остановлено тогда же в 2014 поистине чудом, а точнее дипломатическими талантами команды Порошенко, сумевшего сколотить мощную международную антипутинскую коалицию и дать рашистам по зубам.
К нынешнему моменту Украина имеет мощную вооруженную оснащенную армию, которая способна бить врага.
В 2014 Украина - бедный бесправный сателлит России.
В 2018 Украине открыт безвиз в десятки стран ЕС и мира, экономика вовсю переориентируется на западный рынок.
2014 год - Украина полностью под пятой РПЦ МП - мракобесного античеловеческого агрессивного диверсионно-идеологического подразделения Лубянки.
2018 год - церковь Московского патриархата в Украине юридически ликвидирована. Ее больше просто не существует
И так далее и так далее...
Помимо этого, Порошенко проявил себя надежным и убежденным гарантом прав и свобод граждан, убежденным сторонником и проводником ценностей европейской цивилизации. Приняты антидискриминационные законы, защищена свобода слова, свобода собраний.
Рейтинги - от массы экономических до гуманитарных, правозащитных и проч - резкий рывок вверх по всем направлениям.
Украина состоялась как нация. По инициативе Президента принят важный закон об образовании, ставящий крест на многовековой насильственной русификации Украины.
И все это и многое другое - за какие-то 4 года, получив страну в разгромных стартовых условиях, и ведя все эти годы дорогостоящую и смертельно опасную для страны войну с врагом, превосходящим Украину по всем параметрам.
"Порошенко ничего не сделал" - так может сказать или насквозь лживый враг, или человек, страдающий врожденным слабоумием.
Особенно сердце екнуло -"Украина состоялась как нация" благодаря Петру.
Одно сейчас беспокоит - не дай бог помрет, что со страной будет?!
"Но мы, тем не менее, считаем, что другого пути нет, и все равно придется договариваться. Надеюсь, что люди, которые возглавят страну (Украину) в будущем - кто бы это ни был, мы будем уважать выбор украинского народа, будем работать со всеми", - заявил Путин.
И уж если порох такой лютый враг хуйла, то почему до сих пор за деньги украинских налогоплательщиков кум хуйла медведчук постоянно летает в кремль и так вольготно чувствует себя в Украине?
И уж если порох такой лютый враг хуйла, то почему до сих пор за деньги украинских налогоплательщиков кум хуйла медведчук постоянно летает в кремль и так вольготно чувствует себя в Украине?
...а он цыплёнок -- который тоже хочет жить...
Слишком топорно работают барыжьи пиарщики. Слишком....
После тура Путина в Париж, где о него вытерли ноги все западные СМИ за непонятный статус, бестолковое поведение и откровенно - жалкий вид старого поца, который все не оставляет надежды выглядеть молодым петушком, он отправился в Сингапур на саммит глав стран АСЕАН. Уже давно замечено, что на восточные международные мероприятия Путин ездит с большим удовольствием, тем более, что большая их часть проходила на территории самой РФ. Но в этот раз мероприятие было на чужой территории и прямо скажем - прошло по чужим правилам.
Поскольку всё было рассчитано на два рабочих дня, 13-14 ноября, то в первый день у Путина была запланирована встреча с премьер-министром принимающей стороны. Как водится, Путин опоздал на час, как он это привык делать всегда, но когда таки доехал до места встречи, то обнаружил, что премьера уже нет, тот отбыл на встречу с другими участниками саммита, а Путин вынужден был развернуться и уехать в гостиницу Шангри Ла, в которой остановилась вся российская делегация.
Понимая, что пресса сделает из этого сенсацию, служба протокола легла костьми, чтобы повторно организовать встречу, и для них таки нашли окно в несколько минут, чтобы хоть формально закрыть этот пункт программы и не дать прессе оснований для заголовков о том, что премьер Сингапура послал Путина куда подальше за опоздание. В общем, Путина уже тасовали в график премьера как к загруженной маникюрше или парикмахеру, у кого все расписано и надо всунуть хоть в маленькое окошко. Потому российская делегация была готова на все условия по месту и времени встречи, уже понимая, что опоздать второй раз - не получится, ибо тогда уже точно пошлют соответствующими словами, еще и пояснят, что встреча с дебилами, которые не ориентируются в пространстве и времени, не входит в круг обязанностей премьера и это больше медицинские проблемы, нежели международные.
В общем, встречу удалось организовать только на следующий день, и прибыв на место, службы безопасности прогнали всю российскую делегацию через рамку металлодетектора, в том числе и Путина. Понятно, что дедушка отвык ходить подобными маршрутами, а через рамки - тем более, так что у него там что-то зазвенело и ему вежливо предложили вывернуть карманы, что он и сделал. История умалчивает о том, что там у него звенело, возможно - пластина в лысине, но не вывернуть карманы дед Вова не мог, поскольку его банально бы не пустили дальше. Тем более, что рядом шмонали одного из его помощников - Ушакова, в режиме личного досмотра, как это бывает с подозрительными типами или алкашами, устроившими драку под шанхайским борделем. В любом случае, сингапурские спецслужбы отработали твердо и качественно, без ВИП проходов и прочей пафосной ерунды. Наверное, Путин себе представил, что вот так скоро будет и в Гааге, но его мысли - его дело.
А потом у Путина было несколько встреч с лидерами стран Азиатско- Тихоокеанского региона, в частности, с премьерами Японии и президентом Южной Кореи. Урок с опозданием Путин усвоил, а потому на встречу с южнокорейским лидером прибыл вовремя, как и его делегация. Но южные корейцы опаздывали и Путину пришлось ждать. Ждал Путин и ждала вся его бригада, включая главу Газпрома Миллера и других ярких ребят. В это время министр иностранных дел Лавров развлекал всех похабными и не дипломатичными анекдотами. Короче говоря, вся эта веселая публика оказалась в шкуре европейцев, которые недавно ждали их вождя и у них было время ощутить, каково это, и понять, что концепция начала меняться и завтра придется ожидать уже и бабушку Ангелу, и остальных европейских деятелей, у которых уже кончается политкорректность.
Контрольным выстрелом и показателем изменения концепции стала встреча с премьером Японии Абе, который тоже опоздал и которого вся эта бригада тоже ждала. Прибыв на место, Абе уже не источал непрерывных улыбок и пояснил, что из всех тех вопросов, которые были запланированы, его больше всего интересует «мирный договор», что означает - возврат спорных островов. В своей восточной манере он повторил знаменитый постулат «стулья - утром, деньги - вечером, стулья - вечером - деньги - утром». А российская делегация отметила изменение тональности общения японцев и уже совсем сухое общение с Путиным.
Ну и сам Путин на групповых мероприятиях выступал как-то без огонька и анекдотов про бабушку и дедушку, без мультиков про ракеты и рассказов о стремительных прыжках. Основной его мыслью было сохранение отношений со странами региона и желание россии со всеми сотрудничать. Похоже на то, что главы крупнейших компаний - Газпрома, Росатома и других, прибыли с Путиным для того, чтобы что-то подписывать, протоколы, меморандумы, а может и договора, но подписывали только чеки за еду и проживание.
Похоже на то, что грядущие санкции уже ощущают все и смотрят на шоблу, приехавшую с Путиным как на больных, которым поставили фатальный диагноз и отмерили им пару месяцев жизни. Скажем так, в Москву Путин и его команда возвращались уже совсем с другими впечатлениями и другим настроением, потому что что-то серьезно изменилось и этого уже невозможно не замечать.
DL
и то что он презирает Лолиту это очевидно...
Кстати к Яныку он по свидетельствам относился также - с отвращением к предавшему свою страну...
- Хуйло с бабой Йулей уже засадили не один вагон бабла в фабрики троллей...