 Дезертир из воинской части на Житомирщине задержан в Белой Церкви, - военная прокуратура. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры Центрального региона.
10 ноября сотрудниками военной прокуратуры Житомирского гарнизона в г. Белая Церковь задержан по месту жительства контрактник одной из воинских частей Житомирщины. Указанный военнослужащий злостно уклонялся от исполнения приговора местного суда. Житомира, по которому ему назначено наказание в виде двух месяцев ареста с содержанием на гауптвахте.
Беглецу сообщено о подозрении по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 407 Уголовного кодекса Украины и применена мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток.
Досудебное расследование пока продолжается. Подозреваемый помещен в гауптвахту, где будет ждать окончательного наказания.