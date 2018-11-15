EN|RU|UK
Темы дня: Убийство Гандзюк Создание Поместной Церкви Санкции России против Украины
 Происшествия, Фоторепортаж
  1414  3
Материалы по теме:
Все про:армия (7202) Житомирщина (619) Военная прокуратура (681) дезертирство (193)

 Дезертир из воинской части на Житомирщине задержан в Белой Церкви, - военная прокуратура. ФОТО

Военная прокуратура задержала в Белой Церкви дезертира из одной из воинских частей Житомирщины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры Центрального региона.

Дезертир из воинской части на Житомирщине задержан в Белой Церкви, - военная прокуратура 01

10 ноября сотрудниками военной прокуратуры Житомирского гарнизона в г. Белая Церковь задержан по месту жительства контрактник одной из воинских частей Житомирщины. Указанный военнослужащий злостно уклонялся от исполнения приговора местного суда. Житомира, по которому ему назначено наказание в виде двух месяцев ареста с содержанием на гауптвахте.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дезертира из 38-го зенитно-ракетного полка из зоны ООС задержал в Киеве во время попрошайничества находящийся в декрете заместитель начальника ГлавКЭУ Минобороны

Беглецу сообщено о подозрении по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 407 Уголовного кодекса Украины и применена мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток.

Досудебное расследование пока продолжается. Подозреваемый помещен в гауптвахту, где будет ждать окончательного наказания.

Также смотрите: Контрразведка СБУ задержала дезертира из ВСУ на Кировоградщине. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3097184
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
На вокзале наверное.Есть там один ловит дезертиров.Находится в декретном отпуске.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияДезертир из воинской части на Житомирщине задержан в Белой Церкви, - военная прокуратура. ФОТО
 
 
 
 
 
 вверх