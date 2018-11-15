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Все про:Немцов (672) посольство РФ (313)

 Сквер возле посольства РФ в Киеве назвали в честь Немцова

Киевский горсовет присвоил скверу на углу улицы Сурикова и Воздухофлотского проспекта имя Бориса Немцова.

Как пердает Цензор.НЕТ, этом говорится на сайте Киевского городского совета. 

Соответствующее решение поддержали 69 депутатов горсовета.

Рядом со сквером размещено Посольство РФ в Украине.

Борис Немцов - известный российский политик-оппозиционер. В 2014 году осудил аннексию Крыма Россией и подписал заявление с требованием вывести из территории Украины российские войска и прекратить пропагандистскую, материальную и военную поддержку сторонникам самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР". Был убит 27 февраля 2015 года в центре Москвы выстрелами в спину.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Власти Вильнюса назвали сквер у посольства России в честь Немцова

Источник: https://censor.net.ua/n3097180
 
   
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ну и правильно...пусть переезжает моксельское посольство,если им нескрепно
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ну и правильно...пусть переезжает моксельское посольство,если им нескрепно
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Не, он на доске самого Путлера нарисовал. А все подумали что он нарисовал просто маленький х*ек.
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Так він теж був московитом і спочатку підтримував Хуйла.
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Ну понятно, "корчагинец", насрать по-великому - это исключительно прерогатива россии.
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Подкинь говнеца якуту для нового рузкава шедевра!
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В данном случае, корчагинец, ты насрал сам себе за шиворот.
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Ну теперь жизнь наладится))
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У тебя под новым флагом уже наладилась?
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Это который премьером в РФ был?
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Он единственный кто был против.Бред не пишите.
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Как Борис Немцов собрал миллион подписей, чтобы остановить войну в Чечне
Папки с подписными листами в кабинете губернатора Нижегородской области Бориса Немцова. Январь 1996 года
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Сам себе вводи сколько душе угодно, в остальном - не хами.
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Підтримую. Гідна людина. Кацап негодує).
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сквер конечно хорошо назвали, но вот посольство рф на одной улице с мин обороны это наверное перебор, учитывая нынишнюю обстановку - может посольство перенести поближе к обуховской свалке.....
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Посольство - это территория Российской Федерации. Таков устав ООН, таковы фабулы международных соглашений. Выгнать их можно с их территории лишь разорвав дипломатические отношения.
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Повітрофлотський проспект, 27, Київ, 02000 - адреса посольства рфии.
А взяти та перейменувати місце стояння будинку посольства рфии на проїзд Степана Бандери 1.
Самі з'їдуть .
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Сказка а хароших русскіх...вже 300 років на цей гачок ловимось...
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Хароший ты наш . Кокоркин Украинец ?
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Да, Немцов был единственный политик у нас, на которого я возлагал надежды. Еще Ходорковский пожалуй. Жаль, что так все закончилось для него
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-- хуйло обоих кинуло, бо они -- сами ж его и слепили из нифуя ...
Мне их не жаль. Жаль Монику Левински...*)
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та нормально все с Моникой, платье не стирает, держит как память,
вспоминает с удовольствием, пишет мемуары и совершенствует мастерство так сказать... ))
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...хороший Билля Презиком был! -- баб починял, никого не трогал...
Не то, что нынешнее племя...*)
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ну не скажите, у нас сегодня такой починяла, по 130 штук зеленых за починку отстегивает.
к ему очередь неисправных стоит....)
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Нынешнего, на прошлом блядстве ловят...
А Билл, таки вбил клин -- в самый Белый Дом! -- и в текущем реале...*) -- ему моя уважуха!
Был ещё Дядюшка Ронни -- ...но то высший пилотаж -- скоко ж ему баб дало!? -- где нипопадя и когда угодно... -- и ни одна в суд потом не подала!
Красавец -- настоящий Мужчина! *)
...щас таких уже не выпускают...
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согласен, таких как Роня уже не делают, все больше хуйлы какие то...
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Ходар шовинист кавказнаш и крымнаш.Вы видно пропустили его первое интервью после отсидки Е.Альбац.
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Возможно пропустил. Я от него таких точек зрения не слышал. В целом то он довольно либеральный политик. Посмотрим, может еще придет его время... Не вечен же Путин, наш драгоценный вождь, мать его. Я бы проголосовал за него (за Ходорковского)
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Мне вот что, спать не даёт! -- мемориальная досточка с Леонидом, нашим, дорогим Ильичём -- она всё ещё на Соломенке?
...а Вова -- то такое... -- а Лёня вечный! *)
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-Как проехать к рузкому посольству?
-Прямо через ул Черновола, потом выезжаете на проспект Немцова!
Прикольно звучит!
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прикольніше було б, якби вулицю де посольство назвали Бандери або Шухевича, оце би тоді кацапам бомбило.
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Любое событие рвущее кацапский пердак полезно для Украины.
Сквер возле посольства РФ в Киеве назвали в честь Немцова - Цензор.НЕТ 6917
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Гут!А коли Ваздухафлоцкій перейменують на Пр.Степана Бандери??
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А в чем проблема? Будет два Бандеры. Я даже название придумал: Хрещатик імені Степана Бандери.
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Проснись, в Києві вже є проспект Бандери!
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Але ж я пам ятаю були двіжухи за амбассаду расеі шо б вона була за адресою Пр. С.Бандери!?
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Проспект Бандери - це величезна промзона. Там лише машини їздять і кілька десятків крамниць та автосалонів, куди люди можуть дістатися винятково транспортом. Там ніякого комфорту і естетики.
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Росіянам чхати на зміну назви вулиці. Краще піднімайте їм ціни на ковбасу, електоенергію, горілку...
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До речі звернув увагу шо у нас в дойчлянді якось тихенько майже зникла расейська горілка! Бо раніше курво з 20 видів було ..
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Реально, эффект от подобного троллинга уже не тот, у людей куча реальных проблем.
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Это все хорошо. Вот только там нет никакого сквера.
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Зачем мне карту покупать? Я каждый день мимо проезжаю. Это ты карту купи. И посмотри, что от сквера до посольства метров сто.
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А кто то говорил что он ближе..?? И сто метров..это как раз и есть рядом...возле....недалеко....
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Это не сквер возле посольства, а сквер на пересечении Сурикова и Повитрофлотского. Если депутаты хотели троллинг устроить, то вышел он жалкий.
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В статье черным по белому написано...
Киевский горсовет присвоил скверу на углу улицы Сурикова и Воздухофлотского проспекта имя Бориса Немцова.Источник: https://censor.net.ua/n3097180

Или ты на заголовки..как собака Павлова на лампочку реагируешь..??
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Это больше похоже на сквер возле НАБУ. Его хоть из окон НАБУ видно. А послы кацапские даже не знают о его существовании.
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Краще побудувати туалет біля російського посольства, дати йому ім'я путіна і всередині унітазів зробити портрет путіна та герб росії.
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Какой будет симметричный ответ Москвы?
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Как обычно...наберут полный рот гавна..и плюнут им в сторону Украины....
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Андрей Мальгин‏ @andrey_malgin 19 ч.19 часов назад

Гениально: Путин вчера опоздал на час на встречу с премьер-министром Сингапура - и тот ее отменил! И стоило больших трудов прорваться к сингапурскому премьеру сегодня. Сквер біля посольства РФ у Києві назвали в честь Нємцова - Цензор.НЕТ 9531


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Ну..если это максимальный ответ карлику, тот это стерпит..главное активы кацапских олигархов никто не трогает..не..?
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