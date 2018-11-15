 Сквер возле посольства РФ в Киеве назвали в честь Немцова

Как пердает Цензор.НЕТ, этом говорится на сайте Киевского городского совета.
Соответствующее решение поддержали 69 депутатов горсовета.
Рядом со сквером размещено Посольство РФ в Украине.
Борис Немцов - известный российский политик-оппозиционер. В 2014 году осудил аннексию Крыма Россией и подписал заявление с требованием вывести из территории Украины российские войска и прекратить пропагандистскую, материальную и военную поддержку сторонникам самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР". Был убит 27 февраля 2015 года в центре Москвы выстрелами в спину.
Папки с подписными листами в кабинете губернатора Нижегородской области Бориса Немцова. Январь 1996 года
А взяти та перейменувати місце стояння будинку посольства рфии на проїзд Степана Бандери 1.
Самі з'їдуть .
Мне их не жаль. Жаль Монику Левински...*)
вспоминает с удовольствием, пишет мемуары и совершенствует мастерство так сказать... ))
Не то, что нынешнее племя...*)
к ему очередь неисправных стоит....)
А Билл, таки вбил клин -- в самый Белый Дом! -- и в текущем реале...*) -- ему моя уважуха!
Был ещё Дядюшка Ронни -- ...но то высший пилотаж -- скоко ж ему баб дало!? -- где нипопадя и когда угодно... -- и ни одна в суд потом не подала!
Красавец -- настоящий Мужчина! *)
...щас таких уже не выпускают...
...а Вова -- то такое... -- а Лёня вечный! *)
-Прямо через ул Черновола, потом выезжаете на проспект Немцова!
Прикольно звучит!
Киевский горсовет присвоил скверу на углу улицы Сурикова и Воздухофлотского проспекта имя Бориса Немцова.Источник: https://censor.net.ua/n3097180
Или ты на заголовки..как собака Павлова на лампочку реагируешь..??
Гениально: Путин вчера опоздал на час на встречу с премьер-министром Сингапура - и тот ее отменил! И стоило больших трудов прорваться к сингапурскому премьеру сегодня.