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 Украинского банкира задержали в Латвии. Его подозревают в присвоении почти 300 млн гривен

Украинские правоохранители готовят документы об экстрадиции.

Правоохранительные органы Латвийской Республики задержали бывшего президента, одного из владельцев ПАО "Городской коммерческий банк" (CityCommerce Bank) Рейниса Тумовса, который находился в международном розыске за вывод и присвоение активов банка почти на 300 млн грн. Об этом Цензор.НЕТ информирует со ссылкой на УНИАН.

Как сообщила пресс-служба Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины, экс-президент CityCommerce Bank был задержан в октябре.

"В настоящее время ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком один год. Сейчас сотрудники Департамента защиты экономики и следователи Главного следственного управления Нацполиции готовят материалы на экстрадицию задержанного в Латвии банкира", – говорится в сообщении.

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В полиции напомнили, что в деле вывода активов CityCommerce Bank Тумовсу сообщили о подозрении по ч.3 ст.27, ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч.3 ст.209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины.

По данным следствия, в течение 2013-2014 годов он и другие должностные лица выдавали кредиты фиктивным фирмам, а средства легализовали через подконтрольные им коммерческие структуры. В частности, фиктивным предприятиям предоставлялись кредиты под обеспечение имущества, стоимость которого была завышена в десятки раз.

Руководители фиктивных предприятий также были уведомлены о подозрении по ст.205 (фиктивное предприятие) Уголовного кодекса.

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В 2017 году руководители банка были объявлены в международный розыск. Полиция установила, что председатель правления CityCommerce Bank, получив гражданство РФ, уехал на временно оккупированную территорию АР Крым.

Сейчас Фондом гарантирования вкладов физических лиц осуществляется процедура ликвидации CityCommerce Bank, срок ликвидации – до 19 марта 2019 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3097179
 
   
 Топ комментарии
 
странно, но зрадисты на позитивную весть не реагирует, вот если бы написали что ушёл от правохронителей, то уже в вторую сотню ужасных коментариев утопилис бы
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и скажите всем вашим ворюгам и махинаторам - пусть обходит Латвию кругом, иначе ранше или позже, но выловит и высушит.
кстати, в Латвииских сми пока не нашёл инфо, но ясно одно, с финансовыми аферистами будет жёстко, что есть хорошо
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він віддав пустий банк.... всі гроші вже були виведені....тому і не заперечував
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и скажите всем вашим ворюгам и махинаторам - пусть обходит Латвию кругом, иначе ранше или позже, но выловит и высушит.
кстати, в Латвииских сми пока не нашёл инфо, но ясно одно, с финансовыми аферистами будет жёстко, что есть хорошо
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странно, но зрадисты на позитивную весть не реагирует, вот если бы написали что ушёл от правохронителей, то уже в вторую сотню ужасных коментариев утопилис бы
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Так и так понятно,что эти деньги в офшоры Пороха вывели.Он за них потом на мальдивы ездил в рваных носках и мятых брюках,где встречался агент лолита с московскими кураторами для договорняка с куйло.
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Когда воры находятся у власти - об этом нужно кричать во всеуслышание.Арест банковского мошенника - это не заслуга чиновников,это РАБОТА правоохранительных органов ,которых содержат налогоплательщики и за эту работу им платят деньги.Вот так-то,мистер Одобрямс.
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Толку радоваться поимке очередного Фунта и пустым счетам банка
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Порошенковская "Украина по-новому" - питомник для процветания клептоманов-мошенников, офшорных воров и полигон для "зарубежных" домушников.
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Нет, тогда были согласованные откупные (за народный счет), за отжим банка людям Порошенко. Вы заметили что Коломой и не пикнул ничего против? Верите, что он бы так просто отдал банк? И преследования никакого реально нет и не будет.
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він віддав пустий банк.... всі гроші вже були виведені....тому і не заперечував
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И я о чем. Все это было согласовано. Поищите, есть в нете инфа об их ночных посиделках, по окончании которых родилась эта компромиссная схема.
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а кого это недавно экстрадировали в Укратну, чтобы наши суды сразу выпустили?
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Ага, самые гуманные суды в мире по отношению к ворам и олигархам.
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Ну вернут, что дальше? Стырил 300 млн., наш самый гуманный суд объявит ему залог в 1 млн. и на свободу с чистой совестью. А затем дело потихоньку забудется и умрет.
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В свое время латыши скоммуниздили целый банк и переименовали его в родовид.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияУкраинского банкира задержали в Латвии. Его подозревают в присвоении почти 300 млн гривен
 
 
 
 
 
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