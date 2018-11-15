 Украинского банкира задержали в Латвии. Его подозревают в присвоении почти 300 млн гривен

Правоохранительные органы Латвийской Республики задержали бывшего президента, одного из владельцев ПАО "Городской коммерческий банк" (CityCommerce Bank) Рейниса Тумовса, который находился в международном розыске за вывод и присвоение активов банка почти на 300 млн грн. Об этом Цензор.НЕТ информирует со ссылкой на УНИАН.

Как сообщила пресс-служба Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины, экс-президент CityCommerce Bank был задержан в октябре.

"В настоящее время ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком один год. Сейчас сотрудники Департамента защиты экономики и следователи Главного следственного управления Нацполиции готовят материалы на экстрадицию задержанного в Латвии банкира", – говорится в сообщении.

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В полиции напомнили, что в деле вывода активов CityCommerce Bank Тумовсу сообщили о подозрении по ч.3 ст.27, ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч.3 ст.209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины.

По данным следствия, в течение 2013-2014 годов он и другие должностные лица выдавали кредиты фиктивным фирмам, а средства легализовали через подконтрольные им коммерческие структуры. В частности, фиктивным предприятиям предоставлялись кредиты под обеспечение имущества, стоимость которого была завышена в десятки раз.

Руководители фиктивных предприятий также были уведомлены о подозрении по ст.205 (фиктивное предприятие) Уголовного кодекса.

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В 2017 году руководители банка были объявлены в международный розыск. Полиция установила, что председатель правления CityCommerce Bank, получив гражданство РФ, уехал на временно оккупированную территорию АР Крым.

Сейчас Фондом гарантирования вкладов физических лиц осуществляется процедура ликвидации CityCommerce Bank, срок ликвидации – до 19 марта 2019 года.