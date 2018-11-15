EN|RU|UK
Темы дня: Убийство Гандзюк Создание Поместной Церкви Санкции России против Украины
 Происшествия
  307  5
Материалы по теме:
Все про:армия (7202) обстрел (7378) ранение (1957) Донбасс (17450)

 Ранен 1 украинский воин, наемники РФ вели минометный огонь из жилых кварталов оккупированной Горловки, - пресс-центр ОС

В течение текущих суток, русско-оккупационные войска 8 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. При этом, зафиксировано четыре случая применения вооружения, запрещенного минскими соглашениями.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

Ночью оккупанты применили минометы калибра 82 и 120 мм по позициям Объединенных сил в районах населенных пунктов Шумы и Пивденное. В ходе обстрела потерь среди военнослужащих Объединенных сил и гражданских лиц не допущено, однако полностью уничтожены два жилых дома мирных жителей Пивденного.

"Огневые позиции оккупантов, как обычно, были расположены посреди жилых кварталов Горловки. Объединенные силы огонь по населенным пунктам не открывали, однако, случай применения противником запрещенного оружия и ведения огня под прикрытием мирных жителей задокументирован, все материалы переданы в международные организации, которые осуществляют судебную деятельность в сфере военных преступлений", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг за сутки осуществил 16 обстрелов, один украинский воин получил ранения, уничтожены трое террористов, - штаб ОС

Возле хутора Вильного противник дважды вел прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, вооружение БМП-1, стрелкового оружия и минометов 82-го калибра.

Также вражеские обстрелы, без применения тяжелого вооружения, фиксировались вблизи населенных пунктов Станица Луганская, Малиновое и Авдеевка.

Также читайте: Беспилотники ОБСЕ дважды были обстреляны на Донбассе из стрелкового оружия

В ходе боевых действий один военнослужащий из состава Объединенных сил был ранен.

Источник: https://censor.net.ua/n3097178
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Це у них запросто, а потім верещать що туди ж прилітає ответка.

 показать весь комментарий
 
 
Одужання всім пораненим українським бійцям
 показать весь комментарий
 
 
Швидшого одужання нашому захиснику, смерті і важких поранень ворогам!
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияРанен 1 украинский воин, наемники РФ вели минометный огонь из жилых кварталов оккупированной Горловки, - пресс-центр ОС
 
 
 
 
 
 вверх