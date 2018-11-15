 Ранен 1 украинский воин, наемники РФ вели минометный огонь из жилых кварталов оккупированной Горловки, - пресс-центр ОС

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

Ночью оккупанты применили минометы калибра 82 и 120 мм по позициям Объединенных сил в районах населенных пунктов Шумы и Пивденное. В ходе обстрела потерь среди военнослужащих Объединенных сил и гражданских лиц не допущено, однако полностью уничтожены два жилых дома мирных жителей Пивденного.

"Огневые позиции оккупантов, как обычно, были расположены посреди жилых кварталов Горловки. Объединенные силы огонь по населенным пунктам не открывали, однако, случай применения противником запрещенного оружия и ведения огня под прикрытием мирных жителей задокументирован, все материалы переданы в международные организации, которые осуществляют судебную деятельность в сфере военных преступлений", - говорится в сообщении.

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Возле хутора Вильного противник дважды вел прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, вооружение БМП-1, стрелкового оружия и минометов 82-го калибра.

Также вражеские обстрелы, без применения тяжелого вооружения, фиксировались вблизи населенных пунктов Станица Луганская, Малиновое и Авдеевка.

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В ходе боевых действий один военнослужащий из состава Объединенных сил был ранен.