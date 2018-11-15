 Главный раввин Украины Асман опубликовал имена сотрудников НАБУ, которые осуществляли слежку за синагогой Киева

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке Главного раввина Укераины.
В сообщении отмечается: "Сегодня в прессе было опубликовано сообщение пресс-службы НАБУ о том, что слежение в отношении еврейской общины, действительно осуществлялось, однако, - другим правоохранительным органом.
Как я уже сообщал, вопрос привлечения к ответственности виновных лиц находится в исключительной компетенции государства. Вместе с этим, видео, опубликованное недавно в СМИ не являются полным.
Однако мы внимательно проверили информацию, фото и видео-записи, опубликованные в интернете. В рамках проведения проверки, в том числе при технической помощи наших израильских коллег, используя метод распознания лиц и образов новейшей системой "ANYVISION" было установлено, что представленные фото с вероятностью 99.97% соответствуют следующим гражданам:
Корбан Ярослав Игоревич. Согласно декларации НАПК, является сотрудником НАБУ и получил доход от организации в размере 336115 гривен за 2017 год.
Данчишина Ирина Николаевна. Согласно декларации НАПК, является сотрудником НАБУ и получила доход от организации в размере 336 115 гр. за 2017 год.
Экспертизой были установлены IP адреса, с которых были осуществлены атаки на системы безопасности, а также осуществлялись временные отключения видеонаблюдения.
Вместе с этим, как уже сообщалось ранее, в рамках интереса безопасности нашей страны и обеспечения прав граждан мы готовы принять предложения о встрече со всеми компетентными лицами. Молитвенный дом открыт для молитвы и раскаяния для всех желающих, включая руководство правоохранительных органов, в независимости от принадлежности к религиозным или другим общинам.
Указанная ситуация уже взята на контроль на самом высоком национальном и международном уровне".
Ну следили и следили???
Чего такой вой поднялся??? Есть что скрывать???
КТО МНЕ ОБЪЯСНИТ ПРИЧИНЫ ЭТИХ ВОПЛЕЙ???
...а помню -- на Подоле была -- ...тайком туда с девчонкой бегали по субботам -- ей надо было! А меня во Владимирский не пускали...
Но я потом там -- и крестился и венчался! -- чисто из потиворечия.
А доцю уже на Мове крестили -- ...и тоже на Подоле! ... -- Мир тесен...*)
- Ребе, а что такое парадокс?
- ну, понимаешь, Мойше . . . вот, например, часы они могут лежать и при этом идти
или наоборот, висеть и при этом стоять!
Или другой?
по декларации вроде он....
Странно все это... - очень...
Ты лишнехромосомный поц
В синагогу в райцентре под Бердичивом приехал налоговый инспектор.
- Так... Вот вы зажигаете свечи, воск оплывает, куда вы деваете
оплывки?
Раввин говорит:
- Отправляем у город. Они там его вновь переплавляют и присылают нам
новые свечи.
- Понятно... А вот вы продаете мацу. Остаются крошки. Куда вы эти
крошки деваете?
Раввин говорит:
- Отправляем в город. Они все эти крошки собирают, делают муку и
присылают нам новую мацу.
- Хорошо... А вот вы делаете обрезание. У вас остаются обрезки. Куда
вы эти обрезки деваете?
- Отправляем в город...
- Ну и что? Что они вам присылают?
- Вот сегодня вас прислали...
Если НАБУ и следило то точно не спроста!!!
Но Сытник отрицает сам факт слежки, а Холодницкий утверждает, что не давал никаких разрешений для этого.