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Все про:НАБУ (2527) синагога (21) слежка (125)

 Главный раввин Украины Асман опубликовал имена сотрудников НАБУ, которые осуществляли слежку за синагогой Киева

Главный раввин Украины Моше Реувен Асман опубликовал информацию о сотрудниках НАБУ, которые осуществляли слежку за главной синагогой Киева.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке Главного раввина Укераины. 

В сообщении отмечается: "Сегодня в прессе было опубликовано сообщение пресс-службы НАБУ о том, что слежение в отношении еврейской общины, действительно осуществлялось, однако, - другим правоохранительным органом.

Как я уже сообщал, вопрос привлечения к ответственности виновных лиц находится в исключительной компетенции государства. Вместе с этим, видео, опубликованное недавно в СМИ не являются полным.

Однако мы внимательно проверили информацию, фото и видео-записи, опубликованные в интернете. В рамках проведения проверки, в том числе при технической помощи наших израильских коллег, используя метод распознания лиц и образов новейшей системой "ANYVISION" было установлено, что представленные фото с вероятностью 99.97% соответствуют следующим гражданам:

Корбан Ярослав Игоревич. Согласно декларации НАПК, является сотрудником НАБУ и получил доход от организации в размере 336115 гривен за 2017 год.

Данчишина Ирина Николаевна. Согласно декларации НАПК, является сотрудником НАБУ и получила доход от организации в размере 336 115 гр. за 2017 год.

Экспертизой были установлены IP адреса, с которых были осуществлены атаки на системы безопасности, а также осуществлялись временные отключения видеонаблюдения.

Вместе с этим, как уже сообщалось ранее, в рамках интереса безопасности нашей страны и обеспечения прав граждан мы готовы принять предложения о встрече со всеми компетентными лицами. Молитвенный дом открыт для молитвы и раскаяния для всех желающих, включая руководство правоохранительных органов, в независимости от принадлежности к религиозным или другим общинам.

Указанная ситуация уже взята на контроль на самом высоком национальном и международном уровне".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Еврейская община обвинила НАБУ в незаконной слежке (обновлено)

Источник: https://censor.net.ua/n3097176
 
 
 Топ комментарии
 
МОше!!! У вас нет права на розыскную деятельность в Украине!!!! А оглашение этой информации это уголовное дело согласно законам Украины!!!
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недаремно такий переполох підняли кошерні.... НАБУ просто так не тратило б час....
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А есть причина синагоге волноваться???
Ну следили и следили???
Чего такой вой поднялся??? Есть что скрывать???
КТО МНЕ ОБЪЯСНИТ ПРИЧИНЫ ЭТИХ ВОПЛЕЙ??? Главный раввин Украины Асман опубликовал имена сотрудников НАБУ, которые осуществляли слежку за синагогой Киева - Цензор.НЕТ 2166
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МОше!!! У вас нет права на розыскную деятельность в Украине!!!! А оглашение этой информации это уголовное дело согласно законам Украины!!!
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Законы Украины в каганате..? Не смешите их пейсы..
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Можна мати різні уподобання, толерантність..., але слідкувати за релігійними організаціями є протиправним. Яка тут була мотивація?
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НАБУ не займається терактами. Вони вважали, що там є корупція, або протиправна комерційна діяльність.
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я думаю следили за деньгами!!! наркотой или ещё чем то, мне ли вам объяснять, ведь не следили они за процедурой обрезания!!!
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Почему это противоправным? Не много ли чести религиозным организациям? У них не должно быть абсолютно никакой неприкосновенности.
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А зачем следить за синагогой?,дурдом какой то...,6 палата...
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А есть причина синагоге волноваться???
Ну следили и следили???
Чего такой вой поднялся??? Есть что скрывать???
КТО МНЕ ОБЪЯСНИТ ПРИЧИНЫ ЭТИХ ВОПЛЕЙ??? Главный раввин Украины Асман опубликовал имена сотрудников НАБУ, которые осуществляли слежку за синагогой Киева - Цензор.НЕТ 2166
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Так воя ещё сильного нет,ждём инфу,не понятно,синагога не комерческая организация,но деньги там ходят.,пожертвования разные и.т.д...
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Мы ж не против НАБУ,просто ситуация смешная от незнания...
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Слушал Ходоса, говорит, что там дело в пожертвованиях на синагогу. Воры жертвовали ворованные деньги на синагогу.
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С синагоги,как и с Израиля выдачи нет,что попало-то пропало....
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Так может этим сотрудникам ваши молитвы слушать нравится, а зайти в синагогу вера не позволяет.)
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А где щас Синагога в Киеве -- снова, где был Планетарий?
...а помню -- на Подоле была -- ...тайком туда с девчонкой бегали по субботам -- ей надо было! А меня во Владимирский не пускали...
Но я потом там -- и крестился и венчался! -- чисто из потиворечия.
А доцю уже на Мове крестили -- ...и тоже на Подоле! ... -- Мир тесен...*)
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...то там трошки сверху -- недалеко -- от бывшего Музея Ленина? -- от второго! *)
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Где был Планетарий, там костел. Он и был костелом до того, как коммунисты из него не сделали планетарий. Главная синагога (Бродского) Шота Руставели , 13, где был кукольный театр. Тоже самое, то с костелом, была синагога-стала кукольным театром, теперь опять синагога.
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...тяжко быть киевлянином... -- особенно очень долго -- за Городом не уследишь! ...*)
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недаремно такий переполох підняли кошерні.... НАБУ просто так не тратило б час....
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За синагогой можно было подождать следить, лучше бы следили за УПЦ МП (РПЦ), за Новинским!
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***
- Ребе, а что такое парадокс?
- ну, понимаешь, Мойше . . . вот, например, часы они могут лежать и при этом идти
или наоборот, висеть и при этом стоять!

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У кацапов - попы РПЦ из ФСБ, у евреев - раввины из Моссада. Удивляться не чему.
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Так вроде ж Червоненко кричал шо он главный еврей в Украине Главный раввин Украины Асман опубликовал имена сотрудников НАБУ, которые осуществляли слежку за синагогой Киева - Цензор.НЕТ 6455 .
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против ху#ловской агентуры в Украине, действущей под разными вывесками, давно уже пора активно подключать Моссад и ЦРУ
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Жиды видно друг друга нажарили. Так было в 90 -е, в отъезжали по разным программам, а одного оставляли прдавать () и он всех жарил.
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Корбан Ярослав Игоревич - сотрудник НАБУ?

Или другой?
по декларации вроде он....
Странно все это... - очень...
Главный раввин Украины Асман опубликовал имена сотрудников НАБУ, которые осуществляли слежку за синагогой Киева - Цензор.НЕТ 9313
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Вот жеж дебил
Ты лишнехромосомный поц
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😀😀😀

В синагогу в райцентре под Бердичивом приехал налоговый инспектор.
- Так... Вот вы зажигаете свечи, воск оплывает, куда вы деваете
оплывки?
Раввин говорит:
- Отправляем у город. Они там его вновь переплавляют и присылают нам
новые свечи.
- Понятно... А вот вы продаете мацу. Остаются крошки. Куда вы эти
крошки деваете?
Раввин говорит:
- Отправляем в город. Они все эти крошки собирают, делают муку и
присылают нам новую мацу.
- Хорошо... А вот вы делаете обрезание. У вас остаются обрезки. Куда
вы эти обрезки деваете?
- Отправляем в город...
- Ну и что? Что они вам присылают?
- Вот сегодня вас прислали...
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Вчера на строительстве синагоги из-за нехватки цемента разгорелся прорабо-израильский конфликт.
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У нас многие нарушают закон.Если нарушил закон поп гундяевский- привлечь,если раввин из Израиля -привлечь,Особенно в свете израильских беспилотников Таёжной Папуасии над нашими арсеналами.Мы не должны терпеть !!
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Чето жыды мутят!
Если НАБУ и следило то точно не спроста!!!
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Если и следили, то должны были делать это по закону, имея на то соответствующее постановление САП.
Но Сытник отрицает сам факт слежки, а Холодницкий утверждает, что не давал никаких разрешений для этого.
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именно, а так куда НАБУ пришьёт, к какому делу противозаконные действия - слежку и прочее.
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Наближається той час, коли вас паразитів разом з московитами поженуть з України геть. Недовго залишилося. "...Щоб не мали навіть права жить в Україні..." ( як було у вимогах козаків часів Хмельниччини) до польського короля
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Зборівська угода - "Там, де пробуватимуть козацькі полки, Жиди не можуть мати а-ні власности (собственности), а-ні орендувати, а-ні навіть просто проживати."
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Я не знаю, сколько на Украине таких, как ты. Но если много - то становится понятно, почему вы вымираете такими темпами. Будущего у вас нет.
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мда, потроллили... похоже синагога охраняется то гораздо получше, чем склады на миллиарды...
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просто чего НАБУ лезло с незаконной прослушкой, мало их ловили на нарушениях УПК, так нет, уже прилично наработали.
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такі да ...йдіть за грошами ...і знайдете
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Меняйте кипы на шапочки из фольги параноики Главный раввин Украины Асман опубликовал имена сотрудников НАБУ, которые осуществляли слежку за синагогой Киева - Цензор.НЕТ 8824
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Так, а НАБУ так спешили себя обелить, даже съехать пытались на какие - то другие правоохранительные органы) А получается снова попали в скандал.
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В синагоге шо был сходняк жопоблока? Тогда правильно следили. За этими чертями теперь глаз да глаз.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияГлавный раввин Украины Асман опубликовал имена сотрудников НАБУ, которые осуществляли слежку за синагогой Киева
 
 
 
 
 
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