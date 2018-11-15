 Главный раввин Украины Асман опубликовал имена сотрудников НАБУ, которые осуществляли слежку за синагогой Киева

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке Главного раввина Укераины.

В сообщении отмечается: "Сегодня в прессе было опубликовано сообщение пресс-службы НАБУ о том, что слежение в отношении еврейской общины, действительно осуществлялось, однако, - другим правоохранительным органом.

Как я уже сообщал, вопрос привлечения к ответственности виновных лиц находится в исключительной компетенции государства. Вместе с этим, видео, опубликованное недавно в СМИ не являются полным.

Однако мы внимательно проверили информацию, фото и видео-записи, опубликованные в интернете. В рамках проведения проверки, в том числе при технической помощи наших израильских коллег, используя метод распознания лиц и образов новейшей системой "ANYVISION" было установлено, что представленные фото с вероятностью 99.97% соответствуют следующим гражданам:

Корбан Ярослав Игоревич. Согласно декларации НАПК, является сотрудником НАБУ и получил доход от организации в размере 336115 гривен за 2017 год.

Данчишина Ирина Николаевна. Согласно декларации НАПК, является сотрудником НАБУ и получила доход от организации в размере 336 115 гр. за 2017 год.

Экспертизой были установлены IP адреса, с которых были осуществлены атаки на системы безопасности, а также осуществлялись временные отключения видеонаблюдения.

Вместе с этим, как уже сообщалось ранее, в рамках интереса безопасности нашей страны и обеспечения прав граждан мы готовы принять предложения о встрече со всеми компетентными лицами. Молитвенный дом открыт для молитвы и раскаяния для всех желающих, включая руководство правоохранительных органов, в независимости от принадлежности к религиозным или другим общинам.

Указанная ситуация уже взята на контроль на самом высоком национальном и международном уровне".

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