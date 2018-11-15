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 Политика Украины, Экономика
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Все про:бюджет (4272) кредит (2097) МВФ (2604) Тарифы на газ (100)

 МВФ ожидает, что власти Украины повысят тарифы на отопление, - заявление

Ранее Фонд согласовал с Киевом новую stand-by объемом $3,9 млрд. Ее еще должен утвердить Совет директоров Фонда.

Исполнительный совет Международного валютного фонда ожидает принятия Верховной Радой государственного бюджета Украины на 2019 год и повышение тарифов на отопление. Эти действия необходимы для утверждения новой 14-месячной программы, заявил глава Департамента коммуникаций МВФ Джерри Райс на брифинге в Вашингтоне, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Сегодня исполнительный совет ожидает проведения предварительных действий, к которым относятся принятие парламентом бюджета на 2019 год и повышение тарифов на отопление, как это было оговорено ранее", – сказал Райс.

Читайте на Цензор.НЕТ: Коррупция "съедает" до 2% роста экономики Украины, - МВФ

Напомним, 19 октября правительство приняло решение поднять в Украине с 1 ноября 2018 года цены на газ для населения на 23,5%. Вопрос цены на газ для населения является ключевым для возобновления финансирования со стороны МВФ.

Позже сообщалось, что уполномоченный персонал МВФ и Украина достигли соглашения о новой 14-месячной программе поддержки экономической политике stand by (SBA), которая заменит программу расширенного финансирования (EFF), утвержденную в марте 2015 года и истекающую в марте 2019 года.

По оценкам экспертов, благодаря новой программе с МВФ Украина может привлечь до $8 млрд финансирования от международных партнеров.

Ранее первый вице-премьер-министр – министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив заявил, что Украина может обеспечить рост валового внутреннего продукта (ВВП) на уровне 5-7%, для чего нужно продолжить структурные реформы, поддерживать малый и средний бизнес, бороться с коррупцией, привлекать инвестиции, провести модернизацию производства, а также увеличивать объемы экспорта.

Также на Цензор.НЕТ: Первый транш МВФ Украина может получить к концу 2018 года, - глава НБУ

Источник: https://censor.net.ua/n3097174
 
 
 Топ комментарии
 
Злые МВФ убивают парашенко )) Требуют повысить тарифы,но не знают,что тот не повышал зарплат и пенсий )))) МВФ ожидает, что власти Украины повысят тарифы на отопление, - заявление - Цензор.НЕТ 181
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Брехня. МВФ очикує реформ, а не підвищення тарифів. Це не одне і теж
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Я хочу хоть краем глаза увидеть этот документ . , а его нет . Есть уроды у власти .И их видно .
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Злые МВФ убивают парашенко )) Требуют повысить тарифы,но не знают,что тот не повышал зарплат и пенсий )))) МВФ ожидает, что власти Украины повысят тарифы на отопление, - заявление - Цензор.НЕТ 181
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МВФ огєнд крімля МВФ ожидает, что власти Украины повысят тарифы на отопление, - заявление - Цензор.НЕТ 9743 Ну цены надо повысить. Бо газ добывает бывший дирехтур соевого спортклуба на Рыбальском, ну и шоб коррупции не было
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Да причем тут МВФ?. Это отмазка Володи Гройсмана про МВФ. Интересно на сколько поднимут: 20, 40 или 100 процентов?
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Ну собі повисів все що міг...У скрутний час для погашення боргу за опалення маєтку з басейнами, каплицею та іншими будками навіть кузню продав....
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Брехня. МВФ очикує реформ, а не підвищення тарифів. Це не одне і теж
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МВФ очикує боротьбу з корупцією. А пан Порошенко створив систему колективної безвідповідальності і тотальної корупції. До того ж бреше про вимоги МВФ
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МВФ ожидает, что власти Украины повысят тарифы на отопление, - заявление

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лучше когда мвф ожидает повышения зарплат до уровня европейских.
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Ви вірите, що нам інтерпритують від лиця МВФ ці пройдисвіти?
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Плевать им на реформы. Им нужна гарантия возврата денег с процентами.
Хватит верить в чушь, о том что "заграница нам поможет". На западе хотят развала Украины не меньше чем россия.
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"Им нужна гарантия возврата денег" => "На западе хотят развала Украины"

логика конечно интересная, хотя и ущербная
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то что мвф хочет гарантий возврата денег-это нормально,и винить их в этом было бы по меньшей мере странно.Но а реформы проводить в стране кто мешает?Путен?
Странная,блядь,позиция:сначала заискивающе просить одолжить денег,а когда деньги получены-ходить подбоченясь и всячески хаять кредитора,что он якобы мешает жить,требуя отдать долг и перестать бухать.)))Это так по русски.))
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Пора уже МВФ поднимать вопрос о повышение стоимости ритуальных услуг МВФ ожидает, что власти Украины повысят тарифы на отопление, - заявление - Цензор.НЕТ 8469
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18.09.18 19:46 Украина договорилась с МВФ о постепенном повышении цены на газ до 2020 года, - Коболев

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Я хочу хоть краем глаза увидеть этот документ . , а его нет . Есть уроды у власти .И их видно .
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Перемога! Жаль правда что ее оплачивают все, а не только однотуровые.
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как по мне-заставить бы оплачивать тех кто топит за чивакуню и вану...

Более $31 миллиард уже одолжили. Где предел?
Напомню, Украина начала сотрудничество с МВФ еще в 1994-1995 годах. Тогда была утверждена Программа системного трансформационного займа на весьма «скромную» по нынешним меркам сумму - чуть больше $763 млн. Цель - поддержание платежного баланса страны.

С 1995 до 1998 года действовала трехлетняя программа Stand by, по которой Украина получила почти $2 млрд. Цель сотрудничества - поддержание курса национальной валюты и финансирование дефицита платежного баланса.

Почти $1,6 млрд Киев получил в период с 1998 по 2002 годы в рамках Программы расширенного финансирования EFF. Эти средства пошли на пополнение валютных резервов НБУ.

А вот следующие 6 лет (до 2008-го) Украина и МВФ сотрудничали на бескредитной основе, в рамках годовой программы «упреждающий стенд-бай», по которой в случае ухудшения ситуации с платежным балансом или валютными резервами Киев имел возможность получить от МВФ зарезервированный кредит в пределах $550 млн. Однако с марта 2005 года сотрудничество стало невозможным из-за невыполнения Украиной условий программы.

На 2008-2013 годы пришлись крупнейшие в истории нашего сотрудничества с МВФ займы. Сначала, в 2008-2009-м, по новой программе Stand by Украина получила $10,6 млрд. Первый транш - $4,5 млрд. в срочном порядке зачислили в золотовалютные резервы Национального банка. Остальные два транша - перевели непосредственно в бюджет. Также в государственный бюджет были зачислены и оба транша, полученные в рамках следующей программы сотрудничества (на 2010-2013 годы) - всего почти $3,4 млрд.

Еще $17 млрд Киев рассчитывал получить от МВФ в 2014-2015 годах. Именно такая сумма была зарезервирована в рамках нового займа Stand by. Однако на казначейские счета Украины поступило лишь $4,3 млрд. (два транша). А 11 марта 2015-го МВФ решил заменить Stand by на новую четырехлетнюю программу EFF - уже на $17,5 млрд. Первый транш объемом $5 млрд. поступил сразу же после подписания Меморандума. И уже в начале августа Украина получила очередной транш - $1,7 млрд. Эти деньги пошли на пополнение резервов Нацбанка. Затем, после летней паузы, МВФ перечислил нам очередной транш - $1 млрд. (сентябрь 2016-го), столько же Украина получила в апреле 2017 года.
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Треба програму про відміну централізованого теплопостачання, бо реально задрали ісіх своїм підвищенням цін🤔
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Дадут 3,9 млрд, а отдавать Ху№Юлиных долгов на 6 млрд!!!! Так что 2 млрд из бюджета!!!!! А вы про тариыі на гас!!!
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так порохухуло в 2014 п..дел что юлины долги списаны МВФом..
когда он брехал - тогда или теперь?
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Куда их дальше повышать? Тарифы подняли! Проезд подняли. Цены на продукты подняли, на одежду подняли! На лекарство подняли! А зарплату подняли только депутаты себе. Откуда брать деньги на оплату всего этого? Уезжать за границу!
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всем тем кто голосовал или планирует голосовать за рошеновскую мерзоту ... посвящается
главное, успейте заказать место на кладбище, пока МВФ не заставит своих марионеток повысить тарифы на землю
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З всього цього що відбувається роблюю висновок що ці " реформатори" кришують бізнес..."ритуальні послуги"!
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а чего мвф не озаботится, чтоб власти Украины повысили минимальные зарплаты (например до пятсот евро)
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Тому що МВФ це,грубо кажучи,банк,який просто позичає гроші(тимчасово надає державі кошти в іноземній валюті, з метою «виправлення порушення рівноваги їх платіжного балансу»).,і його цікавить і першу чергу як і коли йому ті гроші повернуть.І для збалансування доходів і видатків бюджету вони й вимагають підвищити ціни.А на пенсії,реформи і т.д. їм начхати.
Гроші,ось головне завдання МВФ
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Сначала требовали на газ, теперь на отопление, следующий на очереди тариф на электричество, похоже на просто вешают лапшу на уши залезая в карманы угрожая не пистолетом а дефолтом.
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БРЕХНЯ!
Цену на газ повысили! На тепло и свет идет автоматом....
Причем здесь МВФ?
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Ну крайний то нужен, вот Грося и говорит что мол я невиноват но плохие дядьки из МВФ руки выкручивают.
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Тоесть цен на газ им уже не достаточно. А почему МВФ не требует кровососам соевым уменьшить аппетиты?
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Мне кажется МВФ не хватает еще десяток-другой миллионов гастарбайтеров из Украины. Требует чтобы все кто может ходить ехали в Европу на заводы арбайтен.

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раньше надо было развязывать затратные войны.. теперь достаточно дать кредит...
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Неугомонные.Не учите украинцев как жить. Помогите лучше материально.
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Послушай порохоботов и сделай все наоборот.Кого очерняют порохоботы, тот самый достойный кандидат на Президента Украины.
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Кацапло уже радуется! Отсутствие отопления в Смеле и кривом роге по всем каналам и в СМИ параши! Наконец то ! Без параши ( так и пишут) Украина наконец то замёрзла . Но дальше , не утихая от радости? Эксперты- товарищи не угомонятся и обещают, что будет ещё хуже. Толпа какашников ликует!!! Вот дожили , мол до счастья... Хохлы замёрзли ... Вот и думай, не за большие ли деньги сепары- меры вот такое допустили в своих городах? Что б вот так кацапло ликовало?
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Прошу поподробнее, кто выпустил сепаров из тюрем, кто допустил им стать мерами? МВФ ожидает, что власти Украины повысят тарифы на отопление, - заявление - Цензор.НЕТ 3747
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По такой логике правительство поднимает тарифы чтоб кацапня ликовала и радовалась.))
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Представь себе да, кацапло ликует от рехворм и то что творит Поросенко с Украиной. Хуйло должно поставить Петру бутылку за то что Украина теперь как плохой пример похода в Европу.
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Да кто в Европе,тому хорошо. Кто живёт в украинских сепарами - мерами городах- тем плохо. Радует только то, что братья ликуют... У кого то в мире есть такие братья?
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странно. А все свиноботы день и ночь хрюкают, что их соевый босс - страшный сон пуйла. И главнейший врах!
А он, оказывается главная надежда мацквы.
Вот и верь служивым Банковой и окрестностей Чувашии....
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МВФ создаёт экономическое рабство для Украинцев ?
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МВФ фінансує корупцію в очікуванні боротьби з корупцією. МВФ здирає з економіки податки в очікуванні росту економіки. МВФ краде в людей їх власність в очікуванні дотримання ліберальних принципів захисту власності. Все як заповідав Джон Мілтон, отець інверсії.
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Точно шо у Тошнотворного Порош(ен)ка получилось затошнить МВФ до острых рвотных приступов, шо они решили его слить - какие там ненамазываемые на хлеб и не греющие (в прямом смысле) «віра, мова, армія» супротив «минус 50% от цены на газ» от Юлы.
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МВФ вмісті з керівництвом держави Україна серйозно взялися за знищення українського народу...
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Как по мне так лучше дефолт. И пускай тогда МВФ ищет кому они давали свои деньги и забирает их. посмотрим как МВФ будет конфисковывать по всему миру заводы и дачи наших олигархов.
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И пускай МВФ начнет с Петиного кума Косюка, который за бюджетные тоесть за деньги МВФ купил во Франции птицефабрики
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- Вот этими очками, - сказал он со вздохом, - я кормился много лет. Я выходил в очках и с палочкой на Крещатик и просил какого-нибудь господина почище помочь бедному слепому перейти улицу. Господин брал меня под руку и вел. На другом тротуаре у него уже не хватало часов, если у него были часы, или бумажника. Некоторые носили с собой бумажники.

вот где наверное Гройсман набрался.
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Есть такое подозрение, что клятый МВФ поселился на Банковой и оттуда строчит свои циркуляры. Гидрант конечно отбивается изо всех сил, но силы явно не равны.
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Старуха Лагард взяла Свиночолого в заложники и пытает попеременно то утюгом, то паяльником, заставляя все больше и больше задирать цены.
Отака гадюка.
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Нет, пытает она его не утюгом и паяльником, а скорее продукцией "Рошен".
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Круто!!! Европа все ближе и ближе))) Вот сбывается украинская мечта! Дождались!
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Таке враження, що МВФ заснував Ахмєтов з якимсь Петром.
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Никаких проблем! Гнойсман винницкий с большой радостью повысит на все 100%! Главное чтобы буржуям и друзьям феодалам кровопийцам было хорошо! Конечно, они не забудут Гнойсмана, хорошо отблагодарят баблом...............
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Огромнейший пистёш!
Наши тец уже давно покупают газ по т н " рыночной" цене. И их цена на газ никак не связана с повышением цены на газ для населения.
Вот как один из примеров ( у остальных + - примерно то же):

ЧАО "ДК "Укрнефтебурение" поставляет природный газ для ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 (КП "Киевтеплоэнерго") на "условиях подекадной оплаты по 10,2 тыс. грн (с НДС), что составляет дисконт (скидку) 883 грн к цене НАК "Нафтогаз Украины" на аналогичных условиях". Об этом заявила пресс-служба "Укрнефтебурения".

В компании заверили, что не планируют пересматривать условия поставки газа для киевских ТЭЦ, несмотря на подекадную оплату.

"Цена является фиксированной в рамках объёма (18 млн куб. м) и сроков поставки (август 2018 года)", - сообщили в пресс-службе.

Нас разводят как лохов
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МВФ потрібна гарантія повернення кредитів. А дірки в бюджеті латати - то справа внутрішня. Зробили з МВФ страшилку. Весь світ бере кредити.
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Гройсман наша гарантия возврата кредита, вы знаете, я ему верю - Володя такой человек, за что не возьмётся, все у него получается! Только украинцы не ценят его заботу. Просто забыли как бедствовали при попэрэдниках! Я как вспоминаю, аж мороз по коже, а те цены, а коммуналка - как мы выживали? Не понимаю. То ли сейчас, рай, оазис!!! Спасибо Вове и Пете за их заботу об украинца!
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За что они борятся. youtube.com/watch?v=vsPAUGOXmWA
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бедный пэтя пораженко не знает уже как извернуться перед "выборами".
зато для ВОНЫ это бездонная кормушка для пиара. а случись ей взгромоздить жопу на трон, запоет ту же песню, что и сеня
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Вот зачем писать такие заголовки?! МВФ - никогда так не говорит, они говорят СБАЛАНСИРУЙТЕ бюджет и скажите нам как вы это будите делать..
Правительство говорит - мы подымаем цену на газ и отопление!

Вот МВФ и спрашивает - где обещаная вами "сбалансировка бюджета" раз других идей у вас нет!?
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МВФ очікує підвищення яке йому обіцяла тимашонка і під ці обіцянки ця кремлівся консерва набрала 26 млрд. дол. кредитів
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так порохолизы сразу на юлю съехжают
а сами?
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Мля, это ж и цена кремации теперь возрастет...
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"Сьогодні виконавча рада очікує проведення попередніх дій, до яких належать ухвалення парламентом бюджету на 2019 рік і підвищення тарифів на опалення, як це було обумовлено раніше", - сказав Райс.Джерело: https://ua.censor.net.ua/n3097174

Постійно є інформація від чиновників про вимоги МВФ підвищення тарифів! Проте жного разу! НІхто не показав, або не подав посилання на офіційний документ чи виступ керівництва МВФ по TV або в інших змі з цього приводу.
Як у якійсь секті - вірте так хтось, десь сказав! І Ні разу не вказували на вимоги МВФ про направлення коштів на розвиток малого і середнього бізнесу, підвищення соціальних стандартів! Може то так треба, адже неможливо перевірити в такму разі які вимоги МВФ виставляє насправді! Де список вимог! Реальний, а не вигаданий на Банковій!
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НьюРеформаторы, хотят обжиться не в Украине, а стать частью развитого, западного общества, для
этого надо составить о себе хорошее мнение среди их полит.элиты. Так что кредиты МВФ надо отдавать, другие внешние займы - надо отдавать, себе в карман - надо брать, феодальные княжества - пока надо содержать, заоблачные зарплаты себе любимым - надо регулярно выплачивать и при этом больше ничего не делать т.к. это и есть, ключивой приоретет этой власти. Тяжёлая ноша - я им не завидую. Всё в Украине разрушить и ещё и денег нацедить.
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А кто такие МВФ?
В МВФ входит и расеюшка и ее голос там тоже учитывается.

Мы не знаем ктр нас кредитует. Мы не знаем на каких условиях!!!!

Интересно, а в ес и сша власть тоже приходит на конкретной программе, с конкретными лозуннами, а потом начинает иметь своего избирателя как только можно, делая вопреки своей программе ВСЕ, неспрашивая людей. ЭТО ЕС И США???)))) Конечно им выгодно, чтобы все наши деньги уходили не в экономику нашей страны, а маме в сша, поэтому кто бы ни давал нам кредит они патриоты свой страны и будут делать все дл своего избирателя...((((
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Мне кажется что у Пети не правильный переводчик. МВФ требует меньше воровать из бюджета, мол как вы собираетесь отдавать долги. А Петя в ответ, а мы еще больше будем дрючить рабов и еще больше собирать с них налогов и драть как сидоровых коз
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Украинцы, вы понимаете, что у МВФ на вас есть планы по доведению цен на газ и ЖКХ до европейского (рыночного) уровня? Но нет у МВФ планов поднятия ваших зарплат до уровня хотя бы Польши. И нет у них планов бороться с вашей коррупцией. Понимаете?

Да и с чего вам зарплаты европейские платить? Вы ждёте, что Германия за здорово живёшь отдаст вам технологии? И построит вам современные заводы? На чернозёме смогут прожить миллиона три украинцев - остальные не нужны.

МВФ - это, в лучшем для вас случае, просто ростовщики. Которые дают деньги под процент. В худшем случае - они экономически и за взятки коррупционнерам уничтожают чужие экономики.
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все, кто недоволен отсутствием отопления - агенты Кремля..

кто недоволен саботажем реформ, борьбы с коррупцией и воровством властей, на всякий случай тоже..
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМВФ ожидает, что власти Украины повысят тарифы на отопление, - заявление
 
 
 
 
 
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