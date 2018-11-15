 МВФ ожидает, что власти Украины повысят тарифы на отопление, - заявление

Исполнительный совет Международного валютного фонда ожидает принятия Верховной Радой государственного бюджета Украины на 2019 год и повышение тарифов на отопление. Эти действия необходимы для утверждения новой 14-месячной программы, заявил глава Департамента коммуникаций МВФ Джерри Райс на брифинге в Вашингтоне, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"Сегодня исполнительный совет ожидает проведения предварительных действий, к которым относятся принятие парламентом бюджета на 2019 год и повышение тарифов на отопление, как это было оговорено ранее", – сказал Райс.
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Напомним, 19 октября правительство приняло решение поднять в Украине с 1 ноября 2018 года цены на газ для населения на 23,5%. Вопрос цены на газ для населения является ключевым для возобновления финансирования со стороны МВФ.
Позже сообщалось, что уполномоченный персонал МВФ и Украина достигли соглашения о новой 14-месячной программе поддержки экономической политике stand by (SBA), которая заменит программу расширенного финансирования (EFF), утвержденную в марте 2015 года и истекающую в марте 2019 года.
По оценкам экспертов, благодаря новой программе с МВФ Украина может привлечь до $8 млрд финансирования от международных партнеров.
Ранее первый вице-премьер-министр – министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив заявил, что Украина может обеспечить рост валового внутреннего продукта (ВВП) на уровне 5-7%, для чего нужно продолжить структурные реформы, поддерживать малый и средний бизнес, бороться с коррупцией, привлекать инвестиции, провести модернизацию производства, а также увеличивать объемы экспорта.
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лучше когда мвф ожидает повышения зарплат до уровня европейских.
Хватит верить в чушь, о том что "заграница нам поможет". На западе хотят развала Украины не меньше чем россия.
логика конечно интересная, хотя и ущербная
Странная,блядь,позиция:сначала заискивающе просить одолжить денег,а когда деньги получены-ходить подбоченясь и всячески хаять кредитора,что он якобы мешает жить,требуя отдать долг и перестать бухать.)))Это так по русски.))
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Более $31 миллиард уже одолжили. Где предел?
Напомню, Украина начала сотрудничество с МВФ еще в 1994-1995 годах. Тогда была утверждена Программа системного трансформационного займа на весьма «скромную» по нынешним меркам сумму - чуть больше $763 млн. Цель - поддержание платежного баланса страны.
С 1995 до 1998 года действовала трехлетняя программа Stand by, по которой Украина получила почти $2 млрд. Цель сотрудничества - поддержание курса национальной валюты и финансирование дефицита платежного баланса.
Почти $1,6 млрд Киев получил в период с 1998 по 2002 годы в рамках Программы расширенного финансирования EFF. Эти средства пошли на пополнение валютных резервов НБУ.
А вот следующие 6 лет (до 2008-го) Украина и МВФ сотрудничали на бескредитной основе, в рамках годовой программы «упреждающий стенд-бай», по которой в случае ухудшения ситуации с платежным балансом или валютными резервами Киев имел возможность получить от МВФ зарезервированный кредит в пределах $550 млн. Однако с марта 2005 года сотрудничество стало невозможным из-за невыполнения Украиной условий программы.
На 2008-2013 годы пришлись крупнейшие в истории нашего сотрудничества с МВФ займы. Сначала, в 2008-2009-м, по новой программе Stand by Украина получила $10,6 млрд. Первый транш - $4,5 млрд. в срочном порядке зачислили в золотовалютные резервы Национального банка. Остальные два транша - перевели непосредственно в бюджет. Также в государственный бюджет были зачислены и оба транша, полученные в рамках следующей программы сотрудничества (на 2010-2013 годы) - всего почти $3,4 млрд.
Еще $17 млрд Киев рассчитывал получить от МВФ в 2014-2015 годах. Именно такая сумма была зарезервирована в рамках нового займа Stand by. Однако на казначейские счета Украины поступило лишь $4,3 млрд. (два транша). А 11 марта 2015-го МВФ решил заменить Stand by на новую четырехлетнюю программу EFF - уже на $17,5 млрд. Первый транш объемом $5 млрд. поступил сразу же после подписания Меморандума. И уже в начале августа Украина получила очередной транш - $1,7 млрд. Эти деньги пошли на пополнение резервов Нацбанка. Затем, после летней паузы, МВФ перечислил нам очередной транш - $1 млрд. (сентябрь 2016-го), столько же Украина получила в апреле 2017 года.
когда он брехал - тогда или теперь?
главное, успейте заказать место на кладбище, пока МВФ не заставит своих марионеток повысить тарифы на землю
Гроші,ось головне завдання МВФ
Цену на газ повысили! На тепло и свет идет автоматом....
Причем здесь МВФ?
А он, оказывается главная надежда мацквы.
Вот и верь служивым Банковой и окрестностей Чувашии....
вот где наверное Гройсман набрался.
Отака гадюка.
Наши тец уже давно покупают газ по т н " рыночной" цене. И их цена на газ никак не связана с повышением цены на газ для населения.
Вот как один из примеров ( у остальных + - примерно то же):
ЧАО "ДК "Укрнефтебурение" поставляет природный газ для ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 (КП "Киевтеплоэнерго") на "условиях подекадной оплаты по 10,2 тыс. грн (с НДС), что составляет дисконт (скидку) 883 грн к цене НАК "Нафтогаз Украины" на аналогичных условиях". Об этом заявила пресс-служба "Укрнефтебурения".
В компании заверили, что не планируют пересматривать условия поставки газа для киевских ТЭЦ, несмотря на подекадную оплату.
"Цена является фиксированной в рамках объёма (18 млн куб. м) и сроков поставки (август 2018 года)", - сообщили в пресс-службе.
Нас разводят как лохов
зато для ВОНЫ это бездонная кормушка для пиара. а случись ей взгромоздить жопу на трон, запоет ту же песню, что и сеня
Правительство говорит - мы подымаем цену на газ и отопление!
Вот МВФ и спрашивает - где обещаная вами "сбалансировка бюджета" раз других идей у вас нет!?
а сами?
Постійно є інформація від чиновників про вимоги МВФ підвищення тарифів! Проте жного разу! НІхто не показав, або не подав посилання на офіційний документ чи виступ керівництва МВФ по TV або в інших змі з цього приводу.
Як у якійсь секті - вірте так хтось, десь сказав! І Ні разу не вказували на вимоги МВФ про направлення коштів на розвиток малого і середнього бізнесу, підвищення соціальних стандартів! Може то так треба, адже неможливо перевірити в такму разі які вимоги МВФ виставляє насправді! Де список вимог! Реальний, а не вигаданий на Банковій!
этого надо составить о себе хорошее мнение среди их полит.элиты. Так что кредиты МВФ надо отдавать, другие внешние займы - надо отдавать, себе в карман - надо брать, феодальные княжества - пока надо содержать, заоблачные зарплаты себе любимым - надо регулярно выплачивать и при этом больше ничего не делать т.к. это и есть, ключивой приоретет этой власти. Тяжёлая ноша - я им не завидую. Всё в Украине разрушить и ещё и денег нацедить.
В МВФ входит и расеюшка и ее голос там тоже учитывается.
Мы не знаем ктр нас кредитует. Мы не знаем на каких условиях!!!!
Интересно, а в ес и сша власть тоже приходит на конкретной программе, с конкретными лозуннами, а потом начинает иметь своего избирателя как только можно, делая вопреки своей программе ВСЕ, неспрашивая людей. ЭТО ЕС И США???)))) Конечно им выгодно, чтобы все наши деньги уходили не в экономику нашей страны, а маме в сша, поэтому кто бы ни давал нам кредит они патриоты свой страны и будут делать все дл своего избирателя...((((
Да и с чего вам зарплаты европейские платить? Вы ждёте, что Германия за здорово живёшь отдаст вам технологии? И построит вам современные заводы? На чернозёме смогут прожить миллиона три украинцев - остальные не нужны.
МВФ - это, в лучшем для вас случае, просто ростовщики. Которые дают деньги под процент. В худшем случае - они экономически и за взятки коррупционнерам уничтожают чужие экономики.
кто недоволен саботажем реформ, борьбы с коррупцией и воровством властей, на всякий случай тоже..