 Дело о сбитом Ил-76: адвокат Погосян просит потерпевших явится в апелляционный суд Днепра 29 ноября

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

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"Пострадавшим необходимо явиться, это очень важно.

Днепровский апелляционный суд, г. Днепр, ул. Харьковская, 13. Вызывается Погосян В.Е. как представитель потерпевших в 10:30 29.11.2018, производство 185/12161/15-к, обвиняемый: Назаров Виктор Николаевич, судья Коваленко Н. В. Причины неприбытия - ст. 138 КПК. Последствия неприбытия - ст. 323-327 УПК", - написал он.

Напомним, генерала Виктора Назарова признали виновным в гибели украинских военных в сбитом террористами самолете Ил-76 и приговорили к 7 годам лишения свободы. При этом суд не лишил его воинского звания. Моральный ущерб по решению суда должно компенсировать Министерство обороны.

Вслед за этим генерал Назаров подал иск против судьи Самоткан, которая вынесла ему приговор, однако Высший совет правосудия отказался рассматривать жалобы Назарова против судьи Самоткан.

14 июня 2014 года на территории Луганской области из переносного зенитно-ракетного комплекса был поражен самолет Ил-76МД. Он загорелся и упал. На его борту находились 40 военнослужащих 25-й отдельной парашютно-десантной бригады и 9 членов экипажа. Все погибли. Согласно заключению комиссионной комплексной военно-тактической криминалистической экспертизы, принять меры по преодолению противовоздушной обороны террористов и обеспечить безопасность перелета Ил-76 в контролируемый боевиками Луганск 14 июня 2014 года обязан был непосредственно начальник штаба АТО, то есть Назаров. Военная прокуратура обвиняла генерала, который на момент трагедии возглавлял штаб АТО, в служебной халатности. По версии прокуратуры, Назаров знал о возможном теракте, но все же отправил самолет на вылет.