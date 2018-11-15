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 С теперешней украинской властью невозможно сотрудничать, - премьер-министр Венгрии Орбан

В скандальном выступлении политик сознался, что ждет выборов в Украине и ведет переговоры с кандидатами в президенты.

Договоренности с действующим политическим руководством Украины для Будапешта не представляются возможными. Это заявление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана цитирует пресс-служба венгерского правительства, сообщает Цензор.НЕТ.

Выступая на заседании Совета диаспоры, Орбан напомнил, что вскоре в Украине состоятся президентские выборы. По его мнению, если ситуация не ухудшится, это уже станет большим достижением.

"Мы выясним, будет ли нынешний венгерский курс продолжаться", – подчеркнул премьер Венгрии.

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Орбан отметил, что в Будапеште контактируют с потенциальными победителями выборов и уже пытаются обсудить изменения, которые могут быть сделаны после смены власти. По его словам, Украина еще может вернуться на путь дружбы или стратегического партнерства с Венгрией. Венгерский лидер сказал, что это единственный путь, которым Киев может идти в НАТО и ЕС.

Премьер-министр Венгрии одновременно указал, что Украина – это страна, "не имеющая обозримой перспективы вступления в НАТО или в ЕС".

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"Мы надеемся, что Украина будет союзной, дружественной и не будет преследовать венгров, которые сегодня являются гражданами Украины, и воспользуется возможностью того, что Венгрия готова участвовать в развитии Закарпатья, и не только его, и способствовать стабилизации и развития Украины", – сказал Орбан.

Как известно, Венгрия блокирует проведение заседаний Комиссии Украина-НАТО, заявляя о якобы нарушении прав венгров, живущих в Украине, из-за положения закона об образовании, которым определено, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык – украинский.

Отношения Венгрии и Украины усложнились на фоне языкового вопроса. Так, 5 сентября Верховная Рада приняла закон об образовании, который начинает реформу образования в Украине. Документ, вступивший в силу 28 сентября 2017 года, среди прочего, определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык.

Впоследствии в МИД Румынии выразили обеспокоенность принятым ВРУ законом об образовании, а Венгрия заявила, что прекращает поддержку Украины на международной арене.

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Отношения Украины и Венгрии стали еще хуже после скандала с раздачей венгерских паспортов на Закарпатье. 28 сентября стало известно, что прокуратура возбудила по факту раздачи венгерских паспортов дело о государственной измене.

10 октября Венгрия вызвала на ковер посла Украины Любовь Непоп из-за публикации сайтом "Миротворец" информации о более 300 закарпатских чиновников, которые имеют украинское и венгерское гражданство.

4 октября Украина объявила консула Венгрии в Берегово персоной нон-грата. Он должен покинуть территорию Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3097168
 
   
 Топ комментарии
 
від когось вже я цю пісню чув...
від хуйла, нє?
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Краще Орбану визнати, що саме його політика завела співробітництво України і Угорщини у глухий кут.
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совсем не палится)) по одной бумажке с путеным шпарит.
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Какая-то фигня получается. Главной шестерке хуйла Луке-мозаичному с нынешней украинской властью не только комфортно сотрудничается, но даже похвалы друг другу высказывают. И, несмотря на это, такая "дружба" большинство украинцев настораживает меньше, чем негативное высказывание Орбана в отношении правительства барыги.
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Как оно с Путиным в унисон захрюкало.
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Єдина влада,яка бореться за Україну і як бивші імперії пищать. Оце оцінка діяльності нашому Президенту Порошенко. Як заскиглили мадьяри разом з фашистом путіним---меняйте владу,а ми знову вас будем гнобити. Цими заявами вони дали відповідь всім нашим продажним і тупим.які також від злоби піну пускають. Порошенко наш Президент.робить свою справу,а юлі,ляшкі. рабиновичі бойки--піарщикі і брехуни,а головне--вороги нації.
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Каждая сволочь ждет,когда придет тот,кто продаст Украину с потрахами.
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Если бы в Украине была бы ПРОУКРАИНСКАЯ ВЛАСТЬ, то ВСЕХ бы ПОСЛАЛИ на ЙУХ! И Хуйла, и Йобиков, и зажравшихся фрицев, и женаподобных лягушатников ВМЕСТЕ и ПОДАЛЬШЕ!
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витьку хуйло свою методичку передал.
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У кремлядской подстилки и риторика та же.
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а с какой властью можно говорить, которая мадярам отдаст пол Украины?
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Орбан это говорящие очко путина. З теперішньою українською владою неможливо співпрацювати, - прем'єр-міністр Угорщини Орбан - Цензор.НЕТ 2093 Поют в один унисон, мразота.
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Ах ты ж школота, ты думаешь что в Венгрии ты навсегда? Как дружок путин?
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомС теперешней украинской властью невозможно сотрудничать, - премьер-министр Венгрии Орбан
 
 
 
 
 
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