 С теперешней украинской властью невозможно сотрудничать, - премьер-министр Венгрии Орбан

Договоренности с действующим политическим руководством Украины для Будапешта не представляются возможными. Это заявление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана цитирует пресс-служба венгерского правительства, сообщает Цензор.НЕТ.

Выступая на заседании Совета диаспоры, Орбан напомнил, что вскоре в Украине состоятся президентские выборы. По его мнению, если ситуация не ухудшится, это уже станет большим достижением.

"Мы выясним, будет ли нынешний венгерский курс продолжаться", – подчеркнул премьер Венгрии.

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Орбан отметил, что в Будапеште контактируют с потенциальными победителями выборов и уже пытаются обсудить изменения, которые могут быть сделаны после смены власти. По его словам, Украина еще может вернуться на путь дружбы или стратегического партнерства с Венгрией. Венгерский лидер сказал, что это единственный путь, которым Киев может идти в НАТО и ЕС.

Премьер-министр Венгрии одновременно указал, что Украина – это страна, "не имеющая обозримой перспективы вступления в НАТО или в ЕС".

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"Мы надеемся, что Украина будет союзной, дружественной и не будет преследовать венгров, которые сегодня являются гражданами Украины, и воспользуется возможностью того, что Венгрия готова участвовать в развитии Закарпатья, и не только его, и способствовать стабилизации и развития Украины", – сказал Орбан.

Как известно, Венгрия блокирует проведение заседаний Комиссии Украина-НАТО, заявляя о якобы нарушении прав венгров, живущих в Украине, из-за положения закона об образовании, которым определено, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык – украинский.

Отношения Венгрии и Украины усложнились на фоне языкового вопроса. Так, 5 сентября Верховная Рада приняла закон об образовании, который начинает реформу образования в Украине. Документ, вступивший в силу 28 сентября 2017 года, среди прочего, определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык.

Впоследствии в МИД Румынии выразили обеспокоенность принятым ВРУ законом об образовании, а Венгрия заявила, что прекращает поддержку Украины на международной арене.

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Отношения Украины и Венгрии стали еще хуже после скандала с раздачей венгерских паспортов на Закарпатье. 28 сентября стало известно, что прокуратура возбудила по факту раздачи венгерских паспортов дело о государственной измене.

10 октября Венгрия вызвала на ковер посла Украины Любовь Непоп из-за публикации сайтом "Миротворец" информации о более 300 закарпатских чиновников, которые имеют украинское и венгерское гражданство.

4 октября Украина объявила консула Венгрии в Берегово персоной нон-грата. Он должен покинуть территорию Украины.