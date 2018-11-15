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Все про:металлургия (272) Каленков Александр (32)

 Резкий рост экологического налога вынудит отечественные производства снизить темпы работы, - глава ассоциации

Законопроект, увеличивающий плату за выбросы СО2 сразу в 25 раз, отрицательно повлияет на экономику Украины. Тем более что повышение в течение трех-четырех лет возрастет до 75 раз.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в эфире "112 Украина" президент объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков.

По словам Каленкова, подобных резких повышений нет в мировой практике.

"Естественно, это будет иметь огромное отрицательное влияние на экономику предприятий и на экономику страны. И проблема даже в текстовке того факта, который мы обсуждаем. Не может в 25 раз единоразово повышаться ставка налога, какое бы ни было базовое обложение. Ни в одной стране такого не происходит. Тем более мы говорим, что это будет первый год. Потом она будет еще расти, и в течение 3-4 лет она возрастет в 75 раз", – сообщил Каленков.

По словам эксперта, только предприятия горно-металлургического комплекса понесут дополнительные затраты в несколько сотен миллионов гривен, что приведет к снижению конкурентноспособности отечественных предприятий на мировых рынках из-за высокой себестоимости.

"Всего предприятия горно-металлургического комплекса понесут дополнительные затраты в несколько сотен миллионов гривен. Наряду с другими проблемами, с которыми мы сталкиваемся, это и тарифы, и проблемы с логистикой, и так далее, и так далее, протекционистские меры других государств - это все ложится в копилку, которая вынуждает предприятие меньше производить просто потому, что они не могут конкурировать в своей себестоимости", – заявил Каленков.

Также, по словам эксперта, существует риск, что собранные средства будут направлены не на экологические мероприятия.

"Самое главное - это те деньги, которые забирает государство в бюджет. Которые будут потрачены, наверное, могу предположить, на те инициативы, которые связанные в том или ином плане с выборами, они могли быть потрачены более эффективно. В том числе на экологические мероприятия", – сообщил Каленков.

Источник: https://censor.net.ua/n3097167
 
 
 Топ комментарии
 
В 25 раз! Ужос. Пукнуть лишний раз - трижды подумаешь. Но почему-то за ахметку я спокоен.
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Хотят и дальше не вкладывать в средства производства, а только в карман себе
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А модернизировать предприятия жаба давит владельцев?
Может один год обойдутся без затрат на новых любовниц и новой яхты, а вложат денег в технологическое перевооружение предприятия?
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Хотят и дальше не вкладывать в средства производства, а только в карман себе
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ЭТА ВЛАСТЬ ТОЛЬКО ВОРОВАТЬ УМЕЕТ И НАЛОГИ ПОВЫШАТЬ ГНАТЬ ИХ НАДО
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В 25 раз! Ужос. Пукнуть лишний раз - трижды подумаешь. Но почему-то за ахметку я спокоен.
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А модернизировать предприятия жаба давит владельцев?
Может один год обойдутся без затрат на новых любовниц и новой яхты, а вложат денег в технологическое перевооружение предприятия?
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В ЕС модернизируют и не репетують что производство замедлится! Денег захотят , не будут тормозить...
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"Резкий рост экологического налога вынудит отечественные производства снизить темпы работы" - спокойно, всё идёт по плану. - "Мы не допустим никаких высоких технологий, что приведет к полному упадку промышленности, которую сузим до производства предметов первой необходимости для ограниченного контингента рабов, добывающих нам сырье. Среди горожан много инженеров, квалифицированных рабочих, учителей. Мы создадим им такие условия выживания (без места работы, высокая квартплата, плата за коммунальные услуги, проезд), что они будут сами бежать"
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Законопроект, увеличивающий плату за выбросы СО2 воздух, выглядит примерно так
Резкий рост экологического налога вынудит отечественные производства снизить темпы работы, - глава ассоциации - Цензор.НЕТ 8075
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Оказывается у меня есть какая-то ассоциация!
Фак, я опять денег должен.
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Нас рать что данные меры убьют металлурги, ей и так недолго осталось, зато освободится рынок сбыта для импорта металла и европейские "партнеры" смогут неплохо заработать. А оставшиеся без работы разбегутся по Польшам и Канада в поисках лучшей доли.
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Вкладывать деньги в модернизацию заводов - процесс очень длительный и затратный. Проще, побольше хватануть бабла, наложить глубокомысленную кучу размышлений , которая сводится к одному - идите на...это наша корова и мы ее доим, а придете,вы, мы ее пристрелим и скажем, что это вы или путин.
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаРезкий рост экологического налога вынудит отечественные производства снизить темпы работы, - глава ассоциации
 
 
 
 
 
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