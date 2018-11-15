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 Политика Украины
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Все про:Турчинов (3051) Донбасс (17450)

 С тем же успехом руководство РФ могло бы выбрать главами фейковых республик двух дворняг из Подмосковья, - Турчинов о "выборах" на оккупированном Донбассе

Москва пытается бездарно скрыть оккупацию части украинского Донбасса за организованными фейковых выборами. Это все равно что пытаться скрыть слона за граблями, только что ударившими его по хоботу.

Об этом написал в Фейсбуке Секретарь СНБО Александр Турчинов, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Исходя из того, что фейковые выборы на оккупированной территории проводило военно-политическое руководство РФ, с известным результатом, то с тем же успехом они могли бы выбрать руководителями фейковых республик двух дворняг из Подмосковья. Причем для оккупированных территорий это был бы не худший формат, ведь они могли бы громко лаять, но по крайней мере, не грабили бы украинцев, находящихся под российской оккупацией", - написал он.

"Заявление Путина о необходимости ведения Украиной переговоров с кремлевскими марионетками, которых назначили "управлять" квазиреспубликами - это его навязчивая и помешанная идея, которую он безрезультатно пытается проталкивать еще с 2014 года и которую никогда не воспримет наше государство и весь цивилизованный мир", - отметил Турчинов.
""Есть только один путь выполнения Минских соглашений, о которых постоянно вспоминает Путин, - прекращение военной агрессии и освобождение украинской территории от оккупационных войск и российского оружия", - написал он.

Источник: https://censor.net.ua/n3097163
 
   
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Київські правоохоронці викрили банду за серію тяжких злочинів

Співробітники столичної поліції спільно зі Службою безпеки України під процесуальним керівництвом прокуратури міста Києва задокументували злочинну діяльність групи осіб, учасники якої у 2018 році на території столиці вчиняли тяжкі злочини, спрямовані на перешкоджання господарській діяльності підприємств і установ.

«Завдяки злагодженій роботі всіх відомств у рамках розслідування кримінального провадження проведено ряд гласних і негласних слідчих дій та розшукових заходів, а відтак затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України вісім чоловіків віком від 21-го до 46-ти років з різних регіонів держави, а також серед них є уродженці Білорусі та Російської Федерації. Організатором банди був громадянин РФ», - повідомив начальник Головного управління Національної поліції у місті Києві Андрій Крищенко. https://kyiv.npu.gov.ua/news/novini/andrij-krishhenko-kijivski-pravooxoronczi-vikrili-bandu-za-seriyu-tyazhkix-zlochiniv/
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так слова у них у всіх правильні , кого не послухай ...а от справи ...
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Турчинов ! Херой ты наш . Где Новинский , Вилкулы , Медвейчук ? И где Семенихин и Саакашвили , Где добрововольцы из Чечни ?
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лише 2% українців вважають , що народ впливає на українських політиків - і більше 85% вважають , що на них впливає лише олігархат ...
Але , при цьому , вибори в ОРДЛО вважаються фейковими , а вибори в Україні (коли кандидатів формує олігархічна Система) вважають не фейковими ?! С тем же успехом руководство РФ могло бы выбрать главами фейковых республик двух дворняг из Подмосковья, - Турчинов о "выборах" на оккупированном Донбассе - Цензор.НЕТ 4751
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Украина с преступниками не разговаривает, на своей территории она их должна уничтожать
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А мне нравится - Пенис Душилин глава республики !
У собак таких кличек нет.
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Выберете туда порося мальдивское и его команду . Будет вым кабздец .
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двух дворняг из Подмосковья

-- трёх! -- Белку, Стрелку и Стучалку...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныС тем же успехом руководство РФ могло бы выбрать главами фейковых республик двух дворняг из Подмосковья, - Турчинов о "выборах" на оккупированном Донбассе
 
 
 
 
 
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