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Все про:ДТП (5304) Харьков (4067)

 ДТП с военной скорой помощью в Харькове: пострадали 4 человека, в том числе ребенок. ФОТОрепортаж

Военный автомобиль столкнулся с ВАЗ. В Минобороны говорят, что их машина не нарушала правила.

В Харькове произошло столкновение автомобиля ВАЗ-2104 и военного автомобиля скорой медицинской помощи "Богдан-2251". Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Харьковской области.

"По предварительной информации, вследствие происшествия пострадали водитель и двое пассажиров автомобиля ВАЗ-2104 и пассажир автомобиля "Богдан-2251", которых медики госпитализировали", – говорится в сообщении.

ДТП с военной скорой помощью в Харькове: пострадали 4 человека, в том числе ребенок 01

В салоне ВАЗ-2104, кроме 38-летнего водителя, находились его 36-летняя жена и 7-летний ребенок.

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ДТП с военной скорой помощью в Харькове: пострадали 4 человека, в том числе ребенок 02

Как уточнили журналистам в пресс-службе Харьковского городского совета, в настоящее время в Харьковской городской клинической больнице скорой и неотложной медицинской помощи им. Мещанинова находятся водитель ВАЗ-2104 и оба его пассажира. Женщина и ребенок находятся в операционной, мужчину еще обследуют врачи.

ДТП с военной скорой помощью в Харькове: пострадали 4 человека, в том числе ребенок 03

Как рассказал УНИАН начальник медиа-центра Минобороны в Харькове Дмитрий Горбунов, закрытую черепно-мозговую травму получила находившаяся в военном автомобиле женщина-волонтер, которая также была госпитализирована.

По словам Горбунова, скорая соблюдала все правила безопасности дорожного движения, двигаясь со звуковым сигналом и проблесковыми маячками.

ДТП с военной скорой помощью в Харькове: пострадали 4 человека, в том числе ребенок 04

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, она устанавливает все обстоятельства аварии.

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Факт ДТП зарегистрирован в Журнале единого учета правонарушений, решается вопрос об открытии уголовного производства.

Источник: https://censor.net.ua/n3097161
 
 
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собачья будка на колёсах от рашена потеряла управление?
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Прочитай внимательно текст, прежде чем срать, зрадайулин путинец.
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дурик, ведро на колесах из толльяти пошло на обгон.. Но так как ведро от кацапов, хоть и с колесами - все таки ведро, то влетело своей Правой стороной в Левую сторону скорой.
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Похоже Офшорник лепил свои "военные автомобили" из конфетной фольги, соединяя части засохшими шалэными бджилками
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Когда-то я жил и радовался, что у нас нет вулканов, цунами, землетрясений. Сейчас Харьков в новостях 3-4-5 раз в день.! Сука, лучше б цунами..
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияДТП с военной скорой помощью в Харькове: пострадали 4 человека, в том числе ребенок. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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