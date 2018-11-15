EN|RU|UK
Темы дня: Убийство Гандзюк Создание Поместной Церкви Санкции России против Украины
 Происшествия, Общество
  2573  31
Все про:задержание (5190) майдан (3846) расстрел (322) снайперы (237) Горбатюк (316)

 Снайпер, подозреваемый в расстреле активистов Майдана, задержан и взят под стражу

Правоохранители задержали бывшего снайпера внутренних войск по подозрению в убийстве активистов Евромайдана на ул. Институтской в Киеве 20 февраля 2014 года.

Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на УНИАН данную информацию подтвердил глава Департамента специальных расследований Главного следственного управления ГПУ Сергей Горбатюк.

Читайте также: Следственные действия на аллее Героев Небесной Сотни займут не меньше месяца, - Горбатюк

По его словам, задержанному объявили подозрение в совершении преступления по ч. 2. ст. 115 и ч. 3 ст. 365 Уголовного кодекса (умышленное убийство; превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа).

Как рассказал Горбатюк, после службы во внутренних войсках подозреваемый перешел в Национальную гвардии Украины. При этом он уточнил, что когда в конце октября мужчину задержали, ряды НГУ он на то время уже покинул.

"Раньше он служил. В то время он был во внутренних войсках, затем - в Нацгвардии. А теперь - года два как уволен. Он на каком-то частном предприятии работал", - отметил Горбатюк.

Он также добавил, что прокуратура медлила с задержанием, поскольку собирала необходимую доказательную базу.

Ранее "Українські Новини" со ссылкой на источник сообщили, что правоохранители задержали снайпера, подозреваемого в убийствах активистов на Евромайдане: "Он был задержан в конце октября и в начале ноября арестован судом на 60 суток".

Источник: https://censor.net.ua/n3097152
 
 
 Топ комментарии
 
Нужны громкие задержания. Ибо громкие фамилии - недоступны.
 показать весь комментарий
 
Предвыборные спектакли: Мы тут кое-кого задержим, фамилия неважно, а после выборов мы его выпустим. Хорошо?
 показать весь комментарий
 
Если реально он, то должен сдать с потрохами и коллег, и непосредственное начальство. Терять уже нечего, и так и так светит пожизненное.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Нужны громкие задержания. Ибо громкие фамилии - недоступны.
 показать весь комментарий
 
 
В том и дело, что устный, никто не подписывал его на убийства!
Короче, собака думала, что хозяин его всегда прикроет!
 показать весь комментарий
 
 
Якщо він виявиться винним то покарати привселюдно і на Майдані.
 показать весь комментарий
 
 
Он один 100 человек застрелил ? А кто давал приказ? А кто подносил патроны?
 показать весь комментарий
 
 
Вот Горбатюк и спросит об этом у задержанного.
 показать весь комментарий
 
 
А почему он сбежал не в Крым с "Беркутом", а два года прослужил в Нацгвардии? Что-то тут не так...
 показать весь комментарий
 
 
Предвыборные спектакли: Мы тут кое-кого задержим, фамилия неважно, а после выборов мы его выпустим. Хорошо?
 показать весь комментарий
 
 
задержали,но,кому реальный срок впаяли???
 показать весь комментарий
 
 
Если реально он, то должен сдать с потрохами и коллег, и непосредственное начальство. Терять уже нечего, и так и так светит пожизненное.
 показать весь комментарий
 
 
Поки нічого про це невідомо, тому рано коментувати.
 показать весь комментарий
 
 
Это точно, вот когда его отпустят перед судом на поруки (у него ведь больная тёщя) и он сдрыснет в парашу, тогда и комментировать будет что. Снайпер, подозреваемый в расстреле активистов Майдана, задержан и взят под стражу - Цензор.НЕТ 9242
 показать весь комментарий
 
Щас снайпер вложит всех затихарившихся рывалюционеров типа пашинского, парубия, кролика,пастора и пр. и расчистит электоральное поле для авакова. Выборы, выборы -кандидаты...
 показать весь комментарий
 
 
5 років не находили, перед роковинами трагедії найшли.
 показать весь комментарий
 
 
ну вот пусть и расскажет кто приказ давал валить народ...
 показать весь комментарий
 
Такий суд повинен бути відкритим та онлайн.
 показать весь комментарий
 
 
А мож для него снова работа намечается?
 показать весь комментарий
 
 
что уже хватают просто на улице первых попавшихся
 показать весь комментарий
 
Перед каждой годовщиной расстрела пытаются показать что дело вот-вот раскроют.
Никто ничего не раскроет. Всем все понятно.
 показать весь комментарий
 
Клоуны , у власти жадные до всерачки клоуны .Только вперед ногами ........
 показать весь комментарий
 
 
Это прям алиби для Луценко, чтобы не загреметь с должности, показатель работы!
Интересно, какие козыри еще припрятаны, если стул под Луценко сильнее начнёт шататься?
 показать весь комментарий
 
Очередной мутняк перед выборами!))
Лохам снова нужно поводить по губам....
Вони стараються вже 4 рик розкрити злочини папередникав...А ИМ ЦЕ НЕ ДАЮТЬ!!!!
гроши та совисть...
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСнайпер, подозреваемый в расстреле активистов Майдана, задержан и взят под стражу
 
 
 
 
 
 вверх