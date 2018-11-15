 Снайпер, подозреваемый в расстреле активистов Майдана, задержан и взят под стражу

Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на УНИАН данную информацию подтвердил глава Департамента специальных расследований Главного следственного управления ГПУ Сергей Горбатюк.

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По его словам, задержанному объявили подозрение в совершении преступления по ч. 2. ст. 115 и ч. 3 ст. 365 Уголовного кодекса (умышленное убийство; превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа).

Как рассказал Горбатюк, после службы во внутренних войсках подозреваемый перешел в Национальную гвардии Украины. При этом он уточнил, что когда в конце октября мужчину задержали, ряды НГУ он на то время уже покинул.

"Раньше он служил. В то время он был во внутренних войсках, затем - в Нацгвардии. А теперь - года два как уволен. Он на каком-то частном предприятии работал", - отметил Горбатюк.

Он также добавил, что прокуратура медлила с задержанием, поскольку собирала необходимую доказательную базу.

Ранее "Українські Новини" со ссылкой на источник сообщили, что правоохранители задержали снайпера, подозреваемого в убийствах активистов на Евромайдане: "Он был задержан в конце октября и в начале ноября арестован судом на 60 суток".