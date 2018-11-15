 Снайпер, подозреваемый в расстреле активистов Майдана, задержан и взят под стражу

Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на УНИАН данную информацию подтвердил глава Департамента специальных расследований Главного следственного управления ГПУ Сергей Горбатюк.
По его словам, задержанному объявили подозрение в совершении преступления по ч. 2. ст. 115 и ч. 3 ст. 365 Уголовного кодекса (умышленное убийство; превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа).
Как рассказал Горбатюк, после службы во внутренних войсках подозреваемый перешел в Национальную гвардии Украины. При этом он уточнил, что когда в конце октября мужчину задержали, ряды НГУ он на то время уже покинул.
"Раньше он служил. В то время он был во внутренних войсках, затем - в Нацгвардии. А теперь - года два как уволен. Он на каком-то частном предприятии работал", - отметил Горбатюк.
Он также добавил, что прокуратура медлила с задержанием, поскольку собирала необходимую доказательную базу.
Ранее "Українські Новини" со ссылкой на источник сообщили, что правоохранители задержали снайпера, подозреваемого в убийствах активистов на Евромайдане: "Он был задержан в конце октября и в начале ноября арестован судом на 60 суток".
Короче, собака думала, что хозяин его всегда прикроет!
Никто ничего не раскроет. Всем все понятно.
Интересно, какие козыри еще припрятаны, если стул под Луценко сильнее начнёт шататься?
Лохам снова нужно поводить по губам....
Вони стараються вже 4 рик розкрити злочини папередникав...А ИМ ЦЕ НЕ ДАЮТЬ!!!!
гроши та совисть...