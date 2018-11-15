EN|RU|UK
Темы дня: Убийство Гандзюк Создание Поместной Церкви Санкции России против Украины
 Происшествия
  1031  63
Материалы по теме:
Все про:Газ (8968) Гройсман (4429) Теплокоммунэнерго (25) Смела (6)

 Местная власть не способна обеспечить город теплом. По Смеле будет проведена спецкомиссия по подаче тепла жителям, - Гройсман

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что "поскольку местная власть не способна обеспечить людей теплом", то будет проведена правительственная спецкомиссия по обеспечению Смелы теплом.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Гройсман отметил: "Поскольку местная власть не способна обеспечить людей теплом, дал поручение вице-премьеру Геннадию Зубко провести комиссию по чрезвычайным ситуациям и обеспечить людей теплом в городе Смела. Горожане не должны мерзнуть из-за несостоятельность власти".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Сорвать пломбу под мою ответственность. Дать людям тепло и доложить мне", - Порошенко потребовал включить отопление в Смеле. ВИДЕО

Как сообщалось, в Смеле с 12 ноября введено чрезвычайное положение из-за отсутствия отопления. Решение об этом принял горсовет. В соответствии с этим сообщалось, что учебные заведения закроют на неопределенное время. Без тепла остаются жилые дома, больницы, детские сады и школы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Раде зарегистрировали постановление о перевыборах мэра в Смеле. Также начато уголовное производство из-за безответственности местной власти, - Зубко

Источник: https://censor.net.ua/n3097150
 
   
 Топ комментарии
 
Да, да, бояре плохие, царь хороший - этому говну уже сотни лет.
 показать весь комментарий
 
...жители Смелы платили исправно ... просто собранные с населения деньги за отопление где-то "затерялись"... а местная просепарская власть во главе с Цыбко мычит, что не знает в какой месте произошла "утеря" ...
 показать весь комментарий
 
Это коллапс государственного управления, государственная машина разваливается на ходу
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Да, да, бояре плохие, царь хороший - этому говну уже сотни лет.
 показать весь комментарий
 
 
Ситуация очень простая. Городская власть г. Смела не обеспечила теплом город. При чем тут твоя идиотская поговорка к данной ситуации?
Ну, давай, клей свои пролетарские лозунги. На другое шариковы не способны.
 показать весь комментарий
 
 
підтримую.це питання до нафтогазу-чому не відключено газ раніше?
 показать весь комментарий
 
 
нафтогаз - паразитирующая прокладка для грабежа населения
 показать весь комментарий
 
 
А может всё-таки мэр? В Украине 460 городов. И везде тепло есть. И только в 3 городах нет. Саботаж! И мэры все оказываются как то связаны с Пуйлом.
 показать весь комментарий
 
Ты реально считаешь, что действия мэра "не контролируются" из Киева по недосмотру, а не по договорённости? )))))
 показать весь комментарий
 
все просто у тех, у кого небосвод кристально ясен=))
 показать весь комментарий
 
Идиотские - твои тупорылые выводы, тело.
Долг предыдущей прокладки перед нафтогазом 85 млн, из-за которых весь конфликт.
Ты реально считаешь, что это бабло распилено на месте без ведома Киева или только косишь под идиота? )))
 показать весь комментарий
 
в Украине никогда не было сцарей и бояр...пока моксель свой вонючий нюх не всунула.
 показать весь комментарий
 
 
У меня для тебя плохие новости. Царь у украинцев был, с 1654 по 1917 гг. По этому поводу не было ни восстаний ,ни прочих протестов со стороны украинцев.
 показать весь комментарий
 
еще раз...пока мокши не всунули свои рыла у неньку-никаких сцарей не было.будь внимательнее Місцева влада не здатна забезпечити місто теплом. Щодо Сміли буде проведено спецкомісію з приводу подачі тепла жителям, - Гройсман - Цензор.НЕТ 477
 показать весь комментарий
 
давайте и в киеве не платить пусть грося с петей нам обопление подключают))))
 показать весь комментарий
 
 
...жители Смелы платили исправно ... просто собранные с населения деньги за отопление где-то "затерялись"... а местная просепарская власть во главе с Цыбко мычит, что не знает в какой месте произошла "утеря" ...
 показать весь комментарий
 
 
Это коллапс государственного управления, государственная машина разваливается на ходу
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
она давно ращваолилась Местная власть не способна обеспечить город теплом. По Смеле будет проведена спецкомиссия по подаче тепла жителям, - Гройсман - Цензор.НЕТ 9916
 показать весь комментарий
 
 
Скорее банальная расправа с неугодными власти, будешь непослушным-дотаций не получишь и дураком тебя сделают. Можно подумать Львов самый бедный город Украины, что не справился с мусором, так и тут. По всей стране деньги нашлись, а вот в Смеле нет. Местная власть не способна обеспечить город теплом. По Смеле будет проведена спецкомиссия по подаче тепла жителям, - Гройсман - Цензор.НЕТ 2873
 показать весь комментарий
 
 
Ну так - дотації , коли фірми - посередники просто і спокійно кладуть гроші собі в кишені ...
 показать весь комментарий
 
 
Цыбко хроник. Его неоднократно отстраняли и местные депутаты, и суды.

2017 год.
И.о. мэра Смелы отправили в отставку за срыв отопительного сезона.
Из 20 депутатов, присутствующих на сессии, 19 проголосовали за отставку и только один - против.
https://lb.ua/society/2017/11/17/382192_io_mera_smeli_otpravili_otstavku.html
 показать весь комментарий
 
 
не справився.Україна почала на дорогах виставляти барикади від нашого сміття.
бо грибовичі було закрито після 3-х смерей
 показать весь комментарий
 
В Украине ежедневно не мене 30 погибает в ДТП, но как Вы наверное заметили авто никто не запретил и дороги не закрыл.
 показать весь комментарий
 
 
Ну значит наконец у нас с промокшами начались расправы - только за)
 показать весь комментарий
 
Почему "наконец" ? Садового уже года 3 топят.
 показать весь комментарий
 
ну да...и танк у нас один-и тот ржавый Місцева влада не здатна забезпечити місто теплом. Щодо Сміли буде проведено спецкомісію з приводу подачі тепла жителям, - Гройсман - Цензор.НЕТ 8109так и доложи куратору.
 показать весь комментарий
 
 
Ещё пяток арсеналов, и танк будет ржавым.
 показать весь комментарий
 
соляра, экипажи, снаряды и т.д. - если чего то одного из этого списка нет - танк тебе не поможет
 показать весь комментарий
 
Заплати ярд и будет газ. Спецкомиссию надо создать, ты еще министерство создай по этому вопросу .
 показать весь комментарий
 
 
а что предприняла центральная власть? правильно - послала подмогу мусорам. хотя... может ими топить будут.
 показать весь комментарий
 
 
Местную власть вы же и назначали. - Вывод - сами вы это и есть.
 показать весь комментарий
 
 
У нас мэров выбирают, а не назначают -мимо))) хтя откуда тебе знать...
 показать весь комментарий
 
та у тебя фсе не такие. Адни пэцунины гарнi-
 показать весь комментарий
 
Приблизительно как пушилина )) - хотя откуда тебе знать...
 показать весь комментарий
 
Грося !!!!!! Смела и Кривой Рог это только цветочки ваших выкрутасов с ПаразитомНафтогазом, все ягодки еще впереди, впереди платежки ,шины ,любовь народа !!!! Местная власть не способна обеспечить город теплом. По Смеле будет проведена спецкомиссия по подаче тепла жителям, - Гройсман - Цензор.НЕТ 4526
 показать весь комментарий
 
 
та ты шо!уже переобулся на зимнюю гуму? Місцева влада не здатна забезпечити місто теплом. Щодо Сміли буде проведено спецкомісію з приводу подачі тепла жителям, - Гройсман - Цензор.НЕТ 9585
 показать весь комментарий
 
 
ти бач, москаль два людських слова вивчив.. ШО і ГУМА=)) прогрес
 показать весь комментарий
 
 
ну то несить стару гуму під муніципалітет...бо ж в італії теж евробляхерів пресують Місцева влада не здатна забезпечити місто теплом. Щодо Сміли буде проведено спецкомісію з приводу подачі тепла жителям, - Гройсман - Цензор.НЕТ 562
 показать весь комментарий
 
Так у нас же не еробляхи. Евробляхи, даже не знаю у кого... Нееет, мы летние снимаем в гараж ставим до 15 апреля.
 показать весь комментарий
 
і цей туди ж ... Місцева влада не здатна забезпечити місто теплом. Щодо Сміли буде проведено спецкомісію з приводу подачі тепла жителям, - Гройсман - Цензор.НЕТ 7838
чи може Гройсмену не сказали , що Пеця , на цій темі , вже встиг грізно попіаритись ? Місцева влада не здатна забезпечити місто теплом. Щодо Сміли буде проведено спецкомісію з приводу подачі тепла жителям, - Гройсман - Цензор.НЕТ 5874
 показать весь комментарий
 
 
А может там по две пломбы?Одну петруха срежит,вторую Грося,а бабло поделят))
 показать весь комментарий
 
 
"...святий Офшоренко Рафик ниучом не уиноват !" (с)
Місцева влада не здатна забезпечити місто теплом. Щодо Сміли буде проведено спецкомісію з приводу подачі тепла жителям, - Гройсман - Цензор.НЕТ 6457
 показать весь комментарий
 
 
Россия в семье зомби. Это хэллоуин , детка!
 показать весь комментарий
 
 
Читай - местная власть не заносит нам деньги, а мы даём команду не включать тепло. Именно это называется - местная власть не может обеспечить город теплом.
 показать весь комментарий
 
 
Пан Великий вченый Грося,а кому принадлежат котельные города Смела?Кто там был поставлен Фирташем на дойку этого города,ты сам знаешь,или подсказать?
 показать весь комментарий
 
 
Просто ради интереса,кому принадлежат котельные города????
 показать весь комментарий
 
Понавыбирают мэрами фиг знает кого, при этом еще и за отопление не платят...
 показать весь комментарий
 
 
Местная власть не способна обеспечить город теплом. По Смеле будет проведена спецкомиссия по подаче тепла жителям, - Гройсман--- а зачем тогда центральная власть ?
 показать весь комментарий
 
бабло в общак собирать вот с таких меров.. а больше ни зачем
 показать весь комментарий
 
Населенню десятиліттями прививали переконання в тому, що газ це той ресурс, для якого існує і має бути «народна» ціна - не ринкова, а якась інша, призначена «добрими дядьками» з депутатів, уряду... по їх щедротах.
На різниці в цінах утворилися харчові ланцюги з відгалуженнями подібними до дорослого дерева - так утворилися ліси з таких паразитних дерев…
Комунікація від НАК Нафтогаз України до споживача газу, перетвореного в тепло, стала темним лісом. Тепер ті всі учасники «заліснення і затемнення» шукають способу продовження бенкету - відновлення подачі газу без впорядкування взаємовідносин, -договірних, бізнесових - між НАК Нафтогаз України і споживачами: обл-, міск- газами, ТЕЦ, ЖКГ тощо.
Початок опалювального сезону якраз і прекрасна пора для такого шантажу - знову ті, з харчового ланцюга, в ім'я/In the Name of the.., для збереження своїх Geschaft-ів виставляють перед собою, ними ж ошуканих, доведених до відчаю, людей.
В країні з такими «принципами та традиціями», заснованими на переконанні в тому, що газ є тим ресурсом, для якого існує якась особлива ціна, хіба може бути реальною стратегія ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ, як Польщі, чи Німеччині?
І чи не під загрозою виконання державної програми по нарощування видобутку газу, якщо за його споживання не сплачують цілі регіони, а політики продовжують облаштовувати своє політичне майбутнє і наживати статки давно освоєними способами, в основі яких казочками про дешевий газ видобутий в Україні…?
Можливо, Україна, справді "несостоявшееся государство"/Failed state !? //"Несостоявшееся государство" -термин, применяемый для обозначения государства, которое не может поддерживать своё существование как жизнеспособная политическая и экономическая единица ( Вікіпедія)//.
 показать весь комментарий
 
це було ще до гройсмана...
\Посмотрела я последнюю сводку нафотогаза: Вижу, что общий долг 22 Миллиарда, в том числе долг производителей тепловой энергии - 14 Миллиардов. Из этих 14 Миллиардов 6 - это Донбасс и Крым, а 8 - вся остальная Украина. Из этих 8 всего 0,2 Миллиарда или 214 млн - это долг Черкасской области. 30% этого долга - это доля Смелы. У нас что в Смела живет 30% всей области? Почему в Черкассах долг в 2 раза меншье? У нас в Смеле на каждого жителя приходится 1000 грн долга за газ, в то время, как в Киеве - 170, а в Черкассах только 100. В среднем по Украине (без Донбасса и Крыма) долг составляет 260 гривен на 1 городского жителя, а на Донбассе - 1000 грн. У нас тут что, уже сепаратистская республика? Да вот еще есть Шепетовка, тоже 1000 грн на человека и это половина долга всей Хмельницкой области!! Половина,карл mak!!! Нехилые такие капельки в море! Кроме энергоинвестов есть и ряд других компаний злостных неплательщиков за газ (смотрим табличку) - вот благодаря их совместной деятельности и пытаются обанкротить нафтогаз, а энергоинвест вносит в этот план фирташа-путина свою посильную лепту.
Пару слов за 2014 год. Напомню, что в последней сводке нафтогаза за 2014 год сообщается, что только за этот год было накоплено 20 млн. долга, а заплачено всего 23 %, то есть миллиончиков 5. А сколько денег собрал энергоинвест с населения и предприятий за весь 2014 год? Где-то, миллиончиков 35-40, может и больше, точной цифры у меня нет. Знаю, что руководство энергоинвеста читает меня, так вот слабо ли вам представить в студию реальные финансовые отчеты энергоинвеста за 2014 год? Все ж успешные компании так делают, кроме того "громада має право знати", а вы ж наша Сила Громады! Или опять ничего лучшего не придумаете, как натравить шаманов?
Еще депутаты недавно приняли закончик про нафтогаз и его должников http://economics.unian.net/energetics/1 ... nikam.html. У нафтогаза появляется право "на принудительное взыскание долгов за потребленный газ, а также продажу долгов третьим лицам на аукционах". Так, что фактически энергоинвест - банкрот! Кстати Шовкун вовремя
 показать весь комментарий
 
Вийди з теплого кабінету, приїдь в Смілу, вийди до людей і повтори сказане.... Подивимося що зостанеться із способного прем'єра.
 показать весь комментарий
 
 
нє царскоє ето дєло пєрєд чєрнью отвєт давать
 показать весь комментарий
 
 
Украинский металитет одним предложением:
Под кабмином жители Кривого Рога требуют от Гройсмана решить проблемы, созданные Вилкулом, которого выбрали мэром жители Кривого рога.
 показать весь комментарий
 
 
"Местная власть не способна обеспечить город теплом. По Смеле будет проведена спецкомиссия по подаче тепла жителям, - Гройсман" - идиот, надо отодрать свою жирную задницу от кресла, и уже неделю назад быть в Смеле, видимо, откормленный еврейский мальчик, сильно привык к домашней курочке, и это для него главное в жизни.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияМестная власть не способна обеспечить город теплом. По Смеле будет проведена спецкомиссия по подаче тепла жителям, - Гройсман
 
 
 
 
 
 вверх