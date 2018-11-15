 Местная власть не способна обеспечить город теплом. По Смеле будет проведена спецкомиссия по подаче тепла жителям, - Гройсман

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.
Гройсман отметил: "Поскольку местная власть не способна обеспечить людей теплом, дал поручение вице-премьеру Геннадию Зубко провести комиссию по чрезвычайным ситуациям и обеспечить людей теплом в городе Смела. Горожане не должны мерзнуть из-за несостоятельность власти".
Как сообщалось, в Смеле с 12 ноября введено чрезвычайное положение из-за отсутствия отопления. Решение об этом принял горсовет. В соответствии с этим сообщалось, что учебные заведения закроют на неопределенное время. Без тепла остаются жилые дома, больницы, детские сады и школы.
Ну, давай, клей свои пролетарские лозунги. На другое шариковы не способны.
Долг предыдущей прокладки перед нафтогазом 85 млн, из-за которых весь конфликт.
Ты реально считаешь, что это бабло распилено на месте без ведома Киева или только косишь под идиота? )))
2017 год.
И.о. мэра Смелы отправили в отставку за срыв отопительного сезона.
Из 20 депутатов, присутствующих на сессии, 19 проголосовали за отставку и только один - против.
https://lb.ua/society/2017/11/17/382192_io_mera_smeli_otpravili_otstavku.html
бо грибовичі було закрито після 3-х смерей
чи може Гройсмену не сказали , що Пеця , на цій темі , вже встиг грізно попіаритись ?
мер Смилы Цыбко:
святий ОфшоренкоРафик ниучом не уиноват !" (с)
https://lb.ua/society/2017/11/17/382192_io_mera_smeli_otpravili_otstavku.html
На різниці в цінах утворилися харчові ланцюги з відгалуженнями подібними до дорослого дерева - так утворилися ліси з таких паразитних дерев…
Комунікація від НАК Нафтогаз України до споживача газу, перетвореного в тепло, стала темним лісом. Тепер ті всі учасники «заліснення і затемнення» шукають способу продовження бенкету - відновлення подачі газу без впорядкування взаємовідносин, -договірних, бізнесових - між НАК Нафтогаз України і споживачами: обл-, міск- газами, ТЕЦ, ЖКГ тощо.
Початок опалювального сезону якраз і прекрасна пора для такого шантажу - знову ті, з харчового ланцюга, в ім'я/In the Name of the.., для збереження своїх Geschaft-ів виставляють перед собою, ними ж ошуканих, доведених до відчаю, людей.
В країні з такими «принципами та традиціями», заснованими на переконанні в тому, що газ є тим ресурсом, для якого існує якась особлива ціна, хіба може бути реальною стратегія ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ, як Польщі, чи Німеччині?
І чи не під загрозою виконання державної програми по нарощування видобутку газу, якщо за його споживання не сплачують цілі регіони, а політики продовжують облаштовувати своє політичне майбутнє і наживати статки давно освоєними способами, в основі яких казочками про дешевий газ видобутий в Україні…?
Можливо, Україна, справді "несостоявшееся государство"/Failed state !? //"Несостоявшееся государство" -термин, применяемый для обозначения государства, которое не может поддерживать своё существование как жизнеспособная политическая и экономическая единица ( Вікіпедія)//.
\Посмотрела я последнюю сводку нафотогаза: Вижу, что общий долг 22 Миллиарда, в том числе долг производителей тепловой энергии - 14 Миллиардов. Из этих 14 Миллиардов 6 - это Донбасс и Крым, а 8 - вся остальная Украина. Из этих 8 всего 0,2 Миллиарда или 214 млн - это долг Черкасской области. 30% этого долга - это доля Смелы. У нас что в Смела живет 30% всей области? Почему в Черкассах долг в 2 раза меншье? У нас в Смеле на каждого жителя приходится 1000 грн долга за газ, в то время, как в Киеве - 170, а в Черкассах только 100. В среднем по Украине (без Донбасса и Крыма) долг составляет 260 гривен на 1 городского жителя, а на Донбассе - 1000 грн. У нас тут что, уже сепаратистская республика? Да вот еще есть Шепетовка, тоже 1000 грн на человека и это половина долга всей Хмельницкой области!! Половина,карл mak!!! Нехилые такие капельки в море! Кроме энергоинвестов есть и ряд других компаний злостных неплательщиков за газ (смотрим табличку) - вот благодаря их совместной деятельности и пытаются обанкротить нафтогаз, а энергоинвест вносит в этот план фирташа-путина свою посильную лепту.
Пару слов за 2014 год. Напомню, что в последней сводке нафтогаза за 2014 год сообщается, что только за этот год было накоплено 20 млн. долга, а заплачено всего 23 %, то есть миллиончиков 5. А сколько денег собрал энергоинвест с населения и предприятий за весь 2014 год? Где-то, миллиончиков 35-40, может и больше, точной цифры у меня нет. Знаю, что руководство энергоинвеста читает меня, так вот слабо ли вам представить в студию реальные финансовые отчеты энергоинвеста за 2014 год? Все ж успешные компании так делают, кроме того "громада має право знати", а вы ж наша Сила Громады! Или опять ничего лучшего не придумаете, как натравить шаманов?
Еще депутаты недавно приняли закончик про нафтогаз и его должников http://economics.unian.net/energetics/1 ... nikam.html. У нафтогаза появляется право "на принудительное взыскание долгов за потребленный газ, а также продажу долгов третьим лицам на аукционах". Так, что фактически энергоинвест - банкрот! Кстати Шовкун вовремя
Под кабмином жители Кривого Рога требуют от Гройсмана решить проблемы, созданные Вилкулом, которого выбрали мэром жители Кривого рога.