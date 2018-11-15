 На Киевщине задержали догхантеров, замучивших более 50 животных. ФОТОрепортаж

В Киевской области активисты совместно с правоохранителями задержали пару догхантеров, которые замучили более 50 животных. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области, информирует Цензор.НЕТ.

"Благодаря неравнодушной позиции зоозащитников и активистов полицейские установили псевдоволонтеров, которые забирали в свои "добрые руки" у их владельцев породистых собак и кошек на передержку, но с особой жестокостью их пытали и убивали", – говорится в сообщении полиции.

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Установлено, что сожители под видом волонтеров забирали домашних животных для дальнейшей перепродажи.

Злоумышленников задержали и передали полиции активисты, когда те перевозили в своем автомобиле уже погибших животных. Событие произошло в селе Сезенков Барышевского района. Сейчас полицейские инициировали проведение соответствующих экспертиз. Погибших кошек и собак передадут ветврачам для установления причин смерти.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 299 (жестокое издевательство над животными) Уголовного кодекса Украины, паре сожителей грозит до 8 лет лишения свободы.

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Продолжается досудебное расследование.

Из приюта, который держали живодеры, активисты вывезли около 50 трупов животных.









