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 На Киевщине задержали догхантеров, замучивших более 50 животных. ФОТОрепортаж

Пара забирала породистых собак и кошек будто бы "на передержку". На самом деле они продавали животных, а тех, кого не продали – мучили. ОСТОРОЖНО, ФОТО МЕРТВЫХ ЖИВОТНЫХ.

В Киевской области активисты совместно с правоохранителями задержали пару догхантеров, которые замучили более 50 животных. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области, информирует Цензор.НЕТ.

"Благодаря неравнодушной позиции зоозащитников и активистов полицейские установили псевдоволонтеров, которые забирали в свои "добрые руки" у их владельцев породистых собак и кошек на передержку, но с особой жестокостью их пытали и убивали", – говорится в сообщении полиции.

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Установлено, что сожители под видом волонтеров забирали домашних животных для дальнейшей перепродажи.

Злоумышленников задержали и передали полиции активисты, когда те перевозили в своем автомобиле уже погибших животных. Событие произошло в селе Сезенков Барышевского района. Сейчас полицейские инициировали проведение соответствующих экспертиз. Погибших кошек и собак передадут ветврачам для установления причин смерти.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 299 (жестокое издевательство над животными) Уголовного кодекса Украины, паре сожителей грозит до 8 лет лишения свободы.

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Продолжается досудебное расследование.

Из приюта, который держали живодеры, активисты вывезли около 50 трупов животных.

На Киевщине задержали догхантеров, замучивших более 50 животных 01
На Киевщине задержали догхантеров, замучивших более 50 животных 02
На Киевщине задержали догхантеров, замучивших более 50 животных 03
На Киевщине задержали догхантеров, замучивших более 50 животных 04
На Киевщине задержали догхантеров, замучивших более 50 животных 05

Источник: https://censor.net.ua/n3097148
 
 
 Топ комментарии
 
Мрази На Киевщине задержали догхантеров, замучивших более 50 животных - Цензор.НЕТ 4632
Вот их бы подвергнуть таким мучениям, усиленным В РАЗЫ.
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Вот наказание по статье - до 8 лет лишения свободы.А когда у нас были реальные сроки за такое? Дадут условно.
Уроды. Просто твари конченных. Их нужно держать пожизненно в тюрьме, потому что не только животных будут убивать,инл и людей.
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Мрази На Киевщине задержали догхантеров, замучивших более 50 животных - Цензор.НЕТ 4632
Вот их бы подвергнуть таким мучениям, усиленным В РАЗЫ.
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Вот наказание по статье - до 8 лет лишения свободы.А когда у нас были реальные сроки за такое? Дадут условно.
Уроды. Просто твари конченных. Их нужно держать пожизненно в тюрьме, потому что не только животных будут убивать,инл и людей.
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А при чём тут догхантеры? Догхантеры бродячих собак уничтожают. Решили "подправить" понятие в массовом сознании?
Хозяева уроды, естественно. Но не догхантеры.
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А бродячие собаки в чем виноваты? Это природный способ их самозащиты и выживания в экосистеме. Хуже хищника, чем человек, в природе нет. Нет таких животных, которые убивают других ради низменного самоутверждения и удовольствия.
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Судя по твоим в..рам и на других ветках - животное это ты. Хотя нет, животных связью с тобой оскорблять нельзя. Ты гибридный внук шариковых и швондеров.
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Помним. Не простим. Ты ведь мажешь калом все заборы в защиту и поощрение детских трупов после отказа от вакцинации. И это не удивительно. Ведь ты животное и ненавидишь людей. Особенно очень маленьких беззащитных детей.
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Лід на даху то взагалі сама природа. Ні в чому не винний. Але щось з ним робити требя як з'явився.
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В школе были двоечником и поэтому не отличаете живую природу от неживой?
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У плані "вини" різниці ніякої. Винною може бути лише людина.
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Очевидно, что Нацполиции и прокуратуре совершенно нечем заняться. Штаты заполнены и простаивают в ожидании хоть какой-нибудь работы.Я ,например, знаю людей в сельской местности которые довольно равнодушно относятся к собакам и кошкам. Но очень любят свиней. И иногда перевозят трупы этих животных у себя в машинах. Так что и тут Нацполиции с 30 000грн зарплатами есть еще чем заняться.
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А стоит ли этим уродам оставлять жизнь ведь сперва тренируются на беззащитных животных а потом перейдут на людей Если нет смертной казни тогда надо стерилизовать чтобы не разводили себе подобных
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Я едва держу себя в руках от слез и ненависти! Но я хоть чем-то хочу вам помочь. Я знаю адреса этих фабрик смерти для животных. Эти птицефабрики. Там такое с животными делают что и не описать. Я дам вам парабеллум и тротил. Надеюсь вы уничтожите методом джихада эти концлагеря и от пустите птиц на ВОЛЮ!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНа Киевщине задержали догхантеров, замучивших более 50 животных. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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