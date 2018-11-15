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Все про:отопительный сезон (207) Смела (6)

 "Сорвать пломбу под мою ответственность. Дать людям тепло и доложить мне", - Порошенко потребовал включить отопление в Смеле. ВИДЕО

Президент Украины Петр Порошенко Порошенко потребовал немедленно включить центральное отопление в Смеле Черкасской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, это произошло на заседании комиссии по ситуации с отоплением в этом городе. Порошенко резко расскритиковал деятельность местных властей. Дал необходимые указания и покинул заседание.

"Если кто-то в Смеле или даже в Киеве не может принять решение или боится сорвать пломбу, я принимаю это решение. Немедленно дайте людям газ и тепло. Под мою ответственность. На протяжении суток оформить все необходимые бумаги... Даю вам несколько часов. Мне как Президенту доложить, что тепло запущено и газ пошел", - сказал Порошенко.

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Видео 112

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Источник: https://censor.net.ua/n3097147
 
   
 Топ комментарии
 
Теперь ясно зачем людям тепло не давали.
Чтоб добрый царь Соя пиарнулся на плохих боярах.
Сраный феодальный )(уйлостан - 2
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я все понимаю ,но тогда пускай отменят Конституцию и Уголовный кодекс - гулять так гулять всем а не только им... "Зірвати пломбу під мою відповідальність. Дати людям тепло і доповісти мені", - Порошенко зажадав увімкнути опалення в Смілі - Цензор.НЕТ 7554
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"Сорвать пломбу под мою ответственность. Дать людям тепло и доложить мне", - Порошенко потребовал включить отопление в Смеле" - в очередной раз Рошен опустил Гросю, и в такой критической ситуации, Грося продолжает жевать сопли, и так по всей Украине Янушенко расставил свои, слабые, никчемные, но зато, главное, послушные креатуры.
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Достал проклятый ленторез. Завтра выступит и потребует от Нацбанка сделать доллар по 8 «под мою ответственность». На что не идут только в преддверии выборов. Следить за ситуацией заблаговременно (как и положено президенту) и не допустить, чтобы она дошла до ручки - недосуг, да и не так выгодно, как очередную ленточку перерезать (или сорвать пломбу - новая разновидность перерезания лент).
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не за горами как целку будут ломать под ответственность пороха)))) анекдот
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до выборов всего ничего
а добрые дела уже давно закончились, не начинаясь
нужна сакральная жертва! вова или юра? ...юля!))))
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Представляю как бы тут кончали, если б Юлька подобное отмочила...
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Ты гля, потерли коммент и за что? - матюков не было, оскорблений тоже. я повторю:

ТАКОЕ ШОУ ДО ЭТОГО Я ВИДЕЛ ТОЛЬКО НА РОССИИ
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при чому - комент соєвого з матюками й досі спокійно висить !
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Пусть эти дебилы откроют горячую линию,вот тогда они узнают сколько людей остаётся без тепла по всей стране.
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...Беда ... на завтра в Смеле на 10-30 уже назначено шоу "Кривого дула" ...
... на крайний случай можно "замерзшим" горожанам сообщить, что только благодаря ей Порох принял "решительные меры" ...
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4 роки він був проти людей, теаер за пару місяців до свого пшика він за людей.. мєтаморфози шоколада в пріродє
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"Зірвати пломбу під мою відповідальність. Дати людям тепло і доповісти мені", - Порошенко зажадав увімкнути опалення в Смілі - Цензор.НЕТ 8109

https://starshinazapasa.livejournal.com/1062203.html



Режим Порошенко


В последнее время в украинской части ленты все чаще встречаю слово "режим" - по отношению к Украине. Меня это невероятно раздражает. Вот это желание самим прибедниться, очернить, ухудшить в описании свою жизнь. В Украине "режим", оказывается... Серьезно? Свободные выборы, почти бесконтрольная свобода слова, сменяемость власти, разделение ветвей власти, неподконтрольный парламент, минимальный рейтинг - вот это вот "режим Порошенко"?
Петру Порошенко есть что предъявить. Например, кадровую импотенцию. Это правда. Но, блин, "режим"... Если и использовать это слово применительно к Украине, то только с приставкой "один из самых демократичных".
Зачем, к чему это вечное желание выставить свою страну хуже, чем она есть? Описать в ней ситуацию чернее, чем она есть на самом деле?
"Режим" - вон там, за поребриком. Вот там реально режим! Украина с ним пятый год воюет. Вы и вправду на этом фоне считаете, что Украина и Россия - равноценны? Или до сих пор так и не знаете, что такое режим? Рассказать? Я знаю. Ну или съездите на пару дней. Посмотрите. Лучше даже в ДНР.
Вы просто не представляете, насколько велика эта пропасть между свободами в Украине и несвободой в Мордоре. Везде. Вот буквально в каждой мелочи. В каждой. Сверху до низу. В каждой молекуле. Когда начинаете забывать - приезжайте в Борисполь. На рейс из Минска. И посмотрите на выражение лиц людей, выходящих из самолета Беларуси-России. Как у них вызывают восторг вещи, ставшие в Украине настолько привычными, настолько естественными, что мы их здесь совершенно перестали замечать, как нечто само собой разумеющееся. Например, количество демократичных мелких кафешек на улице.


Желание совершенно бессовестных циничных популистов всех мастей бросаться жесточайшими словами - "режим", "газовый геноцид", "тарифный геноцид" - понятно.
Но совершенно непонятна готовность общества подхватывать эти обвинения.
Начните еще на полном серьезе употреблять термин "хунта".
Украина - свободная демократическая страна. С контролируемой властью. С сильнейшим гражданским обществом. Положившая за свою свободу сто жизней небесной сотни - именно когда здесь и пытался начать устанавливаться режим - и две с половиной тысячи жизней своих солдат на войне. И до сих пор теряющая жизни своих граждан каждую неделю. Именно в борьбе с режимом.
Пожалуйста, не делайте так больше.
Не употребляйте этого слова.
Не сравнивайте себя с ними.
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А у вас, коментатори, ручки не мерзнуть "Зірвати пломбу під мою відповідальність. Дати людям тепло і доповісти мені", - Порошенко зажадав увімкнути опалення в Смілі - Цензор.НЕТ 3213 ? Там люди страждають, малеча, старі. Смішно?
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Дешевый пиар. Сначала шоколадная рука закрывает вентиль, а потом под фанфары и камеры она же его открывает. Ведь без будкостроителя ни один крупный чиновник не может получить должность. До того, чтобы морозить людей даже проффесор не додумался...
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Так Порох и миллиардером стал, приходил на завод и требовал отдать под свою ответственность, его радостно все слушались, с той поры он ответственный, а прибыль - малая компенсация за это.
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Вообще-то жители сами давно должны были сорвать пломбы, а не на демонстрации выходить... Силён ещё кацапизм в людях с этим ожиданием "доброго сцаря"...
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Петр Алексеевич, у меня сливной бачок не работает, помогите!
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Можно сказать практические занятия по управлению. Газ перекрыли, люди мерзнут, непонятно, кто должен платить, сплошные инструкции, которые еще больше запутывают проблему. Президент правильно поступил, главное отогреть и спасти людей. Но меня больше интересует другое. Где делись все претенденты в президенты. Где делась вся так называемая оппозиция, Бойко, Рабинович, Юля что-то молчит, не клеймит позором, не помогает людям. Где все эти умники делись. Почему, как только какая-то проблема, сразу все в кусты.
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О сколько здесь зрадоботов возбудилось, горят пламенем.
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Жители Смелы похерили. Порезали бы быстро всем миром трубы ТЭС - смогли б себе индивидуальные котлы поставить. Моя бы ТЭЦ-5 взорвалась нахер..
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествия"Сорвать пломбу под мою ответственность. Дать людям тепло и доложить мне", - Порошенко потребовал включить отопление в Смеле. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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