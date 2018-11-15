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Все про:допрос (1111) Холодницкий (566) САП (918) Продан Мирослав (36)

 Продан не явился на допрос в САП, - Холодницкий

Бывший исполняющий обязанности главы Государственной фискальной службы Мирослав Продан не явился на допрос в Специализированную антикоррупционную прокуратуру.

Об этом сообщил руководитель САП Назар Холодницкий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на lb.ua.

"Не было его. Не явился он в САП", - сказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Навещал родителей в Могилеве-Подольском, а оттуда до Кишинева 180 км, - Продан о выезде на лечение в Германию

По его словам, допрос был назначен на 10:00 четверга. Отвечая на вопрос, какой будет реакция САП, Холодницкий ответил, что "дальше будет".

Источник: https://censor.net.ua/n3097139
 
 
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Клоуны сраные,Продан уже у Фирташа в Австрии вам дули крутит))
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Клоуны сраные,Продан уже у Фирташа в Австрии вам дули крутит))
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"кошелек гройсмэна")))
владзимир барисович не в курсе... не....
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Циркова вистава від великих рехворматорів триває!! Чергова реприза від корумпованих борцунів з корупцією !!))
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Це тільки частина набору "Антикорупційний" - не вистачає "браслета"! Продан не з'явився на допит у САП, - Холодницький - Цензор.НЕТ 5405
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нехай би вже американське фбр зробило зачистку наших продажних свиней, можна платну. Зберемо гроші через волонтерів. Ми народ такий)
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Хорошая передача о цирке пороха и зачем гоняют Продана https://www.youtube.com/watch?v=ty07Bey3bwI
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А що, дійсно чекали? Тоді вам усим складом - до психіатрів!
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В его случае фамилия Продан сама по себе такая говорящая, что даже Гоголь просто в ах*е.
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А что, в САП надеялись, что он все-таки придет? Оптимисты, однако...
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Продан будет из-за границы крутить дули ВСЕЙ правоохранительной системе Украины. а когда его возьмут за жабры, то он не уронит честь своей фамилии - продаст всех и вся (включая Гройсмана). А Гройсман тихо ждет, чем этот цирк закончится и мастит лыжи на президентскую компанию.
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G2 продолжает глумиться и издеваться ))))
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поражаюсь наивности Продан не з'явився на допит у САП, - Холодницький - Цензор.НЕТ 6035.... Ты что глупый совсем ? Ему за бугром с натыренным баблом лучше чем на Лукьяновке Продан не з'явився на допит у САП, - Холодницький - Цензор.НЕТ 6035
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САП медленно но уверенно превращается в ГПУ-2, а Холодницкий в Луценка...

У них я смотрю соревнование по слитым уголовным делам.....
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Пресуха !? ....Зараз барижна влада по ТВ буде газ пускати ...
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Не захотел идти. Так и сказал,- а ну их всех...
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Как, как такое могло произойти в мощно рэформованой стране？
Не понятно！
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"Продан не явился на допрос в САП, - Холодницкий" - как жаль, а Грося так надеялся стать на ровне с Рошеном пилить бюджетную кормушку, но Пахан считает, ещё рано, Насиров прокололся, так сейчас и Продан в бегах, теперь Гроси надо наклониться раком, а хряк его поимеет, и так работать в спайке, рано виницкому торгашу иметь свою кормушку.
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запитайте у Гройсмана. він як начальник Продана має знати де його підлеглий та чим він займається.
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он же его туда и выпустил...шоу для лохтората
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А нащо ему в САП?Чувак краще на курорте оттопырется,чем с нищебродами из САП по душам говорить Продан не з'явився на допит у САП, - Холодницький - Цензор.НЕТ 7897
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Отак просто - не схотів і не прийшов ! Продан не з'явився на допит у САП, - Холодницький - Цензор.НЕТ 5154
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у Німеччині приїхала б поліція та у наручниках його урочисто підвезла би на допит.
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не варто порівнювати нормальну країну і Країну Чудес ...
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Відповідаючи на запитання, якою буде реакція САП, Холодницький відповів, що "далі буде".Джерело: https://ua.censor.net.ua/n3097139 - а що ж , у нього , далі буде ? Продан не з'явився на допит у САП, - Холодницький - Цензор.НЕТ 1843
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Через два месяца на Сретенском бульваре открылось новое заведение под вывеской «Промысловая артель химических продуктов "Реванш"». Артель располагала двумя комнатами. В первой - висел портрет основоположника социализма Фридриха Энгельса, под которым, невинно улыбаясь, сидел сам Корейко в сером английском костюме, продернутом красной шелковой ниткой. Исчезли оранжевые ботфорты и грубые полубаки. Щеки Александра Ивановича были хорошо выбриты. В задней комнате находилось производство. Там стояли две дубовые бочки с манометрами и водомерными стеклами, одна на полу, другая на антресолях. Бочки были соединены тонкой клистирной кишкой, по которой, деловито журча, бежала жидкость. Когда вся жидкость переходила из верхнего сосуда в нижний, в производственное помещение являлся мальчик в валенках. Не по-детски вздыхая, мальчик вычерпывал ведром жидкость из нижней бочки, тащил ее на антресоль и вливал в верхнюю бочку. Закончив этот сложный производственный процесс, мальчик уходил в контору греться, а из клистирной трубки снова неслось всхлипыванье, жидкость совершала свой обычный путь - из верхнего резервуара в нижний.
Александр Иванович и сам точно не знал, какого рода химикалии вырабатывает артель «Реванш». Ему было не до химикалиев. Его рабочий день и без того был уплотнен. Он переезжал из банка в банк, хлопоча о ссудах для расширения производства. В трестах он заключал договоры на поставку химпродуктов и получал сырье по твердой цене. Ссуды он тоже получал. Очень много времени отнимала перепродажа полученного сырья на госзаводы по удесятеренной цене, и поглощали множество энергии валютные дела на черной бирже, у подножия памятника героям Плевны.
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Лоліта риє під Юлю. Шпигуну не важлива справжнє розслідувння. Шпигуну важлива влада. А Юля - реальна загроза втрати влади і втради краденого бабла разом з свободою. Тому Шпигун стріляє по Оніщенку, по меру Сміли, по Продану, бо Продан підписував Юлін газовий договір. Який виявивсь кабальний для Раші і Раша хоче його розірвати попри мільярдні штрафи
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПродан не явился на допрос в САП, - Холодницкий
 
 
 
 
 
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