 Продан не явился на допрос в САП, - Холодницкий

Об этом сообщил руководитель САП Назар Холодницкий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на lb.ua.
"Не было его. Не явился он в САП", - сказал он.
По его словам, допрос был назначен на 10:00 четверга. Отвечая на вопрос, какой будет реакция САП, Холодницкий ответил, что "дальше будет".
владзимир барисович не в курсе... не....
У них я смотрю соревнование по слитым уголовным делам.....
Не понятно！
Александр Иванович и сам точно не знал, какого рода химикалии вырабатывает артель «Реванш». Ему было не до химикалиев. Его рабочий день и без того был уплотнен. Он переезжал из банка в банк, хлопоча о ссудах для расширения производства. В трестах он заключал договоры на поставку химпродуктов и получал сырье по твердой цене. Ссуды он тоже получал. Очень много времени отнимала перепродажа полученного сырья на госзаводы по удесятеренной цене, и поглощали множество энергии валютные дела на черной бирже, у подножия памятника героям Плевны.