 Продан не явился на допрос в САП, - Холодницкий

Об этом сообщил руководитель САП Назар Холодницкий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на lb.ua.

"Не было его. Не явился он в САП", - сказал он.

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По его словам, допрос был назначен на 10:00 четверга. Отвечая на вопрос, какой будет реакция САП, Холодницкий ответил, что "дальше будет".