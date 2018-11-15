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 Политика Украины
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 "Ежегодно сотни гробов пересекают КПВВ, и ни один - легально. Это проблема", - Бабин о неурегулированности перевозок тел умерших через админграницу с оккупированным Крымом

Постоянный представитель президента Украины в АР Крым Борис Бабин заявляет, что ежегодно через контрольные пункты въезда/выезда (КПВВ) на админгранице с аннексированным Россией Крымом перевозятся сотни гробов с телами умерших людей, но ни один из них не перевозится легально.

"Перевозка гробов с телами и урн с прахом умерших – это не урегулировано", - сказал он на брифинге в четверг в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По словам Б.Бабина, профильные органы уже проводили совещание по этому вопросу и вышли на алгоритм, каким образом допустима переправка таких грузов через админграницу с аннексированным полуостровом в рамках действующего законодательства.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Крымчанам призывного возраста лучше встать на воинский учет на материковой Украине, - постпред президента Бабин

В то же время, он отметил, что на данный момент есть противоречивая позиция от таможни.

"И тут как раз не помешала бы помощь общественных организаций по конкретно этому вопросу, ведь ежегодно сотни гробов пересекают КПВВ, и ни один – легально. Это проблема", - добавил Б.Бабин.

Источник: https://censor.net.ua/n3097132
 
 
 Топ комментарии
 
В гробу можно перевезти все, что угодно. Внутри покойника тоже.
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Трубы.

Эстонец на грузовике везёт трубы, подъезжает к российской границе. Таможенник спрашивает:
- Что везем?
- Трупппы...
- В гробах?
- Нээт, нафалом...
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В 1941 была назначена награда за убитого немца - 10 коп,
через день радиограмма от еврейского партизанского отряда;

- приезж. забирайте немцев. 1 000 000 шт. 10 коп штука.

- слишком много, давайте по 8 коп за штуку.

- ну шо вы!? Мы сами их у белорусов по 9 покупаем.
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А ось це непорядок.. Мріяли крисчанє здохнути в родной говєні, ось хай там і землю удобрюють..😕😕😕
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мдя....погранцы как всегда на высоте....и что там еще нелегально перевозится?
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Ну мужики яйца,в бабы сиськи и письки))
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Трубы.

Эстонец на грузовике везёт трубы, подъезжает к российской границе. Таможенник спрашивает:
- Что везем?
- Трупппы...
- В гробах?
- Нээт, нафалом...
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В 1941 была назначена награда за убитого немца - 10 коп,
через день радиограмма от еврейского партизанского отряда;

- приезж. забирайте немцев. 1 000 000 шт. 10 коп штука.

- слишком много, давайте по 8 коп за штуку.

- ну шо вы!? Мы сами их у белорусов по 9 покупаем.
 показать весь комментарий
 
 
Хотите создать атмосферу праздника?
Обведите труп цветными мелками!
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агенство "Мечта"
пошив трусов из алых парусов.
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Ещё чёрный юмор:

- Да не расстраивайся, посуда бьется к счастью!
- Это была колба с боевым штаммом оспы, дебил...
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чувак, я коллекционирую в том числе американские поговорки. Последнее:
- Лучше целиться в звезду и промазать чем стрельнуть в говно и попасть. А?!))
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Преступник, который много играл в тетрис, может упаковать в один чемодан до трёх трупов.
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В гробу можно перевезти все, что угодно. Внутри покойника тоже.
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А зачем их возят через границу? Типа, умер в Украине, а везут хоронить в Крым и наоборот? Дурдом.
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Если не урегулировано, то как тогда перевозят?
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то как тогда перевозят?

...
Точно не знаю, но всё зависит от того, как нарезать
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Правильно,надо ввести налоги на жмуров,нечего бесплатно возить.Грося рулит))
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Бабин расскажи про гроб на колёсиках и чёрную ручечку
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Здаецца мне, что там не трупы и погранцы в теме
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Жителей Крыма по Украине развозят, а татар в Крым из Украины везут.
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Ну татар понятно, а крымчан по Украине то зачем?
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Ну, мало ли...

- А вдоль дорог мертвые с косами стоят...
- М-да... Ландшафтный дизайнер из вас так себе.
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- Где найти мануал, как избавиться от трупа?
- Тебе что, нечем заняться?
- Ещё как есть чем, блть... Но нужен мануал.
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В чому проблема ? Є український паспорт покійного - без проблем, паспорт rus - без проблем, як що заїхав у Крим ч\з Україну, коли поза Законом опинився у Криму - заборона.
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У небіжчика не може бути паспорта. Його вилучають і замість його видають свідоцтво про смерть
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Ежегодно сотни гробов пересекают КПВВ, и ни один - легально. Это проблема", - Бабин о неурегулированности перевозок тел умерших через админграницу с оккупированным Крымом
 
 
 
 
 
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