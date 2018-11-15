 "Ежегодно сотни гробов пересекают КПВВ, и ни один - легально. Это проблема", - Бабин о неурегулированности перевозок тел умерших через админграницу с оккупированным Крымом

"Перевозка гробов с телами и урн с прахом умерших – это не урегулировано", - сказал он на брифинге в четверг в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
По словам Б.Бабина, профильные органы уже проводили совещание по этому вопросу и вышли на алгоритм, каким образом допустима переправка таких грузов через админграницу с аннексированным полуостровом в рамках действующего законодательства.
В то же время, он отметил, что на данный момент есть противоречивая позиция от таможни.
"И тут как раз не помешала бы помощь общественных организаций по конкретно этому вопросу, ведь ежегодно сотни гробов пересекают КПВВ, и ни один – легально. Это проблема", - добавил Б.Бабин.
Эстонец на грузовике везёт трубы, подъезжает к российской границе. Таможенник спрашивает:
- Что везем?
- Трупппы...
- В гробах?
- Нээт, нафалом...
через день радиограмма от еврейского партизанского отряда;
- приезж. забирайте немцев. 1 000 000 шт. 10 коп штука.
- слишком много, давайте по 8 коп за штуку.
- ну шо вы!? Мы сами их у белорусов по 9 покупаем.
Обведите труп цветными мелками!
пошив трусов из алых парусов.
- Да не расстраивайся, посуда бьется к счастью!
- Это была колба с боевым штаммом оспы, дебил...
- Лучше целиться в звезду и промазать чем стрельнуть в говно и попасть. А?!))
...
Точно не знаю, но всё зависит от того, как нарезать
- А вдоль дорог мертвые с косами стоят...
- М-да... Ландшафтный дизайнер из вас так себе.
- Тебе что, нечем заняться?
- Ещё как есть чем, блть... Но нужен мануал.