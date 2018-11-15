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 Высший совет правосудия принял решение внести представление Президенту о назначении шести судей

15 ноября 2018 года Высший совет правосудия рассмотрел материалы о внесении представления Президенту Украины о назначении судей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ВСП.

"Полномочия судей прекратились в связи с истечением срока, на который они были назначены, однако они занимают должности в соответствующих судах, а следовательно, эти должности не являются вакантными", - сказано в сообщении.

Отмечается, что судьи прошли квалификационное оценивание на соответствие занимаемой должности.

Решением Высшей квалификационной комиссии судей Украины судьи признаны соответствующими занимаемой должности и рекомендуются для назначения на должность.

Сообщается также, что по результатам рассмотрения рекомендаций Комиссии Высшим советом правосудия не установлено обстоятельств, которые в соответствии с законом могли бы быть основанием для отказа во внесении Президенту Украины представления о назначении судей на должность.

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Так, Высший совет правосудия принял решение внести представление Президенту Украины о назначении:

Маломуж Аллы Игоревны - на должность судьи Киевского районного суда города Одессы;

Онупко Марины Юрьевны - на должность судьи Коминтерновского районного суда города Харькова;

Кочергиной Валентины Александровны - на должность судьи хозяйственного суда Хмельницкой области;

Сушко Ларисы Николаевны - на должность судьи хозяйственного суда Запорожской области;

Яковенко Василия Владимировича - на должность судьи хозяйственного суда Сумской области;

Топчий Елены Анатольевны - на должность судьи хозяйственного суда Запорожской области.

В то же время Высший совет правосудия принял решение отложить рассмотрение материалов о внесении представлений Президенту Украины о назначении судей:

Зуб Ирины Юрьевны - на должность судьи Суворовского районного суда города Херсона;

Корецкого Дмитрия Борисовича - на должность судьи Суворовского районного суда города Херсона.

Источник: https://censor.net.ua/n3097114
 
 
 Топ комментарии
 
Назначенное правосудие - вам не смешно ?
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Система самих выборов - от дьявола .
А когда убрали графу "против всех" - это даже не выборы .
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Вносите!!! Налом будете вносить чы по перерахунку? Вища рада правосуддя ухвалила рішення внести подання Президенту про призначення шести суддів - Цензор.НЕТ 684
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Доки суддів будуть призначати,правосуддя у країні не буде,тільки вибори суддів можуть навести лад.
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імхо - це був би "карнавал гречки" на місцевому рівні...
судді мають призначатись, але як на мене - 300 голосами нардепів (ну хоча б 226),або якийсь інший механізм який би "унеможливив вирішення такого питання одноособово"....
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Ось на карнавал гречи я би подивився,а так заносять тільки Петрусю,по 100000 тисяч зелені за посаду у районному суді.
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тому я й стверджую, що призначення має відбуватись не одноособово

2але як на мене - 300 голосами нардепів (ну хоча б 226),або якийсь інший механізм який би "унеможливив вирішення такого питання одноособово"...."(с)
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було вже, коли суддів на довічно затверджувала ВР, цирк був ще той. Є один суддя, не називатиму прізвище, якого ВР більше 5 років не затверджувала, а потім якимос чином порєшали і затвердила і працює собі він далі.
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Мы не можем влиять на выбор судей, мы не можем влиять на тех, кто попал в парламент.
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Конечно, спешить надо. Времени мало осталось. Тюрьмы бы еще отремонтировали.
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ЗДАВАЛОСЯ Б, ПРИЧОМУ ТУТ ВІН?
Ключові кредитори України - Міжнародний валютний фонд (МВФ) і Світовий банк (СБ) - зазначили, що в Україні фіксують низьку результативність дій влади в боротьбі з корупцією.

Про це розповів постпред МВФ в Україні Йоста Люнгман під час щорічної конференції Fitch Ratings у Києві в четвер, передає Інтерфакс-Україна.

«Ми бачимо значний прогрес у заснуванні антикорупційних органів. Водночас ефективність боротьби з корупцією дуже низька: жодного високопосадовця не притягнуто до відповідальності за корупційні діяння, незважаючи на те, що Україна широко сприймається як країна з високим рівнем корупції», - сказав постпред МВФ в Україні Йоста Люнгман під час щорічної конференції Fitch Ratings у Києві в четвер.

Гостроту питання відзначила у своєму виступі також директор СБ з питань України, Білорусі та Молдови Сату Кахконен.

«Високий рівень корупції в Україні та верховенство особистих рішень замість верховенства права - це те, що стримує інвесторів.
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«15:36, 15 ноября 2018Ребенок умер в российском роддоме после отказа врача дать дорогое лекарство»
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Назначенное правосудие - вам не смешно ?
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судячи з того як "робить вибір електорат протягом 27 років" - варіант "виборних суддів" був би ще плачевніший(
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Система самих выборов - от дьявола .
А когда убрали графу "против всех" - это даже не выборы .
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Вносите!!! Налом будете вносить чы по перерахунку? Вища рада правосуддя ухвалила рішення внести подання Президенту про призначення шести суддів - Цензор.НЕТ 684
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Как там у классика порохизма-брехунизма? Писля потужнои судовой реформы прэзыдент не матиме вплыву на прызначення суддив! Ура?
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Долбодятлям РАБссии ничего не Светит.Быдло МАВЗОЛЕЙНОЕ...вы НИКТО
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К середине декабря бубен нефти будет стоить 30 баксов...БЫДЛО Педофила..вы готовы???? Вища рада правосуддя ухвалила рішення внести подання Президенту про призначення шести суддів - Цензор.НЕТ 1437
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Ваши бы слова да богу в уши, но думаю такого не произойдет.
арабчатки опековскоие уже перешепталсь и согласились на сокращение добычи нефти,
бо рынок, по их мнению перенасыщен.
Был бы Рейган, он бы етой арабской перешептовкой воспользовался,
увеличил добычу амер. нефти и немножко занял бы арабское место на рынке.
шо будет делать наш, вечно обиженый на CNN - посмотрим
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Трамп строит Трансатлантическую Энергетическую ИМПЕРИЮ...Быдло Путлера..что строите ВЫ??????? Вища рада правосуддя ухвалила рішення внести подання Президенту про призначення шести суддів - Цензор.НЕТ 1781
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Гоффноеды Педофила...во всем виноват ПОРОШЕНКО...Дружно Хрюкните...БЫДЛО ТУПОЕ Вища рада правосуддя ухвалила рішення внести подання Президенту про призначення шести суддів - Цензор.НЕТ 6066 Вища рада правосуддя ухвалила рішення внести подання Президенту про призначення шести суддів - Цензор.НЕТ 6066
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Интересно, каким боком я в этой демократии паучаствовал?!
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Прикиньте красоту игры переплетений родственников и становлений в клановой иерархии.И так по всей Украине.
Родственные связи запорожских судей - Новости Запорожья

Топчий Елены Анатольевны - на должность судьи хозяйственного суда Запорожской области Вища рада правосуддя ухвалила рішення внести подання Президенту про призначення шести суддів - Цензор.НЕТ 1619
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бандиты назначили бандитов
пока население без оружия
так будет всегда
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Цензор.НЕТНовостиОбществоВысший совет правосудия принял решение внести представление Президенту о назначении шести судей
 
 
 
 
 
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