 Высший совет правосудия принял решение внести представление Президенту о назначении шести судей

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ВСП.
"Полномочия судей прекратились в связи с истечением срока, на который они были назначены, однако они занимают должности в соответствующих судах, а следовательно, эти должности не являются вакантными", - сказано в сообщении.
Отмечается, что судьи прошли квалификационное оценивание на соответствие занимаемой должности.
Решением Высшей квалификационной комиссии судей Украины судьи признаны соответствующими занимаемой должности и рекомендуются для назначения на должность.
Сообщается также, что по результатам рассмотрения рекомендаций Комиссии Высшим советом правосудия не установлено обстоятельств, которые в соответствии с законом могли бы быть основанием для отказа во внесении Президенту Украины представления о назначении судей на должность.
Так, Высший совет правосудия принял решение внести представление Президенту Украины о назначении:
Маломуж Аллы Игоревны - на должность судьи Киевского районного суда города Одессы;
Онупко Марины Юрьевны - на должность судьи Коминтерновского районного суда города Харькова;
Кочергиной Валентины Александровны - на должность судьи хозяйственного суда Хмельницкой области;
Сушко Ларисы Николаевны - на должность судьи хозяйственного суда Запорожской области;
Яковенко Василия Владимировича - на должность судьи хозяйственного суда Сумской области;
Топчий Елены Анатольевны - на должность судьи хозяйственного суда Запорожской области.
В то же время Высший совет правосудия принял решение отложить рассмотрение материалов о внесении представлений Президенту Украины о назначении судей:
Зуб Ирины Юрьевны - на должность судьи Суворовского районного суда города Херсона;
Корецкого Дмитрия Борисовича - на должность судьи Суворовского районного суда города Херсона.
судді мають призначатись, але як на мене - 300 голосами нардепів (ну хоча б 226),або якийсь інший механізм який би "унеможливив вирішення такого питання одноособово"....
2але як на мене - 300 голосами нардепів (ну хоча б 226),або якийсь інший механізм який би "унеможливив вирішення такого питання одноособово"...."(с)
Ключові кредитори України - Міжнародний валютний фонд (МВФ) і Світовий банк (СБ) - зазначили, що в Україні фіксують низьку результативність дій влади в боротьбі з корупцією.
Про це розповів постпред МВФ в Україні Йоста Люнгман під час щорічної конференції Fitch Ratings у Києві в четвер, передає Інтерфакс-Україна.
«Ми бачимо значний прогрес у заснуванні антикорупційних органів. Водночас ефективність боротьби з корупцією дуже низька: жодного високопосадовця не притягнуто до відповідальності за корупційні діяння, незважаючи на те, що Україна широко сприймається як країна з високим рівнем корупції», - сказав постпред МВФ в Україні Йоста Люнгман під час щорічної конференції Fitch Ratings у Києві в четвер.
Гостроту питання відзначила у своєму виступі також директор СБ з питань України, Білорусі та Молдови Сату Кахконен.
«Високий рівень корупції в Україні та верховенство особистих рішень замість верховенства права - це те, що стримує інвесторів.
А когда убрали графу "против всех" - это даже не выборы .
арабчатки опековскоие уже перешепталсь и согласились на сокращение добычи нефти,
бо рынок, по их мнению перенасыщен.
Был бы Рейган, он бы етой арабской перешептовкой воспользовался,
увеличил добычу амер. нефти и немножко занял бы арабское место на рынке.
шо будет делать наш, вечно обиженый на CNN - посмотрим
Родственные связи запорожских судей - Новости Запорожья
Топчий Елены Анатольевны - на должность судьи хозяйственного суда Запорожской области
пока население без оружия
так будет всегда