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Все про:квартира (390) Минобороны (5460) Назаров (100)

 Квартиру, выделенную генералу Назарову, изъяли из числа служебных и предоставили его семье для постоянного проживания, - Минобороны

Министерство обороны Украины объяснило, почему осужденный по делу о гибели украинских военных в сбитом боевиками самолете Ил-76 генерал-майор Виктор Назаров получил квартиру. В дальнейшем квартиру изъяли из числа служебных и предоставили для постоянного проживания семьи генерала.

Об этом сообщили "Украинской правде" в ответ на информационный запрос, передает Цензор.НЕТ.

"В 2017 году было принято решение об обеспечении генерал-майора В.Назарова служебной жилой площадью в городе Киев", - заявили в Минобороны.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Высший совет правосудия отказался рассматривать жалобы генерала Назарова против судьи Самоткан, которая вынесла ему приговор

В дальнейшем квартиру изъяли из числа служебных и предоставили для постоянного проживания семьи генерала.

Отмечается, что военнослужащий находился на квартирном учете ВСУ и "имеет право на обеспечение жильем для постоянного проживания".

Согласно изменениям в ежегодной декларации Назарова, квартиру на 60,7 квадратных метров он получил в июле 2018 года.

Ранее стало известно, что приговоренный к 7 годам лишения свободы за крушение Ил-76 генерал Назаров получил квартиру от Минобороны

Напомним, генерала Виктора Назарова признали виновным в гибели украинских военных в сбитом террористами самолете Ил-76 и приговорили к 7 годам лишения свободы. При этом суд не лишил его воинского звания. Моральный ущерб по решению суда должно компенсировать Министерство обороны.

14 июня 2014 года на территории Луганской области из переносного зенитно-ракетного комплекса был поражен самолет Ил-76МД. Он загорелся и упал. На его борту находились 40 военнослужащих 25-й отдельной парашютно-десантной бригады и 9 членов экипажа. Все погибли. Согласно заключению комиссионной комплексной военно-тактической криминалистической экспертизы, принять меры по преодолению противовоздушной обороны террористов и обеспечить безопасность перелета Ил-76 в контролируемый боевиками Луганск 14 июня 2014 года обязан был непосредственно начальник штаба АТО, то есть Назаров. Военная прокуратура обвиняла генерала, который на момент трагедии возглавлял штаб АТО, в служебной халатности. По версии прокуратуры, Назаров знал о возможном теракте, но все же отправил самолет на вылет.

Источник: https://censor.net.ua/n3097113
 
 
 Топ комментарии
 
У меня знакомый в строительном бизнесе.
Строили кучу "социального" жилья, для военных, СБУ, ментов, прокуроров и тд.

Так интересно, что обычно квартиры вполне стандартные у всех, кроме мусоров и налговиков. Для них министерство мусарки и налоговая затребовали повышеные стандарты. И строили квартиры по 150 квадратов.

Нехреновая такая соцыалочка, хата в 150 метров.
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Вообще-то ему должны были в 2017 не квартиру выделить, а нары.
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Винагорода за собачу відданість. Воно на безкоштовне державне житло заслуговує протягом 7 років:

29.03.17 Сестра загиблого десантника Іляна Гайдук -
Порошенку: У відповідь на Вашу відкриту підтримку генерала Назарова хочу
повернути Вам орден, даний Вами моєму братові (посмертно)

Сестра загиблого в збитому Іл-76 десантника Іллі Гайдука у
відповідь на відкриту підтримку Порошенком засудженого генерала Назарова
повернула Президентові орден Богдана Хмельницького III ступеня, який він вручив
її брату (посмертно).

"Петре Олексійовичу, у відповідь на Вашу відкриту
підтримку генерала В. Назарова, засудженого в службовій недбалості, що призвела
до загибелі 49 воїнів, хочу повернути Вам орден "За мужність"
третього ступеня, що був даний Вами моєму брату посмертно. Вину генерала
доказав суд і ГПУ, та Ви попри це даєте власну оцінку щодо вироку, порушуючи
Конституцію України", - заявила вона.

"Правосуддя в
Україні здійснюють виключно суди (ст. 124) і ст. 126 (Незалежність та
недоторканість суді гарантується Конституцією та Законами України), в
обов'язках Президента (ст. 106) відсутні повноваження щодо надання оцінки
судового рішення, чи визначати нове поняття "цивільний" суд", -
процитувала Гайдук адвоката родичів загиблих воїнів В. Погосяна.

"По-друге, ви
змогли мовчати як головнокомандувач, коли судили і судять військових патріотів,
а коли судять генерала, то тут вже порука?! І підрив злагодженої системи?
По-третє, генерал В. Назаров не є бойовим генералом, так як йдеться у Вашому
зверненні. Він сам у суді це визнав. Через короткий час після катастрофи Іл-76,
Ви нагороджуєте генерала Назарова таким же орденом Богдана Хмельницького
третього ступеня за мужність, як і наших хлопців посмертно, не уточнюючи, в
чому ж саме вона проявлялась, чи за 49 загиблих чи за знищення військового
майна? Ви ігноруєте звернення батьків у відкритому листі, щодо відсторонення
генерала від військової служби на час проведення судового розслідування, а
також прохання родин загиблих зустрітись з Вами. У річницю збитого Іл-76 Ви не
висловили свої співчуття українцям, як, наприклад, потерпілим у катастрофі
МН17. Українці для Вас люди нижчого ґатунку?" - резюмувала вона
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У меня знакомый в строительном бизнесе.
Строили кучу "социального" жилья, для военных, СБУ, ментов, прокуроров и тд.

Так интересно, что обычно квартиры вполне стандартные у всех, кроме мусоров и налговиков. Для них министерство мусарки и налоговая затребовали повышеные стандарты. И строили квартиры по 150 квадратов.

Нехреновая такая соцыалочка, хата в 150 метров.
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после жлобов-депутатов-миллионеров, получающих дотации на жильё, стоит ещё удивляться социальной справедливости..?
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Эх помню как я первый раз в жизни услышал про дотации депутатам, давно было, год не скажу. Но вот цифру 300 000 грн на ремонт квартиры выделеную тогда ещё какому-то коммуняке из ВР запомнил на долго. Так-то ~60к баксов было, можно и кватриру было купить, не то что ремонт сделать

Кстати никто не знает куда заяву писать, что бы ВР ремонт квартиры оплатил? А то в мамыной квартире делаю сейчас ремонт, не дешиво как-то.
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Это где?... В "Великобритании"?... "ВнутриМКАДовской", судя по уровню грамотности...
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Вообще-то ему должны были в 2017 не квартиру выделить, а нары.
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Как говорят в Одессе, чтоб я так жил, как его наказали,- квартирой.
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Они обращаются с народными налогами, как с деньгами из своего кошелька!
Захотел - подарил квартиру генералу-убийце, захотел - оплатил депутату -миллионеру аренду жилья.
У меня возникает мысль, зачем мы им платим налоги, если они ими распоряжаются как своими личными деньгами, тратя на то что вздумается???
Квартиру, виділену генералу Назарову, вилучили зі службових і надали для постійного проживання його сім'ї, - Міноборони - Цензор.НЕТ 872

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Т.е. до 2017-го Назаров на съемных квартирах жил? Квартиру, выделенную генералу Назарову, изъяли из числа служебных и предоставили для постоянного проживания его семьи, - Минобороны - Цензор.НЕТ 8639
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Нет. Просто дали квартиры на каждого члена семьи. Он же енерал, а ни блин морской.
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Все по новому,Петро своїм у дупу пре,але березень вже близенько.
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И поменяют шило на мыло как обычно. Вангую в роли мыла Тимошенко.
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И опять будут ждать 5 лет, чтобы поменять власть. Я вангую, что как только она станет президентом, то ей уже не понадобится сильный премьер- канцлер. Будет просить расширения полномочий для себя любимой. Гриценко хоть правду говорит, что за сильную президентскую власть. Как люди не видят, что це теж саме жити по-новому, только с косой?
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Министерства обороны Украины объяснило...

Вот и разобрались. Как в старом анекдоте.




Приходит Илья Муромец домой и видит избитого отца.
- Что с тобой, батюшка, случилось?
- Прилетал Соловей Разбойник и вломил мне.
- Ну ничего, я с ним разберусь.
Договорились о месте и времени разборки, встречаются. Илья:
- Послушай, свет Соловушка, ты знаешь кто я такой?!
- Да, свет Илья Муромец, ты слава земли Русской и гроза всей нечисти.
- А кто это, ты знаешь?!
- А это папаша твой - п*дарас (бах отца по роже).
Илья (слегка удивленно):
- Погоди, Соловей. Ты знаешь кто я такой?!
- Ты, Илья Муромец, слава земли Русской и гроза всей нечисти.
- Ну а кто это, ты знаешь?!
- А это папаша твой - п*дарас (опять бах отца по роже).
Илья (совсем удивленно):
- Да ты знаешь кто я такой?!
Тут отец говорит:
- Ладно, Ильюша, поехали домой. За*бали меня такие разборки.
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Правоохранители задержали снайпера, подозреваемого в расстреле активистов Майдана https://nv.ua/ukraine/events/pravookhraniteli-zaderzhali-snajpera-podozrevaemoho-v-rasstrele-aktivistov-majdana-smi-2507449.html
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Поздно поймали. Наградную квартиру Назаров хапнул.
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Там же схема обычная, я так понимаю сейчас кипиш начался, они её сделали служебной, утихнет всё он её приватизирует, кто больше 10 лет работает в государственных учириждениях имеет право на приватизацию служебной квартиры.
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Ну да....
Я знаю генерала, который 7 квартир "заслужил"!
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Попробуй посади.Он сильно много знает.Заложит всех.
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Рука руку мрет...Ворон ворону глаз не выклюет...- короче - цирк на дроте.
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ой як зразу полегшало "бо він мав право й стояв на квартирному обліку"...

які в нас біднесеньки генерали...навіть бідолаги помешкання свого не мають(((

а якщо серйозно - цинізм вже переходить всі допустимі межі((((
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Винагорода за собачу відданість. Воно на безкоштовне державне житло заслуговує протягом 7 років:

29.03.17 Сестра загиблого десантника Іляна Гайдук -
Порошенку: У відповідь на Вашу відкриту підтримку генерала Назарова хочу
повернути Вам орден, даний Вами моєму братові (посмертно)

Сестра загиблого в збитому Іл-76 десантника Іллі Гайдука у
відповідь на відкриту підтримку Порошенком засудженого генерала Назарова
повернула Президентові орден Богдана Хмельницького III ступеня, який він вручив
її брату (посмертно).

"Петре Олексійовичу, у відповідь на Вашу відкриту
підтримку генерала В. Назарова, засудженого в службовій недбалості, що призвела
до загибелі 49 воїнів, хочу повернути Вам орден "За мужність"
третього ступеня, що був даний Вами моєму брату посмертно. Вину генерала
доказав суд і ГПУ, та Ви попри це даєте власну оцінку щодо вироку, порушуючи
Конституцію України", - заявила вона.

"Правосуддя в
Україні здійснюють виключно суди (ст. 124) і ст. 126 (Незалежність та
недоторканість суді гарантується Конституцією та Законами України), в
обов'язках Президента (ст. 106) відсутні повноваження щодо надання оцінки
судового рішення, чи визначати нове поняття "цивільний" суд", -
процитувала Гайдук адвоката родичів загиблих воїнів В. Погосяна.

"По-друге, ви
змогли мовчати як головнокомандувач, коли судили і судять військових патріотів,
а коли судять генерала, то тут вже порука?! І підрив злагодженої системи?
По-третє, генерал В. Назаров не є бойовим генералом, так як йдеться у Вашому
зверненні. Він сам у суді це визнав. Через короткий час після катастрофи Іл-76,
Ви нагороджуєте генерала Назарова таким же орденом Богдана Хмельницького
третього ступеня за мужність, як і наших хлопців посмертно, не уточнюючи, в
чому ж саме вона проявлялась, чи за 49 загиблих чи за знищення військового
майна? Ви ігноруєте звернення батьків у відкритому листі, щодо відсторонення
генерала від військової служби на час проведення судового розслідування, а
також прохання родин загиблих зустрітись з Вами. У річницю збитого Іл-76 Ви не
висловили свої співчуття українцям, як, наприклад, потерпілим у катастрофі
МН17. Українці для Вас люди нижчого ґатунку?" - резюмувала вона
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Орден її брату дали, а не за її заслуги. Як заробить, то нехай вертає. Перетворили судову справу на театр абсурду.
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Парашенко і кліка і перетворили. За КУ він не має права втручатися в судові рішення. Вважаю, що правильно зробила. Її брат пишався би вчинком сестри.
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Заробиш свій орден, будеш робити із ним, як вважаєш за потрібне. Це не суд, а фарс. Фарсом він був із самого початку. Недолугий прогиб під натовп, усіх цих журналістів - правоведів і т.п.
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Ти вже свій заробив? На Цензорі за клавою?
Маячн! Облудна демагогія! Там де суди виносили рішення під потроха і Систему це не прогиб, а тут і суддя і експерти "прогнулися під натовп"? І одразу за це були покарані пАрАшеном:

05.11.18 23:48

Генерал Назаров подав позов проти судді Самоткан,
яка винесла йому вирок

https://ua.censor.net.ua/news/3095263/general_nazarov_podav_pozov_proty_suddi_samotkan_yaka_vynesla_yiomu_vyrok

Військові експерти
Лук'янчук та Пахольченко, які підписали висновок про причини загибелі Іл-76,
були звільнені зі ЗСУ шляхом скорочення

https://ua.censor.net.ua/news/464188/viyiskovi_eksperty_lukyanchuk_ta_paholchenko_yaki_pidpysaly_vysnovok_pro_prychyny_zagybeli_il76_buly
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Правильно. Заработал мразь погубив десятки наших солдат. Вместо того чтобы застрелиться как офицер чести ета гнида и мразь зубами держится за кресло и еще и льготы себе требует. Таких в бою расстреливают в спину свои же. Оно ето знает и по етому к фронту на пушечный выстрел не подходит.
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Фигня это .
Тут главное - томос . Когда , где .
А это - мелкие перегибы на местах . А эти зарплаты , экономика страны , коррупция , распределение доходов - такие пустяки !
Тут и Гройсман справится .
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А до чого із перерахованого має відношення президент?
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Думается мне , Гарант , как бы , служит гарантом всего , происходящего в стране .
А не только соблюдения Конституции , кою он давным-давно похерил в смерче потужных реформ ...
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Он в прошлом году, кстати, зело хвастался, что это его инициатива поднять минималку до 3200. У порохоботни память шо у канарейки
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Ну спіз.дів, що тут такого? Брехати не не привід для того щоби не бути нашим президентом, тим більше, що народу це подобається. Вони взагалі готові патологічну брехуху обрати.
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А мені думається що у Конституції написано хто за що відповідає, чи ні?
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До коррупции он не имеет отношения. Он ее просто возглавляет.
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И привносит новые , новаторские элементы .
Например , когда во время Илловайской национальной трагедии он отбыл в Нидерланды для подписания перевода украинских активов в европейские , он объявил это крайним проявлением патриотизма .
Понять этот постулат трезвым невозможно в принципе .
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для подписания перевода украинских активов в европейские,... кацап, а є приклади не з паралельної реальності?

які нах.й активи, які українські,у які європейські? чи тобі аби щось спіз.діти?
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опосередковане, через висунення кандидатури ГПУ, а щодо участі, звісно, а вам відомий громадянин України який не є учасником корупції?
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та ясно-понятно, усиоднакови. Ишь ты, чего удумали - врачам коньяки и учителькам конфеты носить!!!
и вообще Хряку с народом не повезло. Рубае-рубае руки коррупционерам, уже мозоли, а у злодеев новые руки вырастают. Як хвост у ящерицы.
Ну кто с такой титанической работой справится? Надо бы дать второй срок. Завершить начатое.
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Всё таки благородные господа не должны страдать, это же не плебс какой ни будь.
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А когда они страдали ?
На ум приходит один пример - Юля в Качановке .
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Ау порохоботы го топить за права бездомных генералов на служебное жильё, которое автоматически становится ихним, вот только зачем заморачиваться с названием "служебное жильё".
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Как же это мерзко. Сил уже нет читать это говно - чувствую себя вляпавшимся. фак.
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Генералу положена квартира, жене-судье положена квартира и т.д. Надеюсь новый церемониал увольнения генерала не обойдет? Не зря же еще млрды выделили МО ?
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ай да генерал, ай да сукин сын... он нам 45 погибших и -1 самолет, а мы ему квартиру и зарплату без перебоев, мож мы ему всей страной и на машинку какую скинемся, ну чтоб не плохая и не маленькая...
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Желающие умереть за Украину - стройсь !
Генерал Назаров даст вам команду из новой квартиры ( в старой настрадался , небось) , как Топаз .
На всех квартир не хватит .
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Он там ещё 19ть бортов успешно провёл, и десантуру в Аэропорту спас, потом за это орден от Пеци получил.
Но об этом нынче писать не модно...
Так что : Ату его!!!
(Главное, чтоб Муженко не трогали) (((
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Провёл - это шёл проводником , ведя за собой караван ???
Принимая на себя огонь из пулемётов и РПГ ?
Или делал это опосредованно , из своего поместья ?
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генералів трутнів в Україні безліч і велика частина з старими,дружніми зв'язками з російськими генералами.
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Награда нашла героя, егеж , стецьки?
Зато Торнадовцы, добробаты на киче.
Миллионы бесквартирных заробитчан вкалывают в Польше.
Закон один для всих!
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Какие стецьки? Их сюда даже фотографией сияющей будки Спойсителя не заманишь?
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А. ну да, им же ж после новости, шо клята Юлька очолюе рейтинги, а Свиночолый Будкарь идет вровень с клоуном Зеленским, отгулы дали - лечить мозоли на пальцах.
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Народ, никто не слышал, может, Пашинскому бесплатно квартиру дали за то, что Химикуса подстрелил?
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пока нет...но дадут...уже на Химимкуса по новому дело завели...угроза счастливой жизни святого депутата
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Що дивуватися, солдатам хрести - генералам квартири.
Піди в армію - стань генералом, в мусарці швидше, але тре мати міцні нерви.
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Чому? У Мукачеві, за часи мін.оборони Гриценко, більше 200 квартир дали військовослужбовцям. Не солдатам звісно, але офіцерам (у т.ч молодшим), прапорщикам і т.п.
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Знову зрада, ниття, соплі і маразм.
Чому ніхто не говорить, що в Україні досі діє Житловий кодекс УРСР? Це наряду із Трудовим, найстаріший кодекс який взагалі не відповідає сучасним реаліям. Потрібно просто ліквідувати такий інститут як надання безкоштовного житла. Виключно соціальне, тимчасове житло для важких випадків (пожежа, землетрус...) та виключно службове державне (військові, поліція, рятувальники) та службове комунальне (лікарі, вчителі "за потреби") - ВСЕ! Ніяких черг. Пільгове кредитування, лізинг і т.п.
До речі, для ЦН, у якого якийсь особистий бзик з приводу Назарова, статус "службове" знімає не МОУ (воно лише клопоче) а орган місцевого самоврядування.
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Мда, на нарах сидеть должен, а не служебную квартиру в ордерную переводить, тут еще нужно было бы и начальника Киевского гарнизона за иички подержать, за его подписью в 2017 году "герою-хенералу" служебная квартира выделялась .
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***
да и депутаты ВР жалуются, поскольку им еще не выдали квартиры за сентябрь...
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И снова Назаров!
У нас других военных - преступников нету?
Странно, что за ПЯТЬ складов никто из высшего руководства не наказан.
Наверное жалеют, что их на Назарова не повесить!
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за них им тоже хаты дадут
они ж не добровольцы!!!
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этоо теперь так награждают за проигранный суд
своеобразно Квартиру, виділену генералу Назарову, вилучили зі службових і надали для постійного проживання його сім'ї, - Міноборони - Цензор.НЕТ 8455
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Как хорошо быть соевым генералом! Всё тебе преподнесут за "заслуги" перед отечеством.
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Радість у світі велика настала-
МО генералу квартиру надало
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКвартиру, выделенную генералу Назарову, изъяли из числа служебных и предоставили его семье для постоянного проживания, - Минобороны
 
 
 
 
 
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