 Квартиру, выделенную генералу Назарову, изъяли из числа служебных и предоставили его семье для постоянного проживания, - Минобороны

Об этом сообщили "Украинской правде" в ответ на информационный запрос, передает Цензор.НЕТ.
"В 2017 году было принято решение об обеспечении генерал-майора В.Назарова служебной жилой площадью в городе Киев", - заявили в Минобороны.
В дальнейшем квартиру изъяли из числа служебных и предоставили для постоянного проживания семьи генерала.
Отмечается, что военнослужащий находился на квартирном учете ВСУ и "имеет право на обеспечение жильем для постоянного проживания".
Согласно изменениям в ежегодной декларации Назарова, квартиру на 60,7 квадратных метров он получил в июле 2018 года.
Ранее стало известно, что приговоренный к 7 годам лишения свободы за крушение Ил-76 генерал Назаров получил квартиру от Минобороны.
Напомним, генерала Виктора Назарова признали виновным в гибели украинских военных в сбитом террористами самолете Ил-76 и приговорили к 7 годам лишения свободы. При этом суд не лишил его воинского звания. Моральный ущерб по решению суда должно компенсировать Министерство обороны.
14 июня 2014 года на территории Луганской области из переносного зенитно-ракетного комплекса был поражен самолет Ил-76МД. Он загорелся и упал. На его борту находились 40 военнослужащих 25-й отдельной парашютно-десантной бригады и 9 членов экипажа. Все погибли. Согласно заключению комиссионной комплексной военно-тактической криминалистической экспертизы, принять меры по преодолению противовоздушной обороны террористов и обеспечить безопасность перелета Ил-76 в контролируемый боевиками Луганск 14 июня 2014 года обязан был непосредственно начальник штаба АТО, то есть Назаров. Военная прокуратура обвиняла генерала, который на момент трагедии возглавлял штаб АТО, в служебной халатности. По версии прокуратуры, Назаров знал о возможном теракте, но все же отправил самолет на вылет.
Строили кучу "социального" жилья, для военных, СБУ, ментов, прокуроров и тд.
Так интересно, что обычно квартиры вполне стандартные у всех, кроме мусоров и налговиков. Для них министерство мусарки и налоговая затребовали повышеные стандарты. И строили квартиры по 150 квадратов.
Нехреновая такая соцыалочка, хата в 150 метров.
Кстати никто не знает куда заяву писать, что бы ВР ремонт квартиры оплатил? А то в мамыной квартире делаю сейчас ремонт, не дешиво как-то.
Захотел - подарил квартиру генералу-убийце, захотел - оплатил депутату -миллионеру аренду жилья.
У меня возникает мысль, зачем мы им платим налоги, если они ими распоряжаются как своими личными деньгами, тратя на то что вздумается???
Вот и разобрались. Как в старом анекдоте.
Приходит Илья Муромец домой и видит избитого отца.
- Что с тобой, батюшка, случилось?
- Прилетал Соловей Разбойник и вломил мне.
- Ну ничего, я с ним разберусь.
Договорились о месте и времени разборки, встречаются. Илья:
- Послушай, свет Соловушка, ты знаешь кто я такой?!
- Да, свет Илья Муромец, ты слава земли Русской и гроза всей нечисти.
- А кто это, ты знаешь?!
- А это папаша твой - п*дарас (бах отца по роже).
Илья (слегка удивленно):
- Погоди, Соловей. Ты знаешь кто я такой?!
- Ты, Илья Муромец, слава земли Русской и гроза всей нечисти.
- Ну а кто это, ты знаешь?!
- А это папаша твой - п*дарас (опять бах отца по роже).
Илья (совсем удивленно):
- Да ты знаешь кто я такой?!
Тут отец говорит:
- Ладно, Ильюша, поехали домой. За*бали меня такие разборки.
Я знаю генерала, который 7 квартир "заслужил"!
які в нас біднесеньки генерали...навіть бідолаги помешкання свого не мають(((
а якщо серйозно - цинізм вже переходить всі допустимі межі((((
29.03.17 Сестра загиблого десантника Іляна Гайдук -
Порошенку: У відповідь на Вашу відкриту підтримку генерала Назарова хочу
повернути Вам орден, даний Вами моєму братові (посмертно)
Сестра загиблого в збитому Іл-76 десантника Іллі Гайдука у
відповідь на відкриту підтримку Порошенком засудженого генерала Назарова
повернула Президентові орден Богдана Хмельницького III ступеня, який він вручив
її брату (посмертно).
"Петре Олексійовичу, у відповідь на Вашу відкриту
підтримку генерала В. Назарова, засудженого в службовій недбалості, що призвела
до загибелі 49 воїнів, хочу повернути Вам орден "За мужність"
третього ступеня, що був даний Вами моєму брату посмертно. Вину генерала
доказав суд і ГПУ, та Ви попри це даєте власну оцінку щодо вироку, порушуючи
Конституцію України", - заявила вона.
"Правосуддя в
Україні здійснюють виключно суди (ст. 124) і ст. 126 (Незалежність та
недоторканість суді гарантується Конституцією та Законами України), в
обов'язках Президента (ст. 106) відсутні повноваження щодо надання оцінки
судового рішення, чи визначати нове поняття "цивільний" суд", -
процитувала Гайдук адвоката родичів загиблих воїнів В. Погосяна.
"По-друге, ви
змогли мовчати як головнокомандувач, коли судили і судять військових патріотів,
а коли судять генерала, то тут вже порука?! І підрив злагодженої системи?
По-третє, генерал В. Назаров не є бойовим генералом, так як йдеться у Вашому
зверненні. Він сам у суді це визнав. Через короткий час після катастрофи Іл-76,
Ви нагороджуєте генерала Назарова таким же орденом Богдана Хмельницького
третього ступеня за мужність, як і наших хлопців посмертно, не уточнюючи, в
чому ж саме вона проявлялась, чи за 49 загиблих чи за знищення військового
майна? Ви ігноруєте звернення батьків у відкритому листі, щодо відсторонення
генерала від військової служби на час проведення судового розслідування, а
також прохання родин загиблих зустрітись з Вами. У річницю збитого Іл-76 Ви не
висловили свої співчуття українцям, як, наприклад, потерпілим у катастрофі
МН17. Українці для Вас люди нижчого ґатунку?" - резюмувала вона
Маячн! Облудна демагогія! Там де суди виносили рішення під потроха і Систему це не прогиб, а тут і суддя і експерти "прогнулися під натовп"? І одразу за це були покарані пАрАшеном:
05.11.18 23:48
Генерал Назаров подав позов проти судді Самоткан,
яка винесла йому вирок
https://ua.censor.net.ua/news/3095263/general_nazarov_podav_pozov_proty_suddi_samotkan_yaka_vynesla_yiomu_vyrok
Військові експерти
Лук'янчук та Пахольченко, які підписали висновок про причини загибелі Іл-76,
були звільнені зі ЗСУ шляхом скорочення
https://ua.censor.net.ua/news/464188/viyiskovi_eksperty_lukyanchuk_ta_paholchenko_yaki_pidpysaly_vysnovok_pro_prychyny_zagybeli_il76_buly
Тут главное - томос . Когда , где .
А это - мелкие перегибы на местах . А эти зарплаты , экономика страны , коррупция , распределение доходов - такие пустяки !
Тут и Гройсман справится .
А не только соблюдения Конституции , кою он давным-давно похерил в смерче потужных реформ ...
Например , когда во время Илловайской национальной трагедии он отбыл в Нидерланды для подписания перевода украинских активов в европейские , он объявил это крайним проявлением патриотизма .
Понять этот постулат трезвым невозможно в принципе .
які нах.й активи, які українські,у які європейські? чи тобі аби щось спіз.діти?
и вообще Хряку с народом не повезло. Рубае-рубае руки коррупционерам, уже мозоли, а у злодеев новые руки вырастают. Як хвост у ящерицы.
Ну кто с такой титанической работой справится? Надо бы дать второй срок. Завершить начатое.
На ум приходит один пример - Юля в Качановке .
Генерал Назаров даст вам команду из новой квартиры ( в старой настрадался , небось) , как Топаз .
На всех квартир не хватит .
Но об этом нынче писать не модно...
Так что : Ату его!!!
(Главное, чтоб Муженко не трогали) (((
Принимая на себя огонь из пулемётов и РПГ ?
Или делал это опосредованно , из своего поместья ?
Зато Торнадовцы, добробаты на киче.
Миллионы бесквартирных заробитчан вкалывают в Польше.
Закон один для всих!
Піди в армію - стань генералом, в мусарці швидше, але тре мати міцні нерви.
Чому ніхто не говорить, що в Україні досі діє Житловий кодекс УРСР? Це наряду із Трудовим, найстаріший кодекс який взагалі не відповідає сучасним реаліям. Потрібно просто ліквідувати такий інститут як надання безкоштовного житла. Виключно соціальне, тимчасове житло для важких випадків (пожежа, землетрус...) та виключно службове державне (військові, поліція, рятувальники) та службове комунальне (лікарі, вчителі "за потреби") - ВСЕ! Ніяких черг. Пільгове кредитування, лізинг і т.п.
До речі, для ЦН, у якого якийсь особистий бзик з приводу Назарова, статус "службове" знімає не МОУ (воно лише клопоче) а орган місцевого самоврядування.
да и депутаты ВР жалуются, поскольку им еще не выдали квартиры за сентябрь...
У нас других военных - преступников нету?
Странно, что за ПЯТЬ складов никто из высшего руководства не наказан.
Наверное жалеют, что их на Назарова не повесить!
они ж не добровольцы!!!
своеобразно
МО генералу квартиру надало