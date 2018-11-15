 Львовский горсовет намерен поднять стоимость проезда в автобусах и маршрутках до 8 грн

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом говорится в проекте решения Львовского горсовета.
"Установить тариф на услуги по перевозке пассажиров в городском автомобильном транспорте для автобусов, работающих в "обычном режиме", режимах "экспресс" и "маршрутное такси" в размере 8 грн за одну поездку", - сказано в проекте.
Как указано в объяснительной записке к проекту, такой тариф обусловлен ростом цен на топливо, запчасти и ростом зарплаты.
По расчетам транспортных компаний, стоимость перевозки одного пассажира колеблется от 8,10 до 8,45 грн.
В проекте решения горсовета применен уровень прибыли для частных предприятий 15%.
В данное время тариф на перевозки в автобусном пассажирском транспорте Львова составляет 5 грн за поездку.
він ще може новобудови "понатикати" всюди, ще може просто похєрити місто й відправитись "в президентське турне", ще може запрошувати мокшанців почастіше приїжджати до Львова, ще може закликати львівян переходити на російську мову.... він багато чого ще "може"...не потрібно применшувати його таланти)
Згідно з тендерною документацією, збудувати спорткомплекс на Сихові мають до 1 грудня 2023 року. Загальну вартість проекту оцінили у 961 мільйон 744 тисячі 256 гривень 80 копійок, - передає кореспондент сайту 032.ua.
Аукціон розпочнеться 15 січня 2019 року. Замовником є ЛКП "Палац ігрових видів спорту", яке створили відповідно до рішення депутатів Львівської міськради 11 жовтня 2018 року.
Правда, для совков это трудно объяснить.
я так розумію економіка в Естонія в стані занепаду й вони скоро перетворяться у Венесуелу???
Локомотив экономики ЕС - Германия, проезд 2,80 Евро.
Вы, наверно, вскрикните.
Раз - ограбят, два - ограбят,
А потом - привыкните...
лтуны)))
є у Садового завод бруківки...
завлений замовленнями
лазаревичем, обвалила гривну сразу в два раза, было один к двум, стало один к пяти, цены выросли в несколько раз, потом ее подельник лазарено с этими деньгами сдрыснул в штаты, где его и подвесили за коки, а ее скоро подвесят за лабутены.
Ключові кредитори України - Міжнародний валютний фонд (МВФ) і Світовий банк (СБ) - зазначили, що в Україні фіксують низьку результативність дій влади в боротьбі з корупцією.
Про це розповів постпред МВФ в Україні Йоста Люнгман під час щорічної конференції Fitch Ratings у Києві в четвер, передає Інтерфакс-Україна.
«Ми бачимо значний прогрес у заснуванні антикорупційних органів. Водночас ефективність боротьби з корупцією дуже низька: жодного високопосадовця не притягнуто до відповідальності за корупційні діяння, незважаючи на те, що Україна широко сприймається як країна з високим рівнем корупції», - сказав постпред МВФ в Україні Йоста Люнгман під час щорічної конференції Fitch Ratings у Києві в четвер.
Гостроту питання відзначила у своєму виступі також директор СБ з питань України, Білорусі та Молдови Сату Кахконен.
«Високий рівень корупції в Україні та верховенство особистих рішень замість верховенства права - це те, що стримує інвесторів.
Кто бы мог подумать - тарифы поднимут... Нострадамус просто школьник, ну не угадал бы никогда этот совершенно неожиданный ход Буцефалом...
Завидую львовянам, теперь они математически подготовленными будут(считать скока сдачи им должны вернуть в скотовозке)
У Тернополі після акцій протесту міська радаприйняла рішення скасувати підвищення плати за проїзд у наземному транспорті.
Через це мешканці міста влаштували акцію протесту. Вони перекрили три дороги, заблокувавши рух в центрі Тернополя.
http://www.umoloda.kiev.ua/number/0/2006/127785/