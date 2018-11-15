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 Экономика, Общество
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Все про:Львов (3335) маршрутки (385) ОГА (1393) проезд (245) тарифы (1550)

 Львовский горсовет намерен поднять стоимость проезда в автобусах и маршрутках до 8 грн

Львовский городской совет планирует повысить тариф на проезд в автобусах с 5 до 8 грн в связи с ростом цен на топливо, запчасти и ростом зарплат.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом говорится в проекте решения Львовского горсовета.

"Установить тариф на услуги по перевозке пассажиров в городском автомобильном транспорте для автобусов, работающих в "обычном режиме", режимах "экспресс" и "маршрутное такси" в размере 8 грн за одну поездку", - сказано в проекте.

Как указано в объяснительной записке к проекту, такой тариф обусловлен ростом цен на топливо, запчасти и ростом зарплаты.

По расчетам транспортных компаний, стоимость перевозки одного пассажира колеблется от 8,10 до 8,45 грн.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Несколько тысяч жителей Тернополя протестовали против подорожания проезда. ФОТОрепортаж

В проекте решения горсовета применен уровень прибыли для частных предприятий 15%.

В данное время тариф на перевозки в автобусном пассажирском транспорте Львова составляет 5 грн за поездку.

Источник: https://censor.net.ua/n3097106
 
 
 Топ комментарии
 
А заметить скотовозки на европейские ОТ не хочет?
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Хотят поднять в связи с - повышением зарплат, это сильнейший аргумент.
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агалтєлає Садофобія))
він ще може новобудови "понатикати" всюди, ще може просто похєрити місто й відправитись "в президентське турне", ще може запрошувати мокшанців почастіше приїжджати до Львова, ще може закликати львівян переходити на російську мову.... він багато чого ще "може"...не потрібно применшувати його таланти)
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А заметить скотовозки на европейские ОТ не хочет?
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Хотят поднять в связи с - повышением зарплат, это сильнейший аргумент.
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Овес нынче дорог?Садовой такое же говно как и Грося с Петей,кроме поднятия цен ни на что не способен))
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агалтєлає Садофобія))
він ще може новобудови "понатикати" всюди, ще може просто похєрити місто й відправитись "в президентське турне", ще може запрошувати мокшанців почастіше приїжджати до Львова, ще може закликати львівян переходити на російську мову.... він багато чого ще "може"...не потрібно применшувати його таланти)
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а ще він запланувавЛьвівська міськрада має намір підвищити вартість проїзду в автобусах і маршрутках до 8 грн - Цензор.НЕТ 6898
Згідно з тендерною документацією, збудувати спорткомплекс на Сихові мають до 1 грудня 2023 року. Загальну вартість проекту оцінили у 961 мільйон 744 тисячі 256 гривень 80 копійок, - передає кореспондент сайту 032.ua.
Аукціон розпочнеться 15 січня 2019 року. Замовником є ЛКП "Палац ігрових видів спорту", яке створили відповідно до рішення депутатів Львівської міськради 11 жовтня 2018 року.
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Были бы велодоржки в городе где я живу, ездил бы с удовольствем, а так быть самоубийцем не хочется.
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Значит альтернатив нет, лишь потужні рехворми, которые, к сожалению, есть
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Это пререгатива местного самоуправления, после того как ввели децентрализацию, все хозяйственные дела рассматриваются на местах, так что все вопросы к мерии, а не реформаторам.
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До этого было абсолютно тоже самое. Хочешь сказать, что украинские законы из ВР и распоряжения кабмина, указы презедента не имеют никакого отношения к Украине? Зачем они тогда нужны все, хотя бы на контроле должны держать такие вопросы, не?
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Я хочу сказать, что езжу по всей Украине,не строчу зрадофильство. и вижу изминения по сравнением, что было. Везде стройки ремонты дорог итд. Есть конечно дыры в которых еще хуже чем было, напримере Кривой Рог, где "народный" мер вилкул.
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То есть ты строчишь переможність. Мол я вижу совсем другое, а то что теплотрассы взрываются тарифы и цены растут так как никогда и т.д. это не петя виноват, а зродофилы какие то. Так ездий и радуйся себе, зачем ты зашел в тему, где опять хотят бабла срубить с населения на ровном месте? Сама по себе статья зрадофильская или ты очередной перемоге порадоваться забежал?
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Тарифы и должны расти. Если экономика растет то и тарифы растут, хочешь ты того или нет.
Правда, для совков это трудно объяснить.
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Ну как бы тебе объяснить, в Европе много стран но бесплатный проезд только в Эстонии... И при этом Эстония не является процветающей страной. Совпадение? Не думаю...
Локомотив экономики ЕС - Германия, проезд 2,80 Евро.
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Велодоріжка від ідійотів не спасе. Я свій вже давно продав, може тому ще і живий.))
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ща велосипеды начнут стремительно набирать цену... а также коляски, ролики, санки... все, что позволяет не протирать обувь...
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Во Львовском горсовете не дураки сидят, повышение к зиме не зря задумали. Ездить по Львову на великах и летом-то стремно, а зимой - просто самоубийство. Так что народ побухтит, зиму на маршрутках откатается, а там и привыкнет.
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Если вас ограбят раз,
Вы, наверно, вскрикните.
Раз - ограбят, два - ограбят,
А потом - привыкните...
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Жаль. Только появились мысли Герпеса на Садового махнуть.
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Фигасе во Львове ЗП растут! Жаль, что Львовский городской совет не раскрывает, где конкретно.
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повідомляю,,

є у Садового завод бруківки...
завлений замовленнями Львівська міськрада має намір підвищити вартість проїзду в автобусах і маршрутках до 8 грн - Цензор.НЕТ 4515
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8,10 - 8,45 ... Покажите бедного маршрутчика! Львівська міськрада має намір підвищити вартість проїзду в автобусах і маршрутках до 8 грн - Цензор.НЕТ 9868
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Це треба робити ПАРАЛЕЛЬНО з встановленням в КОЖНОМУ АВТОБУСІ і МАРШРУТЦІ касового апарату і введенням кари за невидачу білетів - зняття транспортного засобу з експлуатації на три місяці.
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Тогда все маршрутчики свалят с работы, или пойдут бастовать,в месте со своими депутатами. Львівська міськрада має намір підвищити вартість проїзду в автобусах і маршрутках до 8 грн - Цензор.НЕТ 6746
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Пусть сваливают. Найдутся другие фирмы.
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В мире нефть дешевеет, а у нас дорожает проезд в связи с ростом цен на топливо.
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Почалося! Прийде Юля і зробить трамвайчик - 3 коп., тролейбус - 4 коп., автобус і метро - 5 коп. Юля прийде, порядок наведе!
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Так то Юля ціни підвищила?Чи Петро Ляксєїч?
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А коли твій ляксєїч підвищував ціни?
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На що ціни? Взагалі в Києві на транспорт Кличко підняв ціни, а у вас я не знаю.
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тимашонко с
лазаревичем, обвалила гривну сразу в два раза, было один к двум, стало один к пяти, цены выросли в несколько раз, потом ее подельник лазарено с этими деньгами сдрыснул в штаты, где его и подвесили за коки, а ее скоро подвесят за лабутены. Львівська міськрада має намір підвищити вартість проїзду в автобусах і маршрутках до 8 грн - Цензор.НЕТ 6282
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Ну прыйде Йуля тогда и посмотрим. Чего ты уже 5-й год визжишь что прыйде Йуля. Посмотри что твой Пэтя наделал.
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Здавалося б, до чого тут Петя?
Ключові кредитори України - Міжнародний валютний фонд (МВФ) і Світовий банк (СБ) - зазначили, що в Україні фіксують низьку результативність дій влади в боротьбі з корупцією.

Про це розповів постпред МВФ в Україні Йоста Люнгман під час щорічної конференції Fitch Ratings у Києві в четвер, передає Інтерфакс-Україна.

«Ми бачимо значний прогрес у заснуванні антикорупційних органів. Водночас ефективність боротьби з корупцією дуже низька: жодного високопосадовця не притягнуто до відповідальності за корупційні діяння, незважаючи на те, що Україна широко сприймається як країна з високим рівнем корупції», - сказав постпред МВФ в Україні Йоста Люнгман під час щорічної конференції Fitch Ratings у Києві в четвер.

Гостроту питання відзначила у своєму виступі також директор СБ з питань України, Білорусі та Молдови Сату Кахконен.

«Високий рівень корупції в Україні та верховенство особистих рішень замість верховенства права - це те, що стримує інвесторів.
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Так в Киеве уже 8-мь и водилы бастуют и говорят шо мало
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Есть такое. Главное никуда не денешься. Не будешь же ездить от метро до дому и обратно на такси
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Есть еще одно, можно насыпать маршрутчикам металическими гривнами, двух гривенниками, и пяти гривинниками Львівська міськрада має намір підвищити вартість проїзду в автобусах і маршрутках до 8 грн - Цензор.НЕТ 2889
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Монеты вообще уже нужно отменять. Я за три недели в Киеве уже мешок собрал. В магазинах дают cдачу, а использовать их негде. Вечно в карманах болтаются. Как только вес достигает килограмма, сбрасываю в мешок и по новой
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Вот это интрига, все до последнего думали - шо ж сделает горсовет, какая загадка, букмекеры в мыле, а эти нехорошие люди из простого(и не очень) народа вдруг каааак..... всех переиграют!
Кто бы мог подумать - тарифы поднимут... Нострадамус просто школьник, ну не угадал бы никогда этот совершенно неожиданный ход Буцефалом...
Завидую львовянам, теперь они математически подготовленными будут(считать скока сдачи им должны вернуть в скотовозке)
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Хватит ныть, это совсем дешево. В Европе проезд в автобусе стоит 1,5 евро. Это почти 50 гривен.
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Електричка Верона - озеро Гарда 7 євро Львівська міськрада має намір підвищити вартість проїзду в автобусах і маршрутках до 8 грн - Цензор.НЕТ 8096
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и это смотря где. В Германии 1 поездка - 2.80. Ааа, Меркель на нары, зрада!
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САДОВИЙ не може взяти так просто позбавити пенсіонерів халяви перед виборами Президента. тому за них заплатять інші пасажири.
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Треба ще отдельно, за обогрев от автобусной печки, тариф нарисовать
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Давно пора. Сейчас даже 8 гривень ето копейки при сегодняшних то ценах.
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Ето всего лишь 1 доллар. Даже пол чашки кофе не купишь за такие деньги.
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А ціну на паливо хто піднімає по всій країні? Ось це треба робити по всій країні:

У Тернополі після акцій протесту міська радаприйняла рішення скасувати підвищення плати за проїзд у наземному транспорті.
Через це мешканці міста влаштували акцію протесту. Вони перекрили три дороги, заблокувавши рух в центрі Тернополя.
http://www.umoloda.kiev.ua/number/0/2006/127785/
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От і добре. Лише акції прямої дії спонукають кровопивць і мародерів до справжніх реформ. Ну, нічо, недовго їм ще залишилося!
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А голі баби - ДЕ, машєнька? Народу даунбасу і лугандонії голі баби цікавіші..😁😁😁
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаЛьвовский горсовет намерен поднять стоимость проезда в автобусах и маршрутках до 8 грн
 
 
 
 
 
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