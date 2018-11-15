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Все про:НАБУ (2527) прослушка (238) синагога (20) слежка (125)

 НАБУ установило, кто следил за синагогой в Киеве, - пресс-служба Бюро

НАБУ установило лиц, следивших за синагогой. Они работают не на Бюро, а на другие правоохранительные органы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

"На этой неделе ряд интернет-ресурсов опубликовал видео, на котором якобы зафиксирована "слежки агентов НАБУ за синагогой в Киеве". Во избежание каких-либо спекуляций и распространения искаженной недостоверной информации Национальное бюро заявляет, что визуальное наблюдение за зданием не осуществляло, никаких устройств для скрытого снятия информации в помещении центральной синагоги Киева не устанавливали. Бюро изучило видеозапись, обнародованную в сети интернет, и установило, кто именно зафиксирован на нем. Лица, которые СМИ назвали "агентами НАБУ", оказались сотрудниками другого украинского правоохранительного органа. Для сохранения доверия к правоохранительной системе Украины Бюро не будет называть, к какому именно органу принадлежат эти лица", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Еврейская община обвинила НАБУ в незаконной слежке (обновлено)

"Национальное бюро не будет возражать против встречи с представителями синагоги для обсуждения сложившейся ситуации. Подчеркиваем, что в фокусе расследований Национального бюро - деятельность высших должностных лиц в государственной власти безотносительно к их принадлежности к религиозным или любым другим общинам. Свою деятельность НАБУ осуществляет исключительно в правовом поле, с соблюдением всех требований законодательства. Уважение и соблюдение прав и свобод человека и гражданина является основными принципами деятельности Национального бюро", - отметили в НАБУ.

Ранее еврейская община обвинила НАБУ в незаконной слежке. В НАБУ обвинения отвергли.

Источник: https://censor.net.ua/n3097101
 
   
 Топ комментарии
 
А кто такие представители синагоги? Что им должно отчитываться руководство НАБУ? Это не страна - а какая-то синагога уже
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Если есть подозрения - то почему нет? То, что ты религиозный деятель не делает тебя неприкосновенным перед законом.
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це грося обо один шекель ховає ... або намагається витягнути зі стіни один шекель ...друге більш вірогідно
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А кто такие представители синагоги? Что им должно отчитываться руководство НАБУ? Это не страна - а какая-то синагога уже
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То есть НАБУ подтвердило слежку за синагогой. Скоро и за церквами, мечетями , кирхами, костелами и т.п. следить будут. Отцы попали под око, но не Божие, а правоохранителей.
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Если есть подозрения - то почему нет? То, что ты религиозный деятель не делает тебя неприкосновенным перед законом.
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да, но что бы всё было в рамках закона, а не так, вздумается Сытнику и он устанавливает прослушку без каких либо разрешений. С такими темпами, скоро детективы Бюро будут бегать за людьми на улице и обвинять их в коррупции))
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ага, и если ты с этим будешь не согласен, то сразу натравят спецназ НАБУ в дорогих носках за 300 грн.)))
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А хіба це був не Ієгова (Яхве), чи як там ще...? НАБУ установило, кто следил за синагогой в Киеве, - пресс-служба Бюро - Цензор.НЕТ 9179
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Бог все видет? В этом смысле? А я думаю, что он близорукий.
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а я думаю что он - это старая иудейская сказка.
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ну христианского Бога - зовут Саваоф. только шизики с православием головного мозга, об этом даже не слышали и в Библии не читали, на иконах не видели.
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я знаю эту синагогу, и ещё в середине 90-х фиксировал контакты раввина с Рабиновичем
там вообще много инфы крутится
поэтому на месте Моше Реувена-Асмана я бы не стал придавать делу огласку
зачем?
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ого, так шо НАБУ і все про всю халактику знає?! НАБУ встановило, хто стежив за синагогою в Києві, - прес-служба Бюро - Цензор.НЕТ 4971
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а унас с десяток синагог строится! попробуй уследи за всеми!
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А почему, простите, нельзя следить за синагогой? Они что - неприкосновенные?
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почему нельзя - можно, только сначала нужно предупредить представителей синагоги - чтобы вдруг что-то непотребное не выяснилось
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Считали ск. раз Вальцман замаливал грехи. А их у него.....
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одні по записах встановили що це набушники , набушники по тому ж запису встановило це не набушники....
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а вы думали, что Сытник возьмет и сознается? Он наверное задним числом уволил "следивших" детективов и по быстрому устроили их на работу в другой правоохранительный орган))) Вот как то уже совсем не верится НАБУ и им заявлениям, после всех этих нарушений закона.
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а что синагоги и служители религиозного культа у нас имеют какие то привилегии?
Если все по закону сделано, то какие проблемы....?
Если у кого то то член обрезанный, то он уже в Украине совсем неприкасаемый, да?
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хуже - он устанавливает те порядки, какие посчитает нужными
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Ні, можете його торкати, якщо вам це подобається, але краще попросити дозволення спочатку. Це має бути обоюдна симпатія і обоюдне рішення між вами і членом.))
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це грося обо один шекель ховає ... або намагається витягнути зі стіни один шекель ...друге більш вірогідно
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Ну конечно НАБУ не причем, другого ответа от пресс-службы и не стоило ждать))) Учитывая то, что Бюро уже не первый раз попадается на незаконной прослушки, то как то мало верится во все эти оправдания от НАБУ.
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им нужно найти виновных они найдут, тем более это удобно, не называть структуры)) потому, что доказательств снова нет
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Короче,хто б це не слiдкував,мирянам синагоги,це треба сприймати як забота Господа.Бо можливо,що проведение их туда направило Господне не просто так.Вообщем Богу виднее НАБУ встановило, хто стежив за синагогою в Києві, - прес-служба Бюро - Цензор.НЕТ 4954
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Да понятное дело, что не признаются. Кто ж скажет, что это они следили за религийной организацией. Это ж бред
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если выяснится, что НАБУ действительно установили прослушку и окажется, что просто переводили стрелки, тогда голова Сытника точно полетит, президент не сможет его прыкрывать, скандал международный это не шутки
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ой, и шо они хотели там... подсмотрэть? шо они там не видели?
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вывод - НАБУ такая же грязь, как и следившие
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНАБУ установило, кто следил за синагогой в Киеве, - пресс-служба Бюро
 
 
 
 
 
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