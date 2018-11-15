EN|RU|UK
Темы дня: Убийство Гандзюк Создание Поместной Церкви Санкции России против Украины
 Происшествия
  1021  20
Материалы по теме:
Все про:Вторая мировая война (226) Луцк (350) Нацполиция (8472) хищение (374)

 Неизвестные похитили гранитные плиты с мемориала Вечной Славы в Луцке, - полиция

В Луцке неизвестные похитили с мемориала Вечной Славы гранитные плиты с перечнем имен погибших воинов. Следователи начали уголовное производство.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГУ НП в Волынской области.

"Вчера, в полицию поступило сообщение о том, что с территории мемориала Вечной Славы в Луцке пропали мемориальные плиты. Правоохранители выяснили, что неизвестные злоумышленники в ночь на 14 ноября похитили с территории мемориального комплекса четыре гранитные плиты с перечнем фамилий погибших во Второй мировой войне воинов", - сказано в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Неизвестные под Харьковом повредили мемориальный комплекс погибшим в годы Второй мировой войны, - полиция. ФОТО

По данному факту следователи начали уголовное производство по ч. 2 ст. 297 (надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Досудебное расследование продолжается.

Источник: https://censor.net.ua/n3097100
 
 
 Топ комментарии
 
Да не все так однозначно, я вот в маршрутке расплачиваюсь спичками - водила еще торгуется, грит - на обогрев жилья не х.вата.ет, добавь еще одну мол.
Он не знает еще что у меня пол-мешка соли есть дома, а то бы уже Аваков прислал полицию и конфисковал. Плутин, памагииии.!!1111
 показать весь комментарий
 
"цэ" найдешь на овцэ.
грамотей мля.
 показать весь комментарий
 
что тебя так возбудио??? Стыдно признаться что соевые из-за соевым пайку урезали из-за профнепригодности? Невідомі викрали гранітні плити з меморіалу Вічної Слави в Луцьку, - поліція - Цензор.НЕТ 3798 Не меньжуй! До марта досидите, как минимум
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
Нищета полная.Люди мёрзнут и с голоду умирают.
 показать весь комментарий
 
Да не все так однозначно, я вот в маршрутке расплачиваюсь спичками - водила еще торгуется, грит - на обогрев жилья не х.вата.ет, добавь еще одну мол.
Он не знает еще что у меня пол-мешка соли есть дома, а то бы уже Аваков прислал полицию и конфисковал. Плутин, памагииии.!!1111
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Запомни этот свой комент.К этому идёт
 показать весь комментарий
 
 
чтобы тролить надо мозги иметь. а это просто пердешь изо рта. ни о чем.
 показать весь комментарий
 
 
"пердешь изо рта" - оце рівень інтелекту. Дурень, а це нічого що він як мінімум не говорить а пише?
 показать весь комментарий
 
 
что тебя так возбудио??? Стыдно признаться что соевые из-за соевым пайку урезали из-за профнепригодности? Невідомі викрали гранітні плити з меморіалу Вічної Слави в Луцьку, - поліція - Цензор.НЕТ 3798 Не меньжуй! До марта досидите, как минимум
 показать весь комментарий
 
 
Ти то скільки сидіти збираєшся, бот ботоксний? Невідомі викрали гранітні плити з меморіалу Вічної Слави в Луцьку, - поліція - Цензор.НЕТ 6018
Пороха переоберемо на другий термін у твоїх кураторів грошей вистачить твій "пердешь изо рта" ще п'ять років оплачувати?
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Его дешёвый троллинг на 2 сантиметра от реальности
 показать весь комментарий
 
Невідомі викрали гранітні плити з меморіалу Вічної Слави в Луцьку, - поліція - Цензор.НЕТ 8806 василий иванович 5f88e461

Нищета полная.Люди мёрзнут и с голоду умирают.

тому вони будуть їсти гранітні плити й ними ж обігріватись.... Невідомі викрали гранітні плити з меморіалу Вічної Слави в Луцьку, - поліція - Цензор.НЕТ 3860
Л- логіка
 показать весь комментарий
 
Бедные активисты.Плиты они такие тяжелые,а организмы еще не окрепшие.Целую ночь таскать,а днем на учебе сидеть.
 показать весь комментарий
 
Полный отстой в умах
Истину усваивают хорошо с работой
Восстановить за их счёт и заставить ещё парочку построить памятников
 показать весь комментарий
 
 
Старый добрый гранит денег стоит. Погребением в Луцке менты или петрушкины заведуют?
Уже порезан и перебит на "Важный Братишка" напр.
Элементарно!
 показать весь комментарий
 
"слава" Жукову и сотоварищам? неплохо, заморили десятки миллионов дураков, понаставили памятников этому, и оказывается кто-то еще и "славит" этих уродов...
Сталин реально славный, ибо чтобы дети/внуки жертв прославляли палачей своих родственников, такого еще походу не было никогда.
 показать весь комментарий
 
Соглашусь с вами. Они не, воровали, а боролись с классово враждебными элементами.
 показать весь комментарий
 
Наверно с голоду пухнут раз памятники растаскивают.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНеизвестные похитили гранитные плиты с мемориала Вечной Славы в Луцке, - полиция
 
 
 
 
 
 вверх