 Неизвестные похитили гранитные плиты с мемориала Вечной Славы в Луцке, - полиция

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГУ НП в Волынской области.
"Вчера, в полицию поступило сообщение о том, что с территории мемориала Вечной Славы в Луцке пропали мемориальные плиты. Правоохранители выяснили, что неизвестные злоумышленники в ночь на 14 ноября похитили с территории мемориального комплекса четыре гранитные плиты с перечнем фамилий погибших во Второй мировой войне воинов", - сказано в сообщении.
По данному факту следователи начали уголовное производство по ч. 2 ст. 297 (надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.
Досудебное расследование продолжается.
Он не знает еще что у меня пол-мешка соли есть дома, а то бы уже Аваков прислал полицию и конфисковал. Плутин, памагииии.!!1111
Пороха переоберемо на другий термін у твоїх кураторів грошей вистачить твій "пердешь изо рта" ще п'ять років оплачувати?
грамотей мля.
Нищета полная.Люди мёрзнут и с голоду умирают.
тому вони будуть їсти гранітні плити й ними ж обігріватись....
Л- логіка
Истину усваивают хорошо с работой
Восстановить за их счёт и заставить ещё парочку построить памятников
Уже порезан и перебит на "Важный Братишка" напр.
Элементарно!
Сталин реально славный, ибо чтобы дети/внуки жертв прославляли палачей своих родственников, такого еще походу не было никогда.