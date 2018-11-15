 Неизвестные похитили гранитные плиты с мемориала Вечной Славы в Луцке, - полиция

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГУ НП в Волынской области.

"Вчера, в полицию поступило сообщение о том, что с территории мемориала Вечной Славы в Луцке пропали мемориальные плиты. Правоохранители выяснили, что неизвестные злоумышленники в ночь на 14 ноября похитили с территории мемориального комплекса четыре гранитные плиты с перечнем фамилий погибших во Второй мировой войне воинов", - сказано в сообщении.

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По данному факту следователи начали уголовное производство по ч. 2 ст. 297 (надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Досудебное расследование продолжается.