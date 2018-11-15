 Украина арестовала 15 судов, которые заходили в порты оккупированного Крыма, - Слободян

Об этом в эфире Радио Крым.Реалии сообщил помощник главы Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян, передает Цензор.НЕТ.
"Если они (суда. - Ред.) попадают в нашу морскую экономическую зону или заходят в украинские порты, мы предпринимаем меры, чтобы ограничить их дальнейшее перемещение. Уже на 15 судов наложен арест или другие ограничения. Это все суда, которые нарушили законодательство Украины, посещая порты Крыма", – сказал Слободян.
Представитель Госпогранслужбы Украины отметил, что в порты аннексированного Крыма зашли более 940 иностранных судов, однако значительная часть из них составляют российские суда, которые обслуживают закрытые порты.
"Иностранных судов, которые заходят в порты Крыма, не так много, потому что действуют санкции. Судовладельцы, которые волнуются за свою репутацию – не спешат принимать приглашения от местной оккупационной власти", – добавил он.
Ох уж эти пэрэмоги😀
После тура Путина в Париж, где о него вытерли ноги все Западные СМИ за непонятный статус, бестолковое поведение и откровенно - жалкий вид старого поца, который все не оставляет надежды выглядеть молодым петушком, он отправился в Сингапур на саммит глав стран АСЕАН. Уже давно замечено, что на восточные международные мероприятия, путин ездит с большим удовольствием, тем более, что большая их часть проходила на территории самой РФ. Но в этот раз, мероприятие было на чужой территории и прямо скажем - прошло по чужим правилам.
Поскольку всё было рассчитано на два рабочих дня 13-14 ноября, то в первый день у Путина была запланирована встреча с премьер-министром принимающей стороны. Как водится, Путин опоздал на час, как он это привык делать всегда, но когда таки доехал до места встречи, то обнаружил, что премьера уже нет и тот уже отбыл на встречу с другими участниками встречи, а Путин вынужден был развернуться и уехать в гостиницу Шангри Ла, в которой остановилась вся российская делегация.
Понимая, что пресса сделает из этого сенсацию, служба протокола легла костьми, чтобы повторно организовать встречу и для них таки нашли окно в несколько минут, чтобы хоть формально закрыть этот пункт программы и не дать прессе оснований для заголовков о том, что премьер Сингапура послал Путина куда подальше за опоздание. В общем, Путина уже тасовали в график премьера как к загруженной маникюрше или парикмахеру, у кого все расписано и надо всунуть хоть в маленькое окошко, а потому - российская делегация была готова на все условия по месту и времени встречи уже понимая, что опоздать второй раз - не получится, ибо тогда уже точно пошлют соответствующими словами, еще и пояснят, что встреча с дебилами, которые не ориентируются в пространстве и времени, не входит в круг обязанностей премьера и это больше медицинские проблемы, нежели международные.
В общем, встречу удалось организовать только на следующий день и прибыв на место, службы безопасности прогнали всю российскую делегацию через рамку металлодетектора, в том числе и Путина. Понятно, что дедушка отвык ходить подобными маршрутами, а через рамки - тем более, так что у него там что-то зазвенело и ему вежливо предложили вывернуть карманы, что он и сделал. История умалчивает о том, что там у него звенело, возможно - пластина в лысине, но не вывернуть карманы дед Вова не мог, поскольку его банально бы не пустили дальше. Тем более, что рядом шмонали одного из его помощников - Ушакова, в режиме личного досмотра, как это бывает с подозрительными типами или алкашами, устроившими драку под шанхайским борделем. В любом случае, сингапурские спецслужбы отработали твердо и качественно, без ВИП проходов и прочей пафосной ерунды. Наверное, Путин себе представил, что вот так скоро будет и в Гааге, но его мысли - его дело.
Контрольным выстрелом и показателем изменения концепции, стала встреча с премьером Японии Абе, который тоже опоздал и которого вся эта бригада тоже ждала. Прибыв на место, Абе уже не источал непрерывных улыбок и пояснил, что из всех тех вопросов, которые были запланированы, его больше всего интересует «мирный договор», что означает - возврат спорных островов. В своей восточной манере он повторил знаменитый постулат «стулья - утром, деньги - вечером, стулья - вечером - деньги - утром». А российская делегация отметила изменение тональности общения японцев и уже совсем сухое общение с Путиным.
Ну и сам Путин, на групповых мероприятиях, выступал как-то без огонька и анекдотов про бабушку и дедушку, без мультиков про ракеты и рассказов о стремительных прыжках. Основной его мыслью было сохранение отношений со странами региона, и желание россии со всеми сотрудничать. Похоже на то, что главы крупнейших компаний - Газпрома, Росатома и других, прибыли с Путиным для того, чтобы что-то подписывать, протоколы, меморандумы, а может и договора, но подписывали только чеки за еду и проживание.
Похоже на то, что грядущие санкции уже ощущают все и смотрят на шоблу, приехавшую с Путиным как на больных, которым поставили фатальный диагноз и отмерили пару месяцев жизни. Скажем так, в Москву путин и его команда возвращались уже совсем с другими впечатлениями и другим настроением потому, что что-то серьезно изменилось и этого уже невозможно не замечать.
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