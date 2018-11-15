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 РФ продолжает использовать Донбасс как полигон для утилизации устаревших и испытания новых образцов вооружения и боеприпасов, - ГУР

РФ продолжает использовать временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей как полигон для утилизации устаревших и испытания новых образцов вооружения и боеприпасов.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны, об этом говорится в сообщении ГУР.

Так, по данным украинской разведки, в течение ноября с.г. с территории России была завезена очередная партия боеприпасов для пополнения запасов соединений и частей 1 и 2 АК ВС РФ.

"Значительная часть полученных артиллерийских снарядов и мин оказались непригодными к применению из-за повреждения коррозией вследствие длительного небрежного хранения на открытых площадках. Российским оккупационным командованием принято решение об утилизации путем подрыва, более двух третей полученных боеприпасов 1970 г. изготовления", - сказано в сообщении.

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Кроме этого, как отметили в ГУР, РФ использует боевые действия на временно оккупированных территориях Украины для испытания в реальных боевых условиях эффективности новейших средств связи, комплексов радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и радиоэлектронной разведки (РЭР) и др. В частности, продолжается испытание российских разработок средств РЭБ, в т.ч. комплексов "Реппелент-1" и "Силок" по их возможностей по противодействию беспилотным летательным аппаратам (БПЛА).

Источник: https://censor.net.ua/n3097089
 
 
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