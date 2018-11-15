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 Рабинович решил не идти в президенты

Депутат Верховной Рады от фракции "Оппозиционный блок" Вадим Рабинович решил не баллотироваться в Президенты на выборах в 2019 году.

Об этом он сообщил на пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українськi Новини".

Читайте также: Бойко и Рабинович подписали соглашение о создании "Оппозиционной платформы - За життя" и выдвижении единого кандидата на президентских выборах

"Вчера согласительный совет нашего блока выдвинул мою кандидатуру, как единого кандидата на президентские выборы... Я долго думал эту ночь и, мне кажется, что я, как человек, исповедующий иудаизм, не могу и не имею морального права быть арбитром в вопросах православия, что является безусловной обязанностью будущего Президента. Поэтому, к глубокому сожалению хочу сказать, что я снимаю свою кандидатуру. Я не буду баллотироваться на президентский пост и обращусь сегодня к нашему совету, чтобы была немедленно выдвинута новая кандидатура", - сказал он.

При этом Рабинович заявил, что возглавит партийный список на выборах в Раду в 2019 году.

9 ноября Рабинович и сопредседатель фракции ОБ в Раде Юрий Бойко подписали соглашение о создании "Оппозиционной платформы - За життя", выдвижении единого кандидата на выборы Президента и совместном участии в парламентских выборах в 2019 году.

Выборы Президента Украины должны состояться 31 марта 2019 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3097085
 
 
 Топ комментарии
 
вежливый иудей Рабинович решил не идти в президенты - Цензор.НЕТ 4312.галантно уступил место бойке.
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Так тебя же адекватно воспринимать не возможно, как и всю вашу секту, тот, кто тебе лайкнул вообще потеряшка😀😀😀
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бойко или вилкула пропихивать будут
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Бойко. У него рейтинг из этих мразей самый высокий.
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вежливый иудей Рабинович решил не идти в президенты - Цензор.НЕТ 4312.галантно уступил место бойке.
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от побачите, через півтора місяці вони всі так само "вєжліво" уструплять місце жьєнщіне з косою.
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Чушь.
У них противоположный электорат. Это только для порохоботов "кто против Порошенко - те за хуйла". В реальности все абсолютно иначе.
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Народ украины должен стать сверхнародом нового поколения.

Все эти нюхачи и радары по типу политсвиней джангировых, корнейчуки, небоженки и пр все смотрят, пристально наблюдают через тимошенко и рабиновичей получают деньги на всякие исследования, фокус-группы и прочую херню, все как бы что придумать как обмануть народ и привести на выборах того кто им платит деньги. Они зарабатывают на том что придумывают как обмануть и обворовать народ под ноль.Статистические центры это центры по сбору информации как обмануть народ на выборах и привести такого суперимитатора как тимошенко.
Народ в этих исследованиях должен работать так чтобы ихние показатели крутились как датчики на табло в старых фильмах и не давали пищи для придумывания как обмануть народ. То есть вроде все против пети, они строят свои схемы и привода мертветчука в раду.Чтобы деньги на изучение они тратили себе во вред. А тут ХОП и все наоборот.
По пете.
1.То что петя работает против парашки на 100% нет сомнений, результаты и зарево взрыва пердаков запоребриком тому подтверждение.
2.Петю можно обосрать на столько на сколько каждый может унести. Такое нужно ОЧЕНЬ ценить и вернуть пете 20% рейтинга только за возможность критиковать сколько каждый может и еще докинуть рейтинга сверху.Больной самовлюбленный нарцис как хуйло боится и садит за лайки, а потом после отсидки его шпили-вилли пугают чтобы далеко не отходили как кунгурова, что вернут снова.Такое дерьмо вам надо?
3. Гром2, нептун, вильха это полубилет для пети на перевыборы.Где новые ЗРК? Петя не мешает пастору шататься и испытывать оружие, не препятствует ему. Только за то что не мешает рости рейтингам пастора ПЕТЕ можно дать полубилет. Другой бы запорол и не дал бы пастору делать его работу. При тимошенко зайшли бы хуйловские шпили-вилли в украину, не дали бы не только патостору работать, а зарубили бы гром-2, садили бы за лайки, перекрыли границы, посчитали бы хребты, в вагоны и воевать за руцмир гдето
сирия-ливия.Росли бы кладбища как в парашке в 10 раз больше, чем за свою свободу, под вой ватпропаганды на тв как класно сдохнуть в сирии. То что сегодня можно откосить от армии и обсирать петю сколько унесеш это заслуга пети.
Выбор не большой: или колючка с ватными загрядотрядами и перепосадки за лайки как кунгурова, или петя.
Нищета украины это заслуга народа украины - кто-то требует антикоррупционный суд???Вы видели количество просмотров по новостям антикоррупционного суда по сравнению с какими либо новостями с фотками из аварии?
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лалита- агент кремля
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с такой фамилией, после того, что его соплеменники сделали со страной- логично
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Заголовок читається як початок анекдота! Рабинович решил не идти в президенты - Цензор.НЕТ 6304
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Навіщо йому, коли в нього є таких двоє пгрезидентів.
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Рабинович лидер "Оппозиционной платформы - " За Жида"
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В Украине много порядочных людей еврейской национальности такие как Семён Глузман, Йосиф Зисельс, но есть достаточно и негодяев жидов таких как Рабинович, Звягилский
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Как уже мне надоели эти еврейские штучки....
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Беда подавляющего большинства евреев, что они не зрят в корень и не видят будущего.
С них очень херовые аналитики, живут сегодняшним днем, но их спасает то, что они хитры, умны и умеют вовремя спрыгнуть с темы
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мнение холопа фесебешного не интересно. Рабінович вирішив не йти в президенти - Цензор.НЕТ 9168
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Я живу недалеко от петиной вотчины )
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Почему же евреев. Это наша общая беда.
Приведите хоть один пример живого гражданина Украины с масштабным мышлением.
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Что этот торговец оружием и наркотиками о себе возомнил?
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Украина вздохнула с облегчением и опять тревожно, шо ж за мразь вместо него будет...
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Вообще-то скорее Петины.
Петя вместе с Мертведчуком СДПУ (о) создавал.
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Я так думаю: якби Конституцією було б дозволено президенту вночі шити брукі, то тоді б - "такі Да!"(усі Рабіновічі пішли б у президенти) Рабінович вирішив не йти в президенти - Цензор.НЕТ 7333
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Как эту колоду не тасуй,- все равно выдвинут "православного" рыго-маланца, только не факт, что их кто-то выберет.
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***
- Здравствуйте. Я налоговый инспектор, хотел бы поговорить с Рабиновичем.
- Его таки нет.
- Как нет? Я его минуту назад в окно видел!
- Он вас тоже…
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А я за него хотел проголосовать.Вот блин и тут кинул
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Я и сейчас без нее живу

https://b.radikal.ru/b35/1811/99/eb153b844ddf.jpg
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А прикольно звучало бы-Президент Украины Рабинович😀.
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Посчитал рейтинг и решил, что деньги на ветер.
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Просто, оценили реальные шансы.
Там есть Бойко.
А Рабинович, просто, красиво ушел.
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Рабинович, человек, в анамнеза которого кража линолеума в особо крупных размерах..., сделал лохторату одолжение или это такая игра - толкай Бойко? у Бойко такая красивая украинская фамилия... еще красивее еврейский нос... меняют значит шило на мыло, мутят воду для того чтоб подельничкам больше украсть "линолеума"...
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Пусть приходит с алюминиевой кружкой.
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я, как человек, исповедующий иудаизм, не могу и не имею морального права быть арбитром в вопросах православия, что является безусловной обязанностью будущего Президента. Поэтому, к глубокому сожалению хочу сказать, что я снимаю свою кандидатуру. Источник: https://censor.net.ua/n3097085
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Ну, да. А когда выдвигал свою кандидатуру в президенты, ты имел право?
И тут лукавое вранье!
Сказал бы прямо, я снимаешь свою кандидатуру в пользу Бойко.
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Еще не вечер, еще вернется. Эти всегда прощаются, но никогда не уходят...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРабинович решил не идти в президенты
 
 
 
 
 
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