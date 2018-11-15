 Рабинович решил не идти в президенты

Об этом он сообщил на пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українськi Новини".
"Вчера согласительный совет нашего блока выдвинул мою кандидатуру, как единого кандидата на президентские выборы... Я долго думал эту ночь и, мне кажется, что я, как человек, исповедующий иудаизм, не могу и не имею морального права быть арбитром в вопросах православия, что является безусловной обязанностью будущего Президента. Поэтому, к глубокому сожалению хочу сказать, что я снимаю свою кандидатуру. Я не буду баллотироваться на президентский пост и обращусь сегодня к нашему совету, чтобы была немедленно выдвинута новая кандидатура", - сказал он.
При этом Рабинович заявил, что возглавит партийный список на выборах в Раду в 2019 году.
9 ноября Рабинович и сопредседатель фракции ОБ в Раде Юрий Бойко подписали соглашение о создании "Оппозиционной платформы - За життя", выдвижении единого кандидата на выборы Президента и совместном участии в парламентских выборах в 2019 году.
Выборы Президента Украины должны состояться 31 марта 2019 года.
У них противоположный электорат. Это только для порохоботов "кто против Порошенко - те за хуйла". В реальности все абсолютно иначе.
Все эти нюхачи и радары по типу политсвиней джангировых, корнейчуки, небоженки и пр все смотрят, пристально наблюдают через тимошенко и рабиновичей получают деньги на всякие исследования, фокус-группы и прочую херню, все как бы что придумать как обмануть народ и привести на выборах того кто им платит деньги. Они зарабатывают на том что придумывают как обмануть и обворовать народ под ноль.Статистические центры это центры по сбору информации как обмануть народ на выборах и привести такого суперимитатора как тимошенко.
Народ в этих исследованиях должен работать так чтобы ихние показатели крутились как датчики на табло в старых фильмах и не давали пищи для придумывания как обмануть народ. То есть вроде все против пети, они строят свои схемы и привода мертветчука в раду.Чтобы деньги на изучение они тратили себе во вред. А тут ХОП и все наоборот.
По пете.
1.То что петя работает против парашки на 100% нет сомнений, результаты и зарево взрыва пердаков запоребриком тому подтверждение.
2.Петю можно обосрать на столько на сколько каждый может унести. Такое нужно ОЧЕНЬ ценить и вернуть пете 20% рейтинга только за возможность критиковать сколько каждый может и еще докинуть рейтинга сверху.Больной самовлюбленный нарцис как хуйло боится и садит за лайки, а потом после отсидки его шпили-вилли пугают чтобы далеко не отходили как кунгурова, что вернут снова.Такое дерьмо вам надо?
3. Гром2, нептун, вильха это полубилет для пети на перевыборы.Где новые ЗРК? Петя не мешает пастору шататься и испытывать оружие, не препятствует ему. Только за то что не мешает рости рейтингам пастора ПЕТЕ можно дать полубилет. Другой бы запорол и не дал бы пастору делать его работу. При тимошенко зайшли бы хуйловские шпили-вилли в украину, не дали бы не только патостору работать, а зарубили бы гром-2, садили бы за лайки, перекрыли границы, посчитали бы хребты, в вагоны и воевать за руцмир гдето
сирия-ливия.Росли бы кладбища как в парашке в 10 раз больше, чем за свою свободу, под вой ватпропаганды на тв как класно сдохнуть в сирии. То что сегодня можно откосить от армии и обсирать петю сколько унесеш это заслуга пети.
Выбор не большой: или колючка с ватными загрядотрядами и перепосадки за лайки как кунгурова, или петя.
Нищета украины это заслуга народа украины - кто-то требует антикоррупционный суд???Вы видели количество просмотров по новостям антикоррупционного суда по сравнению с какими либо новостями с фотками из аварии?
Вона покаже всім!
С них очень херовые аналитики, живут сегодняшним днем, но их спасает то, что они хитры, умны и умеют вовремя спрыгнуть с темы
Приведите хоть один пример живого гражданина Украины с масштабным мышлением.
Петя вместе с Мертведчуком СДПУ (о) создавал.
- Здравствуйте. Я налоговый инспектор, хотел бы поговорить с Рабиновичем.
- Его таки нет.
- Как нет? Я его минуту назад в окно видел!
- Он вас тоже…
https://b.radikal.ru/b35/1811/99/eb153b844ddf.jpg
Там есть Бойко.
А Рабинович, просто, красиво ушел.
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Ну, да. А когда выдвигал свою кандидатуру в президенты, ты имел право?
И тут лукавое вранье!
Сказал бы прямо, я снимаешь свою кандидатуру в пользу Бойко.