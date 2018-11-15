EN|RU|UK
Темы дня: Убийство Гандзюк Создание Поместной Церкви Санкции России против Украины
 Политика Украины
  722  24
Материалы по теме:
Все про:Великобритания (2029) пенсия (1775) переселенцы (289) Гоф Джудит (35)

 Конфликт на Донбассе не должен влиять на право получения пенсии, - посол Великобритании Гоф

Конфликт на востоке Украины не может влиять на право граждан на пенсионное обеспечение, уверена посол Великобритании в Украине Джудит Гоф.

"Право на получение пенсии гарантировано международными и региональными документами и является неотъемлемой частью социальной справедливости. Это является правом, заработанным работающими гражданами. Конфликт не может влиять на это право", - сказала она на международной конференции "Выплата пенсий внутренне перемещённым лицам в Украине: как реализовать конституционное право на пенсию?" в Киеве в четверг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Дж.Гоф отметила, что Великобритания верит в то, что украинское правительство пытается найти выход из ситуации.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Доступ к пенсиям должен быть гарантирован для всех лиц, вне зависимости от того, кто с какой стороны линии соприкосновения находится, - глава мониторинговой миссии ООН Фрейзер

"Мы понимаем, что обеспечение пенсией для тысяч граждан, которые остались на временно оккупированной территории и потеряли доступ к средствам существования, является вызовом с точки зрения юридической, политической и практической перспектив", - добавила дипломат.

Источник: https://censor.net.ua/n3097084
 
 
 Топ комментарии
 
Какие все добрые за чужой счет.... что-то Путлеру Запад не пеняет что у граждан Донбаса проблемы с пенсией по его вине. Ушлепки.
 показать весь комментарий
 
посадите её в инкассаторскую машину, вручите тыщу гривен, и пусть попробует довезти до адрессата.
 показать весь комментарий
 
кому платят "налоги" - у тех пусть и пенсию получают..
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
а он на право и не влияет...он на получение пенсии влияет .ясно же сказано-после освобождения все пенсии будут выплачены в полном обьеме
 показать весь комментарий
 
 
Но только тем, кто выживет и не смоется. А это не устраивает евробюрократов
 показать весь комментарий
 
Донбасс вышел из-под юрисдикции Украины, вот и предъявляйте претензии к Путлеру. А то агрессору Путлеру Европа задницу лижет, а к Украине претензии на каждом шагу. Лицемеры.
 показать весь комментарий
 
 
"Конфликт на Донбассе не должна влиять на право получения пенсии" автор пишет конфликт, но думает война. очепятка по фрейду! Конфликт на Донбассе не должна влиять на право получения пенсии, - посол Великобритании Гоф - Цензор.НЕТ 9715
 показать весь комментарий
 
как не должна при солидарной системе????..если бы была накопительная-то да, а так пусть младые демократии думают головой, откуда платить людям...
 показать весь комментарий
 
 
"Мы понимаем, что обеспечение пенсией для тысяч граждан, которые остались на временно оккупированной территории и потеряли доступ к средствам существования, является вызовом с точки зрения юридической, политической и практической перспектив", - Источник: https://censor.net.ua/n3097084--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Якщо ви розумієте про юридичний виклик, то повинні пояснити як платити на окупованій території і контролювати там виплати. До роз'яснення з вашого боку сприймаємо ваші слова як демагогію.
 показать весь комментарий
 
 
Какие все добрые за чужой счет.... что-то Путлеру Запад не пеняет что у граждан Донбаса проблемы с пенсией по его вине. Ушлепки.
 показать весь комментарий
 
 
В Украине солидарная пенсионная система, поэтому кармильцы дамбаца не имеют права на пенсию.
 показать весь комментарий
 
 
посадите её в инкассаторскую машину, вручите тыщу гривен, и пусть попробует довезти до адрессата.
 показать весь комментарий
 
 
хер им мочённый в банке, а не машину с тыщей..
 показать весь комментарий
 
 
Надо же, "конфликт на Донбассе"......А ничего что там который год идет война?! Англия и США поспособствовали изъятию ядерного оружия у Украины, а сейчас отделываются слабенькими санкциями.
Было бы ядерное оружие, фиг бы Путлер полез в Украину. А если бы даже и сунулся, Запад совсем по другому бы реагировал. Мрази.
 показать весь комментарий
 
 
кому платят "налоги" - у тех пусть и пенсию получают..
 показать весь комментарий
 
 
Так и вторая мировая не должна была влиять, а повлияла.
 показать весь комментарий
 
 
Так и не влияет, пенсы могут приехать на "чистую" территорию, встать на учет в местном П и получать свою пенсию. Или эта посол считает что им должны на дом ее доставлять?
 показать весь комментарий
 
Пошліть подалі того посла.
Сєпари й так у своєї більшості отримують по дві пенсії, а комуналка в них, як у 2013 році ( між іншим, за рахунок нас з вами, бо ахметка їм електрику постачає, а потім з держбюджету отримує компенсації).
 показать весь комментарий
 
Так и покушение на Скрипачей в Англии тоже фигня
 показать весь комментарий
 
полный парадокс - из моей (и не только) зарплаты идут отчисления в пенсионный, что бы заплатить пенсию этим домбасятам и тут же идут отчисления военного сбора на войну с этими же пид....сами.. и ещё и на матпомощь типа беженцам, которые бегают в Украину шоб бабла получить.. пошли они нах..
 показать весь комментарий
 
Конфликт на востоке Украины не может влиять на право граждан на пенсионное обеспечение. Ключевое слово здесь,- граждан... Украины, а не ДНР и ЛНР, разумеется.
 показать весь комментарий
 
А кто у них отнял гражданство Украины и провел фейковые выборы?
 показать весь комментарий
 
Украинцы вы определитесь !Народ проживающий в Крыму и Донецке,Лушанске в окупации иои нет или нет?А уже потом решайте защищать эту территорию или забить болт
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКонфликт на Донбассе не должен влиять на право получения пенсии, - посол Великобритании Гоф
 
 
 
 
 
 вверх