 Украинцам предоставили право выбирать между субсидией и льготой на оплату коммунальных услуг. ИНФОГРАФИКА

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится на правительственном сайте teplo.gov.ua.
"Если семья имеет право на субсидию, однако ее размер небольшой и, по ее мнению, целесообразнее платить за коммунальные услуги с учетом льготы, то необходимо подать заявление в орган социальной защиты населения о прекращении предоставления субсидии.
И наоборот: если отопительный период семье целесообразнее пользоваться субсидией, то необходимо подать заявление для назначения субсидии", - сказано в сообщении.
Отмечается, что основанием для предоставления льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг является удостоверение, указывающее, к какой категории льготников относится то или иное лицо и, какая скидка по оплате за жилищно-коммунальных услуг ему надлежит.
"При льготной оплате за услуги квитанции жителям поступают уже с учетом скидки", - говорится в сообщении.
Основными категориями льготников являются, которые имеют право на коммунальную скидку от государства являются:
- участники войны (50% скидка)
- члены семей погибших (умерших) ветеранов войны (50% скидка)
- лица, имеющие особые и особые трудовые заслуги перед Родиной, их вдовы (вдовцы) (100% скидка)
- участники боевых действий (75% скидка)
- лица с инвалидностью вследствие войны (100% скидка)
- ликвидаторы аварии на ЧАЭС и пострадавшие в результате аварии на ЧАЭС 1 и 2 категории (50% скидка)
- жертвы нацистских преследований (скидка от 50 до 100%);
- дети войны (25% скидка).
На сайте приводятся два примера, в каких случаях выгоднее пользоваться льготами по уплате ЖКУ, а в каких - субсидией.
В этом случае супругам пенсионеров выгоднее пользоваться субсидией.
В данном случае пенсионеру выгоднее пользоваться льготой участника боевых действий.
коли замість опалення ....
в город направили дополнительные наряды полиции
Недра теперь в его руках! Вот он и выжимает из лохов все...
ПОЧЕМУ растут цены на газ и почему Порошенко грудью защищает грабеж и мародерство НафтоГаза?
Все просто - недра Украины теперь в его руках! Вот он и выжимает из батраков все...
Основним власником одного з найбільших отримувачів ліцензій на видобуток газу в Україні ТОВ «Аркона Газ-Енергія» став Олег Ольховий. Йому відійшли 49,5% статутного капіталу фірми, що раніше належали офшору «Ashburi Universal» (Беліз). Про це повідомляється в Єдиному держреєстрі юросіб.
Разом з тим, Ольховий раніше був директором ТОВ «Спортивно-оздоровчий комплекс «Монітор», офіційними бенефіціарами «Монітору» якого є президент України Петро Порошенко і нардеп від БПП Ігор Кононенко. Ця компанія прописана за адресою вул. Електриків, 29а, де розміщено відомий спортивно-розважальний клуб «5 елемент».
Окрім Ольхового частками у статуному капіталі «Аркони газ-енергія» також володіють Ігор Мичко (22,75%), Олександр Нещотний (22,75%) і Олексій Гребенченко (5%), який за даними програми «Схеми» на початку 2000-х років працював у ПАТ «Укропткульттовари», кінцевим бенефіціарним власником якого був і досі залишається Петро Порошенко.
Миха Чаплыга
http://ua24ua.net/pochemu-rastut-tseni-na-gaz-i-pochemu-poroshenko-grudyu-zashchishchaet-grabeg-i-maroderstvo-naftogaza/