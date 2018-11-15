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 Общество, За рубежом
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Все про:митинг (2273) Россия (71089) суд (21520) Европейский суд по правам человека (570) Навальный (375)

 Навальный повторно выиграл у РФ дело о незаконных задержаниях на митингах: сумма компенсации составила 63 тыс. евро

Большая палата Европейского суда по правам человека подтвердила ранее вынесенное решение по иску политика Алексея Навального против властей России о незаконных задержаниях на митингах.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет "Медуза" ссылкой на решение суда.

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Суд постановил взыскать с российских властей 50 тысяч евро в качестве компенсации морального ущерба, 1025 евро возмещения материального ущерба и 12 653 евро судебных издержек.

Иск Навального касается семи задержаний, которые происходили с 2012 по 2014 год. Первое решение по делу было вынесено в феврале 2018 года, Россия его обжаловала.

13 ноября Навального, собиравшегося вылететь на заседание ЕСПЧ, отказались выпускать за границу. Причиной этого оказался неоплаченный штраф по делу "Кировлеса". После того как Навальный погасил задолженность, запрет на выезд был снят.

Источник: https://censor.net.ua/n3097080
 
   
 Топ комментарии
 
Цензор, на кой кому это "что там у аленей?"?
Давай про события сейчас в Смеле лучше!
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Чувак озолотится на идиотизме главы его государства.
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Цензор, на кой кому это "что там у аленей?"?
Давай про события сейчас в Смеле лучше!
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Саме тому йому заборонили виїзд за кордони росісі.
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Потім дозволили, бо він спеціально підібрана опозиція.
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это тебе какая то путятишна на ушко натрындела, бот?
Или ты такой умный, что знаешь как противостоять той власти в парашке, где при малейшем отклонении от выдуманных правил неадекватного правительства эрэфии (наше еще хуже, потому что оно наше), тебя за решетку в миг забросят на сгноение. а нееет, ты ж только лишь овощь бездарный, могущий лишь трындеть и вбросы делатью
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методи є, причому добре відомі...але "проблема" там не в уряді й його іпанутих правилах, а втому що такий підхід розділяє процентів 80% мокшанців...
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Чувак озолотится на идиотизме главы его государства.
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Он работает "баш на баш": только что заплатил фальшивый "штраф" 2 млн.руб. по сфабрикованному делу, да и раньше заплатил 4 млн.руб.
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А как там дела по компенсации ущерба, нанесенного Украине Ордой при захвате Крыма и развязывании войны в Донбассе? Почему у частного лица Навального все так быстро прокатывает, а у государства Украина - нет?
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Цензор.НЕТНовостиОбществоНавальный повторно выиграл у РФ дело о незаконных задержаниях на митингах: сумма компенсации составила 63 тыс. евро
 
 
 
 
 
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