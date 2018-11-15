 Навальный повторно выиграл у РФ дело о незаконных задержаниях на митингах: сумма компенсации составила 63 тыс. евро

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет "Медуза" ссылкой на решение суда.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Навального опять арестовали, на этот раз на 20 суток. Оппозиционер считает, что так против него готовят уголовное дело

Суд постановил взыскать с российских властей 50 тысяч евро в качестве компенсации морального ущерба, 1025 евро возмещения материального ущерба и 12 653 евро судебных издержек.

Иск Навального касается семи задержаний, которые происходили с 2012 по 2014 год. Первое решение по делу было вынесено в феврале 2018 года, Россия его обжаловала.

13 ноября Навального, собиравшегося вылететь на заседание ЕСПЧ, отказались выпускать за границу. Причиной этого оказался неоплаченный штраф по делу "Кировлеса". После того как Навальный погасил задолженность, запрет на выезд был снят.